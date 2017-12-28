عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الخميس ..

*المساء:

- لجنة خاصة تستمع إلى مسؤولين بجرادة ودعوات إلى إضراب عام يوم الجمعة. في الوقت الذي انتهت لجنة من وزارة الداخلية من الاستماع إلى عدد من رجال السلطة بخصوص فاجعة جرادة، أطلقت هيئات جمعوية وحقوقية ونقابية، تطلق على نفسها "الإطارات الديمقراطية بجرادة" نداء تدعو فيه إلى إضراب عام إقليمي يوم الجمعة 29 دجنبر، احتجاجا على ما وصفته بالأوضاع "الكارثية" بالمنطقة. - حكومة العثماني تتجه نحو توسيع دائرة التعاقد لتشمل المناصب العليا. تتجه حكومة العثماني إلى اتخاذ قرار غير مسبوق يتعلق بإمكانية اللجوء إلى التعاقد على مستوى المناصب العليا في الإدارة المغربية، بعدما أصدرت مجموعة من النصوص المنظمة لهذه الآلية في باقي مستويات التوظيف. والتوظيف بالتعاقد سيشمل مناصب الكتاب العامين والمدراء المركزيين.

*الأحداث المغربية:

- الحكومة تراجع أجور الموظفين. تعمل الحكومة على وضع منظومة جديدة لأجور الموظفين من خلال إعادة مراجعتها وفق هيكلة جديدة. وأكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين، في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، حول "السياسة الأجرية في المغرب"، أن إعادة النظر ستتم في إطار إصلاح شمولي لمنظومة الوظيفة العمومية، بهدف إقرار منظومة أجرية حديثة محفزة ومنصفة وشفافة. ويقوم هذا التصور على إصلاح جوهري لنظام الأجور، لا يرتكز فقط على الدرجة أو السلم، ولكن على أساس مفهوم الوظيفة (كفاءات مكتسبة في ميدان المعرفة والمهارة، الأعباء والجهود المبذولة، المسؤولية والمخاطر المتحملة، شروط العمل...).

- أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن عدد المستفيدين من الترقية بالاختيار برسم السنة المالية 2017 بلغ 8644 مستفيدا من مختلف الرتب والأسلاك، وذلك بنسبة مئوية ناهزت هذه السنة 46 في المئة من المدرجين في جداول الترشيح للترقي. وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن هذه الترقية شملت 6292 موظفا ممن يعملون بالزي الرسمي، و2312 من العاملين بالزي المدني، علاوة على 40 من الأطر والموظفين المشتركين بين الوزارات والموضوعين رهن إشارة مصالح الأمن الوطني.

*بيان اليوم:

- أعلن الصندوق المهني المغربي للتقاعد عن إطلاق عرض جديد تحت اسم "المستقبل الفردي"، من خلال انفتاحه على الانخراط الفردي خاصة المهن الحرة، والأشخاص العاملين لحسابهم الخاص، والتجار والعاملين في القطاع العام أو الخاص. وأفاد بلاغ لهذه المؤسسة، التي أضحت شركة تعاضدية للتقاعد إثر اعتمادها وضعا قانونا جديدا، أن هذا العرض يتميز بالمرونة حيث يمنح للمنخرط، وفقا لمستوى المعاش المستهدف، حرية اختيار مبلغ مساهمته الشهرية التي يتم سحبها تلقائيا على البطاقة البنكية الخاصة به.

- مشروع قانون ينظم قطاع النقل يرى النور نهاية الشهر القادم. تسارع النقابات الممثلة لقطاع النقل إلى تكثيف مشاوراتها قبل الصياغة النهائية لمقترح قانون منظم للمهنة، ستعرضه على وزارة التجهيز والنقل وعلى البرلمان بغرفتيه، في سعي حثيث منها لتقنين المهنة والعمل على رسم حدودها، خاصة بعد الشد والجذب الأخير بين المسؤولين والمهنيين.

*الأخبار:

- معاق يربح دعوى ضد عمدة فاس ويطالبه بدرهم رمزي. حكمت المحكمة الإدارية بفاس أول أمس الثلاثاء على جماعة فاس في شخص رئيسها إدريس الأزمي الإدريسي، وشركة نقل عمومي في شخص مديرها تضامنا في ما بينهما، بإزالة الأبواب الفولاذية الدوارة المثبتة على حافلات النقل العمومي تحت طائلة غرامة مالية تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ، والحكم عليهما بأدائهما لفائدة المدعي تعويضا رمزيا بقيمة درهم واحد مع تحميلهما الصائر.

