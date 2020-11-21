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يوسف .. مغربي في غيبوبة يصارع الموت بفيتنام
السبت 21 نونبر 2020 - 11:35
في ظروف صعبة، يقبع المغربي يوسف في مستشفى بدولة فيتنام، وهو في حالة غيبوبة، بعيدا عن عائلته التي لم تتمكن من السفر إليه، ودون التوفر على مصاريف العلاج وحتى من يعتني به.
وحسب ما توصلت به هسبريس ضمن رسالة من صديق ليوسف فإن الأخير يعاني من غيبوبة، ومعرض لخطر الموت في فيتنام بعد تعرضه لحادث.
وقال المتحدث: "عائلته لا يمكنها السفر إلى فيتنام للتأكد من أنه يتلقى الرعاية اللازمة، وأيضًا لتمويل التكاليف الطبية".
وأكد المصرح ذاته أن يوسف حاليا بمفرده في المستشفى، قائلا: "نعم نحن لا نعتني به.. عائلته عاجزة عن مساعدته من مسافة بعيدة أو الالتحاق به".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
1 - ابو هناء السبت 21 نونبر 2020 - 11:46
اللهم انا نسألك باسمك الاعظم ان تشفيه عاجلا غير آجل ولا حولا ولا قوة الا بالله
2 - نور السبت 21 نونبر 2020 - 11:48
وماذا عن طرق باب جمعية الصداقة المغربية الفيتنامية؟
3 - حامد السبت 21 نونبر 2020 - 11:49
ربنا يشفي كل مريض ويرجع بلده بالسلامه ان شاء الله
4 - محمد السبت 21 نونبر 2020 - 11:49
لاحول ولا قوة الا بالله العظيم .بالشفاء العاجل ان شاء
5 - المهدي السبت 21 نونبر 2020 - 11:53
ڤيتنام دولة بعيدة جداً عن المغرب ويتطلب الوصول اليها تغيير أكثر من مطار لكن توجد لدينا سفارة هناك في هانوي والسفير الذي عيّن مؤخراً هناك شاب ديناميكي أعرفه شخصياً وهو من أطيب خلق الله السيد جمال الشعيبي ولد الشعب وذو كفاءة وقدرة على التواصل عالية لو اتصلت به عائلة هذا الشاب الذي نتمنى له الشفاء لما تردد في في القيام بما يمليه الواجب والوقوف على حاله ، السي جمال الله يجازيك بخير الى ما شوف من حالة هذا الشاب وعائلته ...
6 - ikram السبت 21 نونبر 2020 - 11:56
وعلاش الدول كايديرو سفارات على بحال هاذ الحالات ، نتمنى انه سفارة المملكة تقوم بالدور ديالها وتساعد هاد الشاب المغترب ماديا و معنويا.
7 - bensaid السبت 21 نونبر 2020 - 12:00
نتمنى ان ينوب عن أهله سفير المغرب في هدا البلد.
8 - ميلود المانيا السبت 21 نونبر 2020 - 12:04
الله يشافيه ويعافيه، ما عندو غير الله سبحانه وتعالى وممكن ناس فيتنام ارحم ليه من الاهل و...، حتى انا راني وحدي فالغربة عندي غير الله والناس اللي نعرفهم هنا، اما الاهل اذا ماكلمتهمش انا ميكلمونيش واذا ماعطيتهم شيء مايعرفونيش و....، سبحان الله على هاد الدنيا.
9 - افقير السبت 21 نونبر 2020 - 12:13
الله يشافيه فهاد الحالة يجب على الوزارة المكلفة بالجالية المغربية ان تتدخل لتنقد حياة هدا الشاب ولا خاصهم تايدخل الملك محمد السادس في كل شيء الله يهدي هاد المسؤولين راه الناس تتعاني داخل البلاد وخارجه والا لا معنى للبرلمان ولا مجلس المستشارين ولا الحكومة الدين يجتمعون على مواءد الحلويات والعصاءر والشاي الله يهدي ماخلق
10 - عبده السبت 21 نونبر 2020 - 12:16
دعواتنا له بالشفاء، وعلى سفارة المغرب التدخل عاجلا.
11 - مغربية وافتخر السبت 21 نونبر 2020 - 12:37
ياربي تشفه وتعفه ياربي ياربي رزق ممتو صبر انا مكنعرفش وقلبي درني عله يحسن عوان والده
13 - mohamed السبت 21 نونبر 2020 - 12:58
يجب على السفارة ان تتدخل لانقاد روح هذا ااشاب المغربي ان كان للسفارة روح انسانية اتجاه الإنسان وتجاه هذا المغربي ماشي دور السفير فقط هو خدمة بروتوكولات السياسية راه واجب عليه يتدخل لو كان الامر يتعلق بإنسان اوروبي مغترب لكان التذخل الفوري وبدون اي جهة عليا تأمر نعم ان الروح الانسان الاروبي مقدسة في دستورهم وهي من الأولويات فأين نحن من قيم ديننا الحنيف الدي يأمر المسلم ان يعتق أخاه المسلم.
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