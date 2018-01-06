عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم السبت ..

*أخبار اليوم:

- دعم المعاقين بواسطة "سنيدة". كشف وزير العلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن الحكومة تسعى إلى تحويل الدعم، الذي تخصصه حاليا لمادة السكر المحبب (سنيدة) إلى الصندوق الخاص بدعم المعاقين. وذكر الخلفي، الذي حل ضيفا على قناة "ميدي 1 تيفي"، بالقرار الذي سبق أن أعلنه وزير المالية في البرلمان، والمتمثل في الشروع في السحب التدريجي للدعم المخصص لمادة السكر، موضحا أن هذا الدعم سيحول إلى صندوق المعاقين.

- كشف لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، جانبا من نتائج التحقيقات التي قامت بها وزارته، بعد تأكد ارتفاع أرباح شركات المحروقات أثناء إلغاء نظام المقاصة، موضحا "رفع هذه الشركات هامش ربحها إلى 80 سنتيما في اللتر". وكشف الداودي، خلال لقاء مباشر عبر الأنترنت، أن إلغاء دعم الغاز سيدرج في قانون المالية سنة 2020.

*الصباح:

- رفع سعر قنينة الغاز سنة 2020. أكد لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن الدراسات العلمية أكدت أن 80 بالمائة من إجمالي الأموال التي تصرف لصندوق المقاصة لأجل دعم المواد الاستهلاكية الأساسية، يستفيد منها الأغنياء على حساب الفقراء، لذلك سيتم حذف الدعم عند نهاية 2020. وأوضح أن المستفيدين من دعم صندوق المقاصة لقنينة الغاز لا يريدون حذف الدعم، لأنهم يستعملون 100 قنينة يوميا لاستخراج الماء، مما يعني أن هذا الدعم لا يستفيد منه الفقراء.

- الغموض يلف "ترميم الحكومة". بدد نبيل بنعبد الله ، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، كل المخاوف التي انتابت قيادة الحزب، بعد سماعها أخبارا تفيد بأن حزب العدالة والتنمية يريد انتزاع حقيبة الصحة العمومية من حزبها، وتعيين قيادي من "المصباح" لتوليها. وزعيم حزب "الكتاب" قال إن العثماني لم يخبره برفض الأسماء المقترحة للاستوزار.

*الأخبار:

- أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني أن "إلغاء رخص المعادن، لمن لم يحترم القوانين، ورش انطلق ولن يتوقف"، معبرا عن أسفه الشديد لحادث مقتل شابين في منجم قديم لاستخراج الفحم بمنطقة جرادة. وأكد رئيس الحكومة، في كلمة خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، أن الحكومة "واعية بالمشاكل التي يطرحها منح الرخص، سواء تعلق الأمر بعدم التزام أصحابها بالشروط القانونية الواردة في دفاتر التحملات أو عدم احترام مساطر الترخيص أو عدم احترام حقوق اليد العاملة". وأشار في هذا الصدد، إلى أنه تم في المرحلة الأخيرة، إلغاء 1400 رخصة معادن على المستوى الوطني "وهذا ليس شيئا بسيطا، بل هو ورش انطلق ولن نوقفه، بل سنسير فيه تدريجيا".

*الأحداث المغربية:

- المغرب يواجه الغزو التركي. رغم اتفاقية التبادل الحر التي تربط بين المغرب وتركيا، إلا أن ذلك لم يمنع السلطات المغربية المعنية من مراجعة الإعفاءات الخاصة برسوم الاستيراد على قطاع النسيج والألبسة الذي يعاني اليوم من مصاعب جمة. وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي عن قرار بفرض رسم الاستيراد بنسبة تصل إلى 90 في المائة من المحدد بموجب القانون، مستندة في ذلك إلى المادة 17 من اتفاق التبادل الحر المبرم بين البلدين حول بعض منتجات النسيج والألبسة.

- الانتخابات الجزئية بدوائر خنيفرة والناظور وجرسيف تنقذ أحزابا وتزيد من مأزق أخرى. و"البيجيدي" يواصل النزيف والاتحاد ينجو من الخسارة. ظفر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمقعدين برلمانيين في الاقتراع الجزئي الذي جرى أول أمس الخميس بالدائرتين الانتخابيتين الناظور وجرسيف، واكتفى الأصالة والمعاصرة بمقعد وحيد، فيