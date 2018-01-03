قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

هسبريس - و.م.ع

اهتمت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الأربعاء، على الخصوص، بإعادة تشكل المشهد السياسي في تونس في ضوء المتغيرات الجديدة، وانتظارات الجزائريين خلال العام الجديد، و"بصراع الأجنحة" داخل الأغلبية الحكومية في موريتانيا.

ففي تونس اهتمت الصحف بإعادة تشكل المشهد السياسي في تونس في ضوء المتغيرات واستحقاقات العام الجديد، حيث قالت صحيفة "المغرب" إن أهمية سنة 2018 لا تأتي فقط من كونها ستشهد أول انتخابات بلدية ديمقراطية في تاريخ البلاد وأول امتحان جدي للائتلاف الحاكم بعد ثلاث سنوات ونصف من انتخابات 2014، معتبرة أن أهمية سنة 2018 "تكمن بالأساس في كونها الفرصة الأخيرة لكي تثبت منظومة الحكم الحالية الحد الأدنى من الفاعلية والإنجاز".

وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها بعنوان "المعادلات السياسية الجديدة لسنة 2018" أن كل الأحزاب معنية "فإما أن تثبت بأن لها وجودا على الأرض أو أنها مجرد "ظاهرة صوتية"، مشيرة إلى أن كل الأحزاب التي تريد لعب دور هام في المستقبل المنظور عليها أن تعبر امتحان الانتخابات البلدية بسلام أي ألا تتراجع، على الأقل، عن النتائج التي حصلت عليها في الانتخابات العامة لـ2014.

وخلصت الصحيفة إلى القول إن "للحكومة ولأحزاب الحكم والمعارضة تحديات مختلفة تماما خلال هذه الأشهر الأولى لسنة 2018، ولكن الهدف واحد وهو البقاء بشكل يفتح الأمل لكسب رهانات أكبر.

ومن جهتها لاحظت صحيفة "الشروق" أن مضامين خطاب كل من رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد اشتملت على خيط ناظم يشترك في الدعوة إلى تنقية المناخ والمحافظة على الاستقرار السياسي بما يعني الدخول في "هدنة سياسية".

وأضافت الصحيفة أن هذه الدعوة إلى "الهدنة السياسية" يراها البعض شرطا أساسيا لتنفيذ البرنامجين الاقتصادي والاجتماعي بوصفهما أبرز تحديات العام الجديد.

وتساءلت صحيفة "لوكوتيديان" من جانبها عما إذا كانت إعادة تشكل الساحة السياسية تحمل الأمل، حيث أشارت إلى أن السنة الجديدة تحل في الوقت الذي تشهد فيه البلاد إعادة تكشيل للساحة السياسية، لاسيما في مع ظهور "ترويكا" جديدة (بين أحزاب النداء والنهضة والاتحاد الوطني الحر).

واعتبرت الصحيفة أن ذلك يدل على تشكل معطى سياسي جديد خاصة مع تبلور جبهة برلمانية واسعة، فضلا عما أسفرت عنه نتائج الانتخابات الجزئية لدائرة ألمانيا، مما يشكل مؤشرات على أن السنة الجديدة ستشهد تركيزا على إعادة تشكل عميقة في المشهد الحزبي بالبلاد.

أما صحيفة "الصباح" فقد سجلت من جهتها أن الوضع في تونس "يتطلب اليوم استعجال تحقيق استقرار اطار الاقتصاد الكلي عبر مواصلة جهود إنعاش الاقتصاد بهدف استعادة التوازنات الاقتصادية عبر دعم وسائل النمو ووسائل الحد من مستويات التضخم..."

وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها أن "تونس اليوم في حاجة إلى استعادة استقرار اقتصادها الكلي، وتعزيز نموها، وتصحيح الاختلالات الخارجية، واستعادة القدرة على المنافسة والحد من عجز الميزانية، وخلق فرص العمل وتحقيق تكيف مالي قوي، معتبرة أنه "دون ذلك فإن الأمر سيزداد صعوبة".

