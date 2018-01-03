عرض لأبرز اهتمامات اليوم للصحف الأوروبيّة

هسبريس ـ و.م.ع

ركزت الصحف الصادرة اليوم بدول أوربا الغربية على عدة قضايا من بينها الاحتجاجات المتواصلة بإيران ونضال الناشطة الفلسطينية عهد تميمي بالإضافة إلى المفاوضات بين الأحزاب الانفصالية لتشكيل الحكومة المحلية الكتالانية المقبلة إلى جانب الفيتو الذي فرضه الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا ضد مشروع قانون مثير للجدل حول تمويل الأحزاب السياسية فضلا عن تهديدات الرئيس الأمريكي بوقف إرسال المساعدات للفلسطينيين .

ففي بلجيكا، اهتمت الصحف برد الوزير الأول البلجيكي شارل ميشيل على الانتقادات التي وجهت لحكومته بخصوص سياسة الهجرة، ونضال الناشطة الفلسطينية عهد تميمي ضد الاحتلال الإسرائيلي. فتحت عنوان " السودانيون المطرودون : ميشيل يرد " كتبت (لوسوار) أن الوزير الأول البلجيكي فاجأ الجميع باختياره موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك لدعم كاتب الدولة المكلف باللجوء تيو فرانكن والذي أثارت طريقة تدبيره لملف الهجرة وخاصة طرد مهاجرين سودانيين نجو بلدهم انتقادات كبيرة.

كما دافع شارل ميشيل، تضيف الجريدة، عن سياسة الهجرة " الإنسانية " و" الصارمة " التي تنهجها حكومته.

وأكدت (ليكو) أن ميشيل دافع باستمرار على سياسة حكومته في مجال الهجرة معتمدا على موقف دول أوروبية أخرى أعضاء في الاتحاد بخصوص طريقة معالجة ملفات الهجرة من قبل مكتب الأجانب الذي يتخذ قرارت الإبعاد، وكذا قرارات العدالة التي يراها في صالح الدولة.

وفي موضوع آخر، نشرت (لاليبر بلجيك) بروتريه للناشطة الفلسطينية عهد تميمي، مشيرة إلى أن نضال هذه الأخيرة يندرج في إطار تقاليد الانتفاضة الأولى (1987 - 1991) والتي لم تتردد خلالها المرأة الفلسطينية في مواجة الجيش الإسرائيلي.

وفي إسبانيا كتبت صحيفة ( إلموندو ) أن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله خامنئي وصف المتظاهرين الذين يحتجون على الفساد وارتفاع الأسعار بأنهم " أعداء إيران " واتهم القوى الأجنبية بالتدخل والتلاعب بالمتظاهرين بهدف " الإضرار بالأمة الإيرانية " .

وأضافت الصحيفة أن المظاهرات التي قتل فيها حوالي 20 شخصا قد لا تهز النظام الإيراني ولكنها تشكل تحذيرا واضحا خول ضرورة القيام بالتغيير في هذا البلد .

ومن جهتها قالت صحيفة ( أ بي سي ) في مقال تحت عنوان " آيات الله يقتلون الربيع الإيراني " إن النظام الإيراني " اتهم أعداء خارجيين بتأجيج التمرد والاحتجاجات ضد الأزمة الاقتصادية والفساد والرشوة " .

وبدورها أكدت صحيفة ( البايس ) أن حزب اليسار الجمهوري بكتالونيا الذي يدعو إلى الاستقلال طالب كارليس بيغدومنت الرئيس السابق للحكومة المحلية للإقليم الذي فر إلى بلجيكا هربا من العدالة الإسبانية بضرورة شرح كيف يمكن إعادة انتخابه على رأس الحكومة المحلية للمنطقة أمام هذه الوضعية.

ودعا حزب اليسار الجمهوري بكتالونيا حزب بيغدومنت ( جميعا من أجل كتالونيا ) الذي احتل المرتبة الأولى من بين الأحزاب الداعية إلى استقلال الإقليم خلال الانتخابات الجهوية المبكرة الني نظمت يوم 21 دجنبر الماضي أن يحاول تشكيل حكومة كتالانية جديدة وتوضيح مستقبل زعيمه الذي قد يتم القبض عليهم إذا عاد إلى إسبانيا .

أما في البرتغال فقالت صحيفة (دياريو دي نوتيسياس) إن رئيس البرتغال قرر إعادة، دون مصادقة، مرسوم البرلمان المتعلق بتمويل الأحزاب السياسية، بسبب غياب الإرادة في تغيير طريقة تمويل الأحزاب السياسية، حسب ما ذكره بلاغ للرئاسة.

