عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم السبت ..

*المساء:

- العثور على أزياء للشرطة داخل إحدى الورشات يستنفر الأمن بالدار البيضاء. علمت مصادر مطلعة أن حالة استنفار أمني أعلنت أول أمس الخميس بولاية الدار البيضاء بعد اكتشاف كمية مهمة من الزي الخاص بالأمن بمرأب بحي درب "ميلان". وحجزت المصالح الأمنية هذه الأزياء، التي تم اكتشافها عن طريق الصدفة، والتي كانت مخبأة في أحد الأكياس من الحجم الكبير داخل الورشة المذكورة، كما تم توقيف خمسة أشخاص من العاملين للاستماع إليهم بخصوص كيفية حصولهم على أزياء الشرطة التي كانت بحوزتهم.

- وجبة غذاء فاسدة ترسل 14 طالبا في حالة خطيرة إلى المستعجلات. استنفرت السلطات الأمنية والإقليمية بالزمامرة صباح أول أمس الخميس جميع أجهزتها لإنقاذ 14 تلميذا يدرسون بمؤسسة تعليمية بعد إصابتهم بتسمم جماعي جراء تناولهم وجبة غذاء بمطعم الداخلية الموجود بنفس المؤسسة التعليمية التي يدرسون ويقيمون بها. ومصادر تؤكد أن أربع حالات فقط هي التي تم إسعافها في الحين بالمستشفى المحلي، في حين تم نقل الباقي، وعددهم 10، في حالة حرجة عبر سيارات الإسعاف إلى مدينة الجديدة.

*رسالة الأمة:

- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية موافقتها على قرار بيع المغرب صواريخ (جو جو) متوسطة المدى متطورة تقدر قيمتها الإجمالية بملايين الدولارات. وكشف (البنتاغون) أن شركة (ريثون)، المتخصصة في أنظمة الدفاع، فازت بصفقة تسليح تقدر ميزانيتها بما يفوق 634 مليونا و204 آلاف دولار أمريكي، من أجل توفير هذا النوع من الصواريخ لفائدة المغرب وتسعة دول أخرى.

- كوت ديفوار: المغاربة مستاؤون من ارتفاع رسوم تصاريح الإقامة. يتعين على المغاربة المقيمين بكوت ديفوار، شأنهم شأن باقي مواطني البلدان الإفريقية الواقعة خارج منطقة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، ابتداء من يناير 2018 دفع 300 ألف فرنك إفريقي (حوالي 5 آلاف درهم) للحصول على تصاريح الإقامة، وهو الأمر الذي أصبح يثقل كاهل الأسر المغربية بهذا البلد الإفريقي، خصوصا التي تتكون من عدة أفراد، على اعتبار أن الكثير منها لها دخل متواضع.

*الاتحاد الاشتراكي:

- وقعت الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، اتفاقية للشراكة والتعاون تروم التعريف بالخدمات الرقمية للوكالة لدى مرتفقيها من المغاربة المقيمين بالخارج. وتهم هذه الاتفاقية، التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى من طرف الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، السيد عبد الكريم بنعتيق، والمدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، السيد كريم التجموعتي، إطلاق حملة تحسيسية في صفوف المغاربة المقيمين بالخارج حول الخدمات الرقمية التي تقترحها الوكالة، بهدف تقريبهم من الإجراءات المتخذة لهذا الغرض، والتي تقترح على المرتفقين منصة مؤمنة تمكنهم من تتبع وضعية ممتلكاتهم المحفظة عن بعد.

- صادق مجلس النواب بالإجماع، على مشروع القانون المتعلق بإلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات. ويهدف مشروع القانون إلى تشجيع الملزمين على أداء ما بذمتهم من ديون لفائدة ميزانيات الجماعات الترابية، والصادر في شأنها أمر بالتحصيل قبل فاتح يناير 2016 والتي لم يتم استخلاصها قبل فاتح يناير 2018.

*العلم:

- السمك المغربي بأسعار أوروبية. أصبحت أسعار الأسماك بالمغرب بشتى أنواعها تعادل نظيرتها في أوروبا. ومؤشر الأسعار يوضح أن الأثمنة تضاعفت مرتين أو ثلاث مرات، والسبب يعود إلى تعدد الوسطاء قبل وصول السمك إلى البائع بالتقسيط، واللوبيات التي تتحكم في السوق، وكذا إلى عمليات التصدير ومزاحمة المطاعم والفنادق للمستهلك. وفارق الاستهلاك يصل 6 مرات بين الطبقات الغنية والفقيرة.

- محمد بودس، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، يؤكد خلال، مناقشة تقرير لجنة المالية العامة حول صندوق التجهيز الجماعي، على ضرورة إعداد استراتيجية تنسجم مع السياسات العمومية وتستهدف تحسين خدمات الصندوق، ووضع تدابير جديدة لتكييف السياسة المتعلقة بسعر الفائدة تراعي التوزيع المجالي للجماعات، وتأخذ بعين الاعتبار طبيعة المشاريع الممولة.