وفي الجزائر، تطرقت الصحف إلى انتظارات الجزائريين خلال العام الجديد، معتبرة أن كل شيء يدعو إلى الاعتقاد بأن سنة 2018 ستكون صعبة بالنسبة للأسر المنتمية للطبقة الوسطى، حيث سيتعين على الجزائريين مواجهة زيادات جديدة في أسعار بعض المواد والخدمات، بسبب الأزمة التي تغرق فيها البلاد. وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة (ليبيرتي) أن المحروقات هي أولى المواد التي طالتها الزيادة بالمقارنة مع سنة 2017، وأن الرفع من تعرفة المحروقات ستكون له بدون شك انعكاسات على تعرفة النقل وبالتالي ستسجل أسعار مواد أخرى زيادات بسبب الزيادة في أسعار وسائل النقل.

وذكرت الصحيفة تحت عنوان "سنة تقشف حاد" أنه فضلا هذا الارتفاع في الأسعار جراء ارتفاع أسعار الشحن، فإن عددا كبيرا من المواد ستشهد ارتفاعا كبيرا وأنه ينضاف إلى كل ذلك اللجوء إلى طباعة الأوراق النقدية، والتي هي ، بحسب متخصصين، سلاح ذو حدين بالنظر إلى مخاطر التضخم التي تنطوي عليها. فطباعة الأوراق النقدية يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، غير أن الجزائر تشهد أصلا تضخما هاما (7 في المائة) علما بأن هذا الارتفاع في التضخم سيفقد الجزائريين قدرتهم الشرائية، زيادة على الرفع من تكلفة الواردات.

من جهتها، لاحظت صحيفة (الوطن) أن الجزائريين استفاقوا في مطلع 2018 على وقع زيادات جديدة في أسعار الوقود، وهي وضعية أضحت معتادة منذ ثلاث سنوات.

وكتبت الصحيفة في افتتاحيتها أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالجزائر ازداد صعوبة مما كان عليه قبل أشهر. فالجزائريون يعرفون أن أشياء قليلة ستتغير خلال السنة الجديدة، ولكن وكباقي الكثير من بني البشر، ربما نسوا أنه قبل 20 سنة ارتكبت مجازر بشعة في قرى جزائرية، حيث لقي أزيد من ألف جزائري حتفهم بسبب الارهاب الأعمى في بلديتي الرمكة وحد الشكالة على بعد حوالي 100 كلم من غليزان.

من جانبها، كتبت صحيفة (لوماتان دالجيري) أنه في سياق الغلاء، عبرت إحدى المركزيات النقابية عن أسفها الشديد إزاء عجز الحكومة باعلانها خلال اجتماع الثلاثية عن اتفاق غير منتظر حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفتح رأسمال المقاولات الصغرى والمتوسطة العمومية أمام القطاع الخاص، وهو اللقاء الذي غابت عنه النقابات المستقلة التي كان يتعين اشراكها في اتخاد القرار.

أما صحيفة (ليكسبريسيون) فكتبت أنه تم إضفاء نوع من المشروعية على مخاوف الجزائريين من خلال قرار الحكومة تعليق استيراد حوالي ألف مادة، مسجلة أن قانون المالية لسنة 2018 وإن كان له بعد اجتماعي جلي، فإنه يرغم الجهاز التنفيذي على متابعة صارمة ويومية لتزويد السوق الوطنية.

وأضافت الصحيفة، في هذا الصدد، أن التدخل المباشر للدولة للحفاظ على نمط عيش المجتمع واضح في قانون المالية 2018، مع الرفع من الغلاف المالي المخصص للتحويلات الاجتماعية، كما أن الزيادات الوحيدة التي تهم الوقود تبقى رمزية بالمقارنة مع ما تم القيام به في بعض البلدان، أكثر غنى وبساكنة أقل من الساكنة الجزائرية.

بدورها، ذكرت صحيفة (لوجور دالجيري) أن مطلع كل سنة يحمل معه حصته من المستجدات، ممثلة في الزيادة في الأسعار وتنفيذ إجراءات جديدة على الصعيد الجبائي أو بكل بساطة على المعيش اليومي للمواطنين.

وتابعت أن بعض الاصلاحات التي جاءت بها حكومة أويحيى ستؤثر سلبا على حياة المواطنين وأن بعضها ستكون له آثار لا يستهان بها على قدرتهم الشرائية.

