عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الخميس ..

*المساء:

- جطو يفتح ملف "أموال البرلمان" ويستجوب مرشحين. أبرزت معطيات أنه بعدما اقتصرت مهمة قضاة المجلس الأعلى للحسابات خلال الشهور الماضية على مراقبة طريقة صرف الدعم المخصص للانتخابات الجماعية والجهوية التي جرت سنة 2015، فإن عملية الافتحاص الجديدة ستشمل محاور جديدة، منها طرق صرف الأموال في المؤتمرات، وكذلك صرف مساهمة الدولة في الحملة الانتخابية بمناسبة الانتخابات التشريعية التي جرت سنة 2016.

- إعفاءات على خلفية تلاعبات في مواعيد امتحانات السياقة. قرر كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، إعفاء مجموعة من المسؤولين بمركز تسجيل السيارات بمدينة مكناس، وإحالتهم على التحقيق، إثر رصد خروقات شابت عملية اجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة بهذا المركز خلال الأيام الأخيرة. ولجنة مركزية، تم إيفادها لافتحاص الملفات، وقفت على كون 90 في المئة من المرشحين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية المعمول بها.

*أخبار اليوم:

- تواصل الحكومة والبرلمان إفراغ الحق في الحصول على المعلومة، الذي نص عليه دستور 2011، من محتواه من خلال توسيع لائحة الاستثناءات من هذا الحق. وتم أول أمس بمجلس المستشارين توسيع لائحة الأسرار والاستثناءات لتشمل "سرية مداولات اللجان البرلمانية"، وذلك خلال مصادقة لجنة العدل والتشريع بالمجلس على التعديلات المتعلقة بمشروع قانون الحق في الوصول إلى المعلومة.

- عدوى "البلوكاج" تشل مؤسسات دستورية استراتيجية. فموازاة مع "البلوكاج" السياسي الذي يحول دون تعويض الوزراء الأربعة، الذين تمت إقالتهم أكتوبر الماضي، يتواصل "بلوكاج" إداري آخر يحرم مؤسسات استراتيجية عدة من المسؤولين، الذين يمكنهم تفعيل اختصاصاتها وأدوارها الحساسة. والمكتب الوطني للماء والكهرباء والمكتب الوطني للتكوين المهني على رأس هذه المؤسسات. ورئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يسارع الخطى لترقيع الثقوب ومواجهة حرج غياب مؤسسات للحكامة والتقنين.

*الأخبار:

- أفادت المندوبية السامية للتخطيط أنه من المنتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني، استنادا للتوقعات القطاعية والمؤشرات المجمعة إلى غاية متم شهر نونبر 2017، زيادة تقدر ب 3,9 في المائة خلال الفصل الرابع من 2017، عوض 1 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وعزت المندوبية السامية للتخطيط، في موجزها للظرفية الاقتصادية ليناير 2018، هذه الزيادة لارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 14,2 في المائة، حسب التغير السنوي، في ظرفية تتسم بانخفاض أسعار المنتجات النباتية، مقابل انخفاض ب 13,7 في المائة في نفس الفترة من 2016، مضيفة أن الأنشطة غير الفلاحية ستشهد زيادة تقدر ب 2,8 في المائة، مدعومة بتحسن أنشطة القطاع الثالثي والمعادن.

- يمر حزب الاستقلال من أزمة داخلية صامتة بعد مرور أزيد من ثلاثة أشهر على انتخاب نزار بركة أمينا عاما للحزب. وذكرت مصادر حزبية أن بركة لم يستطع تجاوز وضعية "البلوكاج" التي يعرفها الحزب، تخوفا من وقوع تصدع داخل قيادته، بحيث مازالت اللجنة التنفيذية لم تحسم طيلة هذه المدة في توزيع المهام والمسؤوليات بين أعضائها.

