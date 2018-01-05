عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الجمعة ..

*أخبار اليوم:

- أول اصطدام بين النيابة العامة ووزارة العدل. قام محمد عبد النبوي بخرجة مثيرة عبر وثيقة رسمية وجهها إلى وكلاء جلالة الملك وجرى تسريبها يوم أمس، وذلك في أول اصطدام بين الرئاسة الجديدة لجهاز النيابة العامة والسلطة الحكومية التي كانت تشرف عليه، ممثلة في وزارة العدل. ودورية الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النبوي، تحدثت عن وجود جهات تتدخل في سير عمل هذا الجهاز الحساس، وتصدر إليه تعليمات بطرق غير قانونية وأن بعض النيابات العامة تتلقى طلبات في شكل تعليمات من جهات أخرى غير رئاسة النيابة العامة، خلافا للقانون، وتعمل على تلبيتها. وأمر عبد النبوي قضاة النيابة العامة برفض أي تعليمات يتلقونها من جهات أخرى وإبلاغه بها فورا.

- أفاد تقرير لوكالة الحوض المائي اللوكوس بأن الحقينة الإجمالية للسدود التسعة الواقعة بالمجال الترابي للحوض فاقت، إلى غاية أول أمس الأربعاء، 471,3 مليون متر مكعب. وأوضح التقرير أن معدل ملء السدود التسعة بالجهة خلال هذه الفترة بلغ 42,3 في المائة، مقابل 53,8 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما كان يعادل حقينة إجمالية تقدر ب 599,4 مليون متر مكعب.

*الصباح:

- سجلات وهمية في تعاضدية الموظفين. كشفت معطيات جديدة عن اختلالات مالية وتدبيرية خطيرة في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، همت ميزانيات تنظيم الجموع العامة، وخرق حرية المنخرطين في اختيار أنظمة التأمين والتعاضد، وعدم توفر بعض وحدات العلاج التابعة للتعاضدية على التراخيص الضرورية، وكذا ثغرات النظام المحاسباتي العام وسجل الانخراط. وتقرير للجنة مراقبة أنشطة التعاضدية يكشف أن 52 مليون درهم من الموارد غير محصلة.

- مشاريع حدودية تحرج العثماني. توقعت مصادر حكومية أن تتسبب التأخيرات المسجلة في تنزيل توصيات سابقة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وتعثرات في مشاريع ملكية بالجهة الشرقية في هزة حكومية جديدة، مسجلة ضعف انخراط بعض القطاعات الحكومية في مخطط النهوض بالمناطق الحدودية. ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، نزار بركة، يحذر من انتشار ما يقع بجرادة على طول الحدود الشرقية.

*الأخبار:

- أظهر التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط برسم سنة 2016، أن 79 بالمائة من الشكايات الواردة على المؤسسة جاءت من ست جهات، هي الدار البيضاء - سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، وطنجة-تطوان الحسيمة، وجهة الشرق، ومراكش-آسفي. وتوضح وثيقة تم تعميمها خلال يوم دراسي نظمته الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية لتقديم تقرير المجلس الأعلى للحسابات بشأن تقييم منظومة الوظيفة العمومية بالمغرب، والتقرير السنوي لمؤسسة الوسيط (2016)، أن توزيع العدد الإجمالي للشكايات يظهر تسجيل 334 شكاية بجهة الدار البيضاء-سطات (14,6 بالمائة)، و330 بجهة الرباط-سلا-القنیطرة (14,4 بالمائة)، و310 شكاية بفاس-مكناس (13,6 بالمائة)، و284 بطنجة-تطوان-الحسیمة (12,4 بالمائة)، و260 شكاية بجهة الشرق (11,4 بالمائة)، و177 (7,7 بالمائة) بجهة مراكش-آسفي.

