قراءة في بعض صحف منطقة أمريكا الشمالية

هسبريس - و.م.ع

توقفت الصحف الصادرة ببلدان امريكا الشمالية، على الخصوص، عند بوادر التقارب بين الكوريتين بعد إعادة فتح الخط الساخن عبر الحدود بين بيونغ يانغ وسيول، وكذا عند نزاع الخشب اللين بين كندا والولايات المتحدة، وتسليم بنما لمسؤول حكومي مكسيكي سابق لسلطات بلاده.

فبالولايات المتحدة الأمريكية، كتبت صحيفة "واشنطن بوست" في افتتاحيتها تحت عنوان "وأخيرا، خبر سار حول كوريا الشمالية"، أن خطر دخول إدارة دونالد ترامب في حرب مدمرة مع كوريا الشمالية لازال يخيم على سنة 2018، مشيرة الى أن الرئيس الأمريكي تبادل في اكثر من مناسبة التهديدات مع الزعيم الكوري الشمالي الشاب و"المتهور" كيم جونغ أون.

وذكرت الصحيفة أن رد فعل الرئيس ترامب، بعدما تفاخر كيم أون، في خطاب السنة الجديدة، بأنه يتوفر على "زر نووي" وأنه يمكن أن يقصف أي مكان من الأراضي الأمريكية، "كان مثيرا للقلق وصبيانيا أيضا"، حيث قال "أنا أيضا لدي زر نووي، أكبر وأقوى بكثير من زره، وزري يعمل!".

وأوردت الصحيفة ايضا ان "كيم رافق تهديداته الاخيرة بعرض لفتح حوار مع كوريا الجنوبية"، وهو العرض الذي سرعان ما قبله الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن، مشيرة إلى إعادة فتح خط ساخن بين حكومتي البلدين الجارين للمرة الاولى منذ عامين تقريبا، وإلى أن المحادثات المباشرة قد تبدأ الاسبوع القادم.

وأشارت "واشنطن بوست" إلى وجود الكثير من المخاطر في هذه الدبلوماسية، واحتمالات أقل بأن تفضي هذه المبادرة إلى حل دائم للأزمة الناجمة الطموحات النووية غير المسؤولة لنظام كيم، لكن، تضيف الصحيفة، تجدر الإشادة بها كفرصة لتخفيف حدة التوتر وتفادي الانزلاق نحو الحرب، معتبرة أن "إدارة ترامب مخطئة في تعاملها المتوجس مع هذا الحوار الجديد".

من جهتها، كتبت صحيفة "نيويورك تايمز" في افتتاحيتها تحت عنوان "الكوريون يخفضون حدة التوتر"، أن "هناك اسباب تدعو إلى الارتياب من نوايا الزعيم الكوري الشمالي، بالنظر إلى سوابقه في التهديد بتوجيه ضربات للولايات المتحدة.

واضافت ان كيم، ومن خلال إبداء اهتمامه بالمحادثات مع كوريا الجنوبية، ربما يحاول خلق هوة بين مون إن وترامب، الذي طالما رفض المفاوضات ومنح الأولوية لفرض عقوبات واختار التصعيد اللفظي ضد كوريا الشمالية.

ويخشى البعض، تضيف الصحيفة، من ان تقدم كوريا الجنوبية خلال هذا الحوار الكثير من التنازلات من قبيل الموافقة على انهاء المناورات العسكرية مع الولايات المتحدة او عدم المشاركة في العقوبات ضد بيونغ يانغ، مبرزة أن "الحوار يبقى خطرا يستحق الإقدام عليه".

ونقلت الصحيفة عن المفاوضين الأمريكيين السابقين مع كوريا الشمالية، روبيرت كارلين وجويل ويت، قولهما، في تحليلهما لخطاب كيم أون بمناسبة العام الجديد، إن اهتمام كوريا الشمالية بإجراء محادثات مع كوريا الجنوبية "جدي".

وفي بنما، ذكرت يومية "لاإستريا" أن إجراءات أمنية مشددة سترافق تسليم الحاكم السابق لولاية كينتانا رو المكسيكية، روبيرطو بورخي أنغولو، المعتقل ببنما منذ 14 يونيو الماضي، إلى سلطات بلاده حيث يتابع بتهم تتعلق بالفساد.