*الأحداث المغربية:

- أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن الحالة الجوية ستعرف، ابتداء من بعد غد الجمعة وإلى غاية يوم الثلاثاء القادم، تغيرا نتيجة اقتراب منخفض جوي بشمال المملكة وتسرب كتل هوائية رطبة وباردة، ستعطي أمطارا ابتداء من زوال يوم الجمعة بالنصف الشمالي للمملكة، وستمتد تدريجيا خلال يومي السبت والأحد لأغلب المناطق الشمالية والشرقية، وكذا وسط البلاد، لتصل إلى سوس وشمال الأقاليم الجنوبية.

- نقابات تحتج على إنهاء المجانية في التعليم. سعي الحكومة إلى الإفراج عن قانون يمهد الطريق إلى إنهاء مجانية التعليم، يخرج النقابات إلى الاحتجاج بالدعوة إلى تنظيم مسيرات للتصدي لما اعتبرته هجوما على التعليم العمومي، داعية إلى فتح تحقيق في مآلات 45 مليار درهم التي تمت برمجتها للبرنامج الاستعجالي 2009 – 2012 ومعاقبة المتورطين في تبديد المال العام. والمنظمة الديمقراطية للشغل تعتزم تنظيم مسيرة احتجاجية يوم 18 فبراير للتعبير عن "الرفض المطلق" لكل الإجراءات الحكومية الأخيرة، وفي مقدمتها نظام التقاعد، والقضاء النهائي على مجانية التعليم، واعتماد التوظيف بالتعاقد، والسعي إلى تعميمه على كل قطاعات الوظيفة العمومية.

*الصباح:

- أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم والعالي والبحث العلمي أنها أحصت 298 موظفا شبحا لم تدرج أسماؤهم في الإحصاء السنوي الذي قامت به الوزارة سنة 2016. وكشفت الوزارة أنها لجأت إلى إجراءات جديدة لضبط عدد موظفيها تفعيلا لمنشور رئيس الحكومة بشأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة، ومنها إدراج تحويلات الأجور الشهرية للموظفين، الذين لم تدرج أسماؤهم في الإحصاء المذكور، خلال أكتوبر الماضي، من تحويلات بنكية إلى حوالات فردية.

- ترأس عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، شخصيا لجنة مساءلة ومحاسبة رجال السلطة الذين شملهم الزلزال الملكي إثر ارتكابهم أخطاء واختلالات في تدبير شؤون المواطنين، في جلسة دامت ساعات أول أمس الثلاثاء. وأكدت مصادر أن لفتيت أخبر الدفعة الأولى من رجال السلطة، والبالغ عددهم 41، من بينهم وال وستة عمال وستة كتاب عامين و28 باشا، غضبة جلالة الملك محمد السادس عليهم لأنهم لم يحسنوا العمل وفق القانون، بعد ارتكابهم خروقات في مجال تدبيرهم لمشاريع تنموية، وإغماض أعينهم عن تلاعبات في التعمير، والسماح بانتشار البناء العشوائي، وعدم مواكبة التحولات الجارية بالمغرب.

*بيان اليوم:

- أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، يوم الثلاثاء بالحسيمة، أن كتابة الدولة تواصل العمل على إنجاز أربعة سدود كبرى ذات سعة تقارب مليار متر مكعب، والتي ستمكن من ضمان الأمن المائي على مستوى حوض اللوكوس. وقالت أفيلال، التي كانت تتحدث خلال اجتماع مجلس إدارة وكالة الحوض المائي اللوكوس برسم سنة 2017، إنه "لضمان الأمن المائي على مستوى الحوض المائي للوكوس، تواصل كتابة الدولة المكلفة بالماء بناء السدود بالحوض، حيث توجد أربعة سدود كبرى ذات سعة تصل إلى 980 مليون متر مربع، قيد الإنجاز"، موضحة أن الأمر يتعلق بكل من سد غيس، وسد مارتيل، وسد دار خروفة، وسد الخروب، إضافة إلى سد مولاي بوشتة الذي تم الانتهاء من إنجازه.

