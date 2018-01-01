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وفاة الكاتب الصحفي المصري إبراهيم نافع
الاثنين 01 يناير 2018 - 05:31
توفي الكاتب الصحفي المصري، إبراهيم نافع، فجر اليوم الاثنين بإحدى مستشفيات دبي بالإمارات، عن عمر يناهز 84 عاما بعد صراع مع المرض.
وكان نافع قد أجرى عدة عمليات جراحية خلال السنوات الماضية، كان آخرها استئصال جزء من البنكرياس بمستشفى في دبي، وذلك لإصابته بأورام سرطانية، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.
والكاتب البارز من مواليد محافظة السويس عام 1934، وحصل على ليسانس الحقوق عام 1956 ثم انخرط في العمل الصحفي بعدة مؤسسات.
وشغل نافع منصب رئيس مجلس إدارة صحيفة الأهرام ورئيس تحريرها لسنوات طويلة كما كان نقيبا للصحفيين لدورات متتالية.