- أكدت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر أن المديرية الجهوية للأطلس المتوسط تنهج مقاربة أمنية زجرية لمواجهة استنزاف الثروات الغابوية. وذكر بلاغ للمندوبية، ردا على ما تناقلته مؤخرا مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ما أسمته "تعرض الثروة الغابوية بمنطقة تونفيت للاستنزاف و الاجتثاث"، أن هذه المقاربة تتم في إطار استراتيجية مشتركة مع السلطات المعنية تستهدف المخالفين، خاصة الذين يتكتلون في إطار عصابات منظمة تنشط في مجال قطع وتخزين وتهريب المواد الغابوية ذات مصدر غير قانوني.

*الأحداث المغربية:

- جرادة .. وصفة الحكومة لاحتواء الاحتجاجات. واصل الوفد الحكومي لليوم الثاني على التوالي سلسلة لقاءاته المكثفة مع الهيئات والمنظمات لتقديم الإجابات العملية على مطالب الساكنة. وقدم الوفد الحكومي حلولا للمطالب الآنية، حيث أوضح عزيز رباح، وزير الطاقة المعادن والتنمية المستدامة، أن الدولة عازمة على بناء محطة حرارية خامسة ومحطة ثانية للطاقة الشمسية بإقليم جرادة، إلى جانب حلول موضوعية لقضايا أخرى، فيما أخبر الحاضرين أن المشاريع الكبرى لنموذج تنموي جديد بالإقليم سترفع للحكومة.

- أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أمس الأربعاء، أن المراكز الجهوية للاستثمار صارت متجاوزة، مشددا على ضرورة إعطائها دفعة جديدة لتواكب الجهوية الموسعة. وأوضح السيد العثماني، خلال ترؤسه الاجتماع الثاني لمراكز الاستثمار الجهوي، أن هذا اللقاء يعد مناسبة لمواصلة التفكير في ورش تجديد المراكز الجهوية للاستثمار لما لها من أهمية في دعم المقاولة وتحريك عجلة الاستثمار على المستوى الجهوي ومواكبة المستثمرين.

*المساء:

- شددت البحرية الملكية مراقبتها على قوارب الصيد المخالفة لقانون الصيد أو التي تستهدف اصطياد الأخطبوط بشكل غير قانوني، وتمكنت دورية أول أمس من إيقاف قارب تقليدي كان يصطاد الأخطبوط في محمية في خليج وادي الذهب، وهي منطقة ممنوعة، وتعتبر القوارب التي تدخلها مخالفة لقانون الصيد.

- بلغت مستحقات متأخرات الضريبة على القيمة المضافة التي تدين بها الدولة لفائدة مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ما مجموعه 18 مليار درهم عند متم شهر يونيو 2017. وعليه فإن المجموعة هي التي تنتظر استرجاع متأخراتها من الضريبة على القيمة المضافة العالقة لدى الدولة. وأبقت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني في تقريرها الصادر شهر نونبر 2017 درجة تصنيف مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط عند "بي بي بي" مع آفاق سلبية. وأكدت الوكالة الأمريكية إمكانية تحسن تصنيف المجموعة ومراجعته نحو آفاق إيجابية في حالة توجه الدولة نحو أداء مستحقات المجموعة من متأخرات الضريبة على القيمة المضافة، والتي تفوق 18 مليار درهم.

*بيان اليوم:

- نفى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، نفيا قاطعا عزم الحكومة اتخاذ أي قرار يروم التخلي عن مجانية التعليم العالي. وأعرب رئيس الحكومة، في كلمة خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، عن أسفه "لكون البعض يروج بأن مشروع القانون المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي يتضمن تراجعا عن مجانية التعليم"، مشددا على أن "هذا الأمر غير صحيح بالمرة، لأن النص الذي نعرضه اليوم في المجلس الحكومي سنشدد فيه على أن الأمر لا يتعلق بالتراجع عن مجانية التعليم، بل برسوم التسجيل التي ستفرض على الأسر الميسورة، وسنبقي الإعفاء بالنسبة للطبقات الفقيرة أو الهشة أو المتوسطة".

