العَلَم المغربي يرفرف في سماء الأهرامات بمصر

صالح الخزاعي

في خطوة تهدف إلى رفع العَلَم الوطني المغربي في مختلف بقاع العالم، تمكن البطل العالمي أنس البقالي من القيام بقفزة بالمظلة، رفرفت على إثرها الراية المغربية فوق أهرامات مصر، إحدى "عجائب الدنيا السبع".

وأوضح أنس البقالي، بطل عالمي في رياضة القفز بالمظلة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "العَلَم المغربي هو أكبر عَلَم أجنبي يرفرف في سماء أهرامات مصر منذ بنائها قبل حوالي 4500 سنة".

وقال البطل المغربي إن "القيام بهذه القفزة جاء بمناسبة احتفال المغاربة بذكرى المسيرة الخضراء المظفرة وعيد الاستقلال المجيد؛ من أجل التعبير عن حبنا لبلدنا من جهة، وتشجيع الجيش المغربي الذي كان في المستوى المطلوب خلال تدخله الأخير بالكركرات من جهة ثانية".

وأضاف المتحدث ذاته أن النشاط تمّ بمبادرة خاصة منه ودون الاستفادة من دعم أي جهة، حيث يعمل طوال السنة ويبذل مجهودا شخصيا لتنظيم أنشطة تهدف أساسا إلى إعطاء صورة إيجابية عن بلده المغرب في مختلف أرجاء المعمور.

وأكّد البقالي أن "مختلف الدول تشجع أبطال القفز بالمظلات على إنجاح تحدياتهم، ولو كانت في سماء المعالم التاريخية؛ وهو بالضبط ما ينتظره ويلتمسه الأبطال المغاربة والعالميون من السلطات المغربية، حتى يتمكنوا من تنظيم أنشطة مماثلة بالمغرب".

وأشار البطل العالمي في القفز بالمظلة إلى أن "الهدف من الرغبة في تنظيم قفزات في سماء المغرب يتمثل أساسا في محاولة تقريب العالم من جمالية بلادنا، من خلال تداول صور جوية يظهر فيها العلم الوطني وهو يُرفرف من طنجة إلى الكويرة".