- كشفت مصادر بوزارة التجهيز والنقل أن الوزير عبد القادر اعمارة استجاب للتحذيرات التي تضمنتها مراسلات وزارة الفلاحة والصيد البحري، ليوقف منح التراخيص لجرف رمال بالسواحل الأطلسية، لما تشكله من خطورة على الوسط البحري وعلى الكائنات التي تعيش وتتوالد به، وكذلك في ظل وجود دراسات تحذر من وقوع كارثة بيئية بسبب أنشطة جرف ونهب رمال الشواطئ.

*رسالة الأمة:

- النقابات تقاطع الحوار الاجتماعي وترفض العودة إلى مرحلة التشاور مبررة ذلك بغياب اقتراحات وإرادة حكومية جادة حول ملفها المطلبي. وأكد عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن النقابة كانت تنتظر ردا حكوميا على مطالبها، لاسيما على مستوى الزيادة في الأجور يتم بموجبه استمرار التفاوض حول باقي المطالب، "لنتفاجأ بأن اللقاء يهدف إلى الاستماع إلينا مجددا بدل التقدم بمقترحات قابلة للنقاش في إطار إغناء الحوار وتحقيق تقدم على مستوى الملف المطلبي".

- التجمع الدستوري يطالب بتسهيل حصول الجماعات على قروض صندوق التجهيز، حيث دعا خلال الجلسة العمومية، التي عقدها المجلس لمناقشة تقرير لجنة مراقبة المالية العامة حول صندوق التجهيز الجماعي، إلى "تسهيل ولوج الجماعات الترابية ناقصة التأهيل" لتمويلات الصندوق المذكورة. ونور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، يؤكد أن صندوق التجهيز الجماعي بصدد إنجاز دراسة لإعداد مخطط استراتيجي للتنمية، سعيا منه لتسريع وتيرة الإصلاحات المنوطة به، وتعزيز دوره في مجال التنمية الترابية.

*العلم:

- أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن وضع نظام لأداء الرسوم والضرائب بأي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، بما في ذلك الأداء الإلكتروني، مما يضع حدا لأي إمكانية للدفع نقدا بالنسبة للمعاملات التجارية. وذكر بلاغ للإدارة أنه طبقا للأحكام الجديدة لقانون المالية رقم 68-17 للسنة المالية 2018 المتعلقة بدفع الرسوم الجمركية، وغيرها من الرسوم والضرائب المستحقة عند الاستيراد، فقد تم إلغاء أحكام المادة 95 من قانون الجمارك واستبدالها بهذه الآلية، التي سوف تدخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2018، مضيفة أن إمكانية الدفع نقدا لا تزال مسموحة بالنسبة للمعاملات العرضية.

- الأمن المائي للمغاربة على المحك. حذرت منظمة الزراعة والأغذية (فاو)، التابعة للأمم المتحدة، من الإفراط في استخراج أكثر من نصف المياه الجوفية بالمغرب، ما أدى إلى انخفاض مستمر في منسوب المياه الجوفية التي تدار بأنماط غير مستدامة. وأشار التقرير إلى أن المغرب يستخرج 833 مليون متر مكعب من المياه سنويا من الآبار الجوفية دون وجود روافد تغطي ذلك، حيث تصل نسبة الإفراط في استخراج هذه المياه إلى 255 في المائة من المستوى المستدام للاستخراج في الحالات القصوى.

*الصباح:

- هاجم الحو المربوح، من الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، وزراء بحكومة العثماني، متهما إياهم بالسطو على الميزانية المخصصة لجهة درعة تافيلالت، مؤكدا أن مشاريع تنموية، من بينها مستشفى ونواة جامعيان، تم تحويلهما إلى مشاريع أخرى بجهات تجد لها السند والحماية من قبل السلطة المركزية بالرباط. وقال المربوح، في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، إن الحكومة وسلطات الرباط تصران على معاقبة سكان جهة درعة تافيلالت بحرمانهم من مشاريعهم التنموية التي أتى على ذكرها بقانون المالية، وتبخرت فجأة دون سابق إنذار، ما سيؤدي إلى ارتفاع درجة الاحتجاجات الاجتماعية.

- البنوك بريئة من المضاربة في الدرهم. أنهت اللجنة المشتركة بين بنك المغرب ومكتب الصرف للبحث في شبهات المضاربة بالدرهم أعمالها وتعكف حاليا على إعداد تقرير حول الموضوع. وأفادت مصادر بأن عمليات التحري أبانت عدم تورط المؤسسات البنكية في عمليات صرف مخالفة للقوانين المعمول بها في المجال، إذ تمكن المسؤولون البنكيون من تقديم كل الوثائق التي تثبت مصداقية العمليات التي أنجزتها لفائدة زبنائها.

