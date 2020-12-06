24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/12/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4408:1513:2316:0018:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. هذه سياقات تصويت المغرب في الأمم المتحدة على "الكيف الطبي" (5.00)

  2. التفاعل مع تأمين معبر الكركرات يتواصل .. 60 دولة تساند المغرب (5.00)

  3. رصيف الصحافة: مسؤولون وعسكريون جزائريون ضدّ نزاع الصحراء (5.00)

  4. الباحثة هاجر المنصف تتميز في الذكاء الاصطناعي (5.00)

  5. أكاذيب البوليساريو (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مغاربة العالم | أطباء يدعمون الحملة المغربية للتلقيح ضد "كورونا"

أطباء يدعمون الحملة المغربية للتلقيح ضد "كورونا"

أطباء يدعمون الحملة المغربية للتلقيح ضد "كورونا"
هسبريس من الرباط
الأحد 06 دجنبر 2020 - 02:20

اعتبرت المنظمة غير الحكومية "سي. 3. إم"، التي تضم أزيد من 500 كفاءة طبية مغربية عبر العالم، أن المغرب هو أول بلد في العالم يطلق حملة تلقيح وطنية، بناء على تعليمات الملك محمد السادس.

وسجلت المنظمة في بلاغ لها، ممهور بتوقيع رئيسها سمير قدار، أن القرار الملكي يعكس تمسك الملك بالحقوق الصحية لجميع المغاربة، وكذا بالحق في الحياة في مواجهة وباء على درجة كبيرة من الخطورة، معبرة عن دعمها الكامل للمملكة على الجهود التي تبذلها من أجل مكافحة وباء "كوفيد-19".

وشدد التنظيم ذاته على أن حملة التلقيح في المغرب تنظمها السلطات المختصة بالتشاور مع اللجنة العلمية الوطنية ذات الشرعية الأكيدة، معتبرا أن اختيار اللقاح المقترح لحملة التلقيح الوطنية جاء بناء على معايير علمية صادق عليها كل من منظمة الصحة العالمية والخبراء الوطنيين.

وأشار البلاغ، الذي توصلت به هسبريس، إلى أن المنظمة تنخرط بشكل نشط في هذه الدينامية منذ بداية هذه الحملة، ولن تدخر جهدا في مواصلة هذه التعبئة داخل المغرب ولدى مغاربة العالم.

وعبّر أعضاء المنظمة غير الحكومية "سي. 3. إم"، التي تتخذ بروكسيل مقرا لها، عن "وعيهم إزاء الحاجة إلى تسخير جميع الجهود المبذولة منذ بداية هذا الوباء، حتى يتم إخراج بلدنا من هذه الأزمة الصحية في أسرع وقت ممكن".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.