ونقلت الصحيفة عن بلاغ لوزارة الخارجية البنمية ان عملية تسليم بورخي أنغولو، حاكم ولاية كينتانا رو بين سنتي 2011 و2016 عن الحزب الثوري المؤسساتي الحاكم، والذي تم توقيفه في يونيو الماضي حينما كان يهم بمغادرة بنما على متن رحلة جوية نحو باريس، ستتم "تحت إجراءات أمنية مشددة " من قاعدة تابعة للمصلحة الوطنية للملاحة الجوية، المحاذية لمطار توكومين الدولي بالعاصمة البنمية.

وأشارت اليومية ذاتها إلى أن وزارة الخارجية البنمية كانت وافقت في 18 شتنبر الماضي على تسليم بورخي أنغولو، وهو القرار الذي استأنفه دفاع الحاكم السابق وقدم بشأنه ثلاث طعون للمحكمة العليا، التي أيدته، ووقعه الرئيس البنمي، خوان كارلوس فاريلا، قبل ثلاثة أسابيع.

من جانبها، كتبت صحيفة "إل سيغلو''، تحت عنوان "ترحيل أزيد من 48 ألف مهاجر هندوراسي خلال سنة 2017"، ان السلطات الأمريكية قامت السنة الماضية بترحيل ما مجموعه 20 ألف و841 من المهاجرين المنحدرين من الهندوراس بسبب عدم توفرهم على وثائق الإقامة القانونية.

واضافت الصحيفة، استنادا إلى معطيات مرصد الخدمات القنصلية والهجرة بالهندوراس، أن مصالح الهجرة المكسيكية رحلت، من جانبها، برا، ما مجموعه 26 ألف و991 مهاجر غير شرعي من الهندوراس نحو بلادهم، بينهم 4.474 قاصر، في حين تم ترحيل 181 آخرين، بينهم 58 قاصرا، من غواتيمالا والسلفادور وبليز، وترحيل أربعة من أوروبا وخمسة من أمريكا الجنوبية، مشيرة إلى أن عدد مواطني الهندوراس الذي تم ترحيلهم العام الماضي سجل تراجعا بنسبة 7ر30 في المائة مقارنة مع سنة 2016.

وفي كندا، كتب "لوسولاي" أن وزيرة الشؤون الخارجية، كريستيا فريلاند، نددت بالرسوم الحكومية التعويضية الرامية إلى مكافحة الإغراق التي فرضتها السلطات الأمريكية على صادرات الخشب الكندية، مشيرة إلى أن إشعارين نشرا في السجل الفيدرالي الأمريكي أكدا فرض هذه الرسوم النهائية (23ر20 في المائة) اعتبارا من 3 يناير الجاري.

وأفادت الصحيفة بأن الوزيرة فريلاند صرحت أن الرسوم الامريكية على الخشب اللين الكندي "غير عادلة وغير مبررة ومثيرة للقلق"، مشيرة الى ان الحكومة الكندية ستواصل الدفاع عن قطاع صناعة الخشب ضد الممارسات التجارية "الحمائية".

وكتبت "لو دروا"، من جهتها، أن وزيرين من حكومة جوستن ترودو الليبرالية سيقضون الايام القليلة القادمة في الولايات المتحدة في محاولة لإقناع المسؤولين المنتخبين الامريكيين بأهمية العلاقات التجارية بين كندا وبلادهم، مضيفة أن هذه الزيارات ستجرى قبل نحو ثلاثة اسابيع من انطلاق الجولة السادسة من مفاوضات تعديل اتفاقية التجارة الحرة بين كندا والمكسيك والولايات المتحدة (نافتا).

وأوضحت الصحيفة أن وزير الزراعة، لورانس ماكولاي، سيقضي نهاية الأسبوع في ولاية تينيسي لحضور مؤتمر لمنظمة محلية تمثل المزارعين الأمريكيين، في حين أن وزير الأمن العام، رالف غوديل سيتوجه إلى كنتاكي لحضور اليوم الـ23 لغرفة التجارة الحكومية، وهو حدث سنوي يجمع عددا كبيرا من الساسة وممثلي قطاع الأعمال.