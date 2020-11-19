فعاليات مغربية بألمانيا تستنكر همجية "البوليساريو"

هسبريس من الرباط

تفاعلا مع الأحداث الأخيرة التي عرفها معبر الحدودي الكركرات بالصحراء المغربية، وقّعت مجموعة من الفعاليات المغربية بألمانيا على عريضة وصفت من خلالها الهجمات والمضايقات ضد المراقبين العسكريين من قبل البوليساريو بـ"غير المقبولة".

وجاء في العريضة المذكورة أن "ما يحدث في صحرائنا المغربية أذهلنا جميعا، حيث اجتاحت البوليساريو وميليشياتها المنطقة منذ 21 أكتوبر الماضي، وارتكبت أعمالا إجرامية لعرقلة حركة الأشخاص والبضائع في هذا الممر الحدودي، وضايقت باستمرار المراقبين العسكريين من بعثة المينورسو".

وأضاف الموقعون على العريضة أنه "منذ 2016، ضاعفت البوليساريو الأعمال الخطيرة وغير المحتملة في هذه المنطقة العازلة، في انتهاك للاتفاق العسكري وتجاهل دعوات الأمين العام للأمم المتحدة، وكذلك انتهاك لقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك 2414 و2440 التي تطالب البوليساريو بوقف هذه الأعمال المزعزعة للاستقرار".

وقالت الفعاليات المغربية بألمانيا: "كفى، ونحن لن نقبل أن تتكرر هذه التصرفات، والصحراء مغربية وستبقى مغربية"، خاتمين العريضة بالتأكيد على "إدانة هذه الأعمال باعتبارها مخزية وبربرية".

وفي هذا السياق، قال الأستاذ الباحث علي السعماري إن "الرأي العام العالمي اشمأز للأعمال الإجرامية والهمجية لمرتزقة البوليساريو بمنطقة الكركرات المغربية، حيث كشفت الوجه الحقيقي لهذه العصابة وعرابها من الجارة الشقيقة".

وأضاف المتحدث ذاته أن "البوليساريو" ضاقت بها الأرض جراء سحب أغلبية الدول التي غرر بها لاعترافاتها بتلك الجمهورية الوهمية، وكذلك تسارع الدول الشقيقة لفتح تمثيلياتها الدبلوماسية في الأقاليم الجنوبية للمملكة، قاطعة أدنى شك أو ريب في مغربية الصحراء".

وشدّد السعماري على أن "الخطة البائسة التي بصمت عليها البوليساريو جاءت بعد تضيق الخناق الدولي وفضح عديد من الهيئات الدولية والدول الأوربية للخروقات والإجرام الذي يرتكب في حق الشعب الجزائري الشقيق، وكذا المحتجزين من أهالينا في مخيمات العار بتندوف على يد العصابة الحاكمة".