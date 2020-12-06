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كُتّاب وآراء
أطباء يدعمون الحملة المغربية للتلقيح ضد "كورونا"
اعتبرت المنظمة غير الحكومية "سي. 3. إم"، التي تضم أزيد من 500 كفاءة طبية مغربية عبر العالم، أن المغرب هو أول بلد في العالم يطلق حملة تلقيح وطنية، بناء على تعليمات الملك محمد السادس.
وسجلت المنظمة في بلاغ لها، ممهور بتوقيع رئيسها سمير قدار، أن القرار الملكي يعكس تمسك الملك بالحقوق الصحية لجميع المغاربة، وكذا بالحق في الحياة في مواجهة وباء على درجة كبيرة من الخطورة، معبرة عن دعمها الكامل للمملكة على الجهود التي تبذلها من أجل مكافحة وباء "كوفيد-19".
وشدد التنظيم ذاته على أن حملة التلقيح في المغرب تنظمها السلطات المختصة بالتشاور مع اللجنة العلمية الوطنية ذات الشرعية الأكيدة، معتبرا أن اختيار اللقاح المقترح لحملة التلقيح الوطنية جاء بناء على معايير علمية صادق عليها كل من منظمة الصحة العالمية والخبراء الوطنيين.
وأشار البلاغ، الذي توصلت به هسبريس، إلى أن المنظمة تنخرط بشكل نشط في هذه الدينامية منذ بداية هذه الحملة، ولن تدخر جهدا في مواصلة هذه التعبئة داخل المغرب ولدى مغاربة العالم.
وعبّر أعضاء المنظمة غير الحكومية "سي. 3. إم"، التي تتخذ بروكسيل مقرا لها، عن "وعيهم إزاء الحاجة إلى تسخير جميع الجهود المبذولة منذ بداية هذا الوباء، حتى يتم إخراج بلدنا من هذه الأزمة الصحية في أسرع وقت ممكن".