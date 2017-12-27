عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الأربعاء ..

*المساء:

- شبكة خطيرة تروج ملفات طبية مزورة. كشفت مصادر أن هذه الشبكة تقوم بصنع وإعداد مختلف الملفات الطبية المزورة بشكل دقيق، حيث تتوفر على مجموعة من الخواتم باسم بعض الأطباء والمصحات والمستشفيات والعيادات والصيدليات، وتقوم بعرضها على مجموعة من الزبناء الذين يرغبون في الاستفادة من تعويضات مادية من طرف التعاضديات أو صندوق الضمان الاجتماعي أو الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بواسطة هذه الملفات الطبية الوهمية والمزورة.

- الداخلية تحذر وزارة الأوقاف بسبب "منارة المتوسط". كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية وجهت تحذيرا شديد اللهجة إلى المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية بالحسيمة بسبب "عرقلتها" لمشاريع "منارة المتوسط". وأكدت المصادر أن الداخلية نبهت وزارة التوفيق إلى عدم تقديم تعرضات ورفع دعاوي قضائية لإيقاف إنجاز المشاريع الملكية، وعوض ذلك يتم اللجوء إلى الحلول الودية، مؤكدة أن وزارة الأوقاف تسببت في إيقاف مشاريع لقطاعات وزارية في وقت سابق، ولذلك وجهت الداخلية تحذيرا من أجل تسوية مشاكل العقار بالطرق الودية بدل اللجوء إلى القضاء والمساهمة في تأخير مواعيد الانتهاء وذلك بإحداث لجنة تدرس الملفات العالقة.

*الأحداث المغربية:

- 2018 .. آخر سنة لدعم غاز البوتان. نفى لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن تكون الحكومة بصدد التفكير الآني في رفع الدعم عن غاز البوتان. واعتبر الداودي، في تصريح صحفي، على هامش جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، أنه "لا مشروع للتفكير في رفع الدعم عن هذه المادة قبل سنة 2019"، مشيرا إلى أن الحكومة تعكف حاليا على إعداد السجل الاجتماعي المعني بحصر لوائح الفئات المستهدفة بالمساعدات الاجتماعية، التي تقدمها الحكومة دعما للطبقات الفقيرة.

- نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، الادعاءات المغلوطة التي تداولتها صفحة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، والتي نشرت صورة لطفل من مدينة كركوك (العراق) يحمل رضوضا وكدمات في مختلف أنحاء جسمه، مدعية أنه طفل مغربي تعرض للتعذيب بمدينة إمزورن. وذكرت المديرية العامة، في بيان حقيقة، أن البحث الذي باشرته مصالح الأمن الوطني بخصوص الصورة والتعليقات المنشورة، أوضح أن الأمر يتعلق بفبركة مفضوحة لصور التقطت خارج المغرب، توثق لعنف استهدف قاصرا أجنبيا من طرف أفراد عائلته، وهي الصور المنشورة على شبكة الإنترنت منذ أكتوبر 2014، وذلك قبل أن يعمد أشخاص أو جهات معينة إلى تقديمها بشكل تدليسي على أنها تتعلق بطفل مغربي.

*بيان اليوم:

- أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، يوم الاثنين بخنيفرة، أن الحكومة تعمل جاهدة، في إطار تشاركي بين جميع المؤسسات والإدارات المعنية، على إعداد برنامج الإجراءات ذات الأولوية لضمان التزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي. وأوضحت أفيلال، في كلمة لها خلال أشغال المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية برسم سنة 2017، أن هذا البرنامج يتضمن شطرا استعجاليا يقدم حلولا آنية لمواجهة الخصاص في الماء في حالة استمرار تأخر التساقطات المطرية، وتوفير الماء الصالح للشرب بالمناطق التي تعرف اضطرابات في التزود، خاصة بعض المناطق القروية والجبلية التي تعتمد على مصادر مائية تتسم بالهشاشة بالإضافة إلى تأمين مياه السقي للأشجار المثمرة.

