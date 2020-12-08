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مغاربة أمريكا ينظمون مسيرة لدعم ملف الصحراء

مغاربة أمريكا ينظمون مسيرة لدعم ملف الصحراء
رشيد بيجيكن
الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 00:23

تحت شعار "من أجل الوطن الأم"، نظّمت الجالية المغربية بالولايات المتحدة الأمريكية مسيرة "السلام" بالسيارات في مدينة أورلاندو، ولاية فلوريدا، "دعما منها للوحدة الترابية للمملكة المغربية وللتحرك الناجح للقوات المسلحة الملكية في معبر الكركرات"، حيث جابت المسيرة مختلف الأحياء والشوارع الكبيرة قبل أن تقف عند كلمات اللجنة المنظمة وممثل السفارة المغربية والقنصل العام بنيويورك.

وعقب انتهاء المسيرة، أصدر المنظمون بيانا أبرزوا فيه أن الجالية المغربية بأمريكا تجدّد موقفها الداعم للوحدة الترابية وكافة الخطوات الدبلوماسية والسياسية للمغرب، معتبرين أن التدخل المغربي في معبر الكركرات "عملية سلمية ناجحة، مُحكمة ورزينة، لقواتنا المسلحة الملكية من أجل تأمين المعبر وإعادة حركة عبور البضائع وتنقل الأشخاص إلى طبيعتها".

وأشاد مغاربة أمريكا بـ"الأسلوب الحكيم والحازم الذي قاد به الملك محمد السادس تدبير ملف الكركرات على كافة المستويات، ومن خلال اتصالاته المكثفة ومساعيه السياسية، دوليا، لإرجاع الأمور إلى نصابها في احترام تام للشرعية الدولية"، كما ثمنوا "العملية المهنية والسلمية التي قامت بها قواتنا المسلحة الملكية، بأمرٍ سامٍ ومقدام من قائدها الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة، الملك محمد السادس".

ومن جانب آخر، عبّر المنظمون عن "اصطفافهم المتين وراء جلالة الملك في التصدي لكل مناورات أعداء وحدتنا الترابية، والتي تشكل تهديدا واضحا لأمن واستقرار المنطقة برمتها المعرضة لمخاطر الإرهاب"، مسجلين بكل ارتياح وثقة في المستقبل "النهضة التنموية التي تعرفها جهتا العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب، والتقدم الحاصل في تنفيذ المشروع التنموي الخاص بهذه المنطقة".

وقال الحسين أغشان، عن اللجنة المنظمة، إن مسيرة "السلام" جاءت "في إطار تعبئة مغاربة الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إفشال جميع مخططات خصوم الوحدة الترابية الرامية إلى تقويض الجهود المبذولة من أجل بلوغ حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي في إطار السيادة المغربية"، مبرزا أن المسيرة كانت "مناسبة لنا من أجل التأكيد على أهمية الخيارات السياسية المتخذة من طرف المغرب بشجاعة في إدارة النزاع المتعلق بالصحراء المغربية، لاسيما مقترح الحكم الذاتي الذي يشكل شعارا للسلام والوئام الوطني".

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