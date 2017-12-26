عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء ..

*العلم:

- واردات المغرب الطاقية تحطم رقما قياسيا خلال ثلاث سنوات ب63 مليار درهم. سجلت فاتورة الطاقة بالمملكة زيادة كبيرة بنحو 29 في المائة، حيث أفاد مكتب الصرف، المشرف على المبادلات التجارية، بأن واردات المغرب من البترول وزيوت الطاقة بلغت 63 مليار درهم مما جعل كلفتها الأعلى في إجمالي الواردات المغربية منذ ثلاث سنوات. ومحللون يرون أن أسعار الطاقة ستواصل صعودها خلال العام المقبل، ويحذرون الحكومة من صعوبة تحرير صندوق المقاصة.

- سيارات الأجرة البيضاء والحمراء تشرع في اعتماد خدمة تطبيقات الهاتف داخل مدينة الدار البيضاء. وقع فرع شركة "اييتش" الفرنسية بالمغرب اتفاقية مع النقابة الوطنية لسيارات الأجرة من أجل إطلاق خدمة جديدة تسمى "فيديك". وحسب الموقعين، فإن هذه الخدمة تعمل في إطار قانوني، وتتلخص فكرتها في الربط السريع بين الركاب وسائقي سيارات الأجرة المدربين من طرف النقابة، من خلال تطبيق إلكتروني تابع لشركة "اييتش" وستنطلق الخدمة في البدء في مدينة الدار البيضاء، ليتم تعميمها على باقي المدن المغربية.

*الاتحاد الاشتراكي:

- عجز الميزانية تراجع ب8 ملايير درهم، والدين الداخلي فاق 515 مليار درهم. كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن عجز الميزانية تراجع نهاية نونبر الماضي ب8ملايير درهم وذلك بفضل تحسن مداخيل الخزينة بنحو 4.5 في المئة مقارنة مع العام الماضي، ومن ضمنها المداخيل الجمركية التي ارتفعت ب4.2 في المئة، ومداخيل الرسم الداخلي على استهلاك المواد الطاقية التي تحسنت ب3.7 في المئة، ومداخيل رسم استهلاك التبغ التي ارتفعت ب5.3 في المئة، وارتفاع مداخيل الضريبة على الشركات ب13.6 في المئة، والضريبة على الدخل ب2.4 في المئة، والضريبة على القيمة المضافة ب6.5 في المئة.

- أكادير تقترب من الوصول إلى عتبة استقبال مليون سائح. حيث بلغ عدد السياح الوافدين مع نهاية نونبر الماضي، 915 ألفا و420 سائحا، ليسجلوا بذلك ارتفاعا بمعدل 8.6 في المئة مقارنة مع نهاية نونبر 2016، التي بلغ عدد الوافدين فيها 842 ألفا و919 سائحا. وتفيد الأرقام الصادرة عن المجلس الجهوي للسياحة لأكادير سوس ماسة، بأن السياح الوافدين من مختلف المدن المغربية احتلوا الصدارة بما مجموعه 339 ألفا و853 سائحا، مقابل 325 ألفا و766 سائحا في الشهور الإحدى عشرة الأولى من السنة الماضية، ليرتفع بذلك عدد السياح المغاربة الذين توافدوا على أكادير بمعدل 32ر4 في المائة.

*المساء:

- معمل سري يسوق أدوية فلاحية مزورة ومنتهية الصلاحية. داهمت لجنة مختلطة تضم ممثلين عن السلطات المحلية بدائرة الزمامرة بإقليم سيدي بنور وممثلين عن المكتب الوطني للسلامة الصحية وعناصر من الدرك الملكي، أول أمس مستودعا خاصا بتخزين وإعادة تلفيف مجموعة من الماركات العالمية الخاصة بالأدوية الفلاحية، وقامت بحجز كميات كبيرة من مختلف أنواع الأدوية الموجودة في وضعية غير قانونية.

- مديرية الأمن تسدد ديونها وتوفر 15 مليون درهم. كشف مصدر مطلع أن المديرية العامة للأمن الوطني أعلنت في اجتماع رسمي حضره جميع المدراء المركزيين ورؤساء الأقطاب بديوان المدير العام، وكافة ولاة الأمن ورؤساء الأمن الجهوي والإقليمي، فضلا عن مدير مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي الأمن الوطني، ومدير المعهد الملكي للشرطة، ومفتش مصالح الشرطة التابعة للأمن الوطني، عن سياسة ترشيد النفقات من خلال مسطرة طلبات العروض الإلكترونية للمشتريات. وأدت السياسة الجديدة إلى فائض في حدود 43 مليون درهم بخصوص أذونات المحروقات، وتوفير 15 مليون درهم على خزينة الدولة، وتسديد الديون المتراكمة على المديرية العامة للأمن الوطني منذ ست سنوات.

