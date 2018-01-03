عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الأربعاء ..

*الأخبار:

- فوجئ سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بإخباره من طرف الأمانة العامة للحكومة بوضع القانون الإطار المتعلق بإصلاح المنظومة التعليمية على رأس جدول أعمال اجتماع المجلس الحكومي المقبل. وكشفت مصادر مطلعة أن تسريع المصادقة على القانون الذي سيحكم المنظومة التعليمية خلال العشرية المقبلة، قبل إجراء التعديل الحكومي وتحديد خليفة محمد حصاد على رأس قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي، مرده إلى طلب من الجهات العليا، لاسيما مع قرب انعقاد مجلس وزاري، حيث يدخل هذا القانون ضمن الأصناف القانونية التي يلزم عرضها على المجلس الوزاري للحصول على التأشير الملكي، طبقا للفصل 49 من الدستور.

- أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنها حريصة كل الحرص على التتبع الصحي لكل النزلاء الذين يعانون من مشاكل صحية، وذلك على عكس الادعاءات "المغرضة" بأن هناك "إهمالا" لنزلاء المؤسسات السجنية من طرف إداراتها. وأوضحت المندوبية العامة، في بلاغ لها ردا على الادعاءات التي تداولتها بعض المواقع الإخبارية بخصوص "ارتفاع عدد الوفيات داخل المؤسسات السجنية بسبب الإهمال الطبي"، أنها حين تنشر بلاغات حول وفاة نزلاء بالمؤسسات السجنية، فإنها تقوم بذلك وعيا منها بضرورة بناء علاقة تواصلية شفافة مع الرأي العام، وتتفاعل إضافة إلى ذلك بكل إيجابية مع الإعلام الجاد المهتم بقضايا قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج.

*العلم:

- أخيرا، المواطنون يتخلصون من معاناة طوابير الانتظار للحصول على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها بالمقاطعات، وذلك بعد دخول المرسوم الوزاري الذي سبق أن صادقت عليه الحكومة، حيز التنفيذ، والرامي إلى تقريب الخدمات الإدارية من المواطنين وتسهيل الأمور على المقاولات ورجال الأعمال. ومحمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، يعتبر الأمر إجراء أوليا لمصالحة فعلية بين المواطن والإدارة.

- شدد وزير الثقافة والاتصال السيد محمد الأعرج، على ضرورة تضافر جهود كافة المتدخلين لاستكمال تنزيل مضامين الدستور في ما يخص الأمازيغية. وأبرز السيد الأعرج، خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب خصص لمناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، أن هذا الانخراط يجب أن يندرج في إطار تعزيز مكتسبات المغرب في الدمقرطة والتحديث وتكريم مختلف مكونات الهوية الوطنية المتعددة والموحدة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

*الاتحاد الاشتراكي:

- أبرزت كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي السيدة جميلة المصلي، أنه تم تحقيق حصيلة إيجابية خلال فترة تنفيذ "رؤية 2015" لتنمية الصناعة التقليدية، تتجلى أساسا في تكوين ما يفوق 44 ألف خريجا وخريجة (54 في المائة منهم شابات). وأوضحت السيدة المصلي، في كلمة بمناسبة انطلاق فعاليات الأبواب المفتوحة بمؤسسات التكوين المهني في فنون الصناعة التقليدية، أنه في إطار هذه الرؤية استفاد 28 ألف صانعة وصانع تقليدي من 100 ألف يوم تكوين، وتغطية 119 جماعة قروية في إطار التكوين المستمر عبر الوحدات المتنقلة للتكوين.

- أفاد مكتب الصرف بأن المبادلات الخارجية للمغرب سجلت تفاقما في عجز الميزان التجاري بنسبة 3,6 في المائة خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من السنة الجارية، ليصل إلى مبلغ 173,2 مليار درهم مقابل 167,2 مليار درهم قبل سنة. وبلغت قيمة الواردات 396,9 مليار درهم، بزيادة قدرها 6,9 في المئة، في حين ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 9,7 في المئة لتصل إلى حوالي 223,7 مليار درهم، وذلك حسب المعطيات الصادرة عن مكتب الصرف حول المبادلات الخارجية لشهر نونبر 2017 .

