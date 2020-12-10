تجمع الكفاءات الطبية لمغاربة العالم يدين الانفصال

هسبريس - أمال كنين

ندد تجمع الكفاءات الطبية لمغاربة العالم بـ"الأعمال الخطيرة وغير المسؤولة التي يقوم بها رجال مليشيات الحركة الانفصالية التابعة لجبهة البوليساريو، والتي تهدف إلى تعديل الوضع الراهن وزعزعة استقرار منطقة الساحل التي أصبحت بالفعل فريسة للحركات الإرهابية وأنشطة مهربي المخدرات".

التجمع قال ضمن بلاغ له: "لن تفشل منظمتنا غير الحكومية، من خلال شبكتها الطبية الدولية، في توعية الرأي الأوروبي بشأن الأعمال الجادة لهذه المجموعة المسلحة الصغيرة التي تهدد السلام في العالم"، وتابع: "ونحن على استعداد لإتاحتها للسلطات المغربية إذا لزم الأمر".

التجمع، وهو منظمة غير الحكومية تتخذ من بروكسل مقراً لها، لديه أكثر من 500 من المهارات الطبية (الأساتذة والجراحون والمتخصصون والممارسون العامون والمديرون التنفيذيون الطبيون) المنتشرة في القارات الأربع من العالم.

وقدم التجمع "دعمه الكامل للمملكة المغربية تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لاحترامه وقف إطلاق النار"، مرحبا بـ"التدخل السلمي للقوات المسلحة الملكية لإنهاء الحصار المفروض على المنطقة العازلة من الكركرات في الصحراء المغربية".