*الأحداث المغربية:

- يدشن أطباء القطاع الحر السنة الجديدة بتنظيم وقفة، أمام وزارة الصحة يوم 12 يناير، احتجاجا على الجمود الذي تعرفه المفاوضات بين الطرفين على عهد الوزير الحالي بالنيابة، عبد القادر اعمارة. وانتقدت النقابة الباب المسدود الذي وصل إليه الحوار واستمرار تجاهل الملف المطلبي للنقابة.

- فلاحو أكادير مهتمون بتحلية مياه البحر. انطلقت عملية اكتتاب الفلاحين بمشروع تحلية مياه البحر بأكادير بوتيرة متسارعة. وأعلن مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، أن 2500 هكتار تمت تغطيتها بعد اكتتاب مالكيها، للاستفادة من مشروع السقي بالمياه المحلاة، ويأمل المسؤولون أن تصل المساحة التي سيشملها المشروع إلى 10 آلاف هكتار. ووزارة الفلاحة حددت سعر 5 دراهم للمتر المكعب من الماء، رغم أن سعرها يتراوح ما بين 12 و14 درهما.

*بيان اليوم:

- أبرم المجمع الشريف للفوسفاط وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، اتفاقية طويلة الأجل تهدف إلى توريد حبيبات الكبريت من (أدنوك) إلى المجمع. وذكر المكتب الشريف للفوسفاط، في بلاغ على موقعه الالكتروني، أنه بموجب هذه الاتفاقية، ستزود (أدنوك)، إحدى أكبر الشركات المصدرة للكبريت في العالم، المجمع الشريف للفوسفاط، أكبر مستورد للكبريت على مستوى العالم، باحتياجاته من حبيبات الكبريت سنويا حتى عام 2025.

- انكب مجلس الحكومة على بحث تطورات البرنامج الوطني للتقارب القانوني مع الاتحاد الأوروبي. وقال مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه في لقاء صحفي عقب الاجتماع، إن وزير الاقتصاد والمالية أحاط علما مجلس الحكومة بتطورات البرنامج الوطني للتقارب القانوني بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حيث توقف في البداية عند السياق العام والتطور التاريخي للتعاون الحالي بين الطرفين، خاصة ما يهم برنامج إنجاح الوضع المتقدم. وقد تم التأكيد على أن هذا البرنامج يجب أن يستمر تنزيله على أساس الاحترام المتبادل والأخذ بعين الاعتبار المصالح الاستراتيجية العليا للطرفين، ومنطق الشراكة الحقيقية والتشاور المستمر.

*الصباح:

- مراكش على خطى الحسيمة. راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، لإجراء افتحاصات لتقييم مشروع مراكش "حاضرة متجددة" المتعثر، والذي كلف 630 مليارا. وتوقعات بإقالة وزراء ومسؤولين كبار على غرار "زلزال منارة المتوسط".

- سعد الدين العثماني: التعديل الوزاري قريب. حسم رئيس الحكومة في السيناريوهات المحتملة لترميم حكومته، مؤكدا أن الترميم سيكون في القريب دون تحديد موعد لذلك، ونافيا أن يكون وسع المشاورات لتشمل الأحزاب الستة المشكلة للحكومة، أو ناقش قادتها لتبادل الحقائب الوزارية. ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، يقول إن رئيس الحكومة لم يتصل به، والاستقلال غير معني بترميم الحكومة.

*الأخبار:

- الحكومة تجيز تعديلات بوليف على مدونة السير. أطلقت الحكومة اليد الطولى لمحمد نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل، لإقرار بعض التغييرات في مدونة السير بما يتماشى مع الإجراءات التي كان قد أعلنها سابقا. وأكد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن المجلس صادق على مشروعي مرسومين يهمان تطبيق مدونة السير. النص الأول يهم رخصة السياقة، والثاني السياقة المهنية. وترقب في أوساط المهنيين، والتعديلات الجديدة ترخص للقاصرين قيادة الدراجات ثلاثية العجلات "التريبورتورات".

- نقابيو مخاريق يتهمون الحكومة ب"إفراغ" الحوار الاجتماعي من محتواه. اتهم الاتحاد المغربي للشغل الحكومة بتبني منهجية اللجان "الفاشلة" في الحوار حول الملفات الاجتماعية، مستنكرة ما وصفوه ب"تمادي الحكومة الحالية في نهج السياسة الليبيرالية المتوحشة التي انخرطت فيها سابقتها بتعليمات من المؤسسات النقدية الأجنبية". وأعرب عن الأسف لكون "قانون المالية 2018 لم يتضمن أي إجراء لتحسين الأوضاع المهنية والمادية لعموم الأجراء وظروف عملهم".

*أخبار اليوم:

- إضراب عام يشل جرادة والحكومة مازالت تتفرج. دخلت مدينة جرادة وعموم الإقليم في إضراب شل الحركة بالإقليم، حيث أغلق التجار والحرفيون محلاتهم ، فيما أضرب موظفو أغلب القطاعات بالمدينة وكذا مهنيو النقل الطرقي عن العمل. وأكد عبد الإله الأعرج، النقابي بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الإضراب الذي نجح بنسبة 98 في المئة، "لا مطالب سياسية له، وإنما مطالبه معبر عنها في بديل اقتصادي للمنطقة"، ومحاربة المفسدين.

