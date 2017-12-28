إطلالة على أبرز اهتمامات الصحف المغاربية

هسبريس - و.م.ع

اهتمت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الخميس، على الخصوص، بتداعيات زيارة الرئيس التركي لتونس، والنزيف الاقتصادي ناجم عن الفساد في الجزائر، وبمشروع قانون المالية لسنة 2018 في موريتانيا.

ففي تونس اهتمت الصحف بتداعيات زيارة الرئيس التركي لتونس حيث قالت صحيفة "الشروق" في افتتاحيتها إن زيارة رجب طيب اردوغان تأتي في إطار رحلة إفريقية قادته إلى السودان في مسار لتفعيل العلاقات التركية الإفريقية والعربية، مشيرة إلى أن زيارة الرئيس التركي تأتي أيضا "في سياق متشنج في علاقات تونس الدولية والإقليمية ومن بينها العلاقات التونسية الإماراتية".

واعتبرت الصحيفة في افتتاحيتها أن "الرهان التونسي اليوم يجب أن يكون رهانا وطنيا"، بحيث يجب أن "يكون الولاء لتونس وتونس فقط".

ومن جهتها أشارت صحيفة "الصباح" إلى أن زيارة أردوغان، "ورغم التفاؤل بحصيلتها الاقتصادية، لم تمر بمعزل عن ردود فعل متباينة بين الأحزاب السياسية".

وأضافت أن الزيارة مع ما تضمنته من اتفاقيات ولقاءات مهمة، قد تكون لها تداعيات إيجابية اقتصاديا على تونس إذا ما تم تفعيلها على أرض الواقع، مشيرة إلى أن الرئيس اردوغان تعهد أمس خلال ندوة صحفية مشتركة مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بجملة من الالتزامات من بينها الرفع من قيمة الواردات التركية من المنتوجات التونسية ومنح تونس قرضا بقيمة 300 مليون دولار.

وسجلت الصحيفة أنه رغم التفاؤل بفرص التعاون المهمة لزيارة الرئيس التركي في المجال الاقتصادي بين البلدين وحاجة تونس في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة إلى اقتناص الفرص والتفكير ببراغماتية عالية من طرف الجميع فقد خيمت على فعاليات زيارة رجب طيب اردوغان المواقف المتباينة من الأحزاب السياسية.

وقالت إن "تلك المواقف كشفت عن انخراط البعض في منطق الانتماء إلى المحاور والدفاع المستميت عن محور دون آخر بخلفية المصالح الحزبية الضيقة".

ومن جهتها وصفت صحيفة "الرأي العام" زيارة اردوغان إلى تونس بأنها "زيارة تاريخية"، مشيرة إلى أن الرئيس التركي أشاد بما قدمته تونس التي اعتبرها "نموذجا للتوافق" وبأنها "أصبحت مصدر إلهام للمنطقة".

ولاحظت الصحيفة الأسبوعية أيضا أن الرئيس الباجي قايد السبسي ثمن ما وصفه "بالتفهم التركي للظروف الاقتصادية الدقيقة التي تمر بها تونس"، مبينا أن مواقف الدولتين شبيهة ببعضها. كما أشارت إلى ما أسفرت عنه الزيارة من توقيع على اتفاقيات ثنائية تشمل التعاون العسكري والبيئي وتعزيز الاستثمار.

وسجلت صحيفة "لابريس" من جانبها أن الرئيس اردوغان أبرز خلال لقائه مع الرئيس التونسي التزام تركيا بالرفع من حجم الواردات التركية من المنتوجات التونسية والرفع من قيمة المبادلات التجارية بين البلدين التي تصل إلى مليار و500 مليون دولار.

وقالت الصحيفة إن هذا الالتزام مدفوع برغبة تركيا في مساعدة تونس على تقليص عجز الميزان التجاري الذي تواجهه البلاد، مشيرة إلى أن الرئيس التركي أعلن أيضا أن وزير الاقتصاد التركي سيجتمع مع نظيره التونسي لبحث سبل مساعدة تونس على التقليص من عجزه ميزانها التجاري.

وسجلت في نفس السياق أن تونس تشكو منذ سنة 2011 من تفاقم مستمر للعجز التجاري بلغت قيمته خلال شهر مارس 2017، 9ر3878 مليون دينار (مليار و318 مليون أورو) مقابل 3ر2466 مليون دينار (863 مليون أورو) خلال الفترة نفسها من سنة 2016. وأضافت أن العجز التجاري مع تركيا (1ر478 مليون دينار- حوالي 162 مليون أورو) يحتل المرتبة الثانية بعد العجز التجاري مع الصين.

