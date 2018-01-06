إطلالة على أبرز الصحف الصادرة بأمريكا الجنوبيّة

هسبريس - و.م.ع

انصبت اهتمامات الصحف الصادرة ببلدان أمريكا الجنوبية على مواضيع من أبرزها الإضراب ضد تسريح الموظفين بالأرجنتين، وحكومة المصالحة المرتقبة بالبيرو، ومسألة ضمان الأمن خلال محاكمة الرئيس البرازيلي الأسبق لويس اينياسيو لولا دا سيلفا بتهمة الفساد، وتجدد أعمال الشغب بأحد سجون ولاية غوياس البرازيلية، وغياب رئيس الديبلوماسية الشيلية عن زيارة رئيسة البلاد المقررة لكوبا والخلاف بين الحكومة الكولومبية وحركة "فارك" حول تفعيل اتفاق السلام بينهما.

ففي الأرجنتين، توقفت اليوميات المحلية عند اعتقال مدير إحدى اليوميات المحلية بالأوروغواي بتهم تبييض الأموال، و رفض القضاء إطلاق سراح معتقلين على خلفية أعمال العنف التي شهدها الشهر الماضي محيط الكونغرس تزامنا مع مناقشة مشروع إصلاح المعاشات بمجلس النواب، والإضراب الذي خاضته نقابة "جمعية موظفي الدولة" ضد تسريح الموظفين.

وهكذا، أورت يومية "كلارين" أنه تم إلقاء القبض بالأوروغواي على مارسيلو بالسيدو النقابي و مدير يومية محلية بمدينة لابلاتا، و ذلك بتهم تبييض الأموال.

وأفادت الصحيفة أن اعتقال بالسيدو وزوجته، باولا فيغي، تم عندما كانا يتوجدان بمزرعة فاخرة في "بونتا ديل إستي" وكانا في حوزتهما مبلغا ماليا مهما قدر بنحو نصف مليون دولار، فضلا عن عدة أسلحة نارية والعديد من السيارات الفاخرة غير المسجلة.

وبحسب الصحيفة فقد أصدر القضاء الأرجنتيني أمرا بالقبض على بالسيدو و زوجته في 25 دجنبر الماضي بتهم مخالفات ضريبية و تبييض الاموال.

ومن جهتها، أفادت "إل أمبيتو فينانسييرو" أن القضاء الفيدرالي رفض الافراج عن ستة أشخاص تم اعتقالهم في 14 دجنبر الماضي خلال الاحتجاجات على اصلاح نظام المعاشات، و التي تحولت إلى أعمال عنف بمحيط الكونغرس خلال مناقشة المشروع من قبل مجلس النواب.

وأشارت اليومية، بناء على مصادر قضائية، أن القاضيين ليوبولدو بروغليا وإدواردو فرح، أكدا على إبقاء المعتقلين رهن السجن الاحتياطي، مبرزة أن الشرطة تمكنت أيضا من تحديد هوية رجل الأمن الذي ألقى بغاز مسيل للدموع على متقاعد خلال نفس الأحداث.

ومن جانبها، كتبت يومية "دياريو بوبولار" أن الموظفين المنضوين تحت لواء نقابة "جمعية موظفي الدولة" و في نقابات أخرى خاضوا إضرابا في جميع أنحاء البلاد و نظموا مظاهرة للمطالبة بوقف تسريح الموظفين بالإدارات العمومية، مشيرة إلى أن هذه الوقفة الاحتجاجية شهدت أيضا مشاركة منظمات اجتماعية وسياسية.

وأضافت اليومية أن الكاتب العام ل "جمعية موظفي الدولة"، هوغو غودوي، ألقى باللائمة على وزارة التحديث التي يقودها، أندريس إيبارا، باعتبارها تقوم بتنفيذ "سياسة تسريح الموظفين الذين بلغ عدد المطرودين منهم 1200 شخص".

وبالبيرو، خصصت الصحف حيزا هاما من صفحاتها للحديث عن حكومة المصالحة المرتقب الإعلان عن تشكيلها قريبا، و نمو قطاع التعدين بالبلد الجنوب أمريكي. و هكذا، كتبت يومية "لاريبوبليكا" أن تشكيل "حكومة المصالحة" يتطلب وقتا أطول مما تظن رئيسة الحكومة، مرسيدس أراوز، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن أراوز كانت قد أكدت أنه سيتم الإعلان عن الفريق الحكومي الجديد خلال الأسبوع الجاري إلا أن كل المؤشرات تشير إلى أن الأمر سيتطلب بضعة أيام أخرى.

وكشفت اليومية، بناء على مصادر من الحكومة، أن الوزراء الجدد الذي سيلتحقون بالجهاز التنفيذي سيؤدون اليمين الدستورية يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبلين، خلافا للموعد المقرر، مبرزة أن عدة أحزاب أعلنت رفضها المشاركة في هذه الحكومة.