*الأحداث المغربية:

- أعلن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، السيد محمد بنعبد القادر، أنه تم التوصل قبل أسبوع بالأسماء المقترحة لممثلي المجتمع المدني في اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، وتم التوصل بتقارير القطاعات، منها التقرير الأمني، الذي يشمل الوقائع الجزرية والوقائية، وبعد عطلة العيد سيكون هناك اجتماع للوقوف على ما قام به كل قطاع ووزارة لمحاربة الفساد، وهو الدليل على أن مسلسل الإصلاح إرادة وإنجاز. وأشار السيد بنعبد القادر إلى أن "فبراير المقبل سيكون موعد الذكرى ال60 لنظام الوظيفة العمومية، وهي مناسبة للتساؤل حول الوضعية والأعطاب، وستتم مشاورات موسعة مع مختلف الإدارات والوزارات والنقابات لإعادة النظر من منطلق تثبيت المكتسبات والإيجابيات، وتغيير الأعطاب المزمنة وفق منهج متدرج".

- اختارت الجمعية العامة للأمم المتحدة المغرب لاستضافة المؤتمر الدولي للهجرة لسنة 2018، والذي سيتم خلاله اعتماد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة. واعتمدت الجمعية العامة بالإجماع قرارا بشأن طرائق تنظيم هذا الموعد، قررت من خلاله أن "المؤتمر الحكومي الدولي، الذي يطلق عليه +المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة+ سينعقد بالمغرب يومي 10 و11 دجنبر 2018". وسيستكمل هذا المؤتمر أشغال المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية، الذي يتولى المغرب وألمانيا رئاسته المشتركة، والذي ستنعقد قمته الـ11 في مراكش في الفترة من 5 إلى 7 دجنبر، أي عشية انعقاد هذا المؤتمر.

*الأخبار:

- إضراب وطني لتقنيي الملاحة الجوية يهدد بشل المطارات لمدة خمسة أيام. قرر المكتب الوطني لتقنيي سلامة الملاحة الجوية، المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للأشغال العمومية والنقل التابعة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، خوض إضراب عن العمل انطلاقا من يوم الخميس 18 يناير المقبل على الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة الثامنة صباحا من يوم الثلاثاء 23 يناير المقبل. وبالإضافة إلى الإضراب، قررت النقابة تنظيم وقفات احتجاجية بجميع المطارات في 18 يناير، وحملت كامل المسؤولية للمدير العام للمطارات بخصوص التداعيات السلبية والخطيرة لهذا القرار على سلامة الملاحة الجوية أمام السلطات العليا وسلطات الوصاية بعد إغلاق باب الحوار مع النقابة التي تمثل تقنيي الملاحة الجوية. وطالبت النقابة بفتح تحقيق في أعطاب "الردارات" التي تهدد سلامة الملاحة الجوية.

- مازال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، يرفض الرد على رسالة الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب عن موقفه من مقترح منع تعدد تعويضات البرلمانيين. وكشفت مصادر برلمانية أن لجنة المالية بالغرفة الأولى راسلت في 5 دجنبر الجاري العثماني للتوافق معه على تاريخ مناقشة المقترح، كما راسلت اللجنة ذاتها في اليوم نفسه محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، ومحمد الحجوي، الأمين العام للحكومة. ويبدو أن العثماني يقف وراء "البلوكاج" القانوني للمقترح. ورجحت مصادر أن رئيس الحكومة يتعرض لضغوطات قوية من طرف برلمانيي حزبه، الذين يعتبرون الأكثر استفادة من تعدد التعويضات الانتخابية.

*أخبار اليوم:

- مقترح مثير للجدل لوزارة الصحة لبيع الأدوية عبر الأنترنت. رغم غياب وزير الصحة، أطلقت مديرية الأدوية بالوزارة مشاورات مع المهنيين لتعديل مشروع القانون 04-17 المتعلق بمدونة الدواء والصيدلة، مقدمة مقترحات مثيرة للجدل من قبيل إمكانية بيع الأدوية عبر الأنترنت، والسماح للصيادلة بحمل الأدوية بسياراتهم وتوزيعها. وهو ما أكده محمد الحبابي رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب متحدثا عن استعجال المديرية في فتح حوار لتعديل القانون المنظم قبل تعيين وزير الصحة، و"متسائلا ما إذا كانت هناك نوايا مبيتة لتمرير أمور في ظل هذه الظرفية".

- مفاوضات سرية بين المغاربة الإسبان لحل أزمة المعابر. كشفت معطيات جديدة أن الحكومة المغربية دخلت مع نظيرتها الإسبانية في محادثات سرية من أجل إيجاد حل سريع لأزمة المعابر الحدودية بين المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية، والداخل المغربي، بهدف تجنب بعض المشاهد المأساوية التي تحرج سلطات البلدين أمام أنظار العالم. وأكد نيكولاس فيرناندو كوكورول، مندوب الحكومة الإسبانية بسبتة هذه التسريبات، قائلا إن البلدين يعملان من أجل إيجاد مخرج للفوضى في المعابر الحدودية.

*الصباح:

- وباء إفريقي يستنفر الصحة. تلقت أسر من منطقتي الأزهر بعمالة مقاطعات الحي الحسني بالبيضاء دعوات للالتحاق بمركز صحي للقرب خضعوا فيه للتلقيح وأخذ عينات من دمائهم، قبل تسجيل معلوماتهم الشخصية للاتصال بهم لاحقا. وأكد أحد المستفيدين من العملية أنه في سؤال لأحد الأطر الطبية اكتشف أن التلقيح مرتبط بأحد الأوبئة القادمة من إفريقيا، باعتبار أن المنطقتين تشهدان حضورا سكانيا كثيفا للمهاجرين الأفارقة.

- 300 رجل سلطة ممنوعون من السفر. علم من مصدر رفيع المستوى بوزارة الداخلية أن واليا وستة عمال وستة كتاب عامين و28 باشا ورئيس دائرة ومنطقة حضرية، و122 قائدا، و17 خليفة ممنوعين من مغادرة أرض الوطن. وأكد المصدر أن المنع لن يرفع عنهم إلا بعد مثولهم أمام أعضاء لجنة التأديب التي يرأسها إدريس الجوهري، الوالي المدير العام للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية.

*بيان اليوم:

- الحكومة تستأنف الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، التي دافعت فيه عن الزيادة العامة في الأجور والتعويضات وتطبيق السلم المتحرك للأجور، ومراجعة أسعار المواد الغذائية، وكذا الزيادة في الحد الأدنى للأجر مع توحيده في القطاعين الفلاحي والصناعي. ومحمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، الذي ترأس الحوار، بتكليف من رئيس الحكومة، يقول "إننا نراهن على وضع اتفاق إطار متعدد السنوات للتعاطي مع المطالب النقابية".

- توجه إيجابي للمؤشرات الرئيسية الخاصة بالظرفية الاقتصادية الوطنية. أكدت وزارة الاقتصاد والمالية تسجيل تحسن في مستوى عجز الميزانية مقارنة مع السنة الماضية، وارتفاع طفيف في احتياطي العملة الأجنبية التي باتت تغطي خمسة أشهر، فضلا عن تسجيل تحسن في وتيرة نمو القروض البنكية بنسبة تجاوزت 5.2 في المئة خلال سنة 2017.

*رسالة الأمة:

- أطلقت الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أمس الاثنين، استطلاعا جديدا يفتح الباب أمام موظفي الدولة المدنيين، البالغ عددهم 570 ألفا و165 موظفا، لإبداء آرائهم وطرح تصوراتهم بشأن إصلاح منظومة الوظيفة العمومية بالمغرب. ويشتمل هذا الاستطلاع، الذي سيستمر إلى غاية 25 يناير المقبل، على 15 سؤالا تهم محاور مختلفة من منظومة الوظيفة العمومية بالبلاد، تتعلق أساسا بالاختلالات التي تعتري هذه المنظومة وأسباب ضعف أدائها، علاوة على تقييم الخدمات المقدمة من طرفها.

- القمة المغاربية للقادة الشباب بالعيون، والتي نظمها اتحاد شبيبة الساقية الحمراء ووادي الذهب من 22 إلى 25 دجنبر الجاري، تدعو في بيانها الختامي، إلى نبذ كل أشكال التفرقة والانفصال واحترام السيادة الوطنية للدول وترسيخ علاقات الأخوة والمسار التاريخي لنضال الشعب المغاربية من أجل الوحدة.

*لوماتان:

- 2018 سنة الإصلاح الفعلي للإدارة، وفقا لما أعلنه أمس الاثنين الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية. وحسب السيد محمد بنعبد القادر، فإن هذه السنة ستتميز بإطلاق إصلاح قانون الوظيفة العمومية، الذي يعود إلى سنة 1958. كما ستتم إعادة النظر في مرسوم التعيين في المناصب السامية.

- انطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين. وهذه المرة، فإن وزير الشغل والاندماج المهني، محمد يتيم، هو الذي ترأس الحوار، بتكليف رئيس الحكومة، مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية للتحضير للاجتماع الرسمي المقبل. وستكون هذه اللقاءات، التي ستعقد اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في شكل مباحثات فردية مع الأمناء العامين للنقابات، وفقا لمصدر مقرب من الملف.

*أوجوردوي لوماروك:

- قطاع المحروقات .. استثمر المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن سنة 2016 نحو 117.115 مليون درهم، في حين أنجز شركاؤه استثمارات بقيمة 1.11 مليار درهم، وفقا للتقرير السنوي للمكتب برسم 2016.

- نمو المبادلات في سوق الأسهم. سجل الحجم الإجمالي لسوق الأسهم والسندات نموا خلال الربع الثالث من العام الجاري. وفي هذا الصدد، أشارت الهيئة المغربية لسوق الرساميل إلى مبلغ إجمالي قدره 10.12 مليار درهم، أي بزيادة بقيمة 26 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

*ليكونوميست:

- النقل: يعتزم محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل، تسريع عملية توقيع عقد برنامج في مجال نقل البضائع. كما يعتزم تجديد حظيرة العربات، إضافة إلى تشديد المراقبة على مستوى الفحص التقني ابتداء من سنة 2018. كما قررت وزارة بوليف اعتماد دفتر تحملات جديد لقطاع الإغاثة وسحب السيارات.

*لوبينيون:

- أفاد بنك المغرب بأن المخاطر الماكرو اقتصادية ظلت على العموم في مستوى معتدل، وذلك في سياق تميز على الخصوص بمواصلة ضبط أوضاع المالية العمومية. وأوضح بلاغ للبنك المركزي، عقب الاجتماع السادس للجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، أن النمو الاقتصادي سنة 2017 سجل تسارعا، ساهم فيه بالأساس تحسن القيمة المضافة الفلاحية وانتعاش الأنشطة غير الفلاحية، مضيفا أن المخاطر محدودة بفضل التقلص التدريجي لعجز الحساب الجاري والمستوى الملائم للاحتياطات الدولية الصافية التي غطت سنة 2017 أكثر من خمسة أشهر من واردات السلع والخدمات.

- أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن عدد المدرسات والمدرسين المستفيدين من الحركة الانتقالية الخاصة بهيئةالتدريس للموسم الدراسي 2018-2019 بلغ 24 ألفا و235 مستفيدا. وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هؤلاء المستفيدين موزعين على ثلاثة أسلاك، تهم التعليم الابتدائي ب 14 ألفا و631 مستفيدا، من بينهم 84 مخصصين للغة الأمازيغية، والتعليم الثانوي الإعدادي ب 5 آلاف و69 مستفيدا، والتعليم الثانوي التأهيلي والتقني ب 4 آلاف و535 مستفيدا.

*ليبيراسيون:

- تأجيل اعتماد نظام الصرف المرن، الذي تعتبره الهيئات الدولية هاما، يثير اهتمام العديد من المتدخلين. فقد اختلفت الآراء وأحكام القيمة حول مخاطر هذا التدبير، مشددة على ضرورة تعزيز سيادة البنك المركزي، ومحذرة من تدهور القدرة التنافسية للشركات المغربية، في حال فقدان الدرهم لقيمته.

- جدد المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، في تقريره السنوي 2016، التزامه الصريح والقوي باستقطاب شركاء جدد، للحفاظ على دينامية عمل المكتب، وتعزيز التقدم المحرز على مستوى الأحواض الرسوبية في المغرب.

*البيان:

- المبيعات عبر الإنترنت تحقق نموا واضحا ومتناميا من سنة إلى أخرى، وهو ما كشفته الأرقام الصادرة عن وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي. وقد تضاعفت المعاملات الإلكترونية تقريبا في غضون عامين، حيث انتقلت من 2500 سنة 2015 إلى 4800 مع نهاية شتنبر 2017، أي ملياري درهم من المعاملات في غضون تسعة أشهر. ويرجع هذا الارتفاع بشكل خاص إلى تعزيز الإجراءات التنظيمية والقانونية والتقنية التي تنظم للقطاع.

- اختارت الجمعية العامة للأمم المتحدة المغرب لاستضافة المؤتمر الدولي للهجرة لسنة 2018، والذي سيتم خلاله اعتماد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة. واعتمدت الجمعية العامة بالإجماع قرارا بشأن طرائق تنظيم هذا الموعد، قررت من خلاله أن "المؤتمر الحكومي الدولي، الذي يطلق عليه +المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة+ سينعقد بالمغرب يومي 10 و11 دجنبر 2018".