ولاحظت صحيفة (الحياة) أن قانون المالية يندرج ضمن استراتيجية الحكومة لمواجهة الأزمة بهدف الحفاظ على احتياطات الصرف، وتجنب الاستدانة من الخارج، وتعزيز الاستثمار المنتج والرفع من عائدات الميزانية مع الابقاء على ترسانة التضامن الاجتماعي، مضيفة أن قانون المالية 2018 رفع من العديد من الرسوم من أجل إحداث توازن أمام انهيار إيرادات الجباية البترولية. وفي موريتانيا، اهتمت الصحف بما اعتبرته "صراعا بين الأجنحة" داخل الأغلبية الحكومية، وذلك على خلفية غياب الوزير الأول وعدد من أعضاء حكومته عن اللقاءات التي نظمها الحزب الحاكم (الاتحاد من أجل الجمهورية)، في الآونة الأخيرة. وكتبت الصحف أن عددا من أعضاء الحكومة، وعلى رأسهم الوزير الأول يحي ولد حدمين، تغيبوا عن حفل عشاء أقامه الحزب، أول أمس الاثنين، على شرف كتلته البرلمانية، وذلك لأول مرة خلال السنوات الأخيرة، بعدما دأبوا على حضوره.

كما تغيب ولد حدمين، تضيف الصحف، عن الاجتماع الأخير للمكتب التنفيذي للحزب، والذي يعتبر عضوا فيه، وتغيب معه أعضاء حكومته عن الندوة التي نظمها الحزب، الأسبوع الماضي، وتمحورت حول حصيلة عمله خلال العام 2017.

وقالت إن بعض المتابعين للشأن السياسي الموريتاني انطلقوا من غياب الوزير الأول وحكومته عن هذه اللقاءات لكي يستنتجوا أن "هناك خلافا جوهريا بين الطرفين، يتعزز يوما بعد يوم".

وأضافت أن ما وصفته ب"الخلافات القوية"، التي تعيش على وقعها الأغلبية، تطفو إلى السطح كلما حل لقاء سياسي أو استحقاقات سياسية، والتي كان آخرها الحفل الذي نظمه حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، مساء الاثنين، على شرف فريقه البرلماني، حيث لم يفوت بعض نواب الحزب الفرصة لمهاجمة حكومة ولد حدمين.

ونقلت، في هذا السياق، عن النائب الخليل ولد الطيب، من الأغلبية البرلمانية، قوله إنهم "كنواب في الحزب الحاكم، وكسلطة تشريعية لن يحترموا أي حكومة لا تحترم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الذي يجمعهم، ولا تنضبط فيه"، و أن "ما يجمعهم مع الحكومة هو أن تكون تحت أوامرهم، ومنضبطة معهم".

وشدد ولد الطيب، بحسب الصحف، على أن "النواب دافعوا دفاعا مستمرا ومستميتا عن الحكومة، وأنهم غير نادمين على ذلك ولا متراجعين، لكنها بالمقابل لا بد أن تحترمنا".

وفي المقابل، نقلت الصحف عن رئيس الحزب، سيدى محمد ولد محم، قوله، بالمناسبة ذاتها، إن "من يروج لوجود أزمة داخل الأغلبية أو لخلاف بين رموزها هو شخص جاهل بواقعها، أو معارض يسلى النفس بالأماني الزائفة، بعد إحباط خططه ومساعيه الرامية إلى زعزعة السكينة والاستقرار".

وأكد ولد محم أن "من يتحمل مسؤولية أمن الشعب وصحة الشعب وتشغيل الشعب ومحاربة الفقر في أوساط الشعب ليس لديه الوقت الكافي للانشغال بالصراعات البينية أو افتعال الأزمات الداخلية أو عرقلة سير القافلة أو شغلها ببعض الأمور التافهة والثانوية".

وذكرت الصحف بأن الخلافات بين الأجنحة بدأت منذ شهر ماي من سنة 2016 عندما أعلن الرئيس، محمد ولد عبد العزيز، نيته تعديل الدستور وإلغاء غرفة مجلس الشيوخ، مشيرة إلى أنه بعد أيام من إسقاط الشيوخ للتعديلات الدستورية التي تتضمن حل غرفتهم، دعا الرئيس قادة الأجنحة المتصارعة إلى اجتماع لمناقشة توحيد الجهود وتجاوز تلك الصراعات و"هو ما يبدو أنه لم يعط أكله من خلال ما كشف عنه نشاط الحزب الحاكم" ليلة الاثنين.