*الأحداث المغربية:

- لجنة وزارية بجرادة. تصل اليوم الأربعاء اللجنة الوزارية الموفدة لمدينة جرادة للوقوف على مطالب الساكنة التي خرجت في احتجاجات. وعزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، يؤكد أن اللجنة ستعقد جلسات عمل للوقوف عن قرب على مطالب السكان، التي أفرزتها اللقاءات التي عقدتها السلطات العمومية بالإقليم، و"سنرتب المستعجل والأولويات".

- أصدر أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، قرارا يقضي بتفويض المصادقة على الصفقات المتعلقة بتأهيل المساجد إلى ولاة وعمال عمالات وأقاليم المملكة. ومهمة المصادقة على هذه الصفقات وفسخها وكذا على الوثائق الخاصة بها كانت عادة ما يتم تفويضها إلى المندوبين الجهويين للوزارة، إلا أن التوفيق سحب الاختصاص منهم، وأسنده إلى العمال والولاة التابعين لوزارة الداخلية.

*أخبار اليوم:

- بورصة الدار البيضاء تنهي سنة 2017 على وقع الارتفاع لتحتل الرتبة الثالثة على الصعيد العربي، بعد كل من أسواق الإمارات ومصر. واستطاعت الرسملة السوقية لبورصة الدار البيضاء كسب أزيد من 43 مليار درهم (4300 مليار سنتيم)، لتستقر في 626 مليار درهم بمتم دجنبر المنصرم، بعدما سجلت في آخر سنة 2016 حوالي 583 مليار درهم.

- أعلنت المديرية العامة للضرائب أن قانون المالية لسنة 2018 ينص على إلزامية التصريح بالضريبة على الدخل ودفعها إلكترونيا بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ذوي الدخل الغير المهني. وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أنه يتعين على الأشخاص المعنيين أن يعلنوا عن دخلهم الإجمالي قبل 1 مارس 2018 ودفع الضرائب ذات الصلة، سواء عبر الأنترنت على بوابة الأنترنت الخاصة بالمديرية العامة للضرائب، أو نقدا في مؤسستهم البنكية أو عن طريق بطاقتهم البنكية، مضيفة أن الدفع أضحى من الآن فصاعدا يسدد بشكل تلقائي ملازما للتصريح الالكتروني، وبالتالي لم يعد من الضروري انتظار استلام فاتورة الضرائب.

*بيان اليوم:

- أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالماء شرفات أفيلال، أن الحكومة منكبة حاليا على إعداد برنامج يتضمن سلسلة من الإجراءات العاجلة وأخرى على المديين المتوسط والبعيد، لضمان التزويد الدائم بمياه الشرب والسقي في إطار مقاربة تشاركية تنخرط فيها كافة القطاعات والمؤسسات المعنية. وأشارت أفيلال، لدى ترؤسها المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لسبو برسم سنة 2017، في هذا الصدد، لسلسلة من الإجراءات العاجلة الرامية إلى مواجهة الخصاص في التزود بالماء والذي رصد في بعض المناطق القروية والجبلية، وتسريع وتيرة الاستثمارات في القطاع للرفع من الموارد سواء على المدى المتوسط أو القصير المخصصة للماء الشروب أو لمياه السقي في أفق 2025.

- تخلد مدينة فاس، من 4 إلى 7 يناير الجاري، يومها السنوي في نسخته الثامنة، بمبادرة من (المنتدى المغربي للمبادرات البيئية). وتروم هذه التظاهرة المقامة تحت شعار "تنمية فاس وأسئلة الاستدامة" التداول في آليات والسبل القمينة بالدفع بالدينامية السوسيو-اقتصادية للمدينة وإبراز تراثها الألفي، استحضارا لإشعاعها الذي عرفت به عبر التاريخ.

