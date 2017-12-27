مضامين أبرز الصحف الصادرة اليوم بالمنطقة العربية

هسبريس - و .م .ع

تركز اهتمام الصحف العربية، الصادرة اليوم الأربعاء، على جملة من المواضيع أبرزها، تداعيات القرار الأمريكي بشأن القدس، ومستقبل العلاقات العربية الأمريكية، ومكافحة الإرهاب، والمفاوضات بين مصر وإثيوبيا حول (سد النهضة)، فضلا عن موقع إيران في استراتيجية الأمن القومي الأمريكي 2017.

ففي مصر، نشرت صحيفة (الأهرام ) مقالا لأحد كتابها، قال فيه إن الحرب التي تخوضها مصر ضد الإرهاب والفكر المتطرف "لم تعد مجرد ضرورة من ضرورات الحياة، وإنما مبدأ لابد أن تمضي فيه إلى النهاية انطلاقا من حسن الفهم وصحة الإدراك بأن هذه الحرب لا تنطلق من نوازع انتقام كامنة في نفوسنا رغم توافر مبررات الانتقام لدماء الشهداء والأبرياء والجرحى من ضحايا العمليات الإرهابية الخسيسة التي طالت المساجد والكنائس على حد سواء، وإنما تنطلق من عمق الاقتناع بأن سلامة مصر وضمان أمنها هو الهدف والمقصد والمبتغى"، مضيفا أن مصر استطاعت خلال سنة 2017 ، أن "تقطع شوطا طويلا في الحرب المشروعة ضد الإرهاب".

وارتباطا بالموضوع ذاته، توقفت (الجمهورية) عند تنفيذ حكم الإعدام، أمس الثلاثاء، في حق 15 متهما شاركوا في هجمات على قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء (شمال شرق القاهرة).

وذكرت الصحيفة، بهذا الخصوص، في عمود لأحد كتابها بعنوان "القصاص العادل للوطن والشهداء" أن "تنفيذ أحكام الإعدام في حق هؤلاء الإرهابيين في سجن برج العرب (محافظة الاسكندرية) وسجن 430 بوادي النطرون (محافظة البحيرة)، جاء دليلا قاطعا على إصرار مصر على القضاء على الإرهاب واستئصال جذوره ومعاقبة المتورطين فيه والمحرضين عليه والمناصرين له، والقصاص للشهداء الذين سقطوا في ميدان الشرف دفاعا عن مصر ضد حفنة ممن انتسبوا إليها وهان عليهم التنكر لها وارتكاب الجرائم ضدها".

ومن جانب آخر، اهتمت (الأخبار) بالمفاوضات بين مصر وإثيوبيا حول (سد النهضة) الإثيوبي على نهر النيل، وكتبت بقلم أحد كتابها في عمود بعنوان "أثيوبيا وسد النهضة"، أنه "رغم الظلال الكثيفة من الشك التي تحيط بمنهج واسلوب الجانب الاثيوبي في المباحثات الخاصة بسد النهضة، والتي أدت إلى فشل الاجتماعات الأخيرة التي عقدت بين وزراء الري في الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا ، إلا أن "مصر مستمرة في التزامها بحسن النوايا، وتسعى مجددا لكسر الجمود وتجاوز الخلافات".

وأضاف كاتب المقال، أن مصر بدأت بالأمس، تحركا جديدا لرأب الصدع الذي أصاب المباحثات بالتوقف والجمود نتيجة رفض الجانبين الأثيوبي والسوداني اعتماد التقرير الفني الذي انتهى إليه المكتب الاستشاري المكلف ببحث الجوانب الفنية للمشروع، وتحديد الآثار الضارة التي ستصيب دولة المصب مصر.

وفي الإمارات، واصلت الصحف اهتمامها بتداعيات قرار الرئيس الأمريكي نقل سفارة بلاده إلى القدس، وسياسة الاستيطان التي ينهجها الاحتلال الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية .

وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة (الاتحاد) أن العام المقبل 2018 "سيكون بامتياز عام فلسطين دوليا أو عام القدس" لأن قضية فلسطين بكل تداعياتها ستفرض نفسها على العالم، معتبرة ان قرار الولايات المتحدة نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس والاعتراف بالمدينة العربية المقدسة عاصمة لإسرائيل وما تبع ذلك من تداعيات وتحركات دبلوماسية شكل "ذروة أحداث عام 2017 التي سيتسلمها العام المقبل".