- مقتل 908 مغربية ومغربي سنة 2017 على الطريق في حوالي 62 ألف حادثة سير بالمجال الحضري، وذلك بنسبة تراجع ناهزت 4.34 بالمئة مقارنة مع السنة الماضية. وأبرزت حصيلة المنجزات والخدمات السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم تسجيل 61 ألفا و954 حادثة سير بأضرار جسدية، مخلفة 3682 إصابة بليغة، بنسبة زيادة ناهزت 6.51 بالمئة، و78 ألفا و220 إصابة بدنية طفيفة، بنسبة زيادة بلغت 9.24 بالمئة.

*الأخبار:

- دعا سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إلى مراجعة النصوص الدينية التي تعيق تطور المرأة وحصولها على حقوقها كاملة، ما أثار موجة من الاستغراب في صفوف نواب حزب العدالة والتنمية خلال الجلسة العمومية التي خصصها مجلس النواب، أول أمس الاثنين، للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة. وأعلن العثماني، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس النواب حول "المسألة النسائية بالمغرب" عن تأييده لمداخلة نائبة برلمانية عن حزب الحركة الشعبية، دعت إلى "زعزعة" المعتقدات الدينية التي تعيق حصول المرأة على حقوقها.

- قضاة جطو يكشفون "عورة" قادة أحزاب سياسية تلاعبوا بالمال العام. أوصى المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي، السلطات الحكومية المختصة بالحرص على إرجاع الأحزاب للمبالغ غير المستحقة أو غير المستعملة من الدعم الممنوح لها، والمتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية السابقة واتخاذ الإجراءات اللازمة، عند الاقتضاء، في حق الأحزاب التي لم تقم بعد بهذا الإجراء القانوني. وأشار التقرير إلى أن "شباط لم يبرر صرف مليار و200 مليون من أموال الدعم، وابن كيران استحوذ على دعم 9 ملايير ولم يبرر صرف 187 مليونا".

*رسالة الأمة:

- قطاع الصناعة التقليدية والإعلام: نحو خلق علاقة تشاركية. أكدت جميلة المصلي، كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، في فقرة يوم الصحافة بالأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، أن نتائج البحث الوطني حول استهلاك منتجات الصناعة التقليدية، والذي أجرته الوزارة سنة 2016، كشفت مكانة الإعلام الهامة في شبكة مصادر المعرفة بمنتوجات الصناعة التقليدية. وأشارت إلى أن الأسر المغربية تمثل حوالي 80 بالمئة من مستهلكي منتوجات الصناعة التقليدية، فيما يمثل السياح والمغاربة المقيمون بالخارج نسبة 20 بالمئة المتبقية.

- إمهال 414 منتحبا لتقديم وثائق الإثبات. كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول فحص حسابات المترشحين بخصوص اقتراعي 4 شتنبر 2015 لانتخاب أعضاء ومجالس الجماعات والجهات، و17 من الشهر ذاته لانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم بخصوص إيداع التصاريح، غياب نموذج موحد لحساب الحملات الانتخابية للمترشحين يشمل مصادر تمويل ومصاريف هذه الحملات.

*العلم:

- الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب يؤكد، خلال جلسة المساءلة الشهرية، أن المناطق القروية والجبلية تعيش اليوم حالة من الغضب والإحساس بالغبن، وشعورا بالإقصاء والتهميش. ويبرز أن "البلوكاج" الحكومي بعد الانتخابات أثر على المشاريع المبرمجة للتنمية القروية والجبلية.

- المندوبية السامية للتخطيط ترصد واقع الأجانب بالمغرب، حيث أكدت أن عدد الأجانب المقيمين في المغرب وصل إلى 84 ألف وواحد نسمة خلال سنة 2014، أي ما نسبته 0,25 في المائة من مجموع سكان المغرب البالغ عددهم 33,8 مليون نسمة. وسجلت المندوبية، في مذكرة إخبارية بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين، أنه بالمقارنة مع الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2004، ارتفع عدد الأجانب المقيمين في المغرب بـ32 ألفا و566 شخصا، أي بمعدل نمو إجمالي بلغ 63,3 في المائة خلال الفترة ما بين 2004 و2014.