*أخبار اليوم:

- إطلاق جيل جديد من بطاقة التعريف. من المنتظر أن تحمل سنة 2018 تغييرات جديدة على بطائق التعريف الوطنية. وحسب مصادر أمنية، فإن البطاقة الجديدة ستحمل رقما يتكون من عشرة أعداد، سيمكن من توسيع معلومات تحديد الهوية الخاصة بكل مواطن، بشكل يسمح بالتعرف على وضع التقاعد والتأمين الصحي والاستفادة من البرامج الاجتماعية والخدماتية. وتستهدف هذه التغييرات أيضا تبسيط الخدمات الأمنية وتدعيم التواصل بين المصالح.

- صفقة ضخمة ل(لارام) مع بوينغ لشراء أربع طائرات. يدخل المغرب رسميا نادي الدول التي تتوفر على عدد مهم من "طائرات الأحلام" 9 بي 787، وهي ثاني إحدى الطائرات المصنعة من قبل شركة بوينغ الأمريكية بعد طائرات 10 بي 787 التي تحتل المرتبة الأولى. وأعلنت الخطوط الملكية المغربية، إلى جانب الشركة الأمريكية، أنها اشترت أربع طائرات 9 بي 787 دريملاينر، وهي طائرات مخصصة بشكل كبير للرحلات الطويلة. وبلغت قيمة الصفقة 1.1 مليار دولار.

*الاتحاد الاشتراكي:

- أكد عبد الحميد فاتحي، عن الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، خلال الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة، أن الأزمة التي تتخبط فيها أنظمة التقاعد ناتجة عن تجميد الأجور والإحالة المبكرة على التقاعد. والعثماني يرد أن الحل يكمن في الإصلاح الشامل للنظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي يتم الإعداد له حاليا من قبل الوزارة الوصية.

- كشف تقرير جديد أصدره صندوق المقاصة أن اعتمادات دعم قنينة الغاز والسكر المصروفة إلى غاية 30 نونبر الماضي بلغت 13.05 مليار درهم، صمنها 1.2 مليار درهم اعتمادات خاصة بصندوق المقاصة، أي ما يناهز 89 في المائة من الميزانية العامة للدعم. وأوضح التقرير أن تكاليف دعم مادة غاز البوتان عرفت ارتفاعا ملحوظا بين سنتي 2016 و2017 بزيادة بنسبة 48 في المائة.

*لوماتان:

- يخلد الشعب المغربي اليوم الذكرى التاسعة عشرة لوفاة فقيد المغرب جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، تكريما لروح قائد استثنائي يعد باني وموحد المغرب المعاصر. فتخليد الذكرى التاسعة عشرة لرحيل الملك الحسن الثاني، هذا العام كما هو الشأن في الماضي، يبرز إرادة شعب مرتبط بتاريخه، يكرم روح ملك متبصر.

- إطلاق برنامج للتأهيل اللوجيستيكي للمقاولات الصغرى والمتوسطة. أطلقت الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية طلبات ترشيح للمقاولات الصغرى والمتوسطة الراغبة في الاستفادة من هذا البرنامج، الذي يهدف إلى تطوير الممارسات اللوجيستيكية والكفاءات داخل المقاولة. والدعوة موجهة إلى الفاعلين في مجال اللوجستيك (مقدمو الخدمات اللوجستيكية، ووكلاء الشحن، والفاعلون في مجال البريد ..) الذين يحققون رقم معاملات يتراوح ما بين 3 و200 مليون درهم.

*أوجوردوي لو ماروك:

- دعا المشاركون في لقاء دراسي إلى إنشاء إطار مهني يضم مختلف المتدخلين في القطاع الفلاحي، للنهوض بقطاع التكوين المهني الفلاحي بجهة الرباط سلا القنيطرة. وأوصوا بأن يشكل هذا الإطار قوة اقتراحية فعالة في إنجاز الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني الفلاحي.

- أكد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أن من بين المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام التعريفة المعمول به من طرفه، المساواة في المعاملة بين الزبناء. وأوضح المكتب في بلاغ له، اليوم الثلاثاء، ردا على ما نشرته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية حول غلاء أسعار الكهرباء بمدينة جرادة مقارنة مع تلك المعمول بها في المناطق الأخرى من المملكة، أنه يتم تطبيق نفس أسعار بيع الكهرباء للمستهلكين الذين لهم نفس خصائص استخدام الطاقة الكهربائية وذلك على الصعيد الوطني.

