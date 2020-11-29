مغاربة يحتجون على البوليساريو بمدينة فلينسيا

هسبريس من الرباط

تفاعلا مع إقدام بعض الانفصاليين بمدينة فلينسيا الإسبانية على نزع العلم المغربي من البوابة الرئيسية للقنصلية المغربية، ووضع "خرقة البوليساريو" مكانه، احتشد، الأحد، حوالي 400 مغربي ومغربية أمام المؤسسة الدبلوماسية ذاتها، للتعبير عن استنكارهم تلك الخطوة الاستفزازية.

الوقفة الاحتجاجية شارك فيها أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ذكورا وإناثا، أطفالا وشبّانا وشيوخا، حاملين العلم الوطني المغربي وصور الملك محمد السادس، ومستعينين بمكبرات الصوت والدفوف والزغاريد لإيصال أصواتهم إلى الرأي العام الدولي.

وأدان المشاركون في هذه المظاهرة الاعتداء الشنيع الذي أقدمت عليه عناصر إجرامية موالية لـ"البوليساريو"، والذي استهدف مقر القنصلية العامة بمدينة فالنسيا، في انتهاك صارخ لكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وشدّد الغاضبون على ضرورة تقديم مرتكبي هذا الفعل الإجرامي أمام العدالة، باعتباره يشكل انتهاكا وخرقا سافرا لاتفاقيات فيينا الخاصة بعمل الهيئات والتمثيليات الدبلوماسية.

وردّد المحتجون مجموعة من الشعارات الرافضة للاستفزازات التي يقوم بها أعداء الوحدة الترابية المغربية، كما رفعوا عاليا النشيد الوطني المغربي ورددوا عددا من الأغاني والأناشيد الوطنية، من بينها أغنية "العيون عَيْنيّ".

وصدحت حناجر المشاركين في الشكل الاحتجاجي بشعار "مبروك علينا، هادي البداية، ومازال مازال"، من أجل التأكيد على أن ما حققه المغرب في قضية الصحراء المغربية من نصر ما هو إلا بداية لمزيد من الانتصارات.

عائشة الكرجي، رئيسة التحالف الدولي بلاحدود للحقوق والحريات "نداء الوطن"، قالت إن حملة "ماتقيسش علمي" تشكّل صرخة أطلقها مغاربة إسبانيا قاطبة من أجل رد الاعتبار لهويتنا ووطننا وعلمنا.

وقالت المتحدثة ذاتها، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "المساس بمقدساتنا ونزع وتدنيس العلم المغربي أفقدنا الصبر تجاه هذه الشرذمة من المرتزقة".

وأوضحت الكرجي أن "وقفة برشلونة ومظاهرة بيلباو وليون ومسيرة تارغونة، وملحمة فالينسيا، تمثل بداية وصرخة لرد الاعتبار وإيصال صوتنا للمجتمع الإسباني والدولي والعالمي، من أجل فضح أكاذيب تلك الشرذمة وألاعيبها الإجرامية".

واستطردت رئيسة التحالف الدولي بلاحدود للحقوق والحريات: "سنستمر في مواجهتهم وفضحهم في أي مظاهرة سيقومون بها، وسنكون لهم بالمرصاد دائما بالطريقة السلمية والحضارية التي اعتاد عليها المغاربة".

يشار إلى أن الوقفة الاحتجاجية دعا إليها ونظمها كل من "التحالف الدولي بلاحدود للحقوق والحريات"، و"جمعية التواصل من أجل الثقافات والتعايش"، و"الجمعية الثقافية والرياضية أمازيغ فالنسيا"، و"الجمعية المغربية الإسلامية للحوار والتعايش (ساغونطو) فلينسيا"، وجمعية البلابل.