عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الاثنين ..

*الأحداث المغربية:

- الحوار الاجتماعي .. استئناف من نقطة الصفر. بعد جولتين من الحوار في أكتوبر الماضي بين الحكومة والنقابات فجرهما مطلب الزيادة في الأجور، عادت الحكومة لتستأنف الحوار من جديد بعدما وجهت دعوتها للقيادات النقابية من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار للتداول في المشاكل العالقة، وذلك ابتداء من يومه الاثنين ويتواصل الحوار غدا الثلاثاء. وإذا كانت الحكومة قد سارعت إلى دعوة النقابات إلى الجلوس لطاولة الحوار، فإن النقابات كانت تعد العدة للدخول في فصل جديد من التصعيد.

- تشكيل لجنة وزارية تتولى تعميق المناقشة حول مشروع قانون متعلق ب"التقييم البيئي"، هذا ما أسفر عنه مجلس الحكومة الأسبوعي. وفي هذا السياق، أعلن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن مجلس الحكومة تدارس وشكل لجنة وزارية لتعميق المناقشة حول هذا المشروع قانون، الذي يتضمن مجموعة من المستجدات من ضمنها إخضاع السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمخططات وتصاميم التنمية القطاعية أو الجهوية المحتمل أن تكون لها تأثيرات على البيئة للتقييم البيئي الاستراتيجي.

*الصباح:

- بعد التصعيد الذي انخرط فيه أطباء القطاع العام، الذين خاضوا إضرابا وطنيا الأسبوع الماضي، أكدوا أنه بمثابة صافرة إنذار لتنبيه الحكومة والوزارة الوصية على القطاع إلى تردي أوضاع المنظومة الصحية بصفة عامة، دخل أطباء القطاع الخاص بدورهم على الخط وانضموا إلى جبهة المعارضين، معلنين نيتهم خوض وقفات احتجاجية خلال الأيام القليلة المقبلة تنديدا ب"المنعطف الخطير" الذي يمر منه العاملون بالقطاع بعد صدور القانون المنظم للمهنة.

- خلافات تستبق مؤتمر الاشتراكي الموحد. فجرت قضية الاندماج بين مكونات اليسار الديمقراطي خلافات داخل الحزب الاشتراكي الموحد على بعد أقل من شهر قبيل عقد مؤتمره الوطني المقرر عقده في يناير المقبل. وأكدت مصادر أن تيار الأغلبية تخترقه خلافات بين مكوناته، بخصوص مسألة الاندماج، بين دعاة تسريع الوتيرة واعتبار الحزب جاهزا للاندماج على أساس الذهاب إلى الانتخابات المقبلة في إطار حزب اشتراكي كبير، وبين من يرى ضرورة التريث قبل الاندماج، والتركيز أولا على تقوية الحزب، على اعتبار أن صيرورة الاندماج تتطلب التحضير الجيد.

*المساء:

- القضاء يطارد مسؤولين عن صفقات عمومية وهمية بالمليارات. كشف مصدر مطلع أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حركت ملفات للهيئة الوطنية لحماية المال العام كانت مجمدة لمدة طويلة، تبقى أهمها صفقات وهمية لمجالس جماعية تخص تبديد المال العام. والأمر يتعلق بصفقات عمومية تخص بلديات من بينها الجديدة، التي عقدت صفقتين بقيمة 10 مليارات، أنجزتا في عهد المجلس السابق، وتوقفت الأشغال بهما.

- فضيحة التلاعب بأسماء الناجحين في مسلك الإدارة التربوية تصل إلى القضاء. قرر الأساتذة الذين تم التشطيب على أسمائهم من لائحة الناجحين في مسلك الإدارة التربوية بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالرباط، اللجوء إلى القضاء للطعن في الشبهات التي رافقت حذف أسماء بعض الناجحين، بعد أن تضمنت اللائحة الأولى أسماءهم قبل أن تختفي في اللائحة الثانية دون تقديم أي مبرر مقنع. ومرشحون ضحايا هذه العملية يعتبرون الأمر ترسيبا متعمدا من أجل محاباة أسماء أخرى ظهرت فجأة في اللائحة الثانية.

*الاتحاد الاشتراكي:

- أكد الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عبد الكريم بنعتيق، أن "القضية الوطنية في حاجة منا لمضاعفة الجهود من أجل دحض كل المغالطات والمخططات التي يحيكها خصوم الوحدة الترابية بكل بقاع العالم، ثم التعريف بها بشكل علمي ومعرفي وتاريخي وجغرافي، مستعملين المعطيات المتوفرة لدينا لإقناع الآخر بعدالة قضيتنا الوطنية ومشروعيتها". وفي هذا الإطار، وقع بنعتيق وعبد الله بوصوف رئيس مجلس الجالية بالمغربية بالخارج اتفاقية شراكة وتعاون على هامش أشغال الجامعة الشتوية بالأخوين بإفران، من أجل تمكين الشباب المغربي من تكوين على عدة مستويات، بهدف الدفاع عن القضية الوطنية بشكل علمي ومعرفي وتاريخي عميق.

- بلغت المداخيل التي حصلتها الخزينة العامة للمملكة برسم جني أرباح المساهمات ومداخيل الاحتكار 7.23 مليار درهم مع نهاية نونبر من العام الحالي، مقابل 7.44 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وسجلت هذه المداخيل انخفاضا بنسبة 2.85 في المئة خلال هذه السنة مقارنة بالعام الماضي. وشكلت هذه المداخيل حصة 3.7 في المئة من إجمالي المداخيل العادية للخزينة خلال هذه الفترة، والتي بلغت 196 مليار درهم في نهاية نونبر الفائت.

*الأخبار:

- تلقى إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، صفعة قوية من طرف قادة وأعضاء الحزب، بعدما قاطع جلهم الندوة السياسية والتنظيمية التي نظمها أول أمس السبت ببوزنيقة، ما يؤكد عزلته داخل الحزب، واستمرار الأزمة التنظيمية التي يتخبط فيها منذ انتخابات 7 أكتوبر من السنة الماضية. وأكدت مصادر أن عدد الحاضرين لم يتجاوز 80 عضوا من أصل 180 كانوا مدعوين للحضور منهم 125 برلمانيا من مجلسي النواب والمستشارين، إضافة إلى أعضاء المكتب السياسي والأمناء والمنسقين الجهويين وأعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بالإعداد للدورة المقبلة للمجلس الوطني.

- أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن عدد المدرسات والمدرسين المستفيدين من الحركة الانتقالية الخاصة بهيئة التدريس للموسم الدراسي 2018-2019 بلغ 24 ألفا و235 مستفيدا. وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هؤلاء المستفيدين موزعين على ثلاثة أسلاك، تهم التعليم الابتدائي ب14 ألفا و631 مستفيدا، من بينهم 84 مخصصين للغة الأمازيغية، والتعليم الثانوي الإعدادي ب5 آلاف و69 مستفيدا، والتعليم الثانوي التأهيلي والتقني ب4 آلاف و535 مستفيدا. ونقابيو القطاع تحفظوا على قبول النتائج، ولوحوا باحتجاجات تصعيدية.

*أخبار اليوم:

- الأمن سنة 2017: الجرائم في ارتفاع وعددها أكبر من المجرمين. عرف عدد الجرائم والموقوفين سنة 2017 ارتفاعا ملحوظا مقارنة مع سنة 2016، حسب الحصيلة التي كشفتها المديرية العامة للأمن الوطني، لكن المثير في إحصاءات الأمن المغربي أن عدد الجرائم المسجلة خلال هذه السنة أكبر من عدد الموقوفين من طرف الشرطة، إذ قارب عدد الجرائم 600 ألف جريمة، أحيل بمقتضاها 538 ألف شخص على القضاء.

*العلم:

- وتيرة الحرب ضد المخدرات تحتدم في المغرب. وارتفاع قياسي للمحجوزات من المخدرات وتفكيك شبكات التهريب والاتجار. فقد أسفرت التحقيقات والعمليات، التي قامت بها مصالح الأمن الوطني، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن مؤشرات قياسية في ما يتعلق بمحاربة ترويج المخدرات بالمغرب، حيث بلغ عدد الموقوفين 97 ألفا و688 شخصا، بنسبة زيادة ناهزت 4 بالمئة، بينما بلغت الضبطيات في مخدر الكوكايين 2 طن و844 كيلوغراما، أي بزيادة تفوق 1 طن ونصف مقارنة مع سنة 2016.

- نجحت القوات العمومية نهاية الأسبوع المنصرم في التصدي لمحاولة اقتحام جماعية قام بها حوالي 700 مهاجر ينحدرون من دول جنوب الصحراء للسياج الحدودي الذي يفصل مدينة سبتة المحتلة عن بقية الأراضي المغربية. وعززت السلطات الأمنية المغربية والإسبانية منذ أيام حضورها على طول السياج الحدودي الوهمي تحسبا لازدياد وتيرة النزوح الجماعي العنيف للمهاجرين السريين تزامنا مع عطلة أعياد الميلاد بإسبانيا.

*بيان اليوم:

- اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني العاشر لحزب التقدم والاشتراكية تشدد، في أولى اجتماعاتها، أول أمس السبت بالرباط، على أهمية جعل المؤتمر المقبل محطة سياسية جديدة في المسار التاريخي والنضالي للحزب، وانطلاقة جديدة لعمل الحزب وتجدره في المجتمع.

- أكد رئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي، بمدينة هوتشي مينه، أن المسؤولين الفيتناميين يعتبرون المغرب شريكا لا محيد عنه في المنطقة. وأوضح السيد المالكي، في تصريح صحفي، على هامش الزيارة التي يقوم بها للفيتنام، أنه تم خلال المباحثات التي أجراها مع كبار المسؤولين الفيتناميين، ومن بينهم رئيس الجمهورية والأمين العام للحزب الشيوعي، التأكيد على إرادة سياسية جد قوية لتطوير العلاقات القائمة بين بلادهم والمغرب في جميع المجالات. وأشار إلى أن المجالات التي يمكن فيها التعاون متعددة من بينها الفوسفاط بالنظر إلى أهمية قطاع الفلاحة بالفيتنام، وكذا الطاقات المتجددة التي اكتسب المغرب فيها خبرة هامة جعلته دولة رائدة على مستوى افريقيا والعالم ، والقطاع البنكي.

*رسالة الأمة:

- بعد إعلان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن حكومته بدأت في تسوية الملفات العالقة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، كشفت معطيات رسمية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن مجموع الحالات العالقة يصل إلى 750 حالة، وذلك إلى حدود 30 شتنبر الماضي. وأوضحت المعطيات ذاتها أن الحالات العالقة تهم 595 حالة تخص التعويض المالي، و42 حالة تتعلق بالإدماج الاجتماعي، و10 حالات ترتبط بالتسوية الإدارية، و103 حالة تهم التقاعد التكميلي للمدمجين في الوظيفة العمومية.

- بعد استماعها لعرض بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية، من المرتقب أن تستمع لجنة مراقبة المالية العمومية بمجلس النواب إلى وزير الداخلية بخصوص التقرير الذي أنجزه المجلس الأعلى للحسابات حول صندوق دعم التماسك الاجتماعي، والذي رصد جملة من الاختلالات التي تعتري تدبير هذا الصندوق، وكذا برامج الدعم الممولة من طرفه. وكشف التقرير أنه رغم إنشاء الصندوق سنة 2012 فإن تفعيله لم يتم إلا ابتداء من سنة 2014، كما أن جميع البرامج التي يمولها الصندوق تعاني من إكراهات مالية.

*لوماتان:

- أنشأت هيئة مراقبة التأمينات والرعاية الاجتماعية منصة أرضية لتلقي شكاوي المؤمنين. وستمكن هذه الأرضية من تقديم الشكاوى وتلقي الإشعارات، ومتابعة التقدم المحرز في الملفات. كما وقعت هذه الهيئة اتفاقا مع الشركات لإضفاء الطابع الرسمي على أنماط تبادل المعلومات ومعالجة الشكاوى.

- بعد آسفي، انتقلت نزهة الوافي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة نهاية الأسبوع الماضي إلى سطات، حيث بحثت الإشكاليات المتعلقة بالمحافظة على البيئة بالجهة وتقوية قدرات الفاعلين المحلية لتعزيز دينامية الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي تشمل عدة وزارات منها التربية الوطنية، والأوقاف والشؤون الإسلامية، وكذا المجتمع المدني. في هذا الصدد، أشارت نزهة الوافي إلى أن وزارتها أنشأت 300 نادي بيئي مجهز في المؤسسات التعليمية، 21 منها على صعيد إقليم سطات.

*أوجوردوي لوماروك:

- التجمع الوطنى للأحرار نجم الانتخابات الجزئية بدون منازع. فقد فاز حزب الحمامة بجميع المقاعد المتنازع عليها خلال الأسبوع الماضي. وهكذا حصل على مقعدين برلمانيين بالمضيق وسيدي إفني، بالإضافة إلى سبعة مقاعد من أصل سبعة ببلدية سيدي يحيى زعير.

- البنوك تضاعف جهودها لفتح شهية المقاولات للقروض. وأظهر آخر تحقيق أجراه بنك المغرب حول شروط منح القروض، خلال الفصل الثالث من السنة الجارية، تحسنا في العروض التمويلية للمقاولات. وجهود البنوك تظهر في تبسيط الشروط في مجال الضمانات. لكن البنك المركزي يشير إلى تشديد هذه الشروط بالنسبة للخواص.

*ليكونوميست:

- لمواجهة ارتفاع نسبة حوادث السير، الدولة تشدد الإجراءات والقوانين. وهكذا، أعلن كاتب الدولة المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، عن سلسلة من التدابير، التي ليست بالجديدة ولا تخضع لأي مراجعة قانونية. فابتداء من يناير المقبل، ستتم معاقبة سائقي السيارات الذين لا يتوقفون عند ممرات الراجلين. وستتم مراقبة السيارات المجهزة بالواقي من الصدمات. كما أن الراجلين الذين لا يلتزمون بالممرات الخاصة بهم سيدفعون غرامة قدرها 25 درهما.

- ما يكشفه السباق الانتخابي للمحامين! فقد تم انتخاب نقيب جديد بالدار البيضاء خلال منتصف دجنبر 2017. وهذه الانتخابات كانت غنية بالدروس. أولا لا تزال غالبية المحامين يقاومون التغيير أمام منافسة "أجنبية" قوية. كما أن الجيل الجديد من الممارسين لديه توقعات عالية، لاسيما على الصعيد الاجتماعي. فهل ممثلوهم مستعدون لإحداث تحول حقيقي؟

*لوبينيون:

- أفاد مكتب الصرف أن المبادلات الخارجية للمغرب سجلت تفاقما في عجز الميزان التجاري بنسبة 3,3 في المائة خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من السنة الجارية، ليصل إلى مبلغ 172,7 مليار درهم مقابل 167,2 مليار درهم قبل سنة. وبلغت قيمة الواردات 395,9 مليار درهم، بزيادة قدرها 6,7 في المائة، في حين ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 9,4 في المائة لتصل إلى حوالي 223,2 مليار درهم، وذلك حسب المعطيات الأولية الصادرة عن مكتب الصرف حول المبادلات الخارجية لشهر نونبر.

- وقع المغرب وفرنسا على بروتوكول قرض تمنح بموجبه فرنسا قرضا للمملكة بقيمة 128,1 مليون أورو لتمويل عملية اقتناء 30 قاطرة كهربائية لتحديث أسطول المكتب الوطني للسكك الحديدية. ويروم القرض مواكبة استراتيجية المكتب الرامية إلى تحديث أسطول القاطرات وتعويض القاطرات القديمة، خدمة للزبناء، وكذا دعما لجهود حماية البيئة والمحافظة عليها.

*ليبيراسيون:

- سابقة في تاريخ التعليم بالمغرب. أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي نتائج الحركة الانتقالية الخاصة بهيئة التدريس للموسم الدراسي 2018-2019 . واستفاد من هذه الحركة 24 ألفا و235 أستاذا وأستاذة. 6376 استفادوا في إطار الالتحاق بالزوج. وستمكن هذه المقاربة، التي أطلقها الوزير السابق، محمد حصاد، المستفيدين من معرفة مناصبهم الجديدة قبل نهاية العام الدراسي. كما أنها ستسمح للوزارة بمعرفة احتياجاتها على صعيد الموارد البشرية والتكوين.

- شدد رئيس نادي القضاة، عبد اللطيف شنتوف، على ضرورة ترشيد العمل القضائي من أجل ضمان الحق في محاكمة عادلة ونزيهة. وقال، في كلمة خلال ندوة حول ترشيد عمل العدالة المغربية، إنه "يجب وضع الأصبع على موضوع ترشيد الإجراءات القانونية، من خلال مقاربة نوعية وناجعة لضمان الحق فى محاكمة عادلة وداخل آجال معقولة.

*البيان:

- دعا المشاركون في ختام الدورة الثانية للمنتدى الوزاري العربي للإسكان والتنمية الحضرية، إلى اعتماد الخطة التنفيذية الأولى للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية 2030. وأوصى المشاركون، في "إعلان الرباط" الذي توج أشغال هذا المنتدى، الذي انعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بإنشاء هيئات مؤسسية تمكن من بلورة وتنفيذ استراتيجيات متكاملة وسياسات حضرية على الصعيد الإقليمي والوطني والجهوي والمحلي، وذلك لضمان مساهمة عائدات القيمة المضافة للتمدن والتنمية في تحسين مستويات المعيشة لجميع الفئات المجتمعية.

- بحث المشاركون في ورشات العمل المختلفة التي تم تنظيمها في إطار فعاليات القمة الثانية المغاربية للقادة الشباب الذي تحتضنه مدينة العيون من 22 الى 25 دجنبر الجاري دور الشباب في تعزيز الاندماج والوحدة المغاربيين ، وتطوير التنمية المستدامة في إفريقيا. وأكد ممثلو الوفود المغاربية المشاركة في هذا اللقاء الذي تنظمه شبيبة الساقية الحمراء - ووادي الذهب، تحت شعار "الشباب المغاربي ... قوة لأفريقيا"، على التزامهم بمواصلة العمل من أجل بناء مغرب عربي يلبي تطلعات الشعوب وطموحها للعيش معا في فضاء مفتوح ومزدهر.