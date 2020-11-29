24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3908:0913:2116:0018:2319:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. استمرار غياب "الرئيس المريض" يزيد حجم الغموض في الجزائر (5.00)

  2. تنسيق نقابي ينبّه إلى الأوضاع الصحية في برشيد (5.00)

  3. العثماني: تطهير معبر الكركرات تحوّل استراتيجي لإسقاط وهم الانفصال (5.00)

  4. طول فترة غياب الرئيس يحبس أنفاس الشعب والعساكر في الجزائر (5.00)

  5. انشقاقات العدالة والتنمية (3.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مغاربة العالم | مغاربة يحتجون على البوليساريو بمدينة فلينسيا

مغاربة يحتجون على البوليساريو بمدينة فلينسيا

مغاربة يحتجون على البوليساريو بمدينة فلينسيا
هسبريس من الرباط
الأحد 29 نونبر 2020 - 21:30

تفاعلا مع إقدام بعض الانفصاليين بمدينة فلينسيا الإسبانية على نزع العلم المغربي من البوابة الرئيسية للقنصلية المغربية، ووضع "خرقة البوليساريو" مكانه، احتشد، الأحد، حوالي 400 مغربي ومغربية أمام المؤسسة الدبلوماسية ذاتها، للتعبير عن استنكارهم تلك الخطوة الاستفزازية.

الوقفة الاحتجاجية شارك فيها أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ذكورا وإناثا، أطفالا وشبّانا وشيوخا، حاملين العلم الوطني المغربي وصور الملك محمد السادس، ومستعينين بمكبرات الصوت والدفوف والزغاريد لإيصال أصواتهم إلى الرأي العام الدولي.

وأدان المشاركون في هذه المظاهرة الاعتداء الشنيع الذي أقدمت عليه عناصر إجرامية موالية لـ"البوليساريو"، والذي استهدف مقر القنصلية العامة بمدينة فالنسيا، في انتهاك صارخ لكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وشدّد الغاضبون على ضرورة تقديم مرتكبي هذا الفعل الإجرامي أمام العدالة، باعتباره يشكل انتهاكا وخرقا سافرا لاتفاقيات فيينا الخاصة بعمل الهيئات والتمثيليات الدبلوماسية.

وردّد المحتجون مجموعة من الشعارات الرافضة للاستفزازات التي يقوم بها أعداء الوحدة الترابية المغربية، كما رفعوا عاليا النشيد الوطني المغربي ورددوا عددا من الأغاني والأناشيد الوطنية، من بينها أغنية "العيون عَيْنيّ".

وصدحت حناجر المشاركين في الشكل الاحتجاجي بشعار "مبروك علينا، هادي البداية، ومازال مازال"، من أجل التأكيد على أن ما حققه المغرب في قضية الصحراء المغربية من نصر ما هو إلا بداية لمزيد من الانتصارات.

عائشة الكرجي، رئيسة التحالف الدولي بلاحدود للحقوق والحريات "نداء الوطن"، قالت إن حملة "ماتقيسش علمي" تشكّل صرخة أطلقها مغاربة إسبانيا قاطبة من أجل رد الاعتبار لهويتنا ووطننا وعلمنا.

وقالت المتحدثة ذاتها، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "المساس بمقدساتنا ونزع وتدنيس العلم المغربي أفقدنا الصبر تجاه هذه الشرذمة من المرتزقة".

وأوضحت الكرجي أن "وقفة برشلونة ومظاهرة بيلباو وليون ومسيرة تارغونة، وملحمة فالينسيا، تمثل بداية وصرخة لرد الاعتبار وإيصال صوتنا للمجتمع الإسباني والدولي والعالمي، من أجل فضح أكاذيب تلك الشرذمة وألاعيبها الإجرامية".

واستطردت رئيسة التحالف الدولي بلاحدود للحقوق والحريات: "سنستمر في مواجهتهم وفضحهم في أي مظاهرة سيقومون بها، وسنكون لهم بالمرصاد دائما بالطريقة السلمية والحضارية التي اعتاد عليها المغاربة".

يشار إلى أن الوقفة الاحتجاجية دعا إليها ونظمها كل من "التحالف الدولي بلاحدود للحقوق والحريات"، و"جمعية التواصل من أجل الثقافات والتعايش"، و"الجمعية الثقافية والرياضية أمازيغ فالنسيا"، و"الجمعية المغربية الإسلامية للحوار والتعايش (ساغونطو) فلينسيا"، وجمعية البلابل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - البرنوصي الأحد 29 نونبر 2020 - 21:40
Vive tous les marocains là où ils sont. Notre attachement pour notre pays est gravé dans notre ADN. L'amour de notre Maroc est indéfectible.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
38
2 - الصحراء المغربية الأحد 29 نونبر 2020 - 21:41
ننتظر دور إخواننا العرب بفتح قنصليات أخرى بمدن العيون و الداخلة شكرا للأشقاء في البحرين والإمارات والأردن الذين سارعو في فتح قنصليات لهم في مدينة العيون شعارنا الخالد : الله ❤ الوطن ❤ الملك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
37
3 - الدهبي مهاجر الأحد 29 نونبر 2020 - 21:41
اسبانيا والدول الغربية تاكل مع الديب وتبكي مع الراعي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
4 - نصراوي الأحد 29 نونبر 2020 - 21:47
المغاربة كثر في كل المدن الإسبانية وجب عليهم النزول بكثرة في اي مكان ينزل إليه المرتزقة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
5 - الباعمراني، الأحد 29 نونبر 2020 - 21:51
الانتصارات العسكرية والديبلوماسبة الباهرة للمغرب اصاب مرتزقة البوليزلريو واسيادهم في قصر المرادية، بالسعار،
الم نقل لكم دائما أن المغرب في صحراؤه والصحراء في مغربها،،
ولاعزاء للاعداء والحاقدين،،
الله,, الوطن ،، الملك،،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
6 - الصحراء المغربية الأحد 29 نونبر 2020 - 21:57
تحية اجلال واكبار لكل المغاربة المقيمين في الخارج .. وبطبيعة الحال مغاربة الداخل كذلك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.