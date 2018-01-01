عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الاثنين ..

*الاتحاد الاشتراكي:

- أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، السيد لحسن الداودي، أن "كل ما يروج عن الزيادة في ثمن قنينة الغاز لا أساس له من الصحة". وشدد السيد الداودي، أمس الأحد، أن "الحكومة مستمرة في دعم مادة غاز البوطان، بالإضافة إلى مادتي السكر والدقيق، عن طريق نظام المقاصة، حماية للقدرة الشرائية للمواطنين ". وأبرز الوزير أن "ما تم ترويجه لا يعدو أن يكون إلا إشاعات، يهدف مروجوها إلى خلق حالة من الارتباك بين المواطنين وإلى احتقان اجتماعي، وكذا التشويش على الحكومة".

- وجهة أكادير تقترب من تحقيق 4 ملايين ونصف ليلة سياحية مع نهاية نونبر 2017. بلغ مجموع الليالي المسجلة في مختلف الفنادق والنوادي والإقامات السياحية المصنفة في أكادير مع متم شهر نونبر 2017 ما مجموعه 4 ملايين، و365 ألف و 79 ليلة. وتفيد الإحصائيات الصادرة عن المجلس الجهوي للسياحة لأكادير ـ سوس ماسة بأن أكادير حققت خلال الشهور الإحدى عشر الأولى من السنة الجارية زيادة في عدد ليالي المبيت بمعدل 35 ر11 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2016، التي بلغ فيها عدد المبيتات 3 ملايين و 920 ألف و 267 ليلة.

*العلم:

- أفاد مكتب الصرف بأن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب بلغت 21.8 مليار درهم خلال الأشهر ال11 الأولى من السنة الجارية، مقابل 19.3 مليار درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 13.2 بالمئة. وأوضح المكتب، في نشرة للمؤشرات الأولية الشهرية حول المبادلات الخارجية لشهر نونبر 2017، أن هذه النتيجة تعزى إلى انخفاض النفقات ب60.9 بالمئة إلى 5.1 مليار درهم، بنسبة أكثر أهمية من المداخيل (ناقص 16.6 بالمئة) التي بلغت 26.9 مليار درهم .

- أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالنقل أنه تقرر، وبصفة استثنائية، استلام ملفات المرشحين الذين قاموا باستخلاص واجبات التسجيل المفروضة على امتحان رخصة السياقة وإجراء الفحص الطبي إلى غاية 30 نونبر الماضي. وحسب بلاغ لكتابة الدولة، فقد اتخذ هذا القرار مراعاة لمصالح المرشحين الذين قاموا بإعداد ملفات اجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة، وكذا استجابة للملتمسات التي تقدم بها ممثلو مهنيي القطاع الرامية إلى قبول ملفات المرشحين الذين قاموا، قبل فاتح دجنبر 2017، باستخلاص واجبات التسجيل المفروضة على امتحان رخصة السياقة وإجراء الفحص الطبي.

*لوماتان:

- بمناسبة إطلالة السنة الميلادية 2018، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، برقيات تهاني إلى قادة الدول الشقيقة والصديقة، التي تحتفل بهذه المناسبة. وضمن صاحب الجلالة هذه البرقيات أطيب متمنيات جلالته لهم بموفور الصحة والعافية والهناء، ولشعوبهم بتحقيق المزيد من المنجزات على درب التقدم والازدهار.

- ورش إصلاحي كبير تعتزم وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، الانخراط فيه. ويتعلق الأمر بتأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية وإعادة النظر في مهامها، وذلك بالنظر إلى الدور الرئيسي الذي تضطلع به هذه المؤسسات على مستوى الاستقبال والتكفل بالأشخاص في وضعية هشة. وكشف آخر إحصاء أجرته الوزارة أن المغرب يتوفر على 1092 مؤسسة للرعاية الاجتماعية، بطاقة استيعابية تصل إلى 96 ألف و 490 مستفيدا.

*لوبينيون:

- أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني سجل نسبة نمو بلغت 3,8 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2017 عوض 1,3 في المائة المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2016. وأبرزت المندوبية، في مذكرة حول وضعية الاقتصاد الوطني طيلة الربع الثالث من سنة 2017 ، أن هذا التحسن يعزى إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 14,5 في المائة مقابل 13,6 في المئة المسجلة سنة قبل، وإلى ارتفاع القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 6 في المائة عوض 4,1 في المائة، وارتفاع بنسبة 13,7 في المائة من القيمة المضافة للقطاع الأولي مقارنة مع انخفاض مهم بنسبة 12,2 في المائة خلال الفصل الثالث من 2016.

- أبدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال الفترة الممتدة ما بين مارس 2011 ومتم سنة 2017، 14 رأيا استشاريا تهم مشاريع قوانين، وثمان مذكرات تهدف إلى النهوض بالقوانين وبالممارسة في المجالات المتصلة بالحقوق والحريات. وحسب وثيقة للمجلس، قامت المؤسسة خلال نفس الفترة، أيضا، بإنجاز مذكرات تتوخى المساهمة في تفعيل مقتضيات دستور 2011، وتتناول من زاوية نظر حقوق الإنسان مستجداته إن على مستوى المؤسسات والآليات أو على مستوى الضمانات والحقوق والمساطر.

*ليبيراسيون:

- باحتلاله المرتبة 69 عالميا من بين 190 دولة شملها تصنيف تقرير ممارسة الأعمال 2018 (دوينغ بيزنيس) الصادر عن البنك الدولي، يؤكد المغرب مكانته كاقتصاد صاعد ونموذج يحتذى على الصعيدين الإقليمي والقاري. وقد حصل المغرب في تقرير 2018، على 67,91 نقطة على 100، وهو ما يعني أن المملكة لا يفصلها عن أفضل أداء اقتصادي في العالم إلا ثلث المسار.

-شكلت سنة 2017 مرحلة حاسمة في تاريخ العلاقات بين المغرب ودول إفريقيا جنوب الصحراء، سنة حققت فيها المملكة العديد من الإنجازات على كثير من الأصعدة. فمن السياسة إلى الاقتصاد مرورا بالدبلوماسية، والحقل الديني والمجال الرياضي، إلى جانب مبادرات تضامنية للمملكة مع بلدان القارة، عزز المغرب موقعه على الصعيد القاري سنة 2017، محققا إنجازات غير مسبوقة.