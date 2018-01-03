جولة في صحف أوروبا الشرقية الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

اهتمت الصحف الصادرة اليوم الأربعاء بمنطقة شرق أوروبا بقضايا مختلفة من بينها رأي غالبية أعضاء الاتحاد الأوروبي الذي يؤكد أن سنة 2018 ستكون حاسمة لمستقبل المنتظم، والتحالفات السياسية بتركيا قبيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والإنتاج القياسي لروسيا من الغاز الطبيعي سنة 2017 ، إضافة إلى مواضيع أخرى.

ففي بولونيا، كتبت صحيفة "غازتيا بولسكا" أن "الرأي الذي عبرت عنه غالبية أعضاء الاتحاد الأوروبي ،والذي يؤكد أن سنة 2018 يجب أن تكون حاسمة لمستقبل المنتظم ،هو أمر تتقاسمه بولونيا أيضا ،وكلها تطلع الى أن يبادر الاتحاد الى تغيير حقيقي لآليات تدبير المنتظم ورسو كل الأعضاء على رأي واحد حول قضايا أثارت الكثير من الخلافات طيلة سنة 2017 الماضية".

واعتبرت أن "بداية انسحاب بريطانيا المحتمل بعد سنتين من الآن قد يجبر الكثير من الدول على التفكير على نفس النمط وتغليب المصالح الوطنية ،والبحث ايضا عن تكتلات إقليمية تجمع دولا بنفس الطموح الاقتصادي والسياسي ويحتضنها نفس الفضاء الجغرافي ،وتكون متساوية من حيث مؤهلاتها الاقتصادية وعازمة على شق درب التطور بنفس الطموح".

ورأت صحيفة "ناش دجينيك" أن "أبرز زعماء الاتحاد الأوروبي ،منهم على سبيل المثال وليس الحصر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ، يرون ضرورة البحث عن نقط التوافق داخل الاتحاد الأوروبي من أجل الحفاظ عل كيان الاتحاد الأوروبي كمسألة حاسمة للمنتظم في السنة الجارية والسنوات القليلة القادمة ،وهو نفس رأي الحكومة البولونية ،التي ترى أن مؤسسات الاتحاد استنفذت بريقها وأضحت حجر عثرة أمام تقدم المنتظم ،سياسيا واقتصاديا ".

وأوضحت أن "الحاجة أضحت ملحة وضرورية لتغيير طريقة عمل مؤسسات الاتحاد الأوروبي والأنظمة التي تسيرها والتكليف بمهامها ،حتى تكون هذه المؤسسات ليس طرفا سياسيا يتجاوز صلاحيات أعضاء الاتحاد بل عليها أن تعمل في إطار المهام التنفيذية ،التي تقوم بتصريف مواقف الدول وقراراتها دون التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء".

وأعربت صحيفة "فبوليتيسي" عن الأمل أن تكون سنة 2018 بالنسبة للاتحاد الأوروبي "سنة التوافق والانسجام والتضامن ،وبالتالي على مؤسسات الاتحاد الأوروبي أن تبلور هذا الطموح عبر عمل ميداني متوازن تلتف حوله الدول وتساعد على بلورته على أرض الواقع ،مع الابتعاد ما أمكن عن الدخول كطرف في النزاعات التي قد تحدث حول قضايا من صلاحيات المجلس الأوروبي أن يبث فيها بالإجماع ".

واعتبرت أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي "أنشأت بهدف رئيسي هو ضمان السير العادي للاتحاد الأوروبي وتصريف القرارات المتخذة على أعلى مستوى ،وليس تصريف آراء دول معينة على حساب مصالح الدول الأخرى دون وجه حق".

وفي تركيا، أكدت صحيفة (دايلي صباح) أن تشكيل تحالفات سياسية تسبق الانتخابات المقبلة أصبح موضوعا يكتسي أهمية بالغة في تركيا، منذ أن انتقل نظام الحكم بالبلاد إلى رئاسي بعد الاستفتاء على الإصلاحات الدستورية ،الذي جرى في أبريل الماضي.

وأضافت الصحيفة أنه في إطار النظام الجديد أصبح تشكيل التحالفات مسألة لا مفر منها، مشيرة إلى أنه من الممكن خلال السنة الجارية بروز تحالفين سياسيين مختلفين استعدادا للانتخابات الرئاسية المقررة في نونبر 2019.

وذكرت الصحيفة أن النقاش الدائر حول التحالفات شكل أحد المواضيع الأكثر إثارة للجدل بعد الاستفتاء على تحويل نظام الحكم بالبلاد إلى رئاسي، معتبرة أنه ، بالرغم من ذلك، فإن طرق وأساليب تشكيل التحالفات لا تزال غير واضحة، وأن الأسباب التي تملي عقدها تتمثل، بالأساس، في حالة عدم الاستقرار التي تعيشها تركيا منذ مدة.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس أردوغان قوله أن النقاش حول هذه القضية "يجب ألا يكون متسرعا" وأن "لا يكون موضوع تكهنات"، معتبرا أن "المحادثات بين زعماء الأحزاب السياسية هى الطريقة المثلى للمضي قدما".