*الصباح:

- عاصفة الداخلية تتحرك جنوبا. كشفت مصادر مطلعة أن استثناء الأقاليم الجنوبية من الموجة الأولى من إعفاءات رجال الداخلية، لم يكن إلا هدوء يسبق عاصفة الداخلية في الصحراء، مشيرة إلى أن عبد الوافي لفتيت أنهى لائحة ولاة وعمال وكتاب عامين ستغير خارطة الإدارة الترابية في الجهات الجنوبية الثلاث. وأوضحت المصادر ذاتها أن الموجة الثانية من زلزال الداخلية ستعصف بأسماء صحراوية وازنة رسبت في امتحان المسؤولية.

- المحروقات تحرج الحكومة. رفضت شركات استيراد وتوزيع المحروقات، مد لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، بمعطياتها التجارية، في إطار مشروع تطبيق "محطتي"، الموجه لإعلام المستهلكين حول الأسعار وتتبع مؤشرات القطاع، والذي يفترض توفيره على حوامل مختلفة، على رأسها الهواتف الذكية، إذ تعلل الموزعون بعدم ثقتهم في كيفية تدبير هذه المعطيات، وتخوفهم من تأثيرها على فرصهم التنافسية، خصوصا أن القطاع في مرحلة تحرير للأسعار حاليا، منبهين الوزارة إلى غياب إطار قانوني يلزمهم بالتواصل حول هذه المعطيات الحساسة، وينظم العمل التطبيقي.

*المساء:

- أولى هدايا الحكومة "للباطرونا" سنة 2018 .. 70 هكتارا من الأراضي بالجنوب من أجل مشاريع استثمارية. تتجه حكومة سعد الدين العثماني لتمرير مشروع مرسوم مثير بدأ يفجر غضب بعض منتخبي الأقاليم الجنوبية للمملكة، بسبب تنصيصه على تفويت 70 هكتارا من العقار المخصص لتشييد المنطقة التصديرية الحرة لصالح الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

- رصدت الوكالة الوطنية للموانئ أزيد من 6 ملايير درهم من الاستثمارات برسم الخمس سنوات المقبلة 2018-2022، وذلك في سياق مواصلة سياستها الاستثمارية الرامية إلى عصرنة الأداة المينائية الوطنية لصالح التجارة الخارجية للمملكة. وأوضح بلاغ للوكالة الوطنية للموانئ، صدر عقب اجتماع مجلسها الإداري، أن الوكالة رصدت أزيد من 6 ملايير درهم من الاستثمارات برسم الخمس سنوات المقبلة 2018-2022، من بينها 7ر2 مليار درهم برسم سنة 2018. وشملت أهم النقاط الأساسية المنبثقة عن هذا الاجتماع، تدعيم دور التقنين للوكالة عبر أوراش مهيكلة تتعلق بتحسين مسلسل العبور المينائي، والتوجه الايجابي لمختلف مؤشرات الوكالة، وكذا ارتفاع بنسبة 7ر6 في المائة للرواج المينائي المرتقب لسنة 2018، والذي سيبلغ 7ر87 مليون طن.

*رسالة الأمة:

- توقع موجز الظرفية، الذي أصدرته المندوبية السامية للتخطيط، أن يشهد الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الأول من سنة 2018، بعض التباطؤ من وتيرة نموه متأثرا بانخفاض القيمة المضافة الفلاحية. فبعكس الموسم الفلاحي السابق، والذي عرف ظروفا مناخية جيدة بالنسب للزراعات البكرية، شهد انطلاق الموسم الفلاحي 2017 – 2018 تساقطات مطرية دون المتوسط ستؤثر على مستوى المساحات المزروعة بالحبوب والقطاني، وكذلك على المزروعات السقوية.

- أفاد مكتب الصرف بأن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب بلغت 21.8 مليار درهم خلال الأشهر ال11 الأولى من السنة الجارية، مقابل 19.3 مليار درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 13.2 بالمائة. وأوضح المكتب، في نشرة للمؤشرات الأولية الشهرية حول المبادلات الخارجية لشهر نونبر 2017، أن هذه النتيجة تعزى إلى انخفاض النفقات ب60.9 بالمئة إلى 5.1 مليار درهم، بنسبة أكثر أهمية من المداخيل (ناقص 16.6 بالمائة) التي بلغت 26.9 مليار درهم .