وعلاقة بالموضوع، أوردت "إل كوميرسيو" إفادة مصدر من الحزب الحاكم "بيروفيون من أجل التغيير"، ذكر فيها أن حزبه أجمع على تأييد القرار الذي سيتخذه رئيس الجمهورية، بيدرو بابلو كوشينسكي، بخصوص تشكيل ما يسمى ب "حكومة المصالحة" و أشار إلى أن "البلاد بحاجة الى تعزيز الحكامة"،داعيا الى تفادي المواجهات واتخاذ جميع الأطراف والفرق البرلمانية مواقف أكثر مسؤولية.

ومن جهتها، كتبت يومية "البيرو 21 " أن مشاركة حزب "أبرسيتا" في الحكومة المرتقبة مستبعدة ما عدا إذا تعلق الأمر بحكومة وحدة وطنیة تضم كل القوى السیاسیة الأخرى بالكونغرس وهو خيار مستبعد في الوقت الراهن.

وفي الشق الاقتصادي، أفادت يومية "خيستيون" أن قطاع التعدين سجل خلال شهر نونبر الماضي نموا بنسبة 3.6 بالمائة على مستوى النحاس، و12.3 بالمائة على مستوى معدن الحديد، و 10.7 بالمائة بالنسبة للزنك، مقارنة بنفس الشهر من سنة 2016.

وكشفت الصحيفة، بناء على أرقام صادرة عن وزارة الطاقة و المعادن، أن الاستثمارات في قطاع التعدين بلغت خلال هذا الشهر نحو 515 مليون دولار، و هو ما يمثل ارتفاعا ب 54.8 بالمائة مقارنة مع نفس الشهر من 2016 .

وأشارت إلى أن قطاع التعدين سجل خلال الفترة الممتدة ما بين من يناير و نونبر من السنة الماضية زيادة بنسبة 13.8 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من 2016 باستثمارات بلغت 4.254 ملايير دولار.

وفي البرازيل، تطرقت الصحف الى محاور تهم رد فعل وزير الدفاع البرازيلي راوول جونغمان على طلب تعبئة الجيش لضمان الأمن خلال محاكمة الرئيس الأسبق لويس اينياسيو لولا دا سيلفا بتهمة الفساد، وتجدد أعمال الشغب بأحد سجون ولاية غوياس، والمخطط الأمني لمدينة ريو دو جانيرو خلال العام الحالي.

وكتبت "جورنال دو برازيل" أن وزير الدفاع البرازيلي راوول جونغمان استبعد تعبئة الجيش لضمان الأمن خلال محاكمة الرئيس الأسبق دا سيلفا كما طلب ذلك عمدة بورتو أليغري، نيلسون مارشيزان، موضحة أن جونغمان يرى أنه ليس من الضروري تعبئة الجيش وأن مئتي عنصر من القوات الأمنية تتواجد لهذا الغرض بعاصمة ولاية ريو غراندي دو سول كافية لتأمين هذه المحاكمة.

وذكرت الصحيفة أن مارشيزان طلب دعم الجيش لتفادي "اقتحام" مناصري دا سليفا للمدينة يوم شروع القضاء في 24 من الشهر الجاري في محاكمة الرئيس الأسبق استئنافيا بعد إدانته بالسجن بتهمة الفساد.

وأفادت الصحيفة أن حزب العمال الذي أسسه دا سيلفا قد دعا الى تعبئة مكثفة بالمدينة الواقعة جنوب البلاد يوم انطلاق محاكمة الرئيس الأسبق التي ستحدد مصيره بشأن التقدم للانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر المقبل.

وغطت "فولها دو ساو باولو" تجدد أعمال الشغب بسجن أبيريسيدا دو غويانا بولاية غوياس (وسط البلاد) الذي شهد بداية الاسبوع الجاري مواجهات دامية أسفرت عن سقوط 9 قتلى وفرار عشرات السجناء.

وأبرزت اليومية، استنادا الى الشرطة العسكرية، أن العديد من الفرق التابعة للقوات الخاصة ضمن جهاز الشرطة، والطيران هرعت الى عين المكان وتمكنت من السيطرة على الوضع بالسجن.

وأشارت الى أن قوات الأمن طوقت المكان لتفادى فرار السجناء من المعتقل على غرار يوم الاثنين الماضي مذكرة بعودة 127 من أصل 233 معتقلا هرب من السجن خلال أحداث بداية الأسبوع إلى زنازينهم بشكل طوعي عقب انتهاء العنف، فيما أوقفت الشرطة 29 آخرين.

وكشفت "أو غلوبو" أن الأهداف الجديدة للمخطط الأمني الخاص بريو دو جانيرو برسم 2018 سيتم تحديدها في أفق 30 يوما، مبرزة أن عددا من الوزراء المعنيين بالأمن عقدوا لقاء مع حاكم الولاية، لويز فيرناندو بيزاو، تمحور حول حصيلة العام الماضي المطبوعة بتفجر أعمال العنف بالولاية بشكل قياسي.

وأفادت الصحيفة، استنادا الى وزير الدفاع، أن الأهداف الجديدة لهذا المخطط سيتم إعدادها من طرف لجنة تضم ممثلين عن الحكومة الفدرالية وحكومات الولايات.