وسجلت (بوبليلكو) أن بلاغ الرئاسة تعبير واضح عن فيتو سياسي نتج عن غياب محفزات حقيقية لتغيير طريقة تمويل الأحزاب السياسية.

أما (جورنال دي نوتيسياس) فأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد أمس الثلاثاء بقطع المساعدة المالية الأمريكية على السلطة الفلسطينية، معتبرة أن مسلسل السلام في الشرق الأوسط دخل الطريق المسدود.

وفي بريطانيا سلطت صحيفة ( الأندبندنت ) الضوء على حكاية راكب كان على متن إحدى رحلات شركة ( راينير ) المتوجهة من لندن إلى مالقة في الفاتح من يناير فنفذ صبره تماما بعد أن شهدت هذه الرحلة تأخرا عن موعد إقلاعها وعند وصولها إلى إسبانيا كان من الضروري مرة أخرى الانتظار 30 دقيقة قبل بداية النزول من الطائرة .

وأضافت الصحيفة أن كل هذا التأخير أزعج هذا الراكب وأفقده صبره ليأخذ حقيبته قبل أن يحاول الخروج من مخرج الطوارئ غير أن هذه المحاولة لم تنجح إذ سرعان ما اعترضها موظفو المطار الذين أعادوا هذا الشخص إلى داخل الطائرة .

ومن جهتها عادت صحيفة ( الغارديان ) للحديث عن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقطع المساعدات المالية التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية للفلسطينيين الذين أدانوا قرار واشنطن الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل .

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي أكد أن الفلسطينيين " بما أنهم لم يعودوا مستعدين للحديث عن السلام فلماذا سندفع لهم أموالا ضخمة في المستقبل " .

وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد تبرعت في عام 2006 بمبلغ مالي يقدر ب 319 مليون دولار كمساعدات للفلسطينيين عبر وكالة التنمية الأمريكية مضيفة أن واشنطن دفعت كذلك مبلغ يقدر ب 304 مليون دولار لبرامج الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية .

أما صحيفة ( دايلي تلغراف ) فتطرقت إلى العلاقات بين الكوريتين مشيرة إلى مقترح الحوار الذي تقدمت به بيونغ يانغ لسيول وقرار كيم يونغ أون الذي أمر بإعادة العمل بالخط الساخن لهاتف الطوارئ الذي يربط كوريا الشمالية بجارتها الجنوبية .

وفي فرنسا وبخصوص الوضع في ايران كتبت صحيفة (لوفيغارو) ان النظام الايراني اختار في مواجهة المتظاهرين الذين يواصلون التعبير عن غضبهم، تشديد القمع، مشيرة الى ان ستة متظاهرين قتلوا ليلة الاثنين إلى الثلاثاء باقليم اصفهان بينما كانوا يحاولون اقتحام مركز للشرطة.

واضافت الصحيفة انه بالموازاة مع ذلك تضاعفت الاعتقالات خلال اليوم السادس من هذه المظاهرات التي خلفت ازيد من عشرين قتيلا في مختلف مناطق البلاد، حيث تم القاء القبض على مائة شخص مساء الاثنين باقليم اصفهان وايضا بطهران ليصل بذلك عدد المعتقلين الى نحو 450 شخصا.

في السياق ذاته لاحظت صحيفة (ليبراسيون) ان السلطات الايرانية تأخذ المظاهرات على محمل الجد حيث خرج المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية عن صمته باصدار تهديدات.

وقالت الصحيفة انه على عكس الرئيس حسن روحاني الذي يدين بشدة المظاهرات، لكنه اقر بالاستجابة لبعض المطالب الاقتصادية ، نزع الرجل القوي في النظام أي شرعية عن هذه المظاهرات.

من جانبها اهتمت صحيفة (لوموند) بخطاب الرئيس الكوري الشمالي كيم يونغ اون الذي مد من خلاله يده لجاره الجنوبي.

واضافت الصحيفة ان خطاب الرئيس الكوري الشمالي خلق المفاجأة في كوريا الجنوبية من خلال طابعه التصالحي في ما يتعلق بالجزء المخصص لسيول، مذكرة بان كيم يونغ استأنف تهديداته لواشنطن، لكنه قال انه يتمنى "صادقا" بان يحالف النجاح الالعاب الاولمبية الشتوية التي ستقام ببيونغ يانغ في التاسع من فبراير.