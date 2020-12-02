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الرئيسية | مغاربة العالم | مغربيات يشتكين "مرتزقة الجبهة" للقضاء الفرنسي

مغربيات يشتكين "مرتزقة الجبهة" للقضاء الفرنسي

مغربيات يشتكين "مرتزقة الجبهة" للقضاء الفرنسي
هسبريس من الرباط
الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 19:30

لجأ ائتلاف من النساء الفرنسيات- المغربيات إلى القضاء الفرنسي، عقب الاعتداءات التي تعرضن لها على يد عناصر تابعة لـ"البوليساريو"، خلال مظاهرة داعمة للتدخل المغربي في الكركرات، نظمت السبت الماضي بباريس.

وفي شكاية مرفوعة إلى المدعي العام للجمهورية بباريس، واستنكرت النسوة، اللواتي كان بعضهن مرفوقا بأطفال قاصرين، الاعتداءات العنيفة التي نفذتها مليشيات "البوليساريو"، الذين كان بعضهم يرتدون أزياء عسكرية ويحملون الأسلحة البيضاء والعصي والقنينات الزجاجية، حيث جاؤوا لترهيب المتظاهرين السلميين الذين كانوا يرددون شعارات وحدوية على خلفية موسيقية، دفاعا عن الوحدة الترابية للمغرب في جو حماسي.

وأكد الائتلاف النسوي الفرنسي-المغربي، في بلاغ له، أنه "بعد العديد من الاستفزازات التي تجاهلها التجمع الوحدوي المغربي بحكمة، تقدمت ميليشيات "البوليساريو" بشكل تدريجي ضمن صفوف متراصة، قبل إطلاق أمر الهجوم بصوت عال باللغة العربية، كما لو كان الأمر يتعلق بميدان حرب يعود للقرون الوسطى، مع رجال ملثمين في خط المواجهة يرتدون أزياء عسكرية، انهالوا بالضرب على الناس دون أن يتاح للضحايا الوقت لإدراك ما كان يحدث".

وقالت هؤلاء النسوة "لقد كنا شاهدات وضحايا لحدة العنف الذي تعرض له أشخاص جاؤوا للتظاهر في سلم، حيث ساعدنا بعض الضحايا في جو من الذعر العام"، فيما أضافت المشتكيات، اللائي شكلن ائتلافا لمقاضاة مرتكبي هذه الاعتداءات، أن ميليشيات "البوليساريو" انهالت على الجميع بالضرب، كما يتضح من خلال مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، شبابا، كبار السن، نساء مرفوقات بقاصرين ورضع في عربات أطفال، والذين علقوا بجوار نافورة نصب ساحة الجمهورية".

وأشارت المشتكيات إلى أن الأمر يتعلق بمشاهد عنف غير مسبوق، يتعين على العدالة الفرنسية متابعة مرتكبيه، موضحات أن "الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن لا أحد منهم رد على النداءات بالفرنسية التي أطلقها الضحايا"، فيما أدان الائتلاف قيام ميليشيات "البوليساريو" بتجنيد العديد من المراهقين القاصرين، الذين تمركزوا في أماكن عالية حول النصب التذكاري، وأطلقوا صرخات تمجيد بعنف وعدائية.

وأضافت هؤلاء النسوة أنه في الوقت الذي ندد العالم بأكمله بالعنف ضد المرأة، تم عزل العديد من النساء اللواتي كن يحملن العلمين المغربي والفرنسي، صحبة أطفال قاصرين ورضع، واللواتي أردن الهروب من الاشتباكات بحثا عن الأمان في الشوارع المجاورة للساحة، ليتم تعريضهن للاعتداء الجسدي والجرح والإهانة من قبل عصابة من ميليشيات "البوليساريو".

