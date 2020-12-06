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الدفاع عن قضية الصحراء يحفز مغاربة دوسلدوف

الدفاع عن قضية الصحراء يحفز مغاربة دوسلدوف
هسبريس من الرباط
الأحد 06 دجنبر 2020 - 15:20

إثر المستجدات الأخيرة التي عرفتها المنطقة العازلة بمعبر الكاركرات، والتي تكللت بإنهاء حالة العرقلة التي تسببت فيها مليشيات البوليساريو وإعادة الحركة المدنية والتجارية على مستوى المحور الطرقي الذي يربط المغرب بموريتانيا، عقدت لبنى باسيدي، القنصل العام للمملكة المغربية بدوسلدوف، وعلي السعماري، رئيس المجلس الفيديرالي المغربي الألماني، لقاء تواصليا من أجل تدارس التطورات الأخيرة التي تعرفها قضية الوحدة الترابية للمملكة، ودور مغاربة ألمانيا في الترافع وكشف حقيقة المشكل للرأي العام في بلد الإقامة.

علي السعماري أكد أن اللقاء كان فرصة للاطلاع على برامج اشتغال المجلس الفيدرالي المغربي الألماني في خدمة الجالية المغربية، والوقوف على برامجه المستقبلية في الدفاع عن القضية الوطنية الأولى.

ويهدف هذا اللقاء، يضيف رئيس المجلس، إلى تأسيس جبهة خارجية قوية للدفاع عن مغربية الصحراء، وذلك من خلال العمل على تحسيس أبناء الجالية في ألمانيا بما تتطلبه المرحلة من يقظة وانخراط تام في التعريف بالقضية الوطنية وسط المجتمع المدني والهيئات والأحزاب والمؤسسات الألمانية، لإظهار عدالة القضية وزيف ادعاءات دعاة الانفصال.

من جهتها أكدت لبنى باسيدي على ضرورة "رص الصفوف والوقوف وقفة رجل واحد خلف الملك محمد السادس، من أجل الذود عن حوزة الوطن والتصدي للاستفزازات المتكررة التي يقوم بها المحسوبون على الجبهة الانفصالية؛ وذلك من خلال التنسيق المحكم على مختلف الأصعدة بين أفراد الجالية المغربية المقيمة بألمانيا، وتجاوز الخلافات، ومواكبة كل المستجدات ذات الصلة بالقضية الوطنية، لدحر المؤامرات الدنيئة التي تهدف إلى النيل من وحدة الوطن".

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1 - مغربي أطلسي صحراوي الأحد 06 دجنبر 2020 - 15:42
بقطعهم الطريق في معبر الكركرات اتضحت الرؤيا أمام الإتحاد الإفريقي و العالم كله وانكشفت أهداف المرتزقة ومن وراءهم من النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية... عزل المغرب بريا عن جدوره الإفريقية و إيجاد موطىء قدم للنظام الجزائري على المحيط الأطلسي
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2 - فؤاد ألمانيا الأحد 06 دجنبر 2020 - 15:51
أنا من سكان مدينة دوسلدورف الألمانية وأقولها بصوت عال: دمي وروحي من أجل وطني الحبيب المغرب.
والله ثم والله لو شاهدتم كيف يعامل المغاربة هنا اخوانهم الجزائريين لاندهشنم والعكس صحيح ........في مكان هنا في دوسلدورف خاص بشتى انواع التجارة والحرف ولن ابالغ اذا قلت ان 98% كلهم مغاربة ،لو سألتم اي جزائري في هذا المكان سيقول لك ان المغاربة بقدمون لهم يد العون كلما احتاجوا لذالك (لان بعض اخواننا الحزائريين يعيشون بدون اوراق) ( هذا المكان اسمه.....Eller
والله عندما اشاهد في الصيف اعداد الخليجيين الذي يزورون هاته المدين من اجل السياحة والتسوق لاحزن على حال اخواننا الجزائريين ( اليست الجزائر غنية بالغاز والبترول كدول الخليج ) فهؤلاء بسافرون ويتجولون ويعيشون الرفاهية وكابرانات فرنسى المهيمنون على السلطة غي الجزائرين جعلوا مواطني البلد أذلاء ....لا خول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم .
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