وتوقعت الصحيفة في افتتاحيتها بروز "أوراق جديدة في عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، ولاعبين جددا بعد أن فقدت واشنطن دورها طوعا لا كرها في هذه العملية، وأخرجت نفسها منها بقرار إدارة الرئيس دونالد ترامب، وهو القرار الذي كان سلاحا ذا حدين، إذ أثار الغضب في العالم كله، لكن حده الآخر الإيجابي أنه أعاد قضية فلسطين والقدس إلى ذروة الأحداث بعد أن شهدت هذه القضية انحسارا كبيرا في الأعوام الماضية".

من جانبها اعتبرت صحيفة (الخليج )في مقال لأحد كتابها أن قرار الرئيس ترامب بشأن القدس جاء في وقت يمر فيه العالم العربي "بأعسر الاختبارات، وفي أزمنة أنهكت فيها عناصر القوة والمناعة في الجسم العربي، بفعل الثمرة المرة التي أثمرها ما سمي ب (الربيع العربي)، وفشل سياسات، وهشاشة ورعونة نظم ورهانات عبثية على سلام وهمي، مع محتل متغطرس ومتوحش".

من جانبها أبرزت صحيفة (الوطن) في افتتاحيتها أن الاحتلال الإسرائيلي، "لم يتوان يوما عن تقديم العنصرية بأبغض صورها، عبر أفعاله وتعديات جنوده ومستوطنيه على الشعب الفلسطيني، يضاف إلى ذلك تسريعه وتيرة الاستيطان بطريقة غير مسبوقة"، مشيرة إلى انه منذ الجلسة التاريخية للجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أيام، أعلن الاحتلال عن مشروعين استيطانيين الأول بناء 300 ألف وحدة والثاني بناء مليون وحدة في القدس والضفة الغربية".

وخلصت الصحيفة الى القول بأن "المجتمع الدولي عليه مسؤوليات كبرى لابد من تحملها،" موضحة أن "العالم الذي قال كلمته في أكبر محفل دولي وهو الجمعية العامة، عليه أن يواصل ترجمة مواقفه على أرض الواقع بسياسات وضغوط ومساءلة ومحاكمات، لأن ما يرتكب من جرائم واستفزازات بحق الشعب الفلسطيني يحتاج إلى ردع دولي وتحرك يتوافق مع العمل لإنجاز الحل الشامل الهادف لإنهاء الاحتلال وفق الأسس والقواعد والمرجعيات الدولية المعتمدة والقرارات الصادرة من مجلس الأمن".

وفي قطر، توقفت صحيفتا (الراية) و(الشرق)، في افتتاحيتيهما، عند إعلان رئيس غواتيمالا اعتزام بلاده نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، مستحضرتان موقف وزارة الخارجية القطرية التي وصفت القرار بأنه "باطل ومستفز، ولا أثر قانونيا له، وخروج على الإجماع الدولي الذي تجسد في رفض الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية الثلثين الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ودعوتها جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية فيها".

واعتبرت (الراية) أن القرار العربي الإسلامي التاريخي بشأن القدس، الذي لم تفلح واشنطن في ابطاله رغم استخدامها لحق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن ولجوئها "للتهديد والوعيد والابتزاز في الجمعية العامة للأمم المتحدة"، يمثل "رسالة غضب عالمية تجاه البلطجة الأمريكية والانقلاب على حقائق التاريخ والجغرافيا وتسويق لفرض سياسة الأمر الواقع".

ودعت الصحيفة الدول العربية والإسلامية الى "متابعة نجاحات القرار الأممي التاريخي بشأن القدس وذلك بإعادة النظر في العلاقات مع الدول التي ستنقل سفاراتها إلى القدس لتجعلها تشعر بخسارة كافة علاقاتها مع العرب والمسلمين"، مشددة على ضرورة أن "تكون القدس نقطة الأساس في تعامل الدول العربية والإسلامية مع باقي دول العالم"، وذلك "بعيدا عن المجاملة (...) والإغراءات المالية والضغوط السياسية".