*الصباح:

- 2600 شكاية ضد القضاة. بلغ مجموع الشكايات التي توصل بها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، منذ تنصيبه، وبشكل أدق من ماي الماضي إلى غاية دجنبر الجاري، ما يفوق 2600 شكاية تهم قضايا العدالة. وأوضحت مصادر أن أغلب الشكايات تخضع لتدابير حددها الرئيس المنتدب للمجلس، مصطفى فارس، في الفعالية والسرعة، مشيرة إلى أن السياسة المنتهجة منذ ستة أشهر مكنت من التجاوب السريع مع معظم هذه الشكايات، في إطار ترجمة شعار القضاء في خدمة المواطن، لاستعادة ثقته في العدالة، في إطار ترجمة فعلية لاستقلالية القضاء.

- يتيم يتوعد المقاولات بإجراءات ردعية. أقر وزير الشغل والإدماج المهني بوجود العديد من الممارسات غير القانونية، ثم رصدها سواء على مستوى مقاولات التشغيل المؤقت أو من قبل الشركات المستعملة، منبها إلى أن هذه الأخيرة تمارس نشاطها دون احترام للضوابط القانونية التي تنص عليها مدونة الشغل، متوعدا باتخاذ الإجراءات اللازمة لردع المخالفين. كما أقر يتيم، خلال افتتاح اجتماع اللجنة الثلاثية، التركيبة المكلفة بتتبع التطبيق السليم للأحكام المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت، باستغلال المستخدمين، مؤكدا العزم على تكثيف عمليات المراقبة بمراكز النداء ووكالات التشغيل.

*أخبار اليوم:

- بوسعيد يحمل المسؤولية للجواهري عن ارتباك تحرير الدرهم. دافع وزير المالية، محمد بوسعيد، عن قرار تحرير سعر صرف الدرهم، بعدما أحجمت الحكومة عن تطبيقه الصيف الماضي، بسبب الارتباك الذي رافق إعلانه. ولم يعلن بوسعيد، الذي كان يتحدث أمام لجنة المالية بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون بنك المغرب، عن موعد دخول القرار حيز التطبيق، لكنه أكد أنه "لا يمكن أن نستمر في اعتماد سعر الصرف الثابت لأن ذلك يعني أن المغرب سيكون في خطر في حال وقوع صدمات خارجية، وحينها لن يكون بمقدور نظام الصرف أن يمتص الصدمة".

- ألمانيا تشرع في تشييد مركزي إيواء بالمغرب. كشفت وزارة الداخلية الألمانية أنها شرعت فعليا في بناء مركزي إيواء شمال المغرب، لاستيعاب عشرات الأطفال القاصرين غير المصحوبين اللاجئين بأر اضيها. وحسب الوزارة، فإن المركزين، اللذين سيتم تشييدهما بتعاون مع الحكومة المغربية والسلطات المحلية ومنظمات محلية، سيستوعبان 100 قاصر دون سن 18 عاما، وسيوفران مساعدات اجتماعية وخدمات طبية وتعليم جيد.

*الاتحاد الاشتراكي:

- كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، أنه راسل الأمناء العامين للمركزيات النقابية ليطلب منهم موافاة الوزارة بتصوراتهم واقتراحاتهم في ما يتعلق بإصلاح الإدارة وتحسين أدائها خدمة للمواطنين وقضايا التنمية بالبلاد. وتابع السيد بنعبد القادر، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم حصيلة الوزارة لسنة 2017 وبرنامج عملها لسنة 2018، أن الوزارة أطلقت مشاورات واسعة يوم الاثنين 25 دجنبر، والتي ستدوم شهرا كاملا بين الموظفات والموظفين، من أجل المساهمة باقتراحاتهم في عملية إصلاح الإدارة ومراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية عبر بوابة الوزارة.

- المغرب يدخل نادي الكبار لصناعة السيارات. استطاع المغرب أن يحقق خلال سنة 2017 خطوات عملاقة في قطاع صناعة السيارات، وذلك بكسب ثقة فاعلين مرموقين مما مكنه من أن يتحول إلى منصة عالمية للتصنيع والتصدير. وتتجه المملكة بخطوات كبيرة وواثقة نحو تحقيق الأهداف المسطرة لهذا القطاع الواعد، الذي أصبح أول قطاع مصدر بالبلاد، بتحقيقه لرقم أعمال للتصدير ب53,7 مليار درهم في أواخر نونبر 2017 مقارنة ب11 مليار درهم خلال 2009.

*لوماتان:

- نوهت النيجر بحرص صاحب الجلالة الملك محمد السادس على النهوض بالحوار والتنسيق كسبيل أمثل لتسوية النزاعات في إفريقيا، وثمنت الدعم المتواصل الذي يقدمه المغرب للعمليات التي تقوم بها الأمم المتحدة، بوجه خاص، من أجل إرساء السلام والاستقرار والتنمية بإفريقيا. وفي بيان مشترك صدر في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون الثنائي المغربي-النيجري، التي انعقدت يومي 25 و26 دجنبر بالرباط، برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيد ناصر بوريطة، والوزير النيجري المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الإفريقي والنيجريين بالخارج السيد ابراهيم يعقوبو، أعرب الجانبان عن ارتياحهما للتقدم الملحوظ الذي أحرزه عدد كبير من الدول الإفريقية في مجال الديمقراطية واحترام الحريات الأساسية والحكامة الجيدة.

- المغرب، الذي يعد أكبر مستورد للمواد الأولية، لاسيما الطاقة، يظل عرضة لتقلبات الأسعار الدولية. بل إنه يصنف من بين عشرة بلدان التي تعتمد بشكل كبير على الواردات، من قبل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، الذي يتوقع ارتفاع أسعار النفط بنسبة 50 في المئة بحلول سنة 2030.

*أوجوردوي لوماروك:

- شرعت لجنة الثقافة والتعليم والاتصال بمجلس النواب يوم الثلاثاء في مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بإضفاء الطابع الرسمي على اللغة الأمازيغية، والذي يعد، بلا شك، أحد المشاريع القانونية التي طال انتظارها منذ اعتماد دستور 2011.

- أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، يوم الثلاثاء، عن إنشاء نظام لأداء الرسوم والضرائب بأية وسيلة توفرها التنظيمات المعمول بها، بما في ذلك الطريقة الإلكترونية، واضعة بذلك حدا لأي إمكانية أداء نقدي للعمليات ذات الطابع التجاري.

*ليكونوميست:

- المغاربة لا يزالون منقسمين بشأن اللغة المستعملة لتدريس المواد العلمية. فبعد أكثر من 30 عاما عن تعريب النظام التعليمي، تبقى الآراء متساوية، بين العربية والفرنسية. ومع ذلك، فإن التوجهات تختلف بناء على السن والمستوى التعليمي والطبقة الاجتماعية ومكان الإقامة. وهذا ما كشف عنه آخر استطلاع أجرته (ليكونوميست سينيرجيا).

- سوق الاسمنت تستعيد عافيتها. ويتوقع المهنيون تراجعا بنسبة 3 في المائة سنة 2017. ولمعادلة الانخفاض في الاستهلاك، قلصت الشركات المصنعة إنتاجها إلى 67 في المائة بالنسبة لسنة 2018، ويمكن للطلب العمومي أن يعزز مبيعات الخرسانة الجاهزة للاستعمال.

