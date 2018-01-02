عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء ..

*المساء:

- زيادات جديدة تثقل كاهل الفقراء .. هدية الحكومة للمغاربة برسم 2018. فبدخول السنة الجديدة سيكون المغاربة أمام زيادات تشمل بعض المواد الغذائية من قبيل الزبدة، بعد الزيادة في رسم استيراد هذه المادة بنسبة 2.5 في المئة، فيما سيكون على المواطنين الراغبين في الحصول على جوازات السفر أو تجديدها اقتناء "تنبر" إضافي بقيمة 200 درهم. وأسعار السكر بدورها تنتظر زيادات تقدر بحوالي 20 سنتيما كل ثلاثة أشهر، في إطار الرفع التدريجي لدعم هذه المادة.

- سعد الدين العثماني يلغي شرط السن في مباريات التعاقد. لجأ رئيس الحكومة إلى استعمال صلاحية الاستثناء التي يمنحها إياه القانون، لفتح الباب أمام مشاركة مرشحين تتجاوز أعمارهم 45 سنة في مباريات التوظيف بالتعاقد في قطاع التعليم المقررة الشهر القادم. والقرار أثار انتقادات في أوساط تعليمية ونقابية، لم تتردد في اتهام رئيس الحكومة بالاستغلال السياسوي لرخصة الاستثناء، وعدم استحضار خصوصية التوظيف في القطاع الذي يتطلب مواصفات خاصة في المؤهلين لشغل منصب أستاذ في أسلاك التعليم الثلاث.

*الأحداث المغربية:

- تقرير: المغرب من الدول الآمنة. صنف تقرير صدر مؤخرا حول قائمة أخطر دول العالم سنة 2017، المغرب من الدول الآمنة، والتي يمكن زيارتها دون خوف لما ينعم به هذا البلد من أمن واستقرار. والتقرير الذي نشرته صحيفة (آي بي سي) الإسبانية، وفقا لتوصيات متعلقة بالسفر صدرت عن وزارة الخارجية الإسبانية، وضع المغرب ضمن المجموعة الثالثة التي تشمل 56 دولة تنخفض فيها درجة الخطورة معظمها في إفريقيا.

- بنشماش .. وورطة 50 خبيرا: وجد رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، نفسه في ورطة جديدة بسبب التعاقد مع خبراء لصالح الفرق البرلمانية في الغرفة الثانية. وأكدت مصادر أن بنشماش فضل التعاقد مع 50 خبيرا قانونيا لتوظيفهم كمساعدين للمستشارين البرلمانيين خلال الولاية التشريعية الحالية، وفقا لاتفاقات بين الرئيس ومكتب المجلس. وكشفت المصادر ذاتها أن رئيس الغرفة الثانية عمد إلى عملية التعاقد دون إجراء أي استشارات مسبقة مع رؤساء الفرق البرلمانية داخل المجلس، وهو ما جعل الأخيرة ترفض توظيفهم ضمن أطرها وفقا لنفس شروط التعاقد.

*أخبار اليوم:

- كرة الثلج تكبر في جرادة. لليوم العاشر على التوالي، تتواصل احتجاجات جرادة، دون توقف، حيث خاض المحتجون أول أمس مسيرة احتجاجية كبيرة أطلقوا عليها مسيرة "الرغيف الأسود". والحكومة غائبة عن التفاعل مع ما يجري في جرادة، حيث لم يزر أي وزير من حكومة العثماني الإقليم، باستثناء لقاء عقده والي الجهة الشرقية مع الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني من أجل تهدئة الوضع، وهو اللقاء الذي قاطعه "البيجيدي" وفيدرالية اليسار والنقابات.

- لازالت المخاوف من حدوث أزمة في المياه بالمغرب قائمة، خصوصا وأن ملامح سنة شبه جافة تلوح في الأفق. ودقت كاتبة الدولة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، خلال ترؤسها لأشغال المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي سبو برسم سنة 2017، ناقوس الخطر الذي بات يهدد الحالة الهيدرولوجية بالمغرب، ووضع قطاع الماء، بسبب تأخر التساقطات المطرية. وأعربت أفيلال عن تخوفها من صعوبات تنزيل مخطط الحكومة لمعالجة أزمة العطش.

*الصباح:

- جطو ينهي افتحاص 108 حسابات. ينتظر وزراء حكومتي عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني زلزالا سياسيا جديدا، بعد انتهاء قضاة المجلس الأعلى للحسابات، من الصياغة النهائية لتقرير شمولي حول افتحاص 108 حسابات، كانت تحت تصرف الوزراء وأنفقت من قبل المسؤولين الماليين الخاضعين لسلطتهم. ومصادر أفادت بأن وزراء تخوفوا من إحالة ملفاتهم على القضاء في حال ثبوت تقصير ما أو خلل أثناء إنجاز مشاريع أو حصول تلاعب فيها أو استفادة شركاتهم من عمولات أو من اقتسام الأرباح في صفقات عمومية.

- العثماني يعين أعضاء لجنة محاربة الفساد. عين رئيس الحكومة أخيرا الأعضاء في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، الذين يمثلون المجتمع المدني وهيأة أرباب المقاولات. وأوضحت مصادر أن العثماني عين وباقتراح من الهيئات المعنية، كلا من البشير الراشدي، عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وعبد الصمد صدوق عن الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي)، ويوسف لمداسني، عن الشبكة المغربية لحماية المال العام.

*العلم:

- أشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن القيمة المضافة للقطاع الثالث عرفت تباطؤا في وتيرة نموها بلغت نسبة 2,6 في المئة، عوض 3,1 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وباستثناء أنشطة خدمات التربية، والصحة والعمل الاجتماعي التي عرفت انخفاضا بنسبة 1,8 في المئة، و خدمات البريد والمواصلات التي تراجعت بنسبة 2٫1 في المئة، فباقي مكونات القطاع الثالث عرفت ارتفاعا في قيمها المضافة.

- تعليق إضراب الأطباء. أنهى الوزير عبد القادر اعمارة الصراع الدائر حول العمل في القطاع الخاص بين هيئة الأطباء بمراكش ونقابة الأستذة الأطباء، الذين أوقفوا إضرابهم الذي شل جميع المستشفيات التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش. وفي رسالة وجهها إلى رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، دعا وزير الصحة بالنيابة إلى الاتفاق المشترك المتعلق بإجراءات الترخيص لممارسة "الوقت الكامل المعدل"، الموقع بين وزارتي الصحة والتعليم العالي، والهيئة الوطنية للأطباء، والنقابة الوطنية للتعليم العالي في سابع شتنبر 2015.

*رسالة الأمة:

- رسميا.. اليوم تنطلق عملية مطابقة النسخ لأصولها بمختلف الإدارات العمومية. ينطلق اليوم الثلاثاء العمل بمرسوم "تحديد كيفية الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها" وهو المرسوم الذي يقضي بمنح صلاحية الإشهاد لجميع الإدارات العمومية، التي تتطلب هذه المطابقة كشرط للحصول على خدماتها، دون أن يلغي ذلك اختصاص الجماعات الترابية في تقديم هذه الخدمة.

- توقع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن تعرف الانخراطات الجديدة في هذا الصندوق سنة 2018 ارتفاعا طفيفا، حسب ما أعلن عنه مجلس الإدارة. وتفيد المؤشرات أن عدد المنخرطين سيرتفع من 3.45 ملايين منخرط سنة 2017 إلى 3.47 ملايين سنة 2018. وموازاة مع ذلك، فتح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عدة أوراش في مقدمتها التهرب الاجتماعي، وذلك بتشديد المراقبة وتكثيف لجان التفتيش.

*الأخبار:

- حكومة العثماني تدق آخر مسمار في نعش مجانية التعليم لأبناء الفقراء، وذلك بسلكي التعليم الثانوي والتعليم العالي والجامعي، من خلال إعداد مشروع قانون إطار يتعلق بتنزيل الرؤية الاستراتيجية التي وضعها المجلس الأعلى للتربية والتكوين لإصلاح منظومة التعليم. ومن المنتظر أن تصادق الحكومة على مشروع القانون خلال الأسابيع القليلة المقبلة. ويتضمن المشروع معطيات تشير إلى ضرب مجانية التعليم عبر مراحل، لتفادي ردود فعل احتجاجية، وستشرع الحكومة في "خوصصة" التعليم الثانوي والجامعي، من خلال أداء رسوم التسجيل داخل الكليات والمعاهد العليا التابعة للجامعات، سيحدد قيمتها رئيس الحكومة عبر مرسوم.

- أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي توقيف منظومة "مسار" منذ يوم الجمعة 29 دجنبر إلى غاية مساء أول أمس الأحد. وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الرسمي، أن خدمات منظومة "مسار" (فضاء الأولياء الخاص بالآباء وأولياء التلاميذ، وفضاء التمدرس الخاص بالتلميذات والتلاميذ) غير معنية بهذا التوقف، مشيرة إلى أن توقف المنظومة بغرض الصيانة فقط، وأن النظام هو نظام معلوماتي تفاعلي موجه للأساتذة والآباء من أجل ضمان التواصل وإيصال المعلومات حول التلاميذ ليتمكن الآباء من مراقبة نتائج أبنائهم والاطلاع على نقطهم، وكذا استعمال الزمان.

*أوجوردوي لوماروك:

- حقق الاقتصاد الوطني خلال الربع الثالث من السنة المنصرمة نموا بنسبة 3.8 في المائة مقارنة مع 1.3 في المائة. وهو نمو الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 239.27 مليار درهم مقابل 230.44 مليار درهم. ويعزى هذا النمو إلى استهلاك الأسر والطلب الخارجي في سياق يعرف انخفاض المستوى العام للأسعار.

- التعليم: نهاية المجانية؟ مشروع القانون إطار حول التعليم في الطريق نحو المصادقة. فقد توصل أعضاء الحكومة بالنص القانوني في أفق المصادقة عليه في المجلس الحكومي. وإذا كان مشروع القانون ينص على إجبارية التعليم بالنسبة للجميع إلى غاية سن 15، فإنه ينص أيضا على تنويع موارد تمويل المنظومة التربوية. ويدعو إلى "التضامن الوطني والقطاعي".

*ليكونوميست:

- القانون المالي 2018 سيغير المشهد الجبائي. والجمارك توضح في مذكرة لها التغييرات القادمة، والتي تتمثل أهمها في رسم استيراد الزبدة، وإعادة النظر في بعض الغرامات أو قواعد الإعفاء من الضرائب بالنسبة للاستثمارات في النظام التعاقدي.

- عمر فرج، المدير العام للضرائب، يؤكد وجود تفاوتات بين مداخيل الضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع والضريبة على الدخل المعلنة من قبل المهن الحرة. وأكد السيد فرج، في حديث مع الصحيفة، أن "معدل مساهمة أطباء القطاع الخاص الاختصاصيين متواضعة جدا مقارنة ما هو متوقع. ولا يمكننا مواصلة تجاهل هذا الوضع".

* لوبينيون:

- غابات إفران والسلاسل الجبلية للأطلس المتوسط التي تحتضنها تشكل بامتياز خزانا للمياه، وتمثل إمكانات طبيعية بثروة لا تقدر بثمن يستفيد منها سكان المنطقة. ولتحقيق ذلك، يتعين اعتماد اقتصاد جبلي يضمن تنظيما أفضل لتدفق الموارد، ويعطي دفعة للتضامن الإقليمي والترابي لتحقيق التنمية المستدامة لهذه الموارد والحفاظ عليها.

- أكدت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، أن المديرية الجهوية للمياه والغابات بجهة الجنوب الغربي، قامت بتشديد المراقبة على القنص غير القانوني، الذي يمارس في مواقع منعزلة جدا، والعمل على إجهاض تنظيم عمليات القنص ليلا. وأوضح بلاغ للمندوبية، ردا على ما نشر مؤخرا بعدد من الصحف والمواقع الالكترونية حول انتشار ظاهرة القنص العشوائي بجهة سوس في غياب تام لرقابة فعلية لرجال المياه والغابات، أن المديرية الجهوية باشرت أيضا بصفة مستمرة طلب الدعم من طرف السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي، مما أسفر عن ضبط عدة حالات بإقليم تزنيت.