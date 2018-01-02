إطلالة على أبرز الصحف الصادرة بأمريكا الجنوبيّة

هسبريس - و .م .ع

انصبت اهتمامات الصحف الصادرة ببلدان أمريكا الجنوبية، على عدد من المواضيع من ضمنها كلمتي الرئيس الأرجنتيني ونظيرته الشيلية بمناسبة نهاية السنة وشعبية الرئيس البيروفي و تسوية وضعية المهاجرين الفنزويليين بالبيرو والحالة الصحية للرئيس البرازيلي ميشال تامر والعائدات السياحية بالمدن البرازيلية الرئيسية خلال نهاية العام وإقرار الرفع من الحد الأدنى للأجور بكولومبيا.

ففي الأرجنتين، توقفت الصحف المحلية عند كلمة الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري بمناسبة نهاية السنة و التي دافع من خلالها على الإصلاحات التي تقوم بها حكومته، و نظرة هذه الأخيرة إلى سنة 2018.

وبسط ماكري، في رسالة، أعادت نشرها اليوميات المحلية، أهم التدابير التي اتخذتها حكومته خلال سنة 2017، داعيا إلى مواصلة العمل من أجل إيجاد "حلول للتحديات العالمية الكبرى" المطروحة على بلاده.

واعتبر أن "التغيير لا يتم بين عشية وضحاها و أن الأمر الجيد" في إشارة إلى الإصلاحات التي باشرتها الحكومة، "مكلف إلا أنه يتميز بالاستمرارية".

وأوردت "لاكرونيستا" تثمين ماكري للمصادقة على إصلاح نظام المعاشات التقاعدية، مشددا على ضرورة تعزيز القدرة التنافسية وخلق فرص الشغل في القطاعات الإنتاجية المختلفة.

ومن جانبها، نقلت يومية "إل أمبيتو فينانسييرو" توقع رئيس الحكومة، ماركوس بينيا، أن يتم سنة 2018 تسجيل رقم قياسي بخصوص "الاستثمارات الاجتماعية"، مبرزا أن الحكومة الحالية تتحلى "بالبراغماتية وترغب في حل المشكلات" التي تواجه البلاد.

وأضاف أن الأرجنتين سجلت للمرة الاولى منذ عدة سنوات نموا خلال عامين متتاليين، مشيرا إلى أن مختلف السياسات العمومية التي تم تنزيلها خلال السنتين الأخيرتين ترمي إلى "القضاء على الفقر".

وبالبيرو، انصب اهتمام اليوميات المحلية عند استطلاع للرأي حول شعبية رئيس الجمهورية، و تسوية وضعية المهاجرين الفنزويليين بالبلد الجنوب أمريكي خلال سنة 2017.

وهكذا، كتبت يومية "البيرو 21" أن رئيس الجمهورية، بيدرو بابلو كوشينسكي، أنهى سنة 2017 بتسجيل ارتفاع في شعبيته، مشيرة إلى أنه بحسب نتائج استطلاع للرأي، أجرته مؤسسة إيبسوس، فشعبية كوشينسكي ارتفعت من 18 بالمائة في نونبر الماضي إلى 25 بالمائة خلال الشهر الجاري.

وأضافت أن شعبية كوشينسكي ارتفعت بسبع نقاط مئوية على الرغم من أنه منح عفوا إنسانيا للرئيس السابق ألبرتو فوجيموري، و ضعه الكثيرون محل شك و كان مكلفا للحكومة، في إشارة إلى استقالة وزيرين و عدة مسؤولين.

وفي هذا الصدد، أبرزت اليومية أن خوان شيبوت، عن الحزب الحاكم "بيروفيون من أجل التغيير" اعتبر أن هذا الارتفاع "مشجع" خاصة في ظل الأحداث التي وقعت خلال الأسبوعين الماضين مثل مناقشة ملتمس عزل الرئيس و قضية العفو عن فوجيموري.

ومن جانبها، أفادت صحيفة "لاريبوبليكا"، استنادا إلى أرقام صادرة عن مكتب الهجرة ، أن أزيد من 21 ألف مواطن فنزويلي تمكنوا من تسوية وضعيتهم بالبيرو، وذلك بفضل "ترخيص الإقامة المؤقتة"، وهي مبادرة أطلقها الرئيس البيروفي.

و بحسب الجريدة، فإن "ترخيص الإقامة المؤقتة" يمكن المستفيدين، بالخصوص، من الحصول على عمل وحق الولوج إلى التعليم والصحة والخدمات المصرفية وغيرها، مشيرة إلى أن هناك نحو خمسة آلاف طلب قيد الدراسة.

وكشفت "لاريبوبليكا" أن 12 بالمائة من المستفيدين قاصرون تمكنوا من استئناف دراستهم بالبيرو.

واهتمت الصحف البرازيلية بالحالة الصحية للرئيس ميشال تامر ومساهمة الصناعة البرازيلية في النشاط الاقتصادي بالبراغواي وعائدات السياحة بالمدن الرئيسية بالبلد الجنوب أمريكي خلال نهاية العام.

وأفادت "أو غلوبو" أن الرئيس البرازيلي ميشال تامر قد اضطر لإلغاء زيارة له الى ريو دي جانيرو حيث كان من المقرر أن يقضي أعياد نهاية العام، وذلك بتوصية من أطبائه، موضحة أن تامر قد خضع،خلال ال 45 يوم الماضية، لثلاث عمليات بسبب متاعب صحية.

وأشارت إلى أن تدهور صحة تامر قد بدأ في أكتوبر الماضي، مضيفة أنه خضع بالمستشفى السوري اللبناني بساو باولو لعملية على مستوى القلب وعمليتين على مستوى المسالك البولية.

وفي شأن آخر، كتبت "فولها دو ساو باولو"، استنادا الى بيانات أدلت بها الحكومة الباراغويانية، أن 7 من أصل كل 10 مقاولات اختارت الاستقرار بالبراغواي خلال السنوات الخمسة الأخيرة، برازيلية.

وعزت اليومية اختيار هذه المقاولات البرازيلية الاستقرار بالبراغواي الى الفوارق الكبيرة المتعلقة بتكلفة اليد العاملة وفواتير الكهرباء والضرائب، مستنتجة أن الشركات البرازيلية المذكورة تجني فوائد هامة من وراء الاستقرار بالبلد الجنوب أمريكي.

وأضافت أن رئيس البراغواي، أوراسيو كارتيس، باشر منذ توليه قيادة البلاد في 2013، حملة موسعة لاستقطاب المستثمرين البرازيليين، مؤكدة أن المزايا التي توفرها البلاد أقنعت العديد من المستثمرين البرازيليين بالاستثمار على أراضيها.

وقدرت "جورنال دو برازيل" أن تستفيد المدن الكبيرة التي تستقطب السياح خلال هذه الفترة من العام من عائدات ب 5 ملايير ريال (5ر1 مليار دولار) وفقا لتقديرات وزارة السياحة، مشيرة الى أن الأمر يتعلق بريو دو جانيرو وسالفادور وفورتاليزا وفلوريانوبوليس.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه العائدات تشمل نفقات السياح على خدمات ومنتجات تهم الإقامة والتغذية وتذاكر الحفلات والأمسيات والمقتنيات وباقي المصاريف المرتبطة بالسياحة.