وفي الشيلي، أولت الصحف اهتماماتها بغياب رئيس الديبلوماسية الشيلية عن زيارة رئيسة البلاد المقررة لكوبا ومشروع القطار الفائق السرعة بين سانتياغو وفالباريسو والرقم القياسي الذي سجلته صادرات الشيلي من الكرز.

وكتبت "إل ميركيريو" أن وزير الشؤون الخارجية، هيرالدو مينوز، لن يكون ضمن الوفد الذي سيرافق الرئيسة ميشال باشليت في زيارتها المقبلة الى كوبا.

وأوضحت أنه بعدما التقى الرئيس المنتخب ، سيباستيان بينيرا، خرج الوزير من صمته وعزا عدم مشاركته في هذه الزيارة لأسباب عائلية.

وأشارت اليومية الى أن زوجة مينوز ستخضع الى عملية جراحية تتزامن مع اليوم الذي ستشرع فيه باشليت في زيارتها الى كوبا المقررة في الفترة ما بين 6 و8 يناير الجاري.

وفي شأن آخر، ذكرت "لا تيرسيرا" أن شركة شيلية-صينية تعتزم تصنيع قطار فائق السرعة يربط بين العاصمة سانتياغو ومدينة فالباريسو الشاطئية.

ويتطلب هذا المشروع تعبئة استثمارات ب 6ر1 مليار دولار، ومن المقرر أن يربط هذا القطار الذي يسير بسرعة 200 كلم في الساعة بين المدينتين في ظرف 45 دقيقة بطاقة استيعابية تصل الى 890 شخصا.

وتشرف على هذا المشروع مجموعة "تي في إس" التي تضم شركتين واحدة صينية، وأخرى شيلية قدمت المشروع أمس لرئيسة البلاد ميشال باشليت.

وكتبت "لا ناثيون" أن صادرات الشيلي من الكرز تجاوزت 150 الف طن خلال الموسم الفلاحي الحالي، وأبدت جمعية مصدري الكرز بالشيلي رضاها عن هذا الأداء، مبرزة أن هذه المادة ستصدر على الخصوص الى السوق الصينية الى غاية العام الصيني الجديد الذي يبدأ في 16 فبراير المقبل.

وفي كولومبيا، اهتمت الصحف بالخلاف بين الحكومة وحركة "فارك" وارتفاع صادرات البلاد خلال ال 11 شهرا الأولى من العام الماضي، وإلغاء الرحلات الجوية بين كولومبيا ومطارات نيويورك.

وتوقفت "سيمانا" عند الخلاف الذي نشب بين الحكومة وحركة "القوة البديلة الثورية المشتركة" (فارك) المسماة قبل إلقائها السلاح وتحولها الى حزب سياسي "القوات المسلحة الثورية لكولومبيا"، خلال اجتماع لتقييم تفعيل اتفاق السلام بين الجانبين.

وذكرت الصحيفة أنه بينما ثمن الرئيس خوان مانويل سانتوس التقدم المحرز بشأن تفعيل اتفاق السلام موردا نماذج إجراءات العفو وإعادة الإدماج الاجتماعي والحماية التي استفاد منها مقاتلو الحركة، اعتبر قادة "فارك" أن تنزيل الاتفاق لا يأتي طبقا للالتزامات التي أخذتها الحكومة على عاتقها.

واعتبرت الصحيفة أن الخلافات بين الطرفين، بعد عام من إبرام اتفاق سلام بينهما، قد طفت الى السطح، مسجلة وجود خلافات بينهما تتعلق بإعادة الادماج الاجتماعي والعدالة الانتقالية.

وسلطت "إل تييمبو" الضوء على ارتفاع الصادرات الكولومبية في الفترة ما بين يناير ونونبر 2017.

وأوضحت اليومية، استنادا الى الهيئة الوطنية للاحصائيات، أن قيمة هذه الصادرات بلغت 821ر33 مليار دولار في هذه الفترة مسجلة ارتفاعا ب 6ر19 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من 2016. وعزت الصحيفة هذا الارتفاع الى الأداء الجيد لقطاعي المحروقات والمعادن، والفلاحة اللذين حققا زيادة على التوالي ب 1ر30 في المائة و9ر12 في المائة.

وذكرت الهيئة أن الولايات المتحدة أهم زبون لكولومبيا بواردات تمثل 28 في المائة من حجم المواد الكولومبية المصدرة للخارج، تليها بنما والصين وهولندا والإكوادور والبرازيل وتركيا.

وعلى صعيد آخر، أبرزت "إل هيرالدو"أن شركة الطيران الكولومبية "أفيانكا" قد ألغت العديد من الرحلة من وإلى نيويورك بسبب العاصفة "غرايسون" التي تضرب شمال شرق الولايات المتحدة.

وأوضحت أن "أفيانكا" ألغت مختلف الرحلات المبرمجة نحو مطارات جون كينيدي ونيويورك، مشيرة إلى أن الشركة ستبرمج في المقابل رحلات إضافية بين الوجهات المذكورة.