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كُتّاب وآراء
تجمع الكفاءات الطبية لمغاربة العالم يدين الانفصال
ندد تجمع الكفاءات الطبية لمغاربة العالم بـ"الأعمال الخطيرة وغير المسؤولة التي يقوم بها رجال مليشيات الحركة الانفصالية التابعة لجبهة البوليساريو، والتي تهدف إلى تعديل الوضع الراهن وزعزعة استقرار منطقة الساحل التي أصبحت بالفعل فريسة للحركات الإرهابية وأنشطة مهربي المخدرات".
التجمع قال ضمن بلاغ له: "لن تفشل منظمتنا غير الحكومية، من خلال شبكتها الطبية الدولية، في توعية الرأي الأوروبي بشأن الأعمال الجادة لهذه المجموعة المسلحة الصغيرة التي تهدد السلام في العالم"، وتابع: "ونحن على استعداد لإتاحتها للسلطات المغربية إذا لزم الأمر".
التجمع، وهو منظمة غير الحكومية تتخذ من بروكسل مقراً لها، لديه أكثر من 500 من المهارات الطبية (الأساتذة والجراحون والمتخصصون والممارسون العامون والمديرون التنفيذيون الطبيون) المنتشرة في القارات الأربع من العالم.
وقدم التجمع "دعمه الكامل للمملكة المغربية تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لاحترامه وقف إطلاق النار"، مرحبا بـ"التدخل السلمي للقوات المسلحة الملكية لإنهاء الحصار المفروض على المنطقة العازلة من الكركرات في الصحراء المغربية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
الجزائر قارة ثلاثة أربااعيها أرضي مغربية؛ بلد غني بجميع أنواع مختلفة من المعادن الثمينة بلد لبترول والغاز بلد رجال العز، لكن مشكل شعب هو نخبة نظامه!
العسكر ﻻ يتقنون إلا فنون الدفاعية كيفية قتل والدمار وهدم!
وظيفة العسكرية مختارة لدفاع عن الحدود وعن كل خطر يهدد البلد! ؛ على شعب الجزائري أن يختار نظاما مدنياً مثقف قويا دبلوماسيا يريد بناء الجزائر إقتصاديا وعمرانيا.
العالم ﻹشتراكي كله تغير من دكتاتورية العسكرية إلى محور ميدان البناء والتطوير الذاتي والنفسي ومحاربة الاستبداد والظلم والطغيان والفقر والبطالة؛ أفكار التي لا تزال لم تتغير بعد : الجزائر وكوريا الشمالية.
يجب على شعب أن يختار نخبة مدنية ديمقراطية مسئوليتها بناء الجزائر ﻻ لهدمها.
ألله أوصى عن الجيران وﻷقارب!. أعتقد بأن نخبة نظام العسكري الحالي في لجزائر لها ربح في لحرب والهادم.
على نظام الجزائري، إحترام نفسه لكي يحترم.
ﻻأدري لمد النظام الجزائري حقود ومضاد لكل مصالح المغربية، الجزائر قارة ثلاثة أربع أراضيها كلها مغربية، موروثة عند ﻹستقﻻلها من ﻹستعمار الفرنسي الذي أنضمها إلى الجزائر إبان إستعماره للبلدان المغرب والجزائر؛ ﻹستعمار كان يفعل كل ما يشاء فى مستعمراته نظرياً هو صاحب كل شيء. تاريخ والخرائط تشهد على موقع المغرب وحدوده قبل تشتيته وتقسيماته وتوزيعه أطرافا بين دول دول ﻹستعمارية. المغرب ﻷن بدأء يجمع أطرافه المستعمرة والتاريخ يشهد وجوجل دايما موجود. لماذا الجزائر قلقة من جمع ﻷطراف المستوﻻ عليها. هل تخاف من مطالبتها بأطراف المنضمة إليها؟ أم توريد ألمزيد؟ أم فقط حسد؟؛
النظام الجزائري يريد ﻹنتحار ودمار المنطقة المغرب الكبير! مع العلم أن لفشل دايما يكون سبب ﻹنتحار. سؤال هل نظام الجزائري فشل؟ جواب السؤال نعم. لماذا؟ جواب السؤال:
ستين سنة من ﻹستقﻻلها ولم تقضي حتى على البطالة بدون تكلم عن أشياء كثيرة ﻻخرى! النظام حسد ﻻيعرف ما يعمل ينقل فقط ما نجزه المغرب! الجزائر لديها إمكانية ضخمة جداً ولم تصل الى مستوى أضعف دولة خليجية.