*لوماتان:

- بلغ حجم متأخرات صندوق المقاصة 1.2 مليار درهم بنهاية سنة 2017. وتمثل هذه الأموال شهرا واحدا من الدعم لغاز البوتان، في حين لم يتبق أي شيء للسكر. وبالنسبة لسنة 2018، فإن الحكومة ستواصل دعم هذين المنتجين إضافة إلى الدقيق من خلال نظام المقاصة.

- على الرغم من التساقطات المطرية الأخيرة، فإن السدود المغربية الرئيسية لم تصل بعد إلى معدلات الملء المسجلة بمتم سنة 2016. ووفقا لتقرير حول الوضعية اليومية لأكبر السدود في المملكة، الذي نشرته كتابة الدولة المكلفة بالماء، فإن معدل الملء لا يتجاوز حاليا 35.5 في المئة، مقابل 52 في المئة خلال الفترة نفسها من العام سنة 2016.

*أوجوردوي لوماروك:

- ستتكفل إدارة الجمارك بتحصيل رسم الدمغة للتسجيل الأول الخاص بالسيارات المستوردة الجديدة أو المستعملة. ووفقا لأحكام المادة 6 من قانون المالية 2017، ستتكفل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ابتداء من 1 يناير 2018، بتحصيل رسم الدمغة للتسجيل الأول الخاص بالسيارات المستوردة الجديدة أو المستعملة، باستثناء تلك التي يستوردها التجار المعتمدون.

- مشروع القانون المتعلق بالحق في الولوج إلى المعلومة يصل إلى مرحلة الحسم بمجلس المستشارين. وصوت المستشارون البرلمانيون أمس على التعديلات التي سيتم إدخالها على الصيغة النهائية للنص الذي طال انتظاره. وبهذا سيتم التصويت على مشروع القانون من قبل اللجنة الدائمة للعدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين بعد تسجيل تأخر طفيف. والسبب أن البرلمانيين من الأغلبية والمعارضة لم يتوصلوا إلى اتفاق بشأن التعديلات التي أدخلت على النسخة الأولى من النص. كما أن آخر موعد لتقديم مقترحات التعديل كان في 22 دجنبر الماضي، حيث كان من المقرر أن يصوت أعضاء مجلس المستشارين على هذا النص في اجتماع 26 دجنبر المنصرم.

*ليكونوميست:

- الضرائب/غرامات التأخير: أحد أبرز الإجراءات التي حملها قانون المالية 2018: الإعفاء من أداء الرسوم الإضافية والغرامات المتربتة عن التأخر في أداء الضرائب والرسوم الجمركية. وتستهدف الغرامات المفروضة على الديون المستحقة من 1 يناير 2016 والتي لم يتم تأديتها إلى غاية 31 دجنبر 2017، شريطة أن يعمل دافع الضرائب على تأدية المبلغ الأصلي دفعة واحدة. وهذا الإجراء سيشمل أيضا الضرائب المحلية، التي تصل قيمة متأخراتها 15 مليار درهم.

- تبذل الرباط وضواحيها جهودا جبارة لفرض نفسها كوجهة للسياحة الدولية، على غرار عواصم أخرى مثل باريس ولندن وبروكسيل والقاهرة. وحتى على المستوى الوطني، فإنها تبقى بعيدة عن كوكبة المقدمة، التي تتكون من مدن مراكش وأكادير وفاس، التي تهيمن على معظم الليالي السياحية، وفقا للمعطيات التي نشرها مرصد السياحة. فالطابع الإداري يهيمن على المدينة.

