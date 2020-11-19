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كُتّاب وآراء
تنديد بعصابات البوليساريو في مدريد وبرشلونة
احتشد العشرات من الفاعلين الحقوقيين والسياسيين وأفراد من الجالية المقيمة بإسبانيا أمام القنصلية المغربية ببرشلونة للتنديد برفع أشخاص خرقة عصابة البوليساريو فوق التمثيلية الدبلوماسية للمغرب بفالنسيا، وللتعبير عن دعمهم التدخل المشروع للقوات المسلحة الملكية بالكركرات.
المشاركون رفعوا العلم الوطني وصور الملك محمد السادس، مرددين شعارات تؤكد على مغربية الصحراء وتندد بالسلوكيات الاستفزازية لعصابات البوليساريو، ومعلنين رفضهم المساس بالوحدة الترابية للمملكة واستعدادهم للذود عن حوزة الوطن بجميع الطرق.
الوقفة التي دعا إليها "التحالف الدولي بلا حدود للحقوق والحريات" عرفت مطالبة مغاربة إسبانيا بمتابعة المعتدين على قنصلية المغرب بفالنسيا وتقديمهم للعدالة من أجل انتهاك حرمة وسلامة المرفق الدبلوماسي.
ولم تمنع استفزازت عناصر منتمية للبوليساريو حضرت للوقفة وحاولت التشويش في ثني المشاركين من الصدح بالشعارات ضد استفزازتهم، والتأكيد على مغربية الصحراء ووجاهة المقترح المغربي.
وفي السياق ذاته، نظمت فعاليات مغربية وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الخارجية الإسبانية بمدريد، حيث رفعت شعارات مؤكدة على انخراط الجميع وتعبئتهم من أجل الدفاع عن وحدة المملكة، معبرين عن رفضهم استفزازات شرذمة البوليساريو.
كما عبر المشاركون في الوقفة، التي دعت إليها جمعية "الأمل من أجل المستقبل"، عن تنديدهم بالممارسات الاستفزازية لعصابة البوليساريو التي استهدفت مقر القنصلية العامة للمغرب في فالنسيا، مشددين على دعمهم المطلق للتدخل الشرعي والآمن الذي قام به المغرب من أجل فك الحصار عن معبر الكركرات وفتحه أمام الحركة التجارية وتنقل الأشخاص.