*ليكونوميست:

- المعدلات المنخفضة لسوق السندات تدفع هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة إلى تطوير عروضها. والتنويع والمرونة أصبحا ضروريين اليوم. وأكد أحد المهنيين أن "الجيل الجديد من الصناديق يسعى إلى تقديم حلول تتوافق مع استراتيجيات التدبير المرن والمتنوع".

- نظام الصرف المرن للدرهم: السلطات النقدية تؤكد أن سلة العملات ستظل بدون تغيير: 60 في المائة للأورو و40 في المائة للدولار. ويتوافق هذان المعاملان مع الجغرافيا النقدية للمعاملات التجارية مع بقية العالم.

*لوبينيون:

- وقع المغرب والنيجر، يوم الثلاثاء بالرباط، 16 اتفاقية للتعاون في عدد من المجالات الاستراتيجية، من أجل إعطاء دفعة جديدة لشراكتهما. وتشمل هذه الاتفاقيات، التي وقعت بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة للجنة المشتركة المغربية-النيجرية، مجالات الاقتصاد والسياحة والثقافة والصحة والتكوين والعدل والنقل.

- أعلنت الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية عن فتح مشاورات وطنية في مختلف أسلاك الوظيفة العمومية عبر القيام باستطلاع رأي حول مراجعة منظومة الوظيفة العمومية وذلك ما بين 25 دجنبر الجاري و25 يناير المقبل. وذكر بلاغ للوزارة أن فتح هذه المشاورات يندرج في سياق الجهود المبذولة لترسيخ ثقافة الحوار والتواصل، ودعم مشاركة العنصر البشري في بلورة المشاريع الإصلاحية الرامية إلى تحسين جودة الخدمات العمومية، وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة في التدبير العمومي، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

*ليبيراسيون:

- هل أساتذة التعليم العالي المبرزين بكليات الطب بمدينة مراكش فوق القانون؟ نعم، وفقا للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، التي كشفت أنهم يخالفون القانون الذي يسمح لأساتذة التعليم العالي والأساتذة المبرزين بكليات الطب بالعمل نصفي يومين بعد الزوال في الأسبوع في المصحات الخاصة ما لم تتعارض هذه الممارسة مع استمرارية الخدمات الصحية والتكوينية. وقد تم تكليف المجلس الوطني لهيئة الأطباء بمراكش من قبل وزارة الصحة لإجراء تحقيق بشأن البعض منهم الذين يمارسون في مصحات خاصة بالمدينة الحمراء. وكشف تحقيق، أجرته الوزارة سنة 2015، أن "12 من أساتذة التعليم العالي يمارسون بشكل غير قانوني في المؤسسات الصحية الخاصة دون أي احترام للقوانين السارية"، وفقا لبدر الدين الدسولي رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر.

- سجلت المؤسسات السياحية المصنفة بمدينة تطوان 401 ألفا و653 ليلة سياحية مع نهاية أكتوبر الماضي مقابل 322 ألفا و469 ليلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 25 في المائة، وفقا لتقرير المندوبية الإقليمية للسياحة بتطوان. وهكذا، تجاوز السياح الدوليون الوافدون على تطوان 120 ألفا 559 ليلة سياحية خلال الأشهر العشرة الأولى من 2017، فيما بلغ عدد الليالي بالنسبة للسياح المحليين 281 ألفا و94 ليلة، بزيادة قدرها 29 في المئة مقارنة مع نهاية أكتوبر 2016.

*البيان:

- تم يوم الثلاثاء بالرباط تسليم جوائز التميز والتشجيع للمتوجين برسم الدورة الحادية عشر للجائزة الوطنية للإدارة الإلكترونية "امتياز 2017".وتم خلال حفل ت رأسه السيدان سعد الدين العثماني رئيس الحكومة ومحمد بنعبد القادر الوزير المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، وحضره على الخصوص عدد من المسؤولين الحكوميين والسفراء، تتويج ست من أفضل الخدمات العمومية الإلكترونية، بهدف إذكاء المنافسة الإيجابية وتطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين.

- أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، يوم الثلاثاء، أنه سيتم ضخ مبلغ 697 مليون درهم في صندوق التضامن بين الجهات في إطار ميزانية 2018. وأوضح السيد العثماني في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين، في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، حول "السياسات العمومية المرتبطة بمعالجة التفاوتات المجالية"، أن المدخل الأساسي للحد من التفاوتات المجالية، يبقى هو تنزيل الجهوية المتقدمة التي تعد رافعة أساسية للتنمية المجالية من خلال تعزيز أدوار الجهات وتمكينها من بناء نموذجها التنموي الخاص استنادا إلى مؤهلاتها، مع إرساء آليات للتضامن بين الجهات وتأهيل الجهات الأقل حظا في التنمية.