24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3108:0013:1816:0218:2619:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. ممرضون يشلون المستشفيات ويرفعون شعار "التصعيد أمام الصمت‬" (5.00)

  2. انتظار حكم القضاء يُطِيل معاناة تلميذة مُحجبة ممنوعة من الدّراسة (5.00)

  3. هذه خلفيات اندماج "جبهة العمل السياسي الأمازيغي" بحزب "الأحرار" (5.00)

  4. درك برشيد يفك لغز العثور على جثة شابة ثلاثينية (5.00)

  5. وزير الصحة: شيكات الضمان للمصحات غير قانونية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مغاربة العالم | طالب مغربي يحرز جائزة التميز الأكاديمي بإسبانيا

طالب مغربي يحرز جائزة التميز الأكاديمي بإسبانيا

طالب مغربي يحرز جائزة التميز الأكاديمي بإسبانيا
هسبريس من الرباط
الأربعاء 18 نونبر 2020 - 22:35

تمكن الطالب المغربي مروان العباس الكنوني (24 سنة)، خريج الدفعة الأولى من الدرجة المزدوجة في القانون والموارد البشرية والتشغيل بإسبانيا، من الحصول على درجة التميز، التي تمنحها الجمعية الإسبانية للتميز الأكاديمي (SEDEA) لأفضل الخريجين الجامعيين على صعيد دولة إسبانيا ككل.

وتمنح الجائزة لعدد من الاعتبارات كالتفوق الدراسي، والمهام التي كان ينجزها الطالب أثناء دراسته، سواء كانت تطوعية أو غيرها.

وتُوج مروان باعتباره أفضل خريج في تخصص الموارد البشرية، ليكون بذلك واحدا من بين 25 متفوقا في التصنيف الإسباني الجامعي لهذا العام.

كما حاز على جائزة التوظيف الاستثنائية، التي منحت له لكونه كان يعمل، إلى جانب دراسته، كفني في جلب المواهب البحثية في وحدة تعزيز البحث والابتكار والتنمية الإقليمية بالجامعة التي يدرس بها.

يذكر أن مروان يتابع دراسته حاليا للحصول على درجة الماجستير في القانون البيئي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - بدرالدين الأربعاء 18 نونبر 2020 - 23:13
ما شاء الله على ولد بلادي. رزقك الله كل التوفيق في مسارك و كل أبناء الوطن المثابرين في كل البلدان ان شاء كي تفيدوا وطننا المغرب الغالي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
2 - فاسي مغترب الأربعاء 18 نونبر 2020 - 23:15
لو وزارة التربية الوطنية حفزت الطلاب المغاربة بمثل هذه الجوائز، كان سيتغير مصير الكثير من الشباب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
3 - mounirmarbouh الأربعاء 18 نونبر 2020 - 23:16
هدا جيد لاسبانيا و ليس للمغرب فما دخلونا في هدا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
4 - المثابرة الأربعاء 18 نونبر 2020 - 23:20
بالتوفيق انشاء الله كل من سار على الدرب وصل مزيد من النجاحات ايها الفتى الطموح والمثابر ماشاء الله عليك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
5 - سعيد الألفة الأربعاء 18 نونبر 2020 - 23:34
No sólo es una honra para él y su familia sino también para nuestro país..
Le quito la gorra..una gran ovación y admiración particular..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.