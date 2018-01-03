قراءة في بعض صحف منطقة أمريكا الشمالية

هسبريس - و.م.ع

اهتمت الصحف الصادرة ببلدان امريكا الشمالية، على الخصوص بآخر التطورات المرتبطة بالملف النووي لكوريا الشمالية، وبالاستراتيجية الأمريكية بخصوص الملف، وبأجندة الكونغرس الامريكي خلال بداية السنة الجارية، وكذا بالتحديات التشريعية في بنما مع انطلاق دورة تشريعية جديدة هذا الأسبوع، فضلا عن حجم عائدات "قناة بنما" خلال الـ18 سنة الأخيرة.

فبالولايات المتحدة الأمريكية، كتبت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الخطاب الحربي الذي أطلقه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون عند مطلع السنة الحالية وأعلن من خلاله عن إنتاج كميات كبيرة من الاسلحة النووية والصواريخ العابرة للقارات في 2018، يضمر استراتيجية ماكرة جديدة تروم إطلاق محادثات مباشرة مع كوريا الجنوبية، من أجل التأثير على تحالفها المستمر منذ سبعة عقود مع الولايات المتحدة.

وأوردت الصحيفة أن الزعيم الكوري الشمالي ربما لاحظ التوتر المتزايد بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إين، ولذلك دعا الى إطلاق حوار فوري بين الكوريتين قبل افتتاح دورة الالعاب الاولمبية الشتوية الشهر المقبل في كوريا الجنوبية.

وأضافت أن العلاقات المتوترة بين واشنطن وسيول كانت واضحة لعدة أشهر، حيث أن مون، وهو سياسي ليبرالي، يحبذ الانفتاح الاقتصادي والدبلوماسي على جارته الشمالية، في حين أن الرئيس ترامب وإدارته يتحركون بقوة من أجل تشديد القبضة على كوريا الشمالية من خلال فرض عقوبات جديدة.

من جهتها، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الكونغرس الأمريكي سيستأنف أنشطته في بداية العام بأجندة مثقلة بقضايا شائكة يتعين حلها، وفي مقدمتها تمويل سير الحكومة الفدرالية والبرنامج الوطني للتأمين الصحي للأطفال المعوزين، وحماية الشباب غير المتوفرين على وثائق الإقامة من الترحيل.

وفي بنما كتبت صحيفة "بنماأميريكا، تحت عنوان "المهام الكبرى التي تنتظر النواب البنميين"، أن الفترة التشريعية الحالية، التي تبدأ اعتبارا من اليوم الثلاثاء، تتميز بثلاثة تحديات أساسية تنتظر نواب الجمعية الوطنية (البرلمان).

وأوضحت الصحيفة ان التحدي الأول يرتبط بقاضيتين اقترحتهما الرئيس خوان كارلوس فاريلا لشغل منصبين شاغرين بالمحكمة العليا بالبلاد، وسط تشكيك من المعارضة في استقلاليتهما عن الحكومة، مشيرة إلى أن النواب مطالبين بحسم المناقشات والتصويت بقبول أو رفض تولي زوليكا مور، المدعية الخاصة المكلفة بمكافحة الفساد، والمحامية توفار دي زاراك، زوجة النائب السابق لوزير الاقتصاد والمالية، منصب قاضيتين جديدتين بالهيئة القضائية العليا بالبلاد بالنسبة للعشر سنوات المقبلة.

وأضافت أن التحدي الثاني يتعلق بمشروع قانون أولي مثير للجدل قدمه في أكتوبر الماضي النائب خوسي لويس كاستيو، وينص على الترخيص بالاستخدام الطبي لمخدر الماريخوانا، مبرزة أن المشروع يحظى بدعم الأطباء والباحثين وأقارب المرضى، وسط توجس قطاع عريض من المجتمع من أبعاد هذا الترخيص.

وأشارت اليومية ذاتها، من جهة أخرى، إلى ان الحصانة البرلمانية إزاء الجرائم التي قد يرتكبها النواب تعد إحدى القضايا الرئيسية أيضا التي سيتناولها برلمان البلاد خلال الفترة التشريعية الحالية، مضيفة أن المحكمة العليا هي الجهة الوحيدة حاليا التي يمكنها متابعة النواب، وهو ما يثير انتقادات داخلية.

من جهتها، ذكرت يومية "لاإستريا" أن حجم عائدات قناة بنما، الممر المائي الذي يربط بين المحيطين الأطلسي والهادي ويستحوذ على حوالي 6 في المائة من مبادلات التجارة العالمية، بلغ 13.33 مليار دولار خلال الـ18 سنة الأخيرة، أي منذ استعادة بنما للسيادة على القناة وعلى منطقة الاستغلال التابعة لها من الولايات المتحدة الامريكية أواخر سنة 1999، مضيفة أن المعبر المائي ضخ العام المنصرم مساهمات مباشرة في خزينة الدولة بلغت 1.6 مليار دولار، وهي أكبر عائدات سنوية في تاريخ القناة.