- قال وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة السيد عزيز رباح، إن مجموع الاستثمارات بإقليم جرادة خلال الفترة من 2003 إلى 2017 بلغ 12 مليارا و300 مليون درهم. وأوضح السيد رباح، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين، أن هذه الاستثمارات همت مجال البنيات التحتية حيث تمت برمجة 224 مشروعا بغلاف مالي ناهز مليار و543 مليون درهم، والقطاعات الإنتاجية (28 مشروعا بمبلغ 10 مليارات درهم، تهم بالخصوص قطاع الطاقة). وأضاف الوزير أن الاستثمار في المشاريع الاجتماعية هم 111 مشروعا بقيمة 380 مليون درهم، و336 مشروعا في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (34 مليار سنتيم).

*العلم:

- كشفت دورية حديثة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن قانون المالية لسنة 2018 تضمن سلسلة من التدابير الجمركية الجديدة التي تتطلب إحداث تعديلات في العلاقة بين هذه الإدارة ودافعي الضرائب. وبحسب الدورية، فإن التدابير الجديدة همت بالخصوص إعادة فرض رسوم الاستيراد على الزبدة، وإعادة تصنيف بعض المخالفات والعقوبات، وإجراء تعديلات على مستوى الضريبة على الاستهلاك الداخلي، والإعفاء من الغرامات والفوائد عن التأخير في الأداء المتعلقة بمتأخرات الرسوم الجمركية.

- حزب الاستقلال يتضامن مع ساكنة جرادة ويحذر من سياسة الجرعات المسكنة. ونزار بركة، الأمين العام للحزب، يشدد، في لقاء حزبي ببركان، على ضرورة تنزيل مقتضيات برنامج تنموي استعجالي بالجهة، وينبه الجهات المسؤولة إلى وضعية التهميش والإجحاف التي تطال المناطق الحدودية.

*الاتحاد الاشتراكي:

- رقية الدرهم تؤكد على مبدأ التشارك في مواجهة تزييف قطع الغيار. أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، المكلفة بالتجارة الخارجية، جوابا على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، على ضرورة تشديد المراقبة على قطع الغيار عند الاستيراد، مضيفة أن ملاحظات الجمعية المغربية لصناعة السيارات وتسويقها وباقي الفاعلين الاقتصاديين تؤخذ بعين الاعتبار، وأن الحكومة تضع مراقبة سلامة المنتوجات المستوردة في مقدمة اهتماماتها في إطار سياسة الانفتاح على العالم، وذلك حماية للمستهلك من الأخطار التي يمكن أن يشكلها استعمال بعض المنتوجات.

- تنظم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مسابقة "الموظف المتميز" برسم سنة 2017، وذلك على مستوى الإدارة المركزية والمركز الوطني لتكوين الأطر، وكذا على صعيد المديريات الجهوية والمؤسسات السجنية. وأوضح بلاغ للمندوبية العامة، أن المسابقة، المندرجة في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تثمين دور العنصر البشري، ستشكل مناسبة سنوية لاختيار موظفات وموظفي القطاع الذين يتميزون بالمردودية العالية وحسن السلوك والانضباط، ومحطة للاعتراف بجهودهم المبذولة للرفع من جودة الخدمات وتطوير الأداء بقطاع السجون، وتشجيعا لهم على الابتكار والتميز وتنمية روح المبادرة والبذل والعطاء.

*رسالة الأمة:

- وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، محمد ساجد، يؤكد أن المكتب الوطني المغربي للسياحة مؤسسة أساسية لتنمية القطاع السياحي، ولديه مهام متعددة تتمثل في ترويج المنتوج السياحي المغربي، وتقوية جاذبية الوجهات السياحية المغربية. وأبرز ساجد، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، حول "فتح مكتب للسياحة بالأقاليم الجنوبية وجزر الكناري ولاس بالماس"، أن المكتب الوطني للسياحة يعمل أيضا على تقوية الربط الجوي مع الجهات بالمملكة.

- ذكر بنك المغرب أن وتيرة نمو المجمع النقدي م3 ارتفعت بنسبة 6,2 في المئة في شهر نونبر 2017، مقارنة مع الشهر قبله. وأوضح بنك المغرب، في مذكرته حول المؤشرات الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر نونبر 2017، أن الحسابات عرفت تراجعا من حدة انخفاضها من 8,4 في المئة إلى 7,9 في المئة، وتراجعت سندات مؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة التي تحوزها الوحدات الاقتصادية من 7,2 في المئة إلى 6,6 في المئة.

*لوماتان:

- أخبار سيئة للمستهلكين المغاربة ومستوردي منتجات النسيج والملابس من تركيا، إذ ستفقد هذه المنتجات جزئيا إمكانية الولوج التفضيلي إلى السوق المغربية بسبب اتفاقية التبادل الحر المبرمة بين المغرب وتركيا والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2006. وأعلنت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي أنه تقرر تفعيل التدابير الانتقالية المنصوص عليه في المادة 17 من اتفاقية التجارة الحرة على بعض منتجات النسيج والملابس التركية. وهكذا سيتم إعادة فرض رسم الاستيراد بنسبة 90 في المئة على المعدل المحدد بموجب القانون، على المنتجات المعنية.

- تسجيل تأخر كبير في المصادقة على مشروع القانون 31-13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة. وقد بلغ هذا النص القانوني، الذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس النواب في يوليوز 2016، مرحلة اللجنة بمجلس المستشارين. ووفقا لرئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، فقد صوت أربعة مستشارين من الأغلبية لصالح النص، الذى سيبرمج في جلسة عامة يوم الثلاثاء المقبل. كما صوت مستشاران من المعارضة ضد المشروع، وفقا للمصدر ذاته.

*أوجوردوي لوماروك:

- يخوض حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اليوم الانتخابات الجزئية بجرسيف بهدف استعادة مقعده البرلماني العشرين بمجلس النواب وبالتالي الحفاظ على فريقه البرلماني. فمنذ إبطال انتخاب عضو من الحزب بسيدي إفني، أصبح حزب الوردة يتوفر على 19 نائبا فقط، بينما يحدد النظام الداخلي لمجلس النواب الحد الأدنى لتشكيل فريق برلماني في 20 مقعدا.

- أطلقت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والمياه طلب منافسة يتعلق باستغلال خطوط إضافية للمراقبة التقنية. ويهدف هذا الطلب إلى انتقاء الفاعلين الراغبين في الاستثمار في هذا القطاع. وهكذا، سيتم فتح 110 خطوط إضافية للمراقبة التقنية، 70 منها لمراقبة السيارات الخفيفة، و40 للمراقبة التقنية للسيارات الثقيلة بجميع فئاتها.

*ليكونوميست:

- مشروع قانون إصلاح نظام التعليم، الذي طال انتظاره، اليوم الخميس بمجلس الحكومة. ويحمل هذا النص العديد من التدابير المستوحاة من توصيات المجلس الأعلى للتعليم. من بينها فرض رسوم للتسجيل في السلك العالي. وهو التدبير الذي أثار الكثير من الجدل بخصوص إلغاء مجانية التعليم العالي. والتدبير ينص على مساهمة الأسر الميسورة فقط. والتفاصيل ستحدد بمرسوم أو قرار. والجامعات العمومية ترحب بهذا المشروع.

- تأمين تفاعل أفضل مع المواطنين من خلال تتبع شكاياتهم تمثل إحدى أولويات محمد بنعبد القادر. وأعلن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أنه سيتم إطلاق البوابة الوطنية لتلقي وتتبع شكايات المرتفقين (شكاية.ما) يوم 9 يناير المقبل.