ونبه الائتلاف، ضمن البلاغ ذاته، إلى أن واحدة من بينهن، والتي يتم تداول مقاطع فيديو الخاصة بها على شبكات التواصل الاجتماعي، كانت ضحية لمضايقات وتهديدات من قبل شرذمة "البوليساريو".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - عثمان الفاطمي الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 19:38
تحية إجلال وتقدير للجالية المغربية ببروكسيل التي واجهت المرتزقة أمام مقر الاتحاد الأوروبي.
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74
2 - مجيد الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 19:55
Vive tous les marocains là où ils sont. Notre attachement pour notre pays est gravé dans notre ADN. L'amour de notre Maroc est indéfectible.
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19
3 - مصطفى الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 19:58
لكن الله يا النساء المسلمات في جميع بقاع الأرض.أينما وليتن وجوهكن تجدون المتخلفين عديمي الضمير يعنفوكن ويهينكن وينكرون ذلك.لا يكفيهم التعذيب اللذي تتعرضن له على يدهم.أيضا يزيدونها بالنكران ويرجعون أنفسهم هم الضحايا وهي المذنبة والفاسدة.انشري من فظلك يا هسبريس وشكرا
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17
4 - محمد الوطن الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 20:01
هكذا ينبغي أن يكون بالنسبة لكل مغربي ومغربية يومن بعدالة قضيته ،أن يتم تطويق هذه العصابات بالقانون والواقع والحزم والعزم . شكرا لاخواتنا على هذا الدفاع المستميث ،وماضاع حق وراءه مطالب.
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23
5 - stop الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 20:05
الذكور المغاربة لي كانو حاضرين من اعضاء الجمعيات الريعية مادافعوش على اخواتنا.القبائل "الصحراوية" هاجرت من شبه الجزيرة العربية (الخليج) في القرن 13 الى المغرب فكيف اصبحت صاحبة الارض وتريد اقامة دولة في ارض امازيغية ?
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4
6 - kata الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 20:11
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى متى نضل نشكوا من هذا الضلم والاستنكار أين هو دور القنصليات أين هي جمعيات حقوق الإنسان باراكا مانديرو الخاطر يجب الضرب بيد من حديد على كل من أهان المغاربة والمقدسات افينكم الاحزاب؟؟ ناءمون والله أعلم
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21
7 - صحراؤنا مغربية الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 20:16
جيد، يجب فضح هؤلاء في كل المحافل حتى يفقدوا بعض الداعمين لهم في اوروبا
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7
8 - ملاحظ بسيط الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 20:17
يجب على الكل مؤازرة هؤلاء النسوة ضذ الاعتداءات الهمجية لعصابات المرتزقة، لا سيما وان أسماء وصور المعتدين معروفة ومنشورة في قنوات التواصل الاجتماعي. نطلب من القضاء الفرنسي ان ينصف هؤلاء النسوة انصاف كاملا وإن ينزل اشد العقوبات على المعتدين.
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5
9 - محمد الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 20:19
بعد التحية والثناء لهوءلاء المواطنين والمواطنين ....
يجب على الدولة موءازرتهم (تمكينهم بمحامين أوروبيين وحتى أمريكان اكفاء ...)
وعدم التراخي لان ماحصل (في فرنسا وإسبانيا وقد يتكرر في دولً أخرى ) خطير جدا جدا ....
ويجب أيضا الترويج له إعلاميا لفضح التصرفات الهمجية للا نفصاليين ومن يمولهم ....
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7
10 - marouane الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 20:20
Salam
Il faut les soutenir par un des meilleurs avocats de France .
Que l’ambassade prenne en charge frais d’avocats.
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5
11 - البوليساريو الجبان الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 20:21