وفي موضوع آخر، أعلنت صحيفة (الحرية دايلي نيوز) أن القوات المسلحة التركية ستوظف حوالي 43 ألف شخص بهدف تعويض الخسائر التي تم تكبدها عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة ليوليوز 2016.

وأضافت الصحيفة، في هذا السياق، أنه يتوقع توظيف 3755 ضابطا و 5375 رقيبا و13 ألف و 213 رقيبا متخصصا و 20 ألف و 595 ضابطا وجنديا متعاقدا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ الانقلاب الفاشل ليوليوز 2016، تم عزل حوالي 8568 شخصا للاشتباه في صلتهم بمنظمة فتح الله غولن المتهمة بتدبير الانقلاب الفاشل، من بينهم 150 جينرالا، و 4630 ضابطا و 2167 رقيبا و 1210 رقيبا متخصصا، إضافة إلى جنود متعاقدين، كما تم تسريح نحو 16 ألف و 409 طلبة بالمدارس العسكرية وإغلاق هذه المدارس.

وفي روسيا، ذكرت صحيفة (ذو موسكو تايمز) أن روسيا تمكنت خلال سنة 2017 من تسجيل إنتاج قياسي من الغاز الطبيعى وتعتزم مستقبلا التوسع في الصين وتعزيز مبيعاتها من الغاز الطبيعي المسال.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن بيانات أصدرتها وزارة الطاقة الروسية، أمس الثلاثاء، أن إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي سجل ارتفاعا بنسبة 9ر7 في المائة ليصل إلى 5ر690 مليار متر مكعب، متجاوزا بالتالي مستوى الإنتاج القياسي المسجل في سنة 2011 بنسبة ناهزت 9ر2 في المائة.

وبحسب الصحيفة فإن روسيا، التي تعد أكبر مصدر للغاز في العالم، تخطط لتعزيز إنتاجها أكثر فأكثر وتنوي زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من خلال الاستثمار في مشاريع جديدة تمتد من منطقة البلطيق إلى ساحل المحيط الهادئ.

من جهتها، أبرزت صحيفة (أرغومينتي إي فاكتي) تأكيد عضو لجنة الانتخابات المركزية الروسية، أوجين شيفتشينكو، أن اللجنة ستعمل على تحديد التوقيعات المزيفة التي قدمها المرشحون للرئاسة لاستكمال إجراءات قبول ملفات ترشيحهم للانتخابات الرئاسية، وذلك عن طريق استخدام معدات وتقنيات جديدة ومتطورة.

ونقلت الصحيفة عن شيفتشينكو قوله أن "من شأن التقنيات الحديثة التي سيتم الاعتماد عليها الكشف عن جميع حالات التزييف والتزوير التي يمكن أن تقع"، مضيفا أن هذه العملية ستعرف انخراط عدد من الوزارات ومؤسسات الدولة كوزارة العدل ووزارة الشؤون الداخلية وجهاز الأمن الفيدرالي الروسي.

وفي النمسا، ذكرت صحيفة (كوريير) أن معدل البطالة في النمسا سجل خلال شهر دجنبر الماضي ارتفاعا ليصل إلى 4ر9 في المائة من إجمالي الساكنة النشيطة، مقابل 2ر8 في المائة في خلال الشهر السابق، وذلك وفق المعايير النمساوية التي تدرج الأشخاص الذين يخضعون للتكوين ضمن خانة العاطلين عن العمل. وأفادت الصحيفة نقلا عن التقرير الشهري لوزارة الشغل أن عدد العاطلين عن العمل بالنمسا بلغ 443 ألف و 481 شخصا، مقابل 404 آلاف و 699 شخصا في شهر نونبر الماضي، أخذا بعين الاعتبار طالبي الشغل الذين يتلقون تكوينا، مشيرة، في المقابل، إلى أن معدل البطالة انخفض ب 9ر0 نقطة مائوية على أساس سنوي.

من جانبها، أعربت يومية (داي بريس) عن أملها في أن ينعم العالم بالهدوء والأمان خلال سنة 2018، وعبرت عن انتقادها للمتمنيات التي عبر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في رسالته السنوية بمناسبة حلول رأس السنة الجديدة.

وكتبت الصحيفة أن السيد غوتيريس وجه في رسالته "إنذارا أحمر" وأكد تفاقم النزاعات الجارية وظهور "تهديدات جديدة"، معتبرة أن "مثل هذه الخطابات تؤتي نتائج عكسية لأننا تعودنا عليها، وتساءلت أيضا "عن المرات العديدة التي سمعنا فيها خطابات وتصريحات تدعو إلى انتهاز الفرصة لمحاربة ظاهرة التغير المناخي".

ورأت الصحيفة أن هذه التصريحات المفزعة "لها، أولا وقبل كل شيء، تأثير مرعب ومخيف، على غرار صور الرعب الموجودة على علب السجائر التي اعتاد العديد من المدخنين إخفاءها".