*لوبينيون:

- توقعت المندوبية السامية أن تشهد القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية زيادة بنسبة 3,2 في المئة، حسب التغير السنوي، وأن يشهد الاقتصاد الوطني ارتفاعا طفيفا يقدر ب 2,6 في المئة، خلال الفصل الأول من 2018، عوض زائد 3,8 في المئة قبل سنة.

- ينعقد المؤتمر الأول للتبريد والتكييف والتدفئة، الذي تنظمه مجلة "سي إف سي ماغ" والخاص بمهنيي التدفئة والتهوية والتكييف، بمدينة الدار البيضاء يوم 14 فبراير 2018. وذكر بلاغ للمنظمين، أن المؤتمر يشكل دعوة صريحة للمهنيين على المستويين المحلي والدولي لترسيخ موعد سنوي لتدارس المستجدات في ميادين العمل المختلفة وعرض المنتجات والخدمات وتبادل التجارب وعقد شراكات وصفقات تجارية. ومن المرتقب أن يعرف هذا الحدث مشاركة 300 مشارك لتبادل وجهات النظر حول مستقبل السوق المغربية ووضعية القطاع في ضوء التقدم الحاصل عالميا في مجال أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف.

*ليبيراسيون:

- يعتزم لحسن الداودي استلهام التجربة الهندية في تقديم المساعدة العمومية للفقراء. وأكد الوزير مؤخرا أن حكومته تخطط لاستلهام نموذج نيودلهي لاستهداف السكان المعنيين. كما أبرز أن الأشخاص المؤهلين للحصول على المساعدات الحكومية سيزودون بأرقام تعريف مكونة من عشرة أرقام تمكنهم، بطريقة آمنة، من الحصول على المساعدة الموجهة إليهم. ولم يشر الوزير إلى أن النموذج الهندي لاستهداف ومساعدة الفقراء أثبت قصوره وعدم فعاليته.

- سلم مكتب الملكية الصناعية والتجارية ومركز الإستثمار بالناظور، خلال شهر نونبر الماضي، 56 شهادة سلبية لإحداث مقاولات. وأفاد تقرير للمندوبية الإقليمية للتجارة والصناعة بأن مكتب الملكية الصناعية ومركز الإستثمار توصلا خلال نونبر 2017 بما مجموعه 66 طلبا للحصول على شهادات سلبية، تمت الموافقة على 56 منها، أي بنسبة موافقة بلغت 85 في المئة. وأضاف المصدر أن هذه الشهادات توزعت بالخصوص على قطاعات الخدمات (41 في المائة)، والتجارة (39,5 في المائة)، والبناء والأشغال العمومية (14 في المائة)، والصناعة (5,5 في المائة).

*البيان:

- خصصت وزارة الثقافة والاتصال غلافا ماليا فاقت قيمته 4 ملايير و300 مليون سنتيم لدعم المشاريع والبرامج الفنية والثقافية خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من سنة 2017. وذكر بلاغ للوزارة أن هذا الغلاف المالي الذي تم رصده في إطار تبنيها لسياسة هادفة وفعالة لتحفيز الإبداع بكل أشكاله، لا سيما الإنتاجات الفكرية والأدبية والفنية، توزع بين الكتاب والقراءة والنشر (10 ملايين و463 ألفا و300 درهم)، والفنون التشكيلية والبصرية (ثلاثة ملايين و522 ألفا و600 درهم)، والمسرح (12 مليون و398 ألفا و100 درهم).

- أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأن 39 من أصل 49 معتقلا على خلفية أحداث الحسيمة بالسجن المحلي عين السبع 1 بالدار البيضاء، يتناولون وجباتهم بصفة منتظمة ووضعهم الصحي عادي. وأوضحت المندوبية في بلاغ أنه من بين 49 معتقلا على خلفية الأحداث المذكورة، تقدم 33 معتقلا يوم فاتح يناير 2018 بإشعار إلى إدارة المؤسسة السجنية يعلنون فيه فك إضرابهم عن الطعام، علما بأن ستة سجناء لم يضربوا أصلا عن الطعام.