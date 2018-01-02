جولة في صحف أوروبا الشرقية الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

تناولت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بمنطقة شرق أوروبا قضايا متنوعة، من بينها مؤشرات التجارة الأوروبية البينية خلال سنة 2017 ، وقراءة في التاريخ النازي للنمسا ، وجهود تركيا في محاربة الإرهاب، إضافة إلى مواضيع أخرى.

ففي بولونيا، كتبت صحيفة "أونيط بيزنيس" أن المؤشرات الاقتصادية الأوروبية الرسمية أثبتت أن حجم وقيمة التجارة البينية "لم يطرأ علبها أي تغيير يذكر منذ سنة 2013 ،ما يعني أن العلاقات التجارية بين دول الاتحاد الأوروبي لم تنمو بالشكل المطلوب وحافظت نسبيا على حجمها المعتاد منذ نحو أربع سنوات ".

واعتبرت الصحيفة أن "هذا المعطى الاقتصادي يثبت أنه لم يبدل أي مجهود يذكر لتطوير التجارة الثنائية بين دول أعضاء الاتحاد الأوروبي ،في وقت تسعى هذه الدول الى رص أسس سوق مشتركة تستغل كل مؤهلات القارة العجوز بالشكل المناسب ".

ورأت صحيفة "بانكيير" أن المعطيات التي تم تداولها قبل متم السنة الماضية حول قيمة وحجم التبادل التجاري داخل فضاء الاتحاد الأوروبي" قد لا تمنح التفاؤل من أن التجارة البينية داخل الاتحاد الأوروبي قد تعرف طفرة نوعية ،قيمة وحجما ، خلال الأعوام المقبلة ،إلا إذا حدثت رجة قوية في مفاهيم تدبير الشأن الاقتصادي داخل المنتظم الأوروبي ،وهو أمر مستبعد ،على الأقل خلال السنة الجارية والسنة القادمة ،مع الاعداد لانسحاب بريطانيا ومحدودية نمو الكثير من الدول".

وتابعت الصحيفة القول إن مؤسسات الاتحاد الأوروبي "لربما تغفل أو تتغافل جانبا مهما في العلاقات بين الدول ،وهو جانب العلاقات الاقتصادية ،الذي بالإضافة الى أنه يجب أن يعكس عمق العلاقات السياسية ،فإنه مؤشر مهم لنجاعة السياسات العامة المتبعة من قبل الاتحاد الأوروبي والنظرة الموحدة لكيفية إدارة القضايا الاقتصادية ".

ومن جهتها ،اعتبرت صحيفة "فينانسي" أن المؤشرات التجارية الأوروبية البينية "تختصر وضع العلاقات داخل فضاء الاتحاد الأوروبي ،الذي انهكته خلال السنة التي ودعناها اختلافات حول قضايا طرأت على سطح الأحداث عنوة ،وكان بالإمكان معالجتها بطرق سلسة وناضجة عوض أسلوب التهديد والمواجهة" .

وأبرزت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي "ملزم بأن يجعل سنة 2018 سنة الاقتصاد بامتياز ،لأن الاقتصاد هو الذي أضحى في السنوات الأخيرة قاريا وعالميا يتحكم في كل جوانب العلاقات الدولية ،ودون اتحاد أوروبي قوي اقتصاديا لن يتمكن من إثبات ذاته ،ولن يشفع له لا تاريخه ولا موقعه الاستراتيجي ".

في النمسا، اهتمت صحيفة (دير ستاندار) بالخطاب الذي ألقاه الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلن بمناسبة السنة الميلادية الجديدة، وأكد فيه أنه يتعين على النمساويين الاحتفال باللحظات العظيمة من تاريخهم، وتذكر الفصول المظلمة التي عاشتها بلادهم، ومن أبرزها احتلالها من قبل النظام النازي.

وأوضحت الصحيفة أنه بعدما سجل أن سنة 2018 ستتميز بتخليد الذكرى المائوية لتأسيس جمهورية النمسا، أبرز الرئيس النمساوي أيضا الدور الذي يمكن أن تضطلع به بلاده خلال رئاستها الدورية للاتحاد الأوروبي ،التي ستبدأ اعتبارا من النصف الثاني من السنة الجارية.

من جهتها، أفادت صحيفة (كوريير)، نقلا عن إحصائيات أصدرتها وزارة الداخلية النمساوية، أمس الإثنين، أن الحصيلة النهائية لحوادث السير المميتة بالنمسا خلال سنة 2017 بلغت 417 حالة وفاة، مشيرة في السياق ذاته إلى انخفاض عدد الضحايا ب 19 شخصا مقارنة بالسنة الماضية. وأوضحت الصحيفة أن أسباب هذه الحوادث المميتة تمثلت، بالأساس، في غياب الحذر (3ر32 في المائة) وتجاوز السرعة المسموح بها (3ر26 في المائة)، وعدم احترام الأسبقية (9ر10 في المائة).

وفي تركيا، ذكرت صحيفة (الحرية ديلي نيوز) أن حزب الشعب الجمهوري (أبرز قوى المعارضة) عبر عن عزمه مضاعفة الجهود خلال سنة 2018 من أجل تحقيق الديمقراطية وسيادة دولة القانون وحرية الصحافة.

ونقلت عن زعيم الحزب، كمال قلشدار أوغلو، قوله "أدركنا أننا لسنا وحدنا في معركة النضال من أجل تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية، في مواجهة حكومة تخلت عن مبدأ سيادة القانون".

وأكد أن تصويت حوالي 6ر48 من الناخبين بـ "لا" خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية "يوضح بما لا يدع مجالا للشك أننا عائلة كبيرة وفية للديمقراطية"، معلنا عن عزمه إعادة النظر في النظام البرلماني.

من جهتها، أبرزت صحيفة (صباح) انتقاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقرار الولايات المتحدة سحب الدعم الذي تقدمه لمنظمة الأمم المتحدة، وذلك على خلفية تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على رفض قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ونقلت عن أردوغان قوله "الولايات المتحدة تعترف بالديمقراطية عندما تخدم مصالحها، لكنها، في المقابل، تدينها ولا تعترف بها عندما تسير الأمور عكس ما تشتهيه ولا توافق رغباتها".

وارتباطا بموضوع الحرب على الإرهاب، ذكرت الصحيفة أنه تم خلال شهر دجنبر الماضي توقيف 317 شخصا على الأقل، من بينهم أجانب، بتركيا للاشتباه في صلتهم بتنظيم داعش، مشيرة إلى أن 40 مشتبها به ضمن هؤلاء تم وضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي، فيما تم طرد الباقين خارج البلاد.

وأوضحت السلطات التركية، التي حظرت التجمعات ، ونشرت الآلاف من القوات العمومية بإسطنبول وأنقرة وكبريات المدن التركية لضمان الأمن، أن عددا من المشتبه فيهم خططوا لتنفيذ هجمات خلال احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة.