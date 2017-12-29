إطلالة على أبرز الصحف الصادرة بأمريكا الجنوبيّة

هسبريس - و.م.ع

اهتمت الصحف الصادرة ببلدان أمريكا الجنوبية، بأحدث تطورات عمليات البحث عن الغواصة الأرجنتينية "سان خوان"، وتعيين وزير داخلية جديد بالبيرو، واستقالة وزير العمل البرازيلي وارتفاع حجم تجارة التقسيط خلال أعياد نهاية العام بالبرازيل، وأسعار النحاس بالأسواق العالمية وحضور النساء بمراكز المسؤولية بكولومبيا والرفع من الحد الأدنى للأجور بالبلد الجنوب أمريكي.

ففي الأرجنتين، انصب اهتمام اليوميات المحلية على جملة من المواضيع في مقدمتها انسحاب السفينة الأمريكية "أتلانتيس" من عمليات البحث عن الغواصة الأرجنتينية المفقودة منذ أزيد من شهر، و نسبة نمو الاقتصاد الأرجنتيني خلال شهر أكتوبر الماضي.

وهكذا، وتحت عنوان " الولايات المتحدة تنسحب من عمليات البحث عن سان خوان"، كتبت يومية "إل ديا" أن السفينة الأمريكية "أتلانتيس" ستنسحب من عمليات البحث عن الغواصة الأرجنتينية "سان خوان" التي فقد الاتصال بها منذ منتصف الشهر الماضي، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم الدعم اللوجستيكي في إطار عمليات البحث المذكورة.

وأضافت اليومية، استنادا إلى بلاغ للبحرية الأرجنتينية، أن السفينة الأمريكية ستعود إلى مهامها المبرمجة لحظة اختفاء الغواصة "سان خوان"، مبرزة أن واشنطن ستستمر في دعم عمليات البحث من خلال خبراء في التخطيط وتحليل البيانات.

وأشارت الصحيفة إلى أن أربع سفن ستواصل البحث عن "سان خوان"، مبرزة أن البحرية ووزارة الدفاع الأرجنتينيتين أكدتا أنهما ملتزمتان بمواكبة أقارب و أفراد طاقم الغواصة سان خوان المكون من 44 شخصا.

وفي الشق الاقتصادي، أفادت يومية "أمبيتو فينانسييرو"، بناء على أرقام صادرة عن المعهد الأرجنتيني للإحصاء، أن اقتصاد البلد الجنوب أمريكي سجل خلال شهر أكتوبر الماضي نموا بلغ 2 ر5 بالمائة مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي و 2 ر0 بالمائة مقارنة بشهر شتنبر، و ذلك بفضل أداء قطاعات البناء والصناعة والتجارة.

وأبرزت الصحيفة أن نسبة النمو المسجلة خلال شهر أكتوبر تعد أعلى من تلك المسجلة شهر يوليوز الماضي (1 ر5 بالمائة)، مشيرة إلى الأرجنتين تتوقع تحقيق نسبة نمو تصل 3 بالمائة سنة 2017 و 5ر3 خلال السنة المقبلة.

وبالبيرو، انصب اهتمام اليوميات المحلية، بالخصوص، على تعيين فيسينتي روميرو وزيرا جديدا للداخلية، و استقالة وزير الثقافة، سلفادور ديل سولار.

وهكذا، كتبت يومية "لاريبوبايكا" أن فيسينتي روميرو، الذي سبق أن شغل منصب المدير العام للشرطة الوطنية، أدى الأربعاء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، بيدرو بابلو كوشينسكي، كوزير جديد للداخلية، و ذلك بعد استقالة كارلوس باسومبريو، الجمعة الماضي.

وأضافت أن حفل أداء اليمين الدستورية تم بمقر الحكومة بحضور رئيستها ميرسديس أراوز، و باقي الوزراء باستثناء وزير الثقافة، سلفادور ديل سولار، الذي قدم استقالته الأربعاء.

وكان باسومبريو قد قدم استقالته، الأسبوع الماضي، و ذلك بعد ساعات من رفض الكونغرس ملتمسا يقضي بعزل كوشينسكي، على خلفية تهم كانت قد وجهتها له المعارضة تتعلق بإخفاء علاقاته مع شركة البناء البرازيلية "أوديبريشت".