من جهتها، اعتبرت (الشرق) أن قرار غواتيمالا "حلقة من معركة كبرى ضد القدس والقضية الفلسطينية التي يراد تصفيتها وفق ما اصطلح على تسميته بـ (صفقة القرن)"، مشيرة الى أن "رفض 128 دولة للقرار الأمريكي يعد استفتاء دوليا على الحق الفلسطيني، إذ تشكل هذه الدول ما نسبته 82 في المائة من سكان العالم قالوا "لا" للقرار الأمريكي، وينبغي أن يكون هذا الموقف رسالة لكل الدول التي امتنعت أو صوتت مع القرار".

وعلى صعيد آخر، تناولت صحيفة (الوطن)، في افتتاحيتها، مذكرة التفاهم التي وقعها صندوق قطر للتنمية مع هيئة الأشغال العامة (أشغال)، والتي سيكون بموجبها على الهيئة أن تقدم الدعم الفني لمشاريع البنية التحتية التي يقوم صندوق قطر للتنمية بتمويلها في مختلف البلدان.

وعلى مستوى آخر، وتحت عنوان "إيران في استراتيجية الأمن القومي الأمريكي 2017"، كتبت صحيفة (الوطن)، بقلم أحد كتابها، أن إسم إيران ورد في استراتيجية الأمن القومي الأولى على عهد الرئيس ترامب " إحدى عشرة مرة"، فيما لم يرد ذكرها في استراتيجية 2015 على عهد أوباما إلا أربع مرات، موضحة أن ذكرها يعكس تماما الخطاب الانتخابي للرئيس ترامب ويذكر بما كان عليه الموقف في عهد بوش الابن؛ إذ "يأتي في سياقات سلبية" تضعها ضمن "الدول المارقة"، وتعتبرها "عنصر تهديد للأمن والمصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط"، و"داعمة للجماعات الإرهابية التي تسعى لتدمير أمريكا ".

ولفت كاتب المقال أن الاستراتيجية "ت قر أن إيران أولوية أمنية سياسية إجرائية" بالنسبة لإدارة الرئيس ترامب، لكنها تقر بالحاجة في مواجهة تهديداتها إلى العمل مع من أسمتهم شركاء الولايات المتحدة، مستنتجا أن هذه الاستراتيجية تعكس "نزعة صدامية وعدائية نحو إيران، كما أنها تستند في ذلك إلى تكرار ما تبنته إدارات أمريكية جمهورية خلال العقدين الماضيين" وأن السؤال الذي "لن يطول انتظار الإجابة عليه، هو كيف ستتعامل طهران مع هذا التطور ؟".

وفي الأردن، رأت صحيفة (الغد) أن العام الجديد سيكون على ما يبدو عام التحولات المصيرية بالنسبة للقضية الفلسطينية، والتي قد تقود مسار الأحداث في المنطقة، مشيرة إلى أنه بعد سنوات من الانشغال بالحرب على الإرهاب، تعود قضية الشعب الفلسطيني لتتصدر الأحداث، ومعها تغدو كل الاحتمالات ممكنة. وأشارت إلى أن العلاقات العربية الأمريكية تمر بمنعطف خطر، وتواجه أزمة مرشحة للتفاقم إذا لم يتم استدراكها بخطوات سياسية من جانب الإدارة الأمريكية، معتبرة أنه بالنظر إلى واقع الحال العربي، فإن أفضل ما يمكن أن تفعله الدول العربية لتقليل حجم الخسائر المترتبة على الإنحياز الأمريكي وغياب فرص تعويضه دوليا، هو العمل على ترميم وصيانة الحالة الفلسطينية على الأرض لتمكينها من مواجهة المخططات الإسرائيلية.