- نفى الاتحاد العام لمقاولات المغرب نفيا قاطعا الخبر، الذي تناقلته بعض وسائل الإعلام، ومفاده أن الحكومة تخطط لإصدار مرسوم يمنح للاتحاد العام لمقاولات المغرب 70 هكتارا في منطقة العيون بوجدور الساقية الحمراء لتحقيق منطقة حرة للتصدير، مشددا على أن هذا الخبر "لا أساس له من الصحة". وأكد الاتحاد العام لمقاولات المغرب في بلاغ له، "أنه لم يستفد من أي قطعة أرضية وأنه لم يتقدم بأي طلب إلى الحكومة أو السلطات المحلية للمنطقة".

*العام:

- أعربت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، في اجتماعها الأسبوعي العادي، عن تضامن مطلق مع سكان جرادة إزاء مطالبهم الاجتماعية المشروعة، داعية الحكومة إلى الإسراع في إخراج مخطط تنموي استعجالي متكامل للنهوض بالمنطقة. كما شددت على ضرورة الاهتمام بالمناطق الحدودية للجهة الشرقية وإيلائها الأهمية اللازمة في تدبير السياسات الحكومية.

- الحكومة تخفض عدد المناصب ومندوبية التامك غاضبة. أكدت مصادر موثوقة أن حكومة سعد الدين العثماني ضيقت الخناق على القطاع الذي يشرف عليه محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون من خلال تحكم الحكومة في المناصب المخصصة لقطاع السجون بالمغرب، والتي لم يتعد عددها في هذا الموسم 350 منصبا. ومندوبية السجون تطالب برفع مناصب الشغل، موضحة أن السنة الفارطة تم تخصيص 400 منصب بدل 350 هذه السنة، مؤكدة أن الحكومة لم تراع قط النقص في الموارد البشرية الذي تعاني منه مندوبية التامك.

*الاتحاد الاشتراكي:

- أشاد رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، خلال مباحثات أجراها مع رئيسة برلمان الدنمارك، بيا كجارسغارد، بالعلاقات الجيدة والتاريخية التي تجمع البلدين، والتي تعود لمنتصف القرن الثامن عشر حين فتحت الدنمارك قنصلية لها بمدينة الصويرة، مؤكدا أن البلدين يتقاسمان القيم والمبادئ التي تقوم عليها الأمم المتحدة. ونوه السيد المالكي بمواقف وتصريحات المسؤولين الدنماركيين التي تعتبر المغرب شريكا استراتيجيا للدنمارك ولأوروبا بصفة عامة، مثمنا أيضا موقف الدنمارك في ما يخص القضية الوطنية.

- أكد الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، أن الاختلالات التي رصدها تقريرا المجلس الأعلى للحسابات ومؤسسة الوسيط، حول واقع الإدارة العمومية "تضعنا أمام رهان تجاوزها وفق منظور إصلاحي طموح". وأضاف السيد بنعبد القادر، خلال يوم دراسي نظمته الوزارة لتقديم تقرير المجلس الأعلى للحسابات بشأن تقييم منظومة الوظيفة العمومية بالمغرب، والتقرير السنوي لمؤسسة الوسيط (2016)، أن هذه الاختلالات تتعلق حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات بالتوزيع غير العادل للموارد البشرية وعدم كفاية التدابير المتخذة في مجال حركية وتقييم الموظفين وتكوينهم المستمر، في ظل منظومة أجور متجاوزة ومعقدة وغير منصفة.

*رسالة الأمة:

- أكد رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، عدم رفعه أي دعوى أمام القضاء لمتابعة مستشار برلماني أو أي صحفي، ارتباطا بالموضوع المتعلق باللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد. وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن السيد بنشماش "لم يرفع أي دعوى أمام القضاء لمتابعة مستشار برلماني أو أي صحفي، وإنما أحال مراسلة توصل بها من قبل رئيس اللجنة النيابية لتقصي الحقائق إلى وزير العدل والحريات يطلب فيها فتح تحقيق في موضوع تسريب معلومات ومعطيات نشرتها الصحافة بخصوص مداولات اللجنة التي من المفروض أنها تحظى بالسرية طبقا للقانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق (المادة 11)".

