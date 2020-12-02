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كُتّاب وآراء
مغربيات يشتكين "مرتزقة الجبهة" للقضاء الفرنسي
لجأ ائتلاف من النساء الفرنسيات- المغربيات إلى القضاء الفرنسي، عقب الاعتداءات التي تعرضن لها على يد عناصر تابعة لـ"البوليساريو"، خلال مظاهرة داعمة للتدخل المغربي في الكركرات، نظمت السبت الماضي بباريس.
وفي شكاية مرفوعة إلى المدعي العام للجمهورية بباريس، واستنكرت النسوة، اللواتي كان بعضهن مرفوقا بأطفال قاصرين، الاعتداءات العنيفة التي نفذتها مليشيات "البوليساريو"، الذين كان بعضهم يرتدون أزياء عسكرية ويحملون الأسلحة البيضاء والعصي والقنينات الزجاجية، حيث جاؤوا لترهيب المتظاهرين السلميين الذين كانوا يرددون شعارات وحدوية على خلفية موسيقية، دفاعا عن الوحدة الترابية للمغرب في جو حماسي.
وأكد الائتلاف النسوي الفرنسي-المغربي، في بلاغ له، أنه "بعد العديد من الاستفزازات التي تجاهلها التجمع الوحدوي المغربي بحكمة، تقدمت ميليشيات "البوليساريو" بشكل تدريجي ضمن صفوف متراصة، قبل إطلاق أمر الهجوم بصوت عال باللغة العربية، كما لو كان الأمر يتعلق بميدان حرب يعود للقرون الوسطى، مع رجال ملثمين في خط المواجهة يرتدون أزياء عسكرية، انهالوا بالضرب على الناس دون أن يتاح للضحايا الوقت لإدراك ما كان يحدث".
وقالت هؤلاء النسوة "لقد كنا شاهدات وضحايا لحدة العنف الذي تعرض له أشخاص جاؤوا للتظاهر في سلم، حيث ساعدنا بعض الضحايا في جو من الذعر العام"، فيما أضافت المشتكيات، اللائي شكلن ائتلافا لمقاضاة مرتكبي هذه الاعتداءات، أن ميليشيات "البوليساريو" انهالت على الجميع بالضرب، كما يتضح من خلال مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، شبابا، كبار السن، نساء مرفوقات بقاصرين ورضع في عربات أطفال، والذين علقوا بجوار نافورة نصب ساحة الجمهورية".
وأشارت المشتكيات إلى أن الأمر يتعلق بمشاهد عنف غير مسبوق، يتعين على العدالة الفرنسية متابعة مرتكبيه، موضحات أن "الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن لا أحد منهم رد على النداءات بالفرنسية التي أطلقها الضحايا"، فيما أدان الائتلاف قيام ميليشيات "البوليساريو" بتجنيد العديد من المراهقين القاصرين، الذين تمركزوا في أماكن عالية حول النصب التذكاري، وأطلقوا صرخات تمجيد بعنف وعدائية.
وأضافت هؤلاء النسوة أنه في الوقت الذي ندد العالم بأكمله بالعنف ضد المرأة، تم عزل العديد من النساء اللواتي كن يحملن العلمين المغربي والفرنسي، صحبة أطفال قاصرين ورضع، واللواتي أردن الهروب من الاشتباكات بحثا عن الأمان في الشوارع المجاورة للساحة، ليتم تعريضهن للاعتداء الجسدي والجرح والإهانة من قبل عصابة من ميليشيات "البوليساريو".
ونبه الائتلاف، ضمن البلاغ ذاته، إلى أن واحدة من بينهن، والتي يتم تداول مقاطع فيديو الخاصة بها على شبكات التواصل الاجتماعي، كانت ضحية لمضايقات وتهديدات من قبل شرذمة "البوليساريو".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (18)
يجب على الدولة موءازرتهم (تمكينهم بمحامين أوروبيين وحتى أمريكان اكفاء ...)
وعدم التراخي لان ماحصل (في فرنسا وإسبانيا وقد يتكرر في دولً أخرى ) خطير جدا جدا ....
ويجب أيضا الترويج له إعلاميا لفضح التصرفات الهمجية للا نفصاليين ومن يمولهم ....
Il faut les soutenir par un des meilleurs avocats de France .
Que l’ambassade prenne en charge frais d’avocats.
الاسئلة : ما هو دورالمخابرات المغربية الموجودة في فرنسا؟؟؟ ما هو دور وزارة الخارجية والسفارة والقنصليات في فرنسا ؟؟؟ لماذا يغيب دائما التنسيق بين التمثيليات والمهاجرين؟؟؟
من باع وطنه فحتما سيبيع شرفه وأهله ودينه.