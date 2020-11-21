يوسف .. مغربي في غيبوبة يصارع الموت بفيتنام

هسبريس من الرباط

في ظروف صعبة، يقبع المغربي يوسف في مستشفى بدولة فيتنام، وهو في حالة غيبوبة، بعيدا عن عائلته التي لم تتمكن من السفر إليه، ودون التوفر على مصاريف العلاج وحتى من يعتني به.

وحسب ما توصلت به هسبريس ضمن رسالة من صديق ليوسف فإن الأخير يعاني من غيبوبة، ومعرض لخطر الموت في فيتنام بعد تعرضه لحادث.

وقال المتحدث: "عائلته لا يمكنها السفر إلى فيتنام للتأكد من أنه يتلقى الرعاية اللازمة، وأيضًا لتمويل التكاليف الطبية".

وأكد المصرح ذاته أن يوسف حاليا بمفرده في المستشفى، قائلا: "نعم نحن لا نعتني به.. عائلته عاجزة عن مساعدته من مسافة بعيدة أو الالتحاق به".