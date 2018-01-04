عرض لأبرز اهتمامات اليوم للصحف الأوروبيّة

هسبريس ـ و.م.ع

اهتمت الصحف الصادرة بأوروبا الغربية اليوم الخميس بعدة قضايا ومواضيع من بينها الخسائر التي خلفتها عاصفة إليانور، والعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا بالإضافة إلى تداعيات الاحتجاجات والمظاهرات بإيران وردود فعل الولايات المتحدة بخصوص تقارب محتمل بين الكوريتين إلى جانب ظاهرة التسول التي تلحق أضرارا كبيرة بالصورة السياحية لمدينة ويندسور وغيرها .

ففي بلجيكا توقفت صحيفة (ليكو) عند خسائر عاصفة " إليانور " التي اجتاحت أوروبا والتي خلفت عددا من حوادث السير، ومقتل شخص في فرنسا واضطرابات في الرحلات الجوية وحركة القطارات.

من جانبها، ركزت (لوسوار) على العلاقات الأوروبية - السويسرية على إثر قرار الاتحاد الأوروبي الذي يسمح للبورصات السويسرية معالجة الأسهم الأوروبية والعكس بالنسبة للبورصات الأوروبية والذي تم تمديده لسنة واحدة،والذي أثار غضب القادة السويسريين الذين اعتبروه إجراءا تمييزيا.

وبخصوص الوضع في الشرق الأوسط، سلطت (لالييبر بلجيك) الضوء على تصويت البرلمان الإسرائيلي على قانون يجعل من الصعب تقسيم مدينة القدس في المستقبل.

وكتبت أنه بعد إعلان الرئيس الأمريكي في 6 دجنبر عن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، صوت نواب الكنيسيت على مشروع قانون يعرقل أي تقسيم ترابي للقدس في أفق اتفاق سلام مع الفلسطينيين.

وفي البرتغال، كتبت (بوبليكو) أنه بعد مرور سبعة أيام على انطلاق المظاهرات في إيران، نظم عشرات الآلاف من الإيرانيين أمس الأربعاء مسيرة مؤيدة للنظام، مضيفة أن التلفزة الرسمية بثت صورا للافتات تدين مثيري هذه الاحتجاجات، وكذا الأصوات المؤيدة للمرشد الأعلى آية الله علي خامنائي وشعارات تدعو للموت لأمريكا وإسرائيل.

من جانبها، أشارت دياريو دي نوتيسياس إلى أن القطاع السياحي خلق آلاف مناصب الشغل، غير أن وتيرة نمو القطاع قادت مهنيي الفنادق والمطاعم إلى التنبأ بخلق 40 ألف منصب شغل جديد.

وذكرت الجريدة أن المقاولات تعمل جاهدة من أجل إيجاد اليد العاملة الضرورية، مشيرة في هذا الصدد إلى أن الجمعية البرتغالية للفندقة والمطاعم والمؤسسات المماثلة تتحدث عن نقص في العاملين وأن ذلك قد يشكل عائقا أمام استثمارات جديدة في القطاع.

أما (جورنال دي نوتيسياس) فذكرت أن 22 مكتبا للبريد سيتم إغلاقه قبل مارس المقبل رغم معارضة السكان والمجالس البلدية، مضيفة أن المقاولة لا تعتزم مراجعة قرارها ولا تستبعد إغلاق مكاتب جديدة.

وبإسبانيا كتبت صحيفة ( أ بي سي ) تحت عنوان " إسبانيا تتحدى البطالة " إن العدد الإجمالي للمنخرطين في الضمان الاجتماعي بلغ 18 مليون و 460 ألف و 201 شخصا مع نهاية سنة 2017 وهي السنة التي تميزت بإحداث أكبر عدد من مناصب الشغل منذ عشر سنوات .

وأضافت الصحيفة أن عدد المسجلين في مؤسسات الضمان الاجتماعي أصبح يقترب من الهدف الذي كانت الحكومة الإسبانية قد حددته والمتمثل في 20 مليون منخرط في أفق 2019 .

ومن جهتها أكدت صحيفة ( البايس ) أن هذا الزخم الكبير في إحداث مناصب الشغل الذي حققته إسبانيا خلال السنة الماضية لا يجب أن ينسينا أن أزيد من 90 في المائة من عقود العمل التي تم توقيعها خلال هذه السنة كانت مؤقتة أو ذات الأجل المحدد مما يعكس هشاشة كبيرة يعاني منها سوق الشغل .

وأوضحت الصحيفة أن إيقاع إحداث مناصب الشغل خلال سنة 2017 سيظل رغم كل شيء أحسن إنجاز تم تحقيقه منذ 12 سنة مشيرة إلى أن عقود العمل التي تم توقيعها خلال نفس السنة حققت رقما تاريخيا كما أكدت على ضرورة مواجهة الهشاشة التي يعاني منها قطاع الشغل .

وفي موضوع آخر أكدت صحيفة ( لاراثون ) أن كارليس بيغدومنت الرئيس السابق للحكومة المحلية لكتالونيا الذي يعيش حاليا ببلجيكا هربا من العدالة الإسبانية يفضل الذهاب إلى انتخابات جهوية مبكرة جديدة إذا لم يستعد منصبه السابق على أن يدعم حليفه ونائبه السابق أوريول جونكيراس المعتقل على خلفية تداعيات الأحداث التي رافقت مسلسل انفصال الإقليم .

وأكدت الصحيفة أن بيغدومنت قرر ألا يكون أوريول جونكيراس بأي حال من الأحوال رئيسا للإقليم مما سيؤدي إلى معركة شرسة داخل الأحزاب القومية التي تدعم استقلال إقليم كتالونيا .

أما في فرنسا وبخصوص الوضع في ايران فقد كتبت صحيفة (لوموند) انه بعد عدة ايام من المظاهرات، تجد طهران نفسها امام تحد كبير من اجل استعادة النظام وضمان بقاء ثورة 1978 على المدى البعيد.

واوضحت الصحيفة نقلا عن الباحث كليمان ثريم قوله ان هذه المظاهرات لها "اسباب فورية وهيكلية في الان نفسه"،مشيرا الى ان الاسباب الفورية تتمثل في ارتفاع الاسعار وافلاس عدد من المؤسسات البنكية.

وأاضاف ان الاسباب الهيكلية تتمثل اساسا في الفساد والتوزيع غير العادل للريع البترولي، وهي مشاكل عجز النظام عن تقديم حلول لها .

من جهتها علقت صحيفة (لوفيغارو) على تغريدة دونالد ترامب التي رد فيها على نظيره الكوري الشمالي كيم يونغ اون الذي يتفاخر بقدرته على ضرب امريكا بصواريخ باليستية عابرة للقارات ، ومحملة برؤوس نووية، وان الزر النووي يوجد دائما على مكتبه، بالقول ان لديه بمكتبه زرا نوويا اكبر واكثر قوة.

من جانبها تساءلت صحيفة (ليبراسيون) حول ما اذا كانت حرب الازرار ستضر بالتقارب المحتمل بين الكوريتين،،مشيرة الى ان دونالد ترامب هدد مرة اخرى عبر تغريداته.

وفي بريطانيا عادت صحيفة ( الغارديان ) لإثارة موضوع " التسول " ببلدية ويندسور التي تحتضن قصر ويندسور الذي سيستقبل خلال شهر ماي عرس الأمير هاري وميغان ماركلي .

وأضافت الصحيفة أن سيمون دوبلي أحد النواب المحليين دعا شرطة ويندسور إلى التحرك لمواجهة بعض الظواهر والسلوكات المناهضة للمجتمع " وفي مقدمتها ظاهرة التسول العدواني والترهيب " في هذه البلدة الصغيرة .

أما صحيفة ( الدايلي تلغراف ) فتطرقت إلى اعتقال السلطات المصرية لإحدى الفنانات بتهمة " التحريض على الفجور " بعد أن تم بث ( كليب ) أثار جدلا كبيرا في البلاد .

وأشارت الصحيفة إلى أن ليلى عامر غير المعروفة ظهرت أواخر سنة 2017 في مقطع فيديو غنائي تخللته رقصات شرقية تضمنت عدة إيماءات وإيحاءات أثارت الكثير من الجدل في مصر .

وأضافت أن رئيس نقابة الموسيقيين الفنان هاني شاكر المعروف بمواقفه المحافظة أعلن الأسبوع الماضي عن التشطيب عن اسم هذه المغنية من لائحة النقابة .

ومن جهتها ركزت صحيفة ( الأندبندنت ) على الموقف المشترك بين هنغاريا وبولونيا والذي يرفض سياسة الهجرة بالاتحاد الأوروبي .

وأشارت الصحيفة إلى أن فيكتور أوربان الوزير الأول الهنغاري ونظيره البولوني ماتوز موراويسكي جددا أمس الأربعاء رفضهما استقبال مهاجرين بمقتضى نظام الكوطا الأوروبي.