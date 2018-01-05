عرض لأبرز اهتمامات اليوم بالصحف الأوروبيّة

هسبريس ـ و.م.ع

اهتمت الصحف الصادرة اليوم الجمعة بدول أوروبا الغربية بعدة قضايا من بينها ما تضمنه كتاب سيصدر قريبا بالولايات المتحدة حول الاختلالات داخل البيت الأبيض وكذا انخفاض عدد عناصر الجيش بالبرتغال وتداعيات الأزمة في كتالونيا وارتباطاتها مع الانتخابات الجهوية المبكرة التي جرت بالإقليم بالإضافة إلى مؤتمر سوتشي للسلام حول النزاع السوري والخروج الإعلامي لرئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ضد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي فضلا عن زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لباريس .

ففي بلجيكا علقت الصحف على ما تضمنه كتاب سيصدر قريبا بالولايات المتحدة حول الاختلالات داخل البيت الأبيض، والذي أثار غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتحت عنوان " النار والغضب، الكتاب الذي اثار غضب ترامب "، كتبت (لوسوار) أن الرئيس الأمريكي كان أمس الخميس في موقع دفاعي بعد اتهامات مستشاره السابق في الشؤون الاستراتيجية ستيف بانون له في كتاب يأمل ألا يعرف طريقه إلى النشر والذي يكشف بتفصيل الاختلالات داخل البيت الأبيض.

من جانبها، علقت (لاليبر بلجيك) على التصريحات " النارية " والحرب بين المحامين من أجل منع خروج هذا الكتاب الذي يضع البيت الأبيض في موقف حرج.

أما (ليكو) فاعتبرت في مقال تحت عنوان " ترامب وبانون، القطيعة " أن كشف ستيف بانون عن الأسرار الأكثر خطورة لرئيسه لكاتب ونعت ابنه بالخائن لم تكن أفضل طريقة للحفاظ على علاقات جيدة معه.

وفي البرتغال قالت صحيفة (دياريو دي نوتيسياس) إن القوات المسلحة فقدت 25 في المائة من عناصرها خلال السنوات العشر الأخيرة، أي حوالي 10 آلاف جندي ما بين 2005 و2016 في الإطار الدائم والنظم الطوعية والتعاقدية.

وفي موضوع آخر، أكدت (بوبليكو) أن البرتغال تشهد انتشار داء الانفلونزا وأن عددا من المستشفيات قامت بإطلاق خطط استعجالية، مشيرة على سبيل المثال إلى المركز الاستشفائي للشبونة الشمالية الذي سجل أزيد من 900 حالة مستعجلة خلال 24 ساعة ما بين الأربعاء والخميس.

أما (جورنال دي نوتيسياس) فقد أشارت إلى أن البرتغال قد لا تستطيع الخروج من نموذج الأجور المنخفضة والعمل الهش، مشيرة إلى أن عقود العمل الموقعة منذ 2013 والتي كانت لا تزال سارية المفعول في نونبر 2017 هي بالأساس عقود هشة وأن الأجور لا زالت جد منخفضة على المستوى الوطني.

ـأما في إسبانيا فأكدت صحيفة ( البايس ) أن الوزراء الأربعة السابقين في الحكومة المحلية لإقليم كتالونيا الذين فروا بمعية كارليس بيغدومنت إلى بلجيكا يتفاوضون مع أحزابهم القومية حول شروط التخلي عن مقاعدهم في البرلمان الكتالاني الجديد الذي يعد ضروريا من أجل أن تعوضهم أحزابهم وذلك لضمان ألا تفقد كتلة الأحزاب الداعية إلى استقلال الإقليم الأغلبية المطلقة التي حصلت عليها بعد الانتخابات الجهوية المبكرة التي جرت يوم 21 دجنبر الماضي .

وأضافت الصحيفة أن الأحزاب الانفصالية حصلت على 70 مقعدا أي أكثر من الأغلبية المطلقة ( 68 مقعدا ) ولكن من ضمن الفائزين في هذا الاستحقاق الجهوي هناك وزراء سابقون يوجدون ببلجيكا وإذا لم يتم تعويضهم فإن كتلة الأحزاب القومية الداعمة لاستقلال الإقليم ستفقد أغلبيتها المطلقة وبالتالي سيصبح من المستحيل أن تشكل حكومة محلية جديدة.

