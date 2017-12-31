إطلالة على أبرز الصحف الصادرة بأمريكا الجنوبيّة

هسبريس - و.م.ع

انصبت اهتمامات الصحف الصادرة ببلدان أمريكا الجنوبية، على عدد من المواضيع من ضمنها رفض طلب الإقامة الجبرية للقائد السابق للجيش الأرجنتيني، و رفع الحكومة الأرجنتينية لدعوى ضد نواب على خلفية أحداث العنف التي صاحبت المصادقة على إصلاح نظام التقاعد، ونشر الفي جندي بولاية ريو غراندي دو نورتي البرازيلية لمواجهة انعدام الأمن وتشكيل حكومة بيروفية جديدة مرتقبة الأسبوع المقبل، والارتفاع السنوي الهام الذي سجلته بورصة سانتياغو وأحدث الأرقام المتعلقة بالبطالة في كولومبيا.

ففي الأرجنتين، اهتمت اليوميات المحلية بمواضيع تهم رفض طلب الإقامة الجبرية للقائد السابق للجيش، و رفع الحكومة لدعوى ضد نواب على خلفية أحداث العنف التي صاحبت المصادقة على إصلاح نظام التقاعد.

وهكذا، كتبت يومية "دياريو بوبولار" أن المحكمة الفيدرالية بمدينة لاريوخا رفضت طلب الاقامة الجبرية للقائد السابق للجيش، سيزار ميلاني، الذي يقضي عقوبة حبسية بتهم جرائم ضد الانسانية خلال آخر ديكتاتورية عسكرية بالأرجنتين.

وذكرت الصحيفة أن القضاء كان قد وجه إلى ميلاني بالخصوص تهم الحرمان غير القانوني من الحرية، والاقتحام غير القانوني، و الانتماء إلى جمعية غير مرخص لها.

وأشارت إلى أن المحكمة أوردت في قرارها أنه بناء على تقرير فريق الطب الشرعي التابع لمحكمة العدل العليا واعتبارا لكون القبض على المتهم ميلاني يتفق مع مبادئ محكمة العدل العليا والمعايير الدولية المعترف بها من قبل البلاد، و أيضا طبقا للقانون، "فإنه ليس من الملائم منح الإقامة الجبرية المطلوبة" من قبل ميلاني.

ومن جهتها، أفادت يومية "إل أمبيتو فينانسييرو" أن الحكومة رفعت، الجمعة، دعوى ضد نواب المعارضة بتهم "الاعتداء على موظف عمومي" و العصيان والتستر"، و ذلك على خلفية أحداث العنف التي صاحبت مناقشة قانون إصلاح التقاعد بمجلس النواب في 14 دجنبر الجاري.

وأشارت إلى أن هذه الدعوى قدمت ضد أعضاء من أحزاب اليسار و حزب الرئيسة السابقة، كريستينا فيرنانديز دي كيرشنير، مذكرة بأن الأحداث العنيفة التي وقعت بمحيط الكونغرس دفعت إلى رفع الجلسة بمجلس النواب.

وبالبيرو، انصب اهتمام الصحف المحلية، بالخصوص، على إعلان رئيسة الحكومة مرسيدس أراوز عن تشكيل حكومة جديدة الأسبوع المقبل، و توقعات بإنهاء سنة 2017 بنسبة تضخم في حدود 4ر1 بالمائة.

وهكذا، سلطت يومية "لاريبوبليكا" الضوء على إعلان أراوز، بعد لقاء مع الرئيس بيدرو بابلو كوشينسكي، أن هذه الحكومة ستكون جاهزة الأسبوع المقبل.

وذكرت الصحيفة أن الحكومة كانت مضطرة، بعد تقديم طلب عزل الرئيس كوشينسكي الذي رفضه الكونغرس والعفو عن الرئيس الأسبق ألبرتو فوجيموري، إلى إعادة الهيكلة بعد استقالة العديد من الوزراء و الموظفين السامين.

وأبرزت "لاريبوبليكا" أن كوشينسكي أكد، بعد الانتقادات التي وجهت إليه إثر العفو عن فوجيموري، أن حكومته دخلت مرحلة المصالحة، معلنا ان الفريق الحكومي الجديد سيسعى بالخصوص إلى تحقيق هذا الهدف.

وأوردت الصحيفة تكهنات بشأن احتمال استقالة وزير الدفاع، خورخي نييتو من الحكومة التي استقال منها مؤخرا وزيرا الداخلية و الثقافة.

