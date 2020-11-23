24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:34
|08:04
|13:19
|16:01
|18:24
|19:43
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مطلب "إسقاط التعاقد" يوحد أساتذة برشيد وسطات
- حزمة إجراءات تروم صد انتشار كورونا بتارودانت
- "كوفيد 19" يتمدد في جنوب المملكة .. ومجموع الوفيات يبلغ 5316
- إصابة 3 أساتذة تُغلق "عمر الخيام" في الدشيرة
- احتجاج الأساتذة المتعاقدين
المراحيض العمومية .. مرافق حيوية تغيب عن فضاء عيش المغاربة (5.00)
"أزمة كورونا" ترفع مؤشر دين الخزينة إلى 76 في المائة بالمملكة (5.00)
هل تسحب نواكشوط الاعتراف بالبوليساريو لتسوية قضية الصحراء؟ (5.00)
المغرب يُفشل "فخ الانفصاليين" وينقذ الأمم المتحدة من "الإهانة" (5.00)
- هل تسحب نواكشوط الاعتراف بالبوليساريو لتسوية قضية الصحراء؟ - (155)
- الجزائر تنفخ في "رماد الصحراء" بالدعاية لشراء مقاتلات روسية - (122)
- رصيف الصحافة: القطاع العام يشرف على عملية "تلقيح كورونا" - (86)
- زيارة الملك إلى موريتانيا .. "رمال الصحراء" ترسم علاقات الجيران - (77)
- المغرب يُفشل "فخ الانفصاليين" وينقذ الأمم المتحدة من "الإهانة" - (45)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
جمعية تخلد ذكرى "عيد الاستقلال" في هولندا
احتفل أفراد الجالية المغربية بهولندا بالذكرى الخامسة والستين لعيد الاستقلال، وذلك في حفل نظم بمقر جمعية الصداقة بالعاصمة أمستردام.
الحفل تم بحضور عدد كبير من أفراد الجالية المغربية والعربية، بينهم مصريون وتونسيون وعراقيون ويمنيون، كما عرف حضور سيمون بورستاين، رئيس الفيدرالية العالمية لليهود المغاربة بهولندا، والخاحام الكبير لشمال هولندا، وشخصيات صحراوية.
وافتتح الموعد بالنشيد الوطني، ثم تلته كلمة ترحيبية من طرف أحمد المسري، رئيس جمعية الصداقة، شكر فيها حضور القنصل العام للمملكة المغربية بأمستردام محمد متوكل، وعبدو القادري، مستشار الشؤون القنصلية والاجتماعية بسفارة المملكة المغربية بهولندا.
محمد متوكل، القنصل العام المغربي، شدد على دور الجالية في الدفاع عن حوزة الوطن، موردا: "كلما تربص أعداء وطننا بوحدتنا الترابية إلا ووجدوا مقاومة شرسة من جاليتنا المغربية، مسلمين ويهودا، وبالخصوص إذا كان الأمر يتعلق بصحرائنا المغربية".
كما لم يفت القنصل العام الحديث عن الأحداث الأخيرة التي عرفها المعبر الحدودي الكركرات، إذ نوه بالعمل العسكري الذي قام به أفراد القوات المسلحة الملكية بتعليمات من القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بعد العملية التمشيطية للمعبر وطرد عصابة جبهة البوليساريو.