*لوبينيون:

- أوصى المجلس الأعلى للحسابات السلطات الحكومية المختصة بالحرص على إرجاع الأحزاب للمبالغ غير المستحقة أو غير المستعملة من الدعم الممنوح لها، والمتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية السابقة واتخاذ الإجراءات اللازمة، عند الاقتضاء، في حق الأحزاب التي لم تقم بعد بهذا الإجراء القانوني. وحث المجلس، في تقريره حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي، الصادر يوم الاثنين، على حصر أصناف النفقات التي يمكن تمويلها بواسطة الدعم العمومي الممنوح للأحزاب للمساهمة في تغطية مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، وتتميم المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 29.11 لتتضمن موارد أخرى كعائدات الكراء والفوائد المالية التي اعتادت بعض الأحزاب السياسية على استخلاصها وإدراجها سنويا ضمن مواردها.

- أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن 34 في المئة من مقاولي قطاع الخدمات التجارية غير المالية يتوقعون ارتفاعا في النشاط الإجمالي، في حين ينتظر 11 في المئة منهم انخفاضا خلال الفصل الرابع من سنة 2017. وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول نتائج بحوث الظرفية بقطاع الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة، أن هذه التوقعات تعزى، من جهة، إلى الارتفاع في أنشطة "النقل الجوي" و"اﻟﺘﺨﺰﯾﻦ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ"، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض في أنشطة "النقل البري والنقل عبر الأنابيب" و"النقل عبر المياه".

*ليبيراسيون:

- الفيدرالية الوطنية لمحولي ومسوقي ومصدري زيت الأركان والجمعية الإقليمية لمستغلي مجال الأركان تنظمان وقفة احتجاجية أمام مقر الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجرة الأركان، بسبب التحيز الذي أبدته هذه الأخيرة في تدبير مسلسل التنظيم البين مهني لسلسلة الأركان.

- سجلت قيمة معاملات التجارة الإلكترونية بالمغرب، خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2017 ارتفاعا إلى ملياري درهم، مقارنة مع 1,8 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2016. وأفادت معطيات لوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، بأن هذه الفترة عرفت إنجاز 4800 معاملة إلكترونية مراقبة من قبل الوزارة، مقابل 3600 معاملة في الفترة ذاتها من سنة 2016، و2500 معاملة سنة 2015.

*البيان:

- سجل المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره حول جرد مصاريف المترشحين الخاصة بحملاتهم الانتخابية بمناسبة اقتراعي 4 و17 شتنبر 2015، غياب نموذج موحد لحساب الحملات الانتخابية للمترشحين يشمل مصادر تمويل ومصاريف هذه الحملات. وأعلن المجلس أنه يعتزم إعذار 414 منتخبا قصد الإدلاء بوثائق إثبات المصاريف الخاصة بحملاتهم الانتخابية ومصادر تمويل هذه الحملات خلال اقتراعي 4 و17 شتنبر 2015، مؤكدا أنه يتعين على المنتخبين المعنيين الإدلاء بهذه الوثائق داخل أجل تسعين يوما من تاريخ التبليغ..

- أعلنت شبكة القراءة بالمغرب انطلاق الترشيحات الوطنية للمشاركة في المسابقة الوطنية للقراءة لسنة 2018. وأوضح بلاغ للشبكة أن شروط المشاركة، التي تكون حسب الاختيار باللغات العربية أو الفرنسية أو الإنجليزية أو غيرها، تتمثل في أن يكون عمر المشارك بين 8 سنوات و24 سنة، وأن تملأ الاستمارة المتوفرة في المؤسسة وتضم معلومات عن المرشح أو المرشحة، وأن يرسل المشارك نصا إبداعيا من تأليفه لا يتجاوز صفحة واحدة، أي ما يقارب 500 كلمة. وينبغي أن يعيد هذا النص بناء نهاية لكتاب من اختياره، بالاعتماد على الخيال الشخصي، وصياغته في صورة خاتمة أو نهاية جديدة، وأن يشارك في لقاء مع لجنة التحكيم المكونة من أعضاء في شبكة القراءة ومن أساتذة وكتاب. وأضاف المصدر أن تاريخ الترشيحات والإعلان عن الجائزة الوطنية سيكون قبل 7 يناير 2018، وسيتم الإعلان عنها في حفل خاص ضمن فعاليات المعرض الدولي للكتاب والنشر في شهر فبراير 2018.