*لوبينيون:

- وكالة (موديز) تعلن عن أخبار جيدة بخصوص نظامنا المصرفي. ففي قائمة تضم 41 بنكا إفريقيا في 11 بلدا بالقارة، والتي تسجل اقتصادياتها دينامية أكبر، فإن ثلاثة بنوك مغربية (التجاري وفا بنك، والبنك الشعبي، والبنك المغربي للتجارة الخارجية) لها آفاق إيجابية خلال سنة 2018. ويأخذ هذا الأمر في الاعتبار ارتفاع عائدات الأبناك، مدعمة بتحسن معدل الفوائد التي تتلقاها عن القروض الممنوحة بنسبة 10 في المئة.

- الإفراط في استغلال الفرشة المائية لاشتوكة يتسبب في عجز يتراوح ما بين 60 و80 مليون متر مكعب في السنة. وهذا الأمر يهدد بشكل كبير استمرار النشاط الفلاحي في المنطقة.

*ليبيراسيون:

- دعا ممثلو الأحزاب السياسية بجرادة، خلال لقاء تواصلي بمقر عمالة الإقليم، إلى وضع مخطط تنموي خاص بالإقليم، واستثمار كافة المؤهلات التي يتوفر عليها، من أجل خلق دينامية اقتصادية بالمنطقة وإيجاد فرص الشغل خاصة بالنسبة لفئة الشباب. وأبرز ممثلو الأحزاب السياسية خلال هذا اللقاء، الذي ترأسه والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد السيد معاذ الجامعي وعامل الإقليم السيد مبروك ثابت، أن إقليم جرادة يحتاج إلى بذل جهود مضاعفة من جانب كافة المتدخلين ، من أجل تدارك الخصاص المسجل في عدد من المجالات.

- القاصرون غير المرافقين أصبحوا مشكلا حقيقيا لسلطات مدينة مليلية المحتلة. واعتبر المحافظ المحلي للمدينة أن نحو 3000 منهم يعيشون حاليا في المناطق المجاورة، ويترصدون أي فرصة للدخول إلى المدينة. وذكرت وكالة الأنباء الاسبانية (أوروبا بريس) أن الهدف يكمن في الاستقرار بشبه الجزيرة الايبيرية من خلال العبور من هذه المدينة المحتلة. ووفقا لمدير الرعاية الاجتماعية بالحكومة المحلية لهذه المدينة، دانيال فينتورا، فإن المغرب مدعو إلى الوفاء بالتزامه في مجال الهجرة، من خلال استرجاع هؤلاء القاصرين وإعادتهم إلى ذويهم.

*البيان:

- تمكنت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة ورزازات، من توقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة، عديم السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق باحتجاز مواطنة أمريكية وتعريضها للضرب والجرح العمديين. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني بمدينة ورزازات كانت قد توصلت، بمكالمة هاتفية من متصل من مدينة سلا، أوضح فيها أنه تلقى رسالة عبر البريد الالكتروني من مواطنة أمريكية له معرفة سابقة بها، تدعي بأنها محتجزة من طرف أحد الأشخاص الذي يعرضها للعنف بمسكن كائن بمدينة ورزازات. وتابع البلاغ أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الأمن، مدعومة بالخبرات العلمية والتقنية، مكنت من تحديد مكان احتجاز الضحية البالغة من العمر 61 سنة، فضلا عن توقيف المشتبه فيه.

- أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنها حريصة كل الحرص على التتبع الصحي لكل النزلاء الذين يعانون من مشاكل صحية، وذلك على عكس الادعاءات "المغرضة" بأن هناك "إهمالا" لنزلاء المؤسسات السجنية من طرف إداراتها. وأوضحت المندوبية العامة، في بلاغ لها ردا على الادعاءات التي تداولتها بعض المواقع الإخبارية بخصوص "ارتفاع عدد الوفيات داخل المؤسسات السجنية بسبب الإهمال الطبي"، أنها حين تنشر بلاغات حول وفاة نزلاء بالمؤسسات السجنية، فإنها تقوم بذلك وعيا منها بضرورة بناء علاقة تواصلية شفافة مع الرأي العام، وتتفاعل إضافة إلى ذلك بكل إيجابية مع الإعلام الجاد المهتم بقضايا قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج.