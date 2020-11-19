24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3108:0013:1816:0218:2619:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. هكذا حدد الملك مسؤولية الجزائر ورسم معالم التفاوض حول الصحراء (5.00)

  2. الإغلاق المبكر للمحلات يثير حنق "تجار ليساسفة" (5.00)

  3. مغاربة يتذكرون بطولات العسكريين في تحرير الصحراء من الانفصاليين (5.00)

  4. بعد تدخل الجيش .. المغرب يُشيد صرحا دينيا في منطقة الكركرات (5.00)

  5. طالب مغربي يحرز جائزة التميز الأكاديمي بإسبانيا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مغاربة العالم | تنديد بعصابات البوليساريو في مدريد وبرشلونة

تنديد بعصابات البوليساريو في مدريد وبرشلونة

تنديد بعصابات البوليساريو في مدريد وبرشلونة
هسبريس من الرباط
الخميس 19 نونبر 2020 - 11:40

احتشد العشرات من الفاعلين الحقوقيين والسياسيين وأفراد من الجالية المقيمة بإسبانيا أمام القنصلية المغربية ببرشلونة للتنديد برفع أشخاص خرقة عصابة البوليساريو فوق التمثيلية الدبلوماسية للمغرب بفالنسيا، وللتعبير عن دعمهم التدخل المشروع للقوات المسلحة الملكية بالكركرات.

المشاركون رفعوا العلم الوطني وصور الملك محمد السادس، مرددين شعارات تؤكد على مغربية الصحراء وتندد بالسلوكيات الاستفزازية لعصابات البوليساريو، ومعلنين رفضهم المساس بالوحدة الترابية للمملكة واستعدادهم للذود عن حوزة الوطن بجميع الطرق.

الوقفة التي دعا إليها "التحالف الدولي بلا حدود للحقوق والحريات" عرفت مطالبة مغاربة إسبانيا بمتابعة المعتدين على قنصلية المغرب بفالنسيا وتقديمهم للعدالة من أجل انتهاك حرمة وسلامة المرفق الدبلوماسي.

ولم تمنع استفزازت عناصر منتمية للبوليساريو حضرت للوقفة وحاولت التشويش في ثني المشاركين من الصدح بالشعارات ضد استفزازتهم، والتأكيد على مغربية الصحراء ووجاهة المقترح المغربي.

وفي السياق ذاته، نظمت فعاليات مغربية وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الخارجية الإسبانية بمدريد، حيث رفعت شعارات مؤكدة على انخراط الجميع وتعبئتهم من أجل الدفاع عن وحدة المملكة، معبرين عن رفضهم استفزازات شرذمة البوليساريو.

كما عبر المشاركون في الوقفة، التي دعت إليها جمعية "الأمل من أجل المستقبل"، عن تنديدهم بالممارسات الاستفزازية لعصابة البوليساريو التي استهدفت مقر القنصلية العامة للمغرب في فالنسيا، مشددين على دعمهم المطلق للتدخل الشرعي والآمن الذي قام به المغرب من أجل فك الحصار عن معبر الكركرات وفتحه أمام الحركة التجارية وتنقل الأشخاص.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - يعيد الخميس 19 نونبر 2020 - 11:53
مزيد من الجهود إخواننا عبر العالم لوقف وفقة رجل واحد لالتصدي لهته العصابات قانونيا وشرح أفعالها وإرهابها وإقحام النظام الارهابي لجنرالات الجزائر لأنهم من يرطرو هته العصابات في كل بقاع العالم بل وحنى إخواننا الجزائريين الواعين بخطورت نظامهم المجرم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - عادل الخميس 19 نونبر 2020 - 11:58
وتبقى البورياريو أكبر ورطة لنظام جزائري فاسد...فالجزائر كانت تعتقد أن المغرب لقمة سائغة ولكن هيهات هيهات...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - الخوت المهاجرين الخميس 19 نونبر 2020 - 12:01
احيانا الاحظ اخواني المهاجرين ان عدد متظاهري المرتزقة و من يسانجهم يفوق عدد مواطننينا الذين يتصدون لهم. شيء جميل لكن اتساءل لما لا يهب كل مهاجر موجود بمدينة الحدث ليقف في وجه هؤلاء الحثالى. نحن اكبر جالية عربية باسبانيا و يجب محاصرة المرتزقة حتى في جلساتهم بالمقهى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.