وفي السياق ذاته، كتبت (الدستور) في مقال بعنوان "القدس المحتلة.. القضية الشخصية لترامب"، أنه رغم المعارضة الأمريكية الداخلية لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس، إلا أن هذا الأخير ومندوبته في الأمم المتحدة نيكي هيلي، مصران على معاندة الداخل الأمريكي قبل المجتمع الدولي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من الواضح تماما أن ترامب ينفذ مشروعا شخصيا بعيدا عن حسبه مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وهو مستعد لإدخال بلاده في دوامة صراع يمكن أن تقود لنزاع مسلح في أي منطقة في العالم، مقابل وقوفه غير المنطقي إلى جانب إسرائيل في وجه العالم أجمع وتناسيه لبلاده وهمومها ومصالحها مع الدول، مضيفة أنه إن استمر في هذه السياسية لن يبقى لأمريكا حلفاء وإنما أتباع سيتخلون عنها مع أي تغير يلوح في موازين القوى عالميا.

وفي الشأن المحلي، تناولت (الرأي) مسألة رفع الدعم عن الخبز وفرض ضرائب عن السلع، حيث نقلت الصحيفة عن وزير المالية عمر ملحس، قوله إن رفع الدعم عن الخبز ورفع ضريبة المبيعات على سلع غير أساسية لن يتم قبل إقرار مشروع قانون الموازنة العامة من قبل مجلسي النواب والأعيان وصدور المرسوم الملكي فيه.

وأوضح ملحس (للرأي) أن ربط القرارات بالموازنة وإقرارها ليتسنى للحكومة صرف بدل الدعم للأسر المستحقة والتي يتم التوافق عليها مع مجلس النواب ضمن برنامج الأمان الاجتماعي الذي حدد في 171 مليون دينار (نحو 241 مليون دولار)، ستصرف كبدل دعم وضرائب على السلع، مشيرا إلى أن الوزارة مازالت تدرس السلع التي يطالها الرفع بنسب ضريبية متفاوتة من السلع غير الأساسية والتي لن تمس الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.

وفي لبنان، تناولت الصحف المحلية الصادرة اليوم ملف تدبير النفايات في البلاد، ومواضيع أخرى متنوعة. وفي هذا الصدد، نقلت صحيفة (المستقبل) عن وزير البيئة، طارق الخطيب، قوله إن ملف تدبير النفايات يتجه نحو الحل من خلال "مرتكزات" واضحة تقوم على مبدأ "اللامركزية" وفق خطة استراتيجية محكومة بضوابط سياسية وبيئية، معلنا "الموافقة على المبادئ العامة" التي اقترحتها وزارة البيئة لإدارة النفايات الصلبة.

وفي موضوع آخر، نقلت (الجمهورية) عن مصادر حزب "القوات اللبنانية" قولها إن أولويتها في المرحلة المقبلة تتصل بالسهر على تنفيذ سياسة "النأي بالنفس" الفعلية الكفيلة وحدها بإبعاد لبنان عن الحروب في المنطقة، خصوصا أن (حزب الله) يحاول ليس فقط التملص من التسوية الأخيرة، وإنما إسقاطها وتوريط لبنان في حروبه، مبرزة أن مواقف النائب نواف الموسوي الأخيرة تدخل في هذا السياق، حيث صرح بأن حزب الله بدأ "إجراءات عملية وميدانية لتوحيد جبهة المقاومة على كل الجبهات وفي كل الساحات".

و على صعيد آخر، قالت يومية (النهار) إن نتائج مفاجئة أظهرها استطلاع حديث للرأي، كشف أن غالبية اللبنانيين متفائلين بصفة عامة بكل ما قد يحمله العام الجديد على كل المستويات، أمنيا واقتصاديا وسياسيا، مشيرة إلى أن الوضع الأمني سيكون مستقرا (60 في المائة)، والوضع الاقتصادي سيكون مشابها للعام الجاري أو أفضل (61 بالمائة)، والانتخابات لن تجرى في موعدها (74 في المائة).

وحول موضوع المرسوم التنظيمي الخاص بترقية ضباط الجيش، ذكرت (الأخبار) أن الخلاف حول هذا القانون بات يحتل وللأسبوع الثاني على التوالي، المشهد السياسي اللبناني. من جهتها، قالت صحيفة (الديار) إن تسوية هذا الخلاف بين الرؤساء الثلاثة، اهتزت بعد توجيه الرئيس بري انتقادا واضحا لرئيس الجمهورية حول المرسوم ذاته ومعاتبته" الحريري توقيعه عليه.