ومن يعتدى على النساء فما هو الا جبان .فجماعة البوليساريو لم يهضم لها طردها من الكركرات عندما اقترب الجنود المغاربة البواسل منهم ليفروا كالفيران تجاه معسكر المونريسيو يطلبون حمايتهم من الجيش المغربي .وهاهم وسط يعتدون عن النساء عوض ان يتواجهوا مع الرجال الذين ربما لو وقع احتكاك معهم لانتهى نصفهم في المستشفى
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12 - gan gan الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 20:24
بركة عليهم الشوهة ديال الكركرات ههههه ههههههربوووو اما عن جالية المغربية في فرنسا كاين فيديوهات يتعداو علي نساء مغربيات ومشيو الشرطة ولا فرنسا كا يبان ليها غي سعد المجرد
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13 - حسام الدين المخلوفي الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 20:28
بخلاف ما يتخيله بعض المغاربة السدج المستلبين فرنسا تعطي اللجوؤ السياسي لكثير من الجزائريين و الموريتانيين و غيرهم من المنطقة الساحلية على انهم لاجئون صحراويون ضد المغرب و تنظمهم و تعطيهم جوزارات سفر و رخص سياقة و تعطيهم جمعيات...و كنت سابقا في فرنسا و على علم بما يجري هناك متسلالا في بعض الجمعيات و المهراجانات هنا و هناك في فرنسا...اذن لا ينبغي الانخذاع تماما...و فرنسا معروفة بسياساتها الشيطانية حتى ضمن الاتحاد الاوربي حيث تضرب هذا بذاك بلا حياء او ضوابط او قيم اوربية اذ لا يهمها الا مصالحها الضيقة و الابقاء على مكان تحت الشمس... طالما ان المغرب تابع تبعية عمياء فالصمت لكن ما ان يتبدل الامر حتى تظهر فرنسا وجهها كما تفعل مع المانيا تركيا انجلترا ايطاليا امريكا روسيا هنغاريا بولونيا الخ...لا ينبغي الثقة لانها تدور 100 مليون دورة... الثقة في امريكا فقط...
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14 - باعمراني وأفتخر الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 20:33
الشخص الذي يحرض الشباب داخل فرنسا ويستغلهم ويعدهم بأنه سيقدم لهم التسهيلات للحصول على اللجوء السياسي وأوراق الاقامة ويمدهم بالمال شريطة حمل خرقة بوزبال والتظاهر وسب المغاربة والاعتداء عليهم ...هو مغربي نائب عمدة (78) Mante la jolie يسمى سيدي الحيمر,والده غني ويملك عدة محلات تجارية وأملاك هنا.غالبية المتظاهرين معروفون "حراكة" ينتمون إلى مدينة كلميم ونواحيها ولاعلاقة لهم بالصحراء أصلا.
الاسئلة : ما هو دورالمخابرات المغربية الموجودة في فرنسا؟؟؟ ما هو دور وزارة الخارجية والسفارة والقنصليات في فرنسا ؟؟؟ لماذا يغيب دائما التنسيق بين التمثيليات والمهاجرين؟؟؟
من باع وطنه فحتما سيبيع شرفه وأهله ودينه.
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15 - Reeeee الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 20:34
ارادى لعياشى ان ينتقموا اليوم في بروكسل لكن تمتطويقهم و عدم السماح لهم بالتظاهر قبل ان يتم بعدها ملئهم حافلة الشرطة مثل الجرذان لان ليس لهم تصريح التظاهر و الصحراويين مالين حق
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16 - يوسف الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 20:36
امهيريز ،تيفاريتي، اوسرد .الكركرات ، الخ ... اسماء امازيغية الا ماكن في الصحراء المغربية... الصحراويين اصلهم من الجزيرة العربية ليس لهم الحق في الصحراء ...الامازيغ هم السكان الاصليون في الصحراء المغربية
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17 - marwa الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 20:38
لابد أنهم جزائريين أعداء الوحدة الوطنية للمغاربة
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18 - Citron الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 20:43
Sont des Algériens maladives, ignorants, sauvages, agressifs, mal éduqués (comme d'habitude) qui ont agressé ses LIONNES Marocaines courageuses, car ses Algériens étourdis et fuguant sont faibles, impuissants et sans racine ni histoire
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