ومن جانبها، أوردت صحيفة "إكسبريسو" أن وزير الثقافة ، سلفادور ديل سولار، أعلن الأربعاء استقالته من منصبه، و ذلك بعد أيام من إصدار كوشينسكي، عفوا إنسانيا عن الرئيس الأسبق ألبيرتو فوجيمورى (1990 – 2000 ).

وقال سولار، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، " لقد قدمت استقالتي من منصب وزير الثقافة، وأشكر رئيس الجمهورية التي أتاح لي الفرصة لخدمة بلدنا"، مبرزة أن هذه الاستقالة تنضاف إلى استقالة باسومبريو الأسبوع الماضي.

و ذكرت اليومية أن ثلاثة أعضاء من الكونغرس البيروفي ينتمون إلى الحزب الحاكم "بيروفيون من أجل التغيير" قدموا استقالتهم أيضا احتجاجا على منح العفو لفوجيموري، الذي كان يقضي عقوبة سجنية مدتها 25 سنة لإدانته بالفساد وانتهاكات لحقوق الانسان ارتكبت خلال حكمه للبلد الجنوب أمريكي.

وفي البرازيل، أولت الصحف اهتماماتها على الخصوص لاستقالة وزير العمل ومعدل ملء فنادق ريو دي جانيرو وارتفاع حجم البيع بالتقسيط خلال أعياد نهاية العام.

وأفادت "فولها دو ساو باولو" بأن وزير العمل البرازيلي، رونالدو نوغيرا، قد استقال من منصبة لأسباب شخصية، موضحة أنه يرغب في التفرغ للحملة الانتخابية بهدف ضمان إعادة انتخابه في الاستحقاقات التشريعية المقررة سنة 2018.

وذكرت أن الكشف عن هذه الاستقالة جاء عقب لقاء جمع الرئيس ميشال تامر ونوغيرا، مبرزة أن النائب البرلماني بيدرو فيرنانديز سيشغل منصب الوزير المستقيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الاستقالة هي الثالثة من نوعها التي تشهدها الحكومة في ظرف شهرين بعد استقالة رئيس كتابة الحكومة أنطونيو إيمباساهي ووزير المدن، برونو أروخو.

وفي شان آخر، كتبت "أو غلوبو" أن 87 في المائة من غرف الفنادق قد حجزت بريو دي جانيرو خلال الفترة ما بين 30 دجنبر الجاري و 01 يناير المقبل، مسجلة تدفق نحو 7ر2 مليون سائح من مختلف أنحاء البرازيل والعالم بمناسبة العام الجديد وهو ما سيمكن من ضخ ملياري ريال (نحو 603 مليون دولار) باقتصاد البلاد.

وأضافت الصحيفة أن معدل ملء الفنادق داخل النطاق الترابي لولاية ريو دي جانيرو قد يصل 42ر83 في المائة أي ما يزيد ب 10 نقاط إضافية مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغ معدل ملء الفنادق 100 بالمائة بكابو فريو.

وقالت "فالو إيكونوميكو" إن المؤشرات الأولى للمبيعات خلال فترة أعياد الميلاد تبرز انتعاش تجارة التقسيط في هذه الفترة من السنة، وهو ما يمثل تعويضا للخسائر التي سجلت على هذا المستوى منذ 2014.

ونقلت الصحيفة إفادة الجمعية المهنية "ألشوب" بتسجيل ارتفاع ب 6 في المائة على مستوى تجارة التقسيط في دجنبر الحالي مقابل انخفاض يتراوح بين 2 و3 خلال الفترة ذاتها من سنتي 2016 و2015.

وفي الشيلي، اهتمت الصحف بأسعار النحاس بالأسواق العالمية وارتفاع تذاكر الحافلات خلال فترة أعياد الميلاد والهجوم الذي تعرضت له إحدى الوكالات البنكية بوسط سانتياغو.

وتوقفت "لاس أولتيماس نوتيسياس" عند الحالة الجيدة التي توجد عليها أسعار مادة النحاس في الأسواق العالمية.

وكتبت الصحيفة أن النحاس، الذي تعتبر الشيلي أول منتج عالمي له، بصدد استكمال العام الجاري مسجلا أعلى الأسعار ب 7200 دولار للطن الواحد، ليراكم بذلك ارتفاعا ب 30 في المائة منذ فاتح يناير الماضي.