وعلاقة بالموضوع، أوردت يومية "إل كوميرسيو" تصريحات لوزير التشغيل، ألفونسو غرادوس، اعتبر فيها أن الحكومة الجديدة ستمكن من إقامة جسور و خلق حوار سياسي واجتماعي لصالح المواطنين إلى جانب الرفع من جودة السياسات العمومية في البلد الجنوب أمريكي.

ومن جانبها، توقعت "خيستيون" أن تنهي البيرو سنة 2017 بمعدل تضخم ب 1.4 بالمائة، مشيرة إلى أن هذا الرقم يعد الأدنى من نوعه منذ ثماني سنوات.

وأضافت أنه في حالة تحققت هذه التقديرات، فإن معدل التضخم بالبلد الجنوب أمريكي سينهي السنة ضمن الهدف الذي حدده البنك المركزي أي بنسبة تتراوح بين 1 بالمائة و 3 بالمائة، و هي أقل من 3.2 بالمائة المسجلة عام 2016، مشيرة إلى أنه في هذه الحالة فإن معدل التضخم بالبيرو سيكون من المعدلات الأكثر انخفاضا في أمريكا اللاتينية.

وفي البرازيل، توقفت الصحف عند نشر ألفي جندي بولاية ريو غراندي دو نورتي لمواجهة انعدام الأمن وأحدث الأرقام المتعلقة بالبطالة وأداء البورصة البرازيلية برسم 2017.

وكتبت "فولها دو ساو باولو" أن وزارة الدفاع قد أعلنت عن نشر 2000 جندي بولاية ريو غراند دو نورتي الواقعة شمال شرق البلاد، وذلك إثر إضراب تخوضه الشرطة العسكرية بالمنطقة منذ 10 أيام تسبب في تفاقم الجرائم وأعمال النهب.

وأوضحت الصحيفة، استنادا الى الوزارة، أن 500 جندي من أصل ألفين يباشرون عملهم بالولاية انطلاقا من يوم الخميس، فيما سيصل باقي الجنود تباعا في ال 48 ساعة المقبلة، مبرزة أن جانبا كبيرا من هؤلاء الجنود سيتم نشرهم بعاصمة الولاية ناتال، وموسورو.

وتخوض الشرطة العسكرية ومصالح الإسعاف منذ 19 دجنبر الحالي إضرابا للمطالبة بظروف عمل أفضل، وأداء مرتباتهم الشهرية، فضلا عن أداء شهر إضافي سنويا.

وتشهد مدن ولاية ريو غراند دو نورتي موجة إجرام لا سابق لها عقب هذه الحركة الاحتجاجية، وتم في هذا الإطار تسجيل ما لا يقل عن 56 جريمة قتل و485 عملية سرقة منذ إضراب الشرطة العسكرية.

وذكرت "جورنال دو برازيل" أن معدل البطالة قد انخفض الى 12 في المائة عند متم نونبر الماضي، مشيرة إلى أن هذا الانخفاض هو الثامن على التوالي الذي يتم تسجيله بفضل نمو سوق العمل غير المهيكل.

وأوضحت اليومية، استنادا الى المعهد البرازيلي للجغرافيا والاحصائيات، انه في الفترة ما بين شتنبر ونونبر الماضيين، كان نحو 6ر12 مليون شخص بصدد البحث عن عمل، أي ما ما يقل ب 100 الف شخص من عدد الباحثين عن عمل في الفترة ما بين غشت وأكتوبر الماضيين، وب 543 الف شخص (ناقص 4.1 في المائة) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأبرزت "أو غلوبو" أن المؤشر الرئيسي بالبورصة "إيبوفيسبا" اختتم العام الجاري بتسجيل ست ارتفاعات متتالية وارتفاعا سنويا ب 26.9 في المائة، مستخلصة أن الأمر يتعلق بثاني ارتفاع يسجله المؤشر المذكور بعد ارتفاع 2016.

وأشارت الصحيفة إلى أن البورصة حققت ارتفاعا برسم 2016 ب 38.9 في المائة على الخصوص بفضل التقليص من معدل الفائدة والانتعاش الاقتصادي الذي حفز أرباح المقاولات، موضحة أن الارتفاع المرتقب العام المقبل، يرتبط تحقيقه بشكل وثيق بالاستثمارات ونتائج الانتخابات المقبلة والتنقيط الذي ستمنحه الوكالات المختصة للاقتصاد البرازيلي.

في الشيلي، تطرقت الصحف للارتفاع الهام الذي سجلته بورصة سانتياغو وأداء مؤشر الإنتاج الصناعي.

وذكرت "إل ميركيريو" أن بورصة سانتياغو اختتمت 2017 بتسجيل ارتفاع سنوي هام ب 34 في المائة، مستخلصة أن الأمر يتعلق بأحد أفضل أداء يتم تسجيله منذ أكتوبر 2011.

وقال محللون ماليون إن البورصة الشيلية حققت ارتفاعا كبيرا في دجنبر الجاري واختتمت أفضل عام في تاريخ أدائها منذ 2010 بفضل ارتفاع أسعار النحاس، أهم موارد البلاد، وآفاق النمو الاقتصادي بعد فوز سيباستيان بينيرا بالانتخابات الرئاسية مؤخرا، وفقا للصحيفة ذاتها.

وأفادت "لا ناتيون"، استنادا الى المعهد الوطني للإحصائيات، بأن مؤشر الإنتاج الصناعي سجل في نونبر الماضي ارتفاعا ب1.9 في المائة مقارنة مع أكتوبر ، وارتفاعا ب 2.3 مقارنة مع الفترة ذاتها من 2016.

وأضافت الصحيفة أن هذا المؤشر سجل، على امتداد السنة، ارتفاعا ب 4.2 في المائة بسبب الأداء الجيد لقطاع المعادن.

وفي شأن آخر، أبرزت يومية "لاس اولتيماس نوتيتياس" أن شيليين اثنين من ضمن 500 ملياردير من ضمن أغنى الأشخاص بالعالم.

ووفقا لمؤشر "بلومبيرغ بيليونير"، الذي يتم تحيينه سنويا، فإن شيليين اثنين يتواجدان ضمن قائمة أغنى 500 شخص عبر العالم.

وكتبت اليومية أن الأمر يتعلق بالشيلية إيريس فونتبونا (جاءت في المرتبة ال59 ضمن هذا المؤشر) المنتمية لعائلة "ليكسيس" المحلية الغنية والتي تمتلك شركة "أنتوفاغاستا مينيرالز" الكبيرة، وهورست بولمان (المرتبة 459) ب 4 مليارات و820 مليون دولار.

وفي كولومبيا، أولت الصحف اهتماماتها لتفجير هز منشأة ترفيهية (ملهى ليلي) بشمال غرب البلاد وإعادة تدريس التاريخ بالإعداديات وأحدث الأرقام المتعلقة بالبطالة.

وكتبت "إل تييمبو" أن تفجيرا استهدف منشأة ترفيهية بكوكاسيا مخلفا إصابة 16 شخصا.

وأوضحت الصحيفة أن التحقيقات الأولية تبرز أن الهجوم تقف وراءه مجموعة تنتمي لعصابة "كلان ديل غولفو"، مبرزة أن متهمين اثنين، يواجهان أيضا اتهامات بالضلوع في 11 جريمة قتل، تم توقيفهما إثر هذا الحادث.

وسلطت يومية "سيمانا" الضوء على إعادة تدريس التاريخ بإعداديات البلد الجنوب أمريكي عقب مصادقة الرئيس خوان مانويل سانتوس خلال الأسبوع الجاري على قانون بهذا الشأن.

وكانت حكومة الرئيس سيزار كافيريا قد قررت في 1994 إلغاء هذه المادة من المستوى الإعدادي لمدة 11 سنة ودمجتها ضمن مادة أخرى باسم العلوم الاجتماعية.

وتناقلت "بورتافوليو" بيانات للهيئة الوطنية للإحصائيات تبرز تسجيل معدل البطالة في نونبر الماضي ارتفاعا ب 8.4 في المائة مقابل 7.5 في المائة خلال الفترة ذاتها من 2016.

وأوضح رئيس الهيئة، ماوريسيو بيرتفيتي، ان عدد العطلين بكولومبيا بلغ 2.09 مليون شخص في نونبر الماضي، مضيفا أن عدد الأشخاص العاملين بلغ 22.87 مليونا، وهو رقم قياسي يسجل في هذه الفترة منذ 2001.

وقال المصدر ذاته إن معدل البطالة بلغ 9.4 في المائة بين دجنبر 2016 ونونبر 2017، مشيرا إلى أن مدينتي كيبدو وأرمينيا سجلتا أكبر نسبة بطالة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.