- اقتطاع جديد من أجور الموظفين العموميين بالمغرب. مع نهاية الشهر الجاري، سيكون على موظفي القطاع العام تحمل اقتطاعات جديدة ستدخل حيز التنفيذ بما مجموعه 1 بالمئة من أجرهم الصافي، في إطار تنزيل مقتضيات القانون المتعلق بإصلاح المعاشات المدنية، وهو الاقتطاع الثالث من نوعه بعد اقتطاعين سابقين. ومن المنتظر أن ترتفع هذه النسبة إلى 13 بالمئة في الفترة الممتدة من فاتح يناير ونهاية سنة 2018، في الوقت الذي ستبلغ هذه النسبة 14 في المئة خلال سنة 2019، وفق ما نص عليه القانون الجديد لإصلاح نظام التقاعد.

*لوماتان:

- 2018 ستكون سنة التعاقد في تدبير المقاولات والمؤسسات العمومية. وقد حددت الدولة، التي تظل طرفا مساهما، أول هدف لها في المقاولات والمؤسسات العمومية التي يتعين توفرها على عقود برامج. ويتعلق الأمر بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك)، والصندوق المغربي للتقاعد، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والعمران، والمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والمكتب الوطني للصيد البحري، والشركة الوطنية لتسويق البذور (سوناكوس)، والشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك.

- أطلقت المديرية الجهوية للصحة لفاس-مكناس ، مؤخرا ، الدورة الثانية من عملية "رعاية" برسم السنة 2017- 2018، عبر وضع عدة مبادرات استباقية، تحسبا لمواجهة موجة البرد خلال فصل الشتاء، لاسيما في المناطق المعزولة والجبلية. وتهدف هذه المبادرة الإنسانية، التي تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، إلى تقديم المساعدة الضرورية وتقريب العلاجات الطبية لساكنة المناطق النائية. ومن أجل مواكبة هذه العملية على مستوى الأقاليم المعنية بموجة البرد في جهة فاس-مكناس، أعدت المديرية مخططا عمليا وتواصليا يستهدف المناطق المعزولة والجبلية بكل من صفرو وبولمان وإفران وتاونات وتازة، والتي تعرف انخفاضا حادا في درجات الحرارة تصل أحيانا إلى 4 تحت الصفر وسقوط كميات مهمة من الثلوج.

*أوجوردوي لوماروك:

- مخطط وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء برسم سنة 2035. وضعت الوزارة مجموعة من الخطط القطاعية لإقامة العديد من المشاريع في مجالات الطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات والخدمات اللوجيستيكية. ويتعين، لكل هذا، رصد أكثر من 660 مليار درهم من الاستثمارات. والمخطط الطرقي للوزارة خلال سنة 2035 يروم مضاعفة شبكة الطرق السريعة التي تبلغ حاليا 1800 كلم لتصل إلى 3500 كلم.

- نظام التكوين المستمر لم يرق إلى مستوى الطموحات. ولا يتلاءم مع تطور سوق العمل. ولتصحيح الوضع، اعتمدت الحكومة مؤخرا في مجلسها الحكومي مشروع قانون يتعلق بالتكوين المستمر للعاملين بالقطاع الخاص، وبعض فئات المستخدمين وغيرهم من العاملين لحسابهم الخاص الذين يمارسون نشاطا حرا. وبالإضافة إلى التحديات المتعددة التي تواجه القطاع، فإن النظام الحالي للتكوين المستمر محدود ولا يؤدي دوره.

*ليكونوميست:

- تدبير جديد يسمح للمقاولة بتجميد نشاطها دون تصفيتها. وهذا الخيار أضحى ممكنا مع الإعلان عن وقف النشاط المنصوص عليه في قانون المالية 2018. وهذا الأمر يهم المقاولات التي تعاني من صعوبات ظرفية.

- تثمين النفايات: كشفت الجهة الوصية عن مراكز الدراسات التي اختيرت للمساعدة التقنية، وإنشاء مراكز جديدة لطمر وتثمين النفايات. والهدف: تسريع الوتيرة وتنفيذ البرنامج الخماسي الذي يمتد إلى غاية سنة 2021. وهذه الخطة تروم إنشاء 24 موقعا لطمر النفايات. وسيؤدي هذا الأمر أيضا إلى الرفع من معدلات إعادة التدوير وتثمين النفايات المنزلية.