ومن جهتها قالت صحيفة ( لاراثون ) إن الرئيس السابق لإقليم كتالونيا كارليس بيغدومنت دعا إلى مقاطعة البرلمان المحلي الجديد إذا لم يوقف ماريانو راخوي رئيس الحكومة الإسبانية تفعيل مقتضيات الفصل 155 من الدستور الذي تمت بموجبه عملية إقالة حكومة بيغومنت بسبب توجهها الانفصالي .

وعلى مستوى أخر تحدثت صحيفة ( إلموندو ) عن نجم فريق برشلونة ليون ميسي الذي أدرج في عقد تجديد لعبه مع ( البارصا ) شرطا خاصا بشأن إمكانية استقلال كتالونيا محددا الشروط التي يمكنه بموجبها مغادرة النادي إذا ما أصبحت هذه المنطقة مستقلة .

وفي بريطانيا تطرقت صحيفة ( الغارديان ) إلى رفض المتمردين السوريين لمؤتمر السلام الذي تعتزم روسيا عقده يومي 29 و 30 يناير الجاري في سوتشي من أجل الدخول في حوار سياسي مشيرة إلى أن حوالي 40 جماعة متمردة في سوريا تقول إن الحكومة الروسية تحاول من خلال هذا المؤتمر تجاوز عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة .

وأشارت الصحيفة إلى أن مبادرة روسيا تلقى دعما من طرف تركيا وإيران لكن الجماعات المتمردة في سوريا ومن ضمنها بعض الفصائل المسلحة التي سبق لها أن شاركت في الدور الأول من الحوار الذي احتضنته سويسرا تعتقد أن روسيا لا تمارس أية ضغوط على نظام بشار الأسد من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة التي تعيشها البلاد .

وعادت صحيفة ( دايلي تلغراف ) للحديث عن تصريحات رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير الذي يبدو أنه مصمم على الالتزام شخصيا بإجراء تصويت جديد على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مؤكدا أن البريطانيين خدعوا بحجج كاذبة

ونقلت الصحيفة عن توني بلير قوله إن سنة 2018 " ستكون فرصتنا الأخيرة من أجل الحصول على الحق في قول ما إذا كانت العلاقة الجديدة مع أوروبا ستكون أفضل من الحالية " .

وأشارت الصحيفة إلى أن توني بلير أكد أن العديد من الناس " صوتوا لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لاعتقادهم أن الأموال المدفوعة للاتحاد الأوروبي مثلا ستعود إلينا ونتمكن من استخدامها لتمويل الخدمات الصحية . لكن يبدو من الواضح الآن أنه لا توجد أموال من أجل الخدمات الصحية بل على العكس من ذلك سنخصص أموالا أقل لهذا القطاع لأن نمونا آخذ في التباطؤ وعلينا أن نرد ديون ضخمة للاتحاد الأوروبي".

وفي فرنسا وفي تعليقها على زيارة الرئيس اردوغان لفرنسا التي سيجري خلالها مباحثات مع الرئيس ايمانويل ماكرون، تساءلت صحيفة (لوفيغارو) عما اذا كانت هذه الزيارة ستسهم في ذوبان جليد العلاقات التركية الاروبية.

واضافت الصحيفة ان هذه الزيارة تاتي في اعقاب سنة متوترة بين انقرة ومحاوريها الأروبيين القلقين من عمليات التطهير التي شنتها تركيا عقب الانقلاب الفاشل في 15 يوليوز 2016 ، مشيرة الى ان الرئيس التركي يعتزم قبل كل شيىء استثمار هذه الزيارة، التي تتناول اساسا الملفات الاقليمية، مثل النزاع السوري، ووضع القدس المحتلة.

في نفس الموضوع تساءلت صحيفة (لوباريزيان) عما اذا كان الرئيس ايمانويل ماكرون سيبرهن عن مزيد من الصرامة حول قضية حقوق الانسان.

وتطرقت الصحيفة الى سلسلة الانتقادات التي يثيرها هذا اللقاء بيت الرئيسين الفرنسي والتركي خاصة من لدن الحزب الشيوعي الفرنسي وامنيستي انترناسيونال التي تدعو باريس الى مزيد من الصرامة.

من جهتها علقت صحيفة (لوفيغارو) على الخبر الذي اورده موقع (دو ديبلومات) الذي مفاده ان صاروخا كوريا شماليا متوسط المدى قد يكون تحطم في ابريل الماضي بعيد اطلاقه فوق مدينة كورية جنوبية.

وقالت الصحيفة انه اسوأ سيناريو يتوقعه الجميع ذلك ان خطأ تقنيا بسيطا سينظر اليه كاعتداء تتلوه ردود فعل لا يمكن احتواؤها.