وأوضحت اليومية أن هذا الارتفاع يعزى لقرار بكين القاضي بوقف نشاط شركة "جيانكسي كوبير" بهدف مكافحة التلوث خلال فترة الشتاء.

وأوردت "إل ميركيريو" إعلان الهيئة الوطنية للاستهلاك تسجيل ارتفاع بلغ 244 في المائة على مستوى أسعار تذاكر الحافلات خلال فترة أعياد نهاية السنة.

وأضافت الصحيفة أن أسعار التذاكر تسجل في الفترة ما بين 18 و29 دجنبر الحالي ارتفاعا يصل الى 244 في المائة مقارنة مع الأوقات العادية، معددة الوجهات المختلفة التي عرفت هذه الزيادات الكبيرة.

وكشفت "لاتيرسيرا" أن قوات الأمن قد تمكنت من اعتقال شخص هدد بتفجير وكالة بنكية بوسط العاصمة الشيلية سانتياغو.

وأوضحت الصحيفة أن الرجل الذي يوجد في العقد الخامس من العمر تسلل الى داخل وكالة "بانكو إستادو" وهدد بتشغيل آلية متفجرة كان يضعها في حقيبته، مضيفة أن عناصر من قوات التدخل الخاصة تمكنوا من توقيف المتهم الذي كان يطالب البنك بإلغاء قرض في ذمته لم يعد يرغب في أدائه.

وفي كولومبيا، تركزت اهتمامات الصحف حول حضور النساء بمراكز المسؤولية ومسلسل السلام بالبلاد والرفع من الحد الأدنى للأجور.

وذكرت يومية "إل نويبو سيغلو"، استنادا الى تقرير لوزارة الوظيفة العمومية، أن حضور النساء بالمواقع السامية للمسؤولية عرف ارتفاعا هاما.

وذكر التقرير الذي قدم للكونغريس أن 41 في المائة من مواقع المسؤولية السامية ضمن أجهزة الدولة (وزراء ونوابهم ومديرو مؤسسات الدولة) تشغلها نساء، مشيرا إلى أن 30 في المائة من أهداف قانون الكوطا المخصصة للنساء قد تم بلوغها برسم 2017، ومضيفا أن معدل مشاركة المرأة في مواقع المسؤولية الرفيعة سجل ارتفاعا ب 3 نقاط خلال 2017 مقارنة مع 2016.

وتطرقت "إل تييمبو" الى مسلسل السلام الذي أطلقه الرئيس خوان مانويل سانتوس، موضحة أن أزيد من 770 مقاتلا سابقا بحركة "فارك" قد استفادوا من العفو الذي أطلق قبل وضع تشريعات قضائية خاصة تنص على محاكمة المقاتلين السابقين وأعضاء قوات الأمن الذين يقبلون بالإعتراف بالجرائم التي ارتكبوها وبتعويض ضحاياهم.

واشارت إلى أن 3779 مقاتلا سابقا ب "فارك" بعضهم رهن الاعتقال و 1944 من قوات الأمن أبدوا رغبتهم في المثول أمام الهيئات القضائية الخاصة، مبرزة أن موظفي الكتابة التنفيذية المكلفة بالعدالة الانتقالية زاروا مؤخرا العديد من مراكز اعتقال تضم عناصر شرطة وجنود بهدف إحصاء الراغبين من ضمنهم في المثول أمام محاكم خاصة.

وعادت "لاريبوبليكا" الى المأزق الذي يمر به الحوار بين منظمات أرباب العمل والنقابات حول الزيادة في الحد الأدنى للأجور برسم 2018، مبرزة أن الكونفدرالية العامة للعمل قد خفضت من مطالبها بشأن الزيادة في الأجور بهدف تحريك المفاوضات بهذا الشأن.

وكشفت الصحيفة أن الكونفدرالية باتت تطالب حاليا فقط بزيادة ب 7 في المائة في الحد الأدنى للأجور (نحو 3ر17 دولار أمريكي) بدل 9 في المائة سابقا، مشيرة إلى أن باقي الأطراف لم تعلق بعد على هذا المقترح.