- "البيجيدي" يطالب بمعايير دقيقة في توزيع الضريبة على القيمة المضافة. كشف سعيد خيرون، المدير التنفيذي لمؤسسة منتخبي العدالة والتنمية، أن المرسوم الصادر سنة 1985 والمتعلق بتوزيع موارد الضريبة على القيمة المضافة، حيث يخصص نسبة 30 بالمئة منها للجماعات، تلاه منشور للحكومة صدر سنة 1995 يحدد معايير معينة في كيفية توزيع تلك الموارد على الجماعات "لا يحترم لحد الآن". ودعا إلى فتح نقاش عمومي ومؤسساتي في هذا الشأن.

*لوماتان:

- القنوات التلفزيونية الفضائية ستواصل هيمنتها بالمغرب، وفقا لتقرير نشرته (أوتيلسات). وأكدت كلوديا فاكارون، رئيسة قسم بحث السوق وتجربة العملاء في (أوتيلسات)، أنه "على عكس القنوات التلفزيونية الفضائية، فإن التلفزيون عبر بروتوكول الإنترنت (آي بي تي في) يظل غير متطور بالشكل الكافي بالمغرب".

- الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ترى النور قريبا. وتهدف هذه المؤسسة الجديدة، التي أنشئت بهدف تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الجديدة للسلامة الطرقية 2017-2026، الرامية إلى تقليص عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير إلى أقل من 1900 بحلول سنة 2026، إلى إرساء سلوك مواطن وإنشاء نظام آمن للطرقات. وأكد مشروع القانون المنظم لعمل الوكالة الجديدة، الذي صادق عليه مجلس المستشارين، أن الهيئة الجديدة سيكون من بين مهامها المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية وتقييمها.

*لوبينيون:

- رصدت الوكالة الوطنية للموانئ أزيد من 6 ملايير درهم من الاستثمارات برسم الخمس سنوات المقبلة 2018-2022، وذلك في سياق مواصلة سياستها الاستثمارية الرامية إلى عصرنة الأداة المينائية الوطنية لصالح التجارة الخارجية للمملكة. وأوضح بلاغ للوكالة الوطنية للموانئ، صدر عقب اجتماع مجلسها الإداري الذي انعقد يوم الأربعاء بالرباط برئاسة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء السيد عبد القادر اعمارة، أن الوكالة قامت برصد أزيد من 6 ملايير درهم من الاستثمارات برسم الخمس سنوات المقبلة 2018-2022، من بينها 7ر2 مليار درهم برسم سنة 2018.

- الأورو والدولار العملتان الرئيسيتان المستعملتان في المبادلات التجارية للمغرب مع باقي دول العالم، وفقا لدراسة أنجزها مكتب الصرف. والتي أشارت إلى أن العمليات السلعية التي قام بها المغرب مع بقية دول العالم خلال سنة 2016 تمت 58.2 منها بالأورو مقابل 52.2 بالمئة خلال السنة التي قبلها.

*ليبيراسيون:

- تواصل المظاهرات والمسيرات بجرادة، في ظل تجاهل شامل للسلطات العمومية. ولم يتم فتح أي حوار مع السكان. كما أن الزيارة، التي تحدثت عنها بعض المواقع والصحف، لوفد وزاري للمنطقة تبين أنها أكذوبة.

- تم بمراكش افتتاح المركب السياحي الأول لفائدة أسرة التعليم التابع لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية والتربية والتكوين. يعتبر هذا المركب، الذي سيشرع في تقديم خدماته لأسرة التعليم ابتداء من شهر يناير المقبل، مرحلة جديدة من الارتقاء بالخدمات الترفيهية التي ستتعزز مستقبلا بتدشين تجهيزات سياحية أخرى بكل من الجديدة وأكادير وإفران. وجاء تصميم هذا المركب على شكل قرية سياحية، حيث شيد على مساحة إجمالية تبلغ 6 هكتارات، بتكلفة إجمالية قدرها 210 مليون درهم.

*البيان:

- أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، يوم الخميس بالرباط، أن المناورات التي تقوم بها جبهة (البوليساريو) تعكس حالة التخبط واليأس والتفكك التي تسود في صفوفها نتيجة للانتصارات المتتالية التي يراكمها المغرب في الدفاع عن وحدته الترابية. وأبرز السيد الخلفي، في لقاء مع الصحافة في أعقاب المجلس الحكومي، أن المغرب يتقدم اليوم بخطوات رائدة وقوية في مجال الدفاع عن وحدته الترابية وتثبيتها، ويشتغل على الأرض في إطار نموذج تنموي بدأ يحقق نتائج ويعطي ثمارا تجعل كل من يزور المنطقة يقف على حجم التحولات التي تجري على الأرض عبر مشاريع تنموية ستمكن من إطلاق قطب اقتصادي جديد للمملكة .