وفي الجزائر، كتبت صحيفة (ليبيرتي) أن جزءا كبيرا من "النزيف الاقتصادي" ناجم عن الفساد الذي ينخر أجهزة مراقبة وتتبع عمليات الاستيراد، ولكن أيضا عن الامتيازات السياسية التي يستفيد منها بعض الفاعلين المفضلين.

وأضافت الصحيفة تحت عنوان "السياسة الاقتصادية والتحويلات غير القانونية" أنه حينما تلاحظ سلطة ما أن هناك جريمة في حق الاقتصاد الوطني، فإن دورها ليس هو أن تغمض عينيها عبر الاختباء وراء عجزها عن التصدي لها، و لا التوجه إلى أي مؤسسة لتبليغها، مسجلة أن الأمر يتعلق "بأبجديات الجمارك، والتي يتعين عليها عند اكتشاف الجريمة، بعد ارتكابها، أن تعالجها بشكل بعدي"، مسجلة أن "الآثار الظاهرة للتحويل" تتمظهر على شكل توظيفات عقارية ضخمة في الخارج من قبل فاعلين يفترض فيهم أن ينشطوا حصريا داخل البلاد.

وكشفت الصحيفة في افتتاحيتها بعنوان "دور الدولة" أنه في الوقت الذي لم تعد فيه الامكانيات المالية للدولة كما كانت في زمن الريع وحيث بدأت نفقات الاستيراد تؤثر على هذه الامكانيات، فإن تعليق بعض الواردات تفرض نفسها في هذا البند، وخاصة ذلك المتعلق باستيراد السيارات.

واعتبر صاحب الافتتاحية أن قرار الوزير الأول بتقليص عدد المتعاملين هو قرار وجيه، غير أن عملية الانتقاء التي تم القيام بها يمكن أن تظل غامضة ضمن هؤلاء ال5+5 الذين تم الاحتفاظ بهم).

وقالت إن الدليل على ذلك هو أن البعض منهم لا علاقة له بالمهنة وأن الفاعلين التاريخيين تم إقصاؤهم، فضلا عن أن البعض منهم شرع في إعداد قوائم لمواقع إقامة مشاريعهم التي يفترض أن تكون حظيت بموافقة وزارة الصناعة والمناجم والمجلس الوطني للاستثمار الذي يترأسه الوزير الأول، بأوعية عقارية ممنوحة من طرف الدولة.

من جهتها، كتبت صحيفة (الشروق) أن هذا الطابع الانتقائي الذي انجز على عجل من أجل تصحيح التدبير على عهد الوزير السابق بوشوارب، هو الذي يطرح مشكلة، "فقد منح رخصا لأولئك الذين كانوا يعتبرون كمقربين سياسيا وتخلى عن أولئك الذين كانوا يحدوهم طموح جاد لتنويع النسيج الاقتصادي".

وذكرت الصحيفة أن الدولة وبعد أن تفطنت إلى قضية المطاحن، حظرت مشاريع استثمارية في هذا القطاع، موضحة أن الوزير الأول ذكر بذلك خلال افتتاحه معرض الانتاج الجزائري، قبل أيام، وأنه بهذا التذكير كان يلمح إلى هؤلاء المتعهدين الذين تحولوا فجأة إلى مجال تركيب السيارات، بتعليمات من الحكومة وذلك في أجل مدته سنتين مع استثمارات في هذا القطاع من النشاط.

وأوضحت أن هذا الجانب من المنظومة، التي تعطي الأفضلية لاغتناء فئة ما على حساب تنمية البلاد، هو الذي يعرقل الاقتصاد الوطني، مسجلة أنه ضمن هذه السياسة، تشهد السوق المنافسة لأنها ترتكز على الاستحقاق الاقتصادي وتحرم النظام السياسي من قدرته على التفقير والاغناء.

من جانبها، أشارت صحيفة (الوطن) إلى أن الوزير الأول كرس مساهمة القطاع الخاص في خلق الثروات عبر فتح رأسمال الشركات العمومية للتمويل الخاص، غير أنه وجه أصابع الاتهام للقطاع الخاص الوطني، من خلال وزير التجارة، محمد بن مرادي، باتهامه بالوقوف وراء الفاتورة الثقيلة لواردات البلاد، عبر الرفع من قيمة فواتير المواد المستوردة.

