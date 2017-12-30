جولة في صحف أوروبا الشرقية الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

تناولت الصحف الصادرة، اليوم السبت، بمنطقة شرق أوروبا قضايا متنوعة، من بينها المباحثات المرتقبة بداية يناير القادم بين رئيس حكومة بولونيا الجديد ورئيس المفوضية الأوروبية، وحصيلة العلاقات الروسية الأوروبية خلال سنة 2017، وردود الفعل في النمسا إثر توجيه بعض الشخصيات الأوروبية نداء لمقاطعة الحكومة النمساوية الجديدة، وتوقيع تركيا وروسيا على اتفاقية لتمويل شراء أنقرة لنظام الدفاع الجوي الروسي(إس - 400)، إضافة إلى مواضيع أخرى.

ففي بولونيا، اعتبرت صحيفة "غازيتا بولسكا" أن اللقاء المرتقب بين رئيس الحكومة البولونية الجديد ماتيوس مورافيسكي ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكير بداية يناير القادم "يعول عليه كثيرا لتقريب وجهات نظر الجانبين حول قضايا خلافية عميقة بين وارسو وبروكسيل ،وكذا تخطي حالة الجمود في العلاقات ،التي لها تأثير مباشر ليس فقط على قنوات التواصل الثنائية ،وإنما حتى على مجمل العلاقات داخل الاتحاد الأوروبي".

وأضافت أن "وارسو وبروكسيل مجبرتان على أن يبحثا معا عن نقط التقاطع وحلول قابلة للتنزيل تراعي مصالح الاتحاد الأوروبي ومصالح بولونيا كجزء لا يتجزأ من المنتظم القاري ،الذي ستواجهه لا محالة الكثير من التحديات المعقدة خلال السنة القادمة ،بسبب اكراهات موضوعية ،تتعلق بتدفق الهجرات والأمن ومكافحة كل أشكال التطرف وأخرى ذاتية تتعلق بمجالات البيئة والاقتصاد ودعم قدرات العملة الموحدة وبلورة السوق المشتركة، وهذه التحديات لا يمكن مواجهتها إلا بالتكتل والاتحاد والتضامن والتكامل" .

ورأت من جانبها صحيفة "غازيتا برافنا" أنه "ليست وحدها بولونيا ،التي تتطلع الى أن تكون مباحثات مورافيسكي ويونكير مناسبة لتجاوز شبه القطيعة القائمة بين وارسو وبروكسيل ،وإنما كل الدول الأوروبية بدون استثناء ،سواء التي توافق رأي بولونيا أو التي تختلف معها بخصوص قضايا حساسة تهم القضاء والبيئة والهجرة ،على اعتبار أن كل دول الاتحاد الأوروبي تتطلع الى أن تكون سنة 2018 سنة إعادة بريق المنتظم وتدارك ما فاته خلال السنوات الماضية".

وأكدت أن "خطاب رئيس الوزراء البولوني الجديد، وحتى وإن كان متشبثا بمواقف وارسو بخصوص القضايا الخلافية مع المفوضية الأوروبية ،فإنه أيضا يوفر إمكانية إجراء حوار متوازن وبراغماتي بين الجانبين ،حتى بلوغ حلول مواتية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات وتصورات بولونيا".

صحيفة "فيبورشا" اعتبرت أن مباحثات ماتيوس مورافيسكي وجان كلود يونكير "كان من المفروض أن تكون مباشرة بعد التصريح الحكومي ومباشرة بعد تولي الحكومة الجديدة مقاليد المسؤولية ومهامها الدستورية ،لأنه جرى الكثير من المياه تحت جسر الأحداث بسبب خرجات إعلامية لأعضاء من حزب (القانون والعدالة ) الحاكم صبت الزيت على نار العلاقات الثنائية ".

ورأت الصحيفة أن الخطاب السياسي الرسمي البولوني "يجب أن يكون معتدلا الى حد ما ،حتى يبقى خط الرجعة قائما مع الشركاء الأوروبيين ،لأنه لا يمكن لبولونيا أن تعيش بدون اتحاد أوروبي ،ولا الاتحاد الأوروبي بدون بولونيا ".

وفي روسيا، توقفت صحيفة (إزفيستيا) عند حصيلة العلاقات الروسية الأوروبية خلال السنة التي نودعها، وكتبت أنه لم يتم إحراز أي تقدم يذكر في العلاقات بين الجانبين بسبب تشبث كلا الطرفين بمواقفه وقناعاته.

وأبرزت الصحيفة تأكيد سفير روسيا لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير شيزوف، أن سنة 2017 فشلت في تحقيق أي اختراق يذكر في العلاقات بين روسيا وبلدان الاتحاد الأوروبي، مسجلا، في المقابل، أن هذه العلاقات "تدهورت بعد اتهامات واشنطن لموسكو بالتدخل فى الانتخابات الرئاسية الامريكية التى فاز بها دونالد ترامب، وقيام حلفاء واشنطن في أوروبا باتهام روسيا بالتدخل في الانتخابات التي أجريت بعدد من الدول الأوروبية".

من جهتها، أفادت صحيفة (كوميرسانت) بأن روسيا تمكنت خلال سنة 2017 من البصم على حضور قوي ووازن بالقارة الأسيوية واضطلعت بدور بارز في مختلف المنظمات الإقليمية التابعة للقارة، بإجماع جل المراقبين.

وأضافت الصحيفة أن أكبر تجل للسياسة الروسية الناجحة في القارة الأسيوية هو تمكنها من إقناع كل من باكستان والهند بالانضمام إلى منظمة شانغهاي للتعاون في يونيو الماضي، وهو ما من شأنه أن يعزز ويقوي دور هذه المنظمة الإقليمية ويعطي زخما إضافيا لعملها.

وفي سياق متصل، نقلت الصحيفة عن المحلل السياسي يفغيني سيدوروف أن روسيا لعبت، خلال السنة المنقضية، دورا بارزا في تخفيف حدة التوتر بشبه الجزيرة الكورية وحاولت القيام بدور الوساطة بين بيونغ يانغ وواشنطن للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة وتجنب الخيار العسكري الذي سيزيد الأمور تعقيدا.

وفي موضوع آخر، أبرزت صحيفة (روسيسكايا غازيتا) نتائج دراسة أجراها المركز الروسى لبحوث الرأى العام كشفت أن 38 في المائة من المواطنين الروس يعتقدون أن حوالي نصف الوظائف المتاحة يمكن أن تقوم بها الروبوتات، فيما أعرب نحو 74 في المائة من المستطلعة آراؤهم أنه ليس بمقدور الروبوتات إنجاز الوظائف التي يقوم بها الإنسان.

وأضافت الصحيفة أن نحو 73 في المائة ممن شملهم الاستطلاع أكدوا أنه لم يسبق لهم التفكير في هذا الموضوع، في حين أبدى 62 في المائة منهم رفضهم اللجوء إلى خدمات الروبوتات وأكدوا أنه لا ينبغي الاستغناء عن خدمات الإنسان وتعويضه بالروبوت.

وفي النمسا، ذكرت صحيفة (داي بريس) أن حزب الحرية النمساوي (اليمين المتطرف) انتقد أمس الجمعة، على لسان أمينه العام والنائب الأوروبي هارالد فيليمسكي، النداء الذي وجهته شخصيات دولية تمثل مختلف البلدان ودعت فيه إلى "مقاطعة" الوزراء التابعين لحزبه، أعضاء الحكومة الجديدة التي يترأسها المستشار النمساوي المحافظ سيباستيان كورتز.

وأضافت الصحيفة أن فيليمسكي أكد أن الوزراء التابعين لحزبه "شخصيات سياسية محترمة تتمتع بكفاءة كبيرة"، مستشهدا في السياق ذاته بتصريح أدلى له عضو الحكومة النمساوية غيرنوت بلومل، عن الحزب الشعبي المحافظ، غداة صدور النداء المذكور، دعا فيه المراقبين إلى "الحكم على أفعال" الحكومة الجديدة، ومتابعة ، أولا وقبل كل شيء، "الطريقة التي سنحاول من خلالها إدارة شؤون البلاد وتنظيمها".

من جهتها، أفادت صحيفة (كوريير) أن سنة 2017 شهدت انخفاضا في عدد القتلى على الطرق النمساوية، مشيرة إلى أنه تم تسجيل حوالي 410 حالة وفاة منذ بداية السنة الجارية وإلى غاية 28 دجنبر الجاري، بحسب الإحصائيات الصادرة عن وزارة الداخلية النمساوية، مقابل 432 قتيلا في السنة الماضية.

وأوضحت الصحيفة أنه من بين الضحايا، 182 شخصا لقوا حتفهم في حوادث سير وقعت على الطرق، إضافة إلى 83 راكبا على متن الدراجات النارية و 70 راجلا، و 31 راكبا على متن الدراجات الهوائية، مشيرة إلى أن أسباب الحوادث المميتة تعزى بالأساس إلى غياب الحذر وتجاوز السرعة المسموح بها، والإرهاق أثناء القيادة.

وفي تركيا، أفادت صحيفة (الحرية دايلي نيوز) أن أنقرة وموسكو وقعتا اتفاقية لتمويل شراء أنقرة نظام الدفاع الجوي الروسي (إس – 400) بالعملة الروسية الروبل بدل الدولار الأمريكي، مشيرة إلى أن الأمر يعتبر اتفاقا تاريخيا.

وذكرت الصحيفة أن تركيا قررت شراء منظومة الدفاع الروسية بهدف تعزيز حاجياتها الدفاعية المتزايدة في مجال الدفاع، لتكون بذلك أول دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) تحصل على هذا النظام الدفاعي مما عرضها لانتقادات من قبل بعض الدول الأعضاء في الحلف التي أكدت أن أنقرة، بإقدامها على هذه الخطوة، تبتعد عن الحلف الأطلسي.

من جهتها، أعلنت صحيفة (دايلي صباح) أن أنقرة تعتزم أيضا اقتناء صواريخ جو- جو متطورة من عملاق الدفاع الأمريكي (رايتيون) بقيمة إجمالية تصل إلى 634 مليون دولار، مضيفة أن الصفقة تتضمن الصواريخ وقطع الغيار، فضلا عن معدات القياس عن بعد.

وفي موضوع آخر، كتبت صحيفة (ستار) أنه سيتم نشر نحو 9744 من أفراد الشرطة (7344 شرطي و 2400 من رجال الدرك) في الشوارع والساحات الرئيسية بالعاصمة أنقرة، وذلك بهدف منع وقوع أى حادث أو هجوم إرهابى ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة.

وتابعت الصحيفة أنه سيتم إحداث مركز لإدارة الأزمات سيشرع ابتداء من 30 دجنبر الجاري، في أداء مهامه المتمثلة بالخصوص في تنسيق كافة التدابير الأمنية والتدخلات فى العاصمة التركية، التي سيتم بها حظر التجول فى ميدان كيزيلاي (وسط المدينة) ابتداء من الساعة الثامنة مساء من يوم غد الأحد.