*لوبينيون:

- أكد تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، أن إصلاح نظام الوظيفة العمومية يتطلب اعتماد مقاربة شمولية تراعي الطابع الافقي للإصلاح. وسجل المجلس، في تقرير موضوعاتي حول تقييم منظومة الوظيفة العمومية تم تقديم أهم خلاصاته خلال يوم دراسي نظمته وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية يوم الأربعاء بالرباط، أن تجويد الخدمة العمومية يتطلب إصلاح واقع الوظيفة العمومية، واتخاذ إجراءات عميقة، والتزاما سياسيا قويا من طرف الحكومة، إلى جانب انحراط مسؤول للموظفين وممثليهم.

- عقد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، مرفوقا بأعضاء من اللجنة التنفيذية، وبحضور برلمانيين ورؤساء الجماعات وأعضاء المجلس الإقليمي، جلسة عمل مع المنتخبين الاستقلاليين في المنطقة الشرقية. وبهذه المناسبة، عبر منتخبو الحزب عن قلقهم العميق إزاء الوضع الاجتماعي بإقليم جرادة، معربين عن تضامنهم الكامل مع سكانها. ودعوا الحكومة إلى العمل على ألا تتكرر مثل أحداث جرادة، مع إيلاء اهتمام خاص بالمناطق الحدودية، والتعجيل بتلبية الحاجيات الملحة للسكان.

*ليبيراسيون:

- أكد الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية السيد محمد بنعبد القادر، يوم الأربعاء بالرباط، أن الاختلالات التي رصدها تقريرا المجلس الأعلى للحسابات ومؤسسة الوسيط، حول واقع الإدارة العمومية "تضعنا أمام رهان تجاوزها وفق منظور إصلاحي طموح". وأضاف السيد بنعبد القادر، خلال يوم دراسي نظمته الوزارة لتقديم تقرير المجلس الأعلى للحسابات بشأن تقييم منظومة الوظيفة العمومية بالمغرب، والتقرير السنوي لمؤسسة الوسيط (2016)، أن هذه الاختلالات تتعلق حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات بالتوزيع غير العادل للموارد البشرية وعدم كفاية التدابير المتخذة في مجال حركية وتقييم الموظفين وتكوينهم المستمر، في ظل منظومة أجور متجاوزة ومعقدة وغير منصفة.

- أعلنت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، في مذكرتها حول الظرفية للسنة المنصرمة، عن آفاق إيجابية لقطاع السياحة. ووفقا لهذه المصلحة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، فقد ارتفع عدد السياح الوافدين على المغرب بنسبة 14.9 بالمئة في أكتوبر 2017، كما أن السياح الأجانب ساهموا بنسبة 98 بالمئة في هذه الدينامية، من خلال تسجيل زيادة بنسبة 23.5 بالمئة.

*البيان:

- بلاغ للمكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية: الحزب يدعو إلى إضفاء الطابع المؤسساتي على تخليد السنة الأمازيغية الجديدة. ويعرب عن تضامنه مع مطالب سكان جرادة، ويطالب الحكومة بالتعاطي الإيجابي مع هذا الوضع من خلال نهج الحوار والإنصات للمطالب المعبر عنها. ويدعو إلى تفكير عميق حول النموذج التنموي الوطني.

- أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، على ضرورة إعطاء المراكز الجهوية للاستثمار دفعة جديدة لتواكب الجهوية الموسعة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن السيد العثماني أوضح، خلال ترؤسه الاجتماع الثاني لمراكز الاستثمار الجهوي، أن هذا اللقاء يعد مناسبة لمواصلة التفكير في ورش تجديد المراكز الجهوية للاستثمار لما لها من أهمية في دعم المقاولة وتحريك عجلة الاستثمار على المستوى الجهوي ومواكبة المستثمرين.