أما بالنسبة لصحيفة (ليكسبريسيون) فإن الاكتفاء باتهام القطاع الخاص الوطني بالغش في قضية الرفع من قيمة فواتير المواد المستوردة هو أقصر الطرق من أجل سحق شريحة من الفاعلين الخواص، معتبرة أن البعض من هؤلاء الفاعلين هم من يستفيدون من الغش بفضل تواطؤ البيروقراطيين، وهو ما يفسر الاغتناء المفاجئ وغير المفهوم لبعض موظفي الدولة، الذي لم يطالبهم أويحيى قط بتقديم الحسابات.

بدورها، كتبت صحيفة (الفجر) في معرض تعليقها على التدابير الجديدة المؤطرة لحقوق الاستيراد بإدخال رسوم جديدة والرفع من الحقوق الجمركية، أن اقتصادا جديدا سيرى النور، لا يعود بأي فائدة على الدولة، مبرزة أن هذه العودة المبرمجة إلى نفاد المواد سيرافقها ارتفاع في ارشاء رجال الجمارك من أجل السماح بإدخال هذه المواد.

وفي موريتانيا، انصبت اهتمامات الصحف، بالخصوص، على مشروع قانون المالية لسنة 2018 ، الذي صوتت عليه الجمعية الوطنية (البرلمان) خلال الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء. وهكذا، ذكرت الصحف أن وزير الاقتصاد والمالية، المختار ولد أجاي، كشف، في معرض تقديمه لمقتضيات هذا المشروع، أن تراجع نسبة نمو الاقتصاد الموريتاني قياسا بدول أخرى يعود أساسا لانهيار أسعار قطاع الصناعات الاستخراجية، التي شكلت 12.5 في المائة من النتاج الوطني الداخلي سنة 2016 ، و10.5 في المائة سنة 2017، أي بانخفاض بلغت نسبته 2.5 في المائة، معتبرا أن هذا التباطؤ كان طبيعيا جدا.

وأضافت أن الوزير اعتبر أن مقارنة اقتصاد موريتانيا باقتصادات البلدان التي لا تعتمد على قطاع الصناعات الاستخراجية هي مقارنة "غير موضوعية"، موضحا أن هذه البلدان استفادت من انهيار القطاع، بينما الاقتصادات المشابهة شهدت تدهورا أكبر مما حدث في موريتانيا، حيث إن النمو فيها كان سالبا حيث وصل في بعضها لناقص 7 في المائة السنة الماضية.

ونقلت عن ولد أجاي تأكيده، في هذا السياق، تحسن معدل النمو بشكل مضطرد حيث بلغت نسبته 1 في المائة سنة 2015 وهي النسبة التي تمت مضاعفتها سنة 2016 وتواصلت الزيادة سنة 2017، كما شهد العجز التجاري هو الآخر تراجعا من 29 في المائة سنة 2015 ثم إلى 15 في المائة سنة 2016 ، وإلى 11 في المائة السنة الجارية، بينما وصلت المدخرات من العملة الصعبة في البنك المركزي إلى 862 مليون دولار.

وبخصوص وصف الميزانية بأنها ميزانية ضرائب، نقلت الصحف عن الوزير قوله إن "الدولة في العصر الحديث لا تنتج، وبالتالي فما تعتمد عليه هو الضرائب"، مشيرا إلى أن "الثروات الطبيعية للبلد لا يمكن الاستفادة منها بدون الاعتماد على الاستثمارات الخارجية، ولهذا تكلفته".

وحول وصم الميزانية بأنها ميزانية "تسيير وتبذير"، حيث تبلغ ميزانية التسيير 372 مليار أوقية بينما تقل ميزانية الاستثمار عن ذلك، أوضح الوزير، بحسب ولد أجاي، أن هذه الميزانية تضم 145 مليار للرواتب ومبالغ للبرنامج الاستعجالي، وخدمات الدين، ومنح (...)، وما يتبقى للتسيير الذي لا يتجاوز 66 مليار وهو أقل من المبلغ الذي كان مخصصا للتسيير في ميزانية 2009.

كما أوضح أن الميزانية الجديدة زادت ب 31 مليار أوقية عن السنة الماضية، وأن توجهاتها العامة تأخذ بعين الاعتبار مرتكزات استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك بخلق نمو اقتصادي قوي ومتنوع وشامل ودائم يعتمد على موارد بشرية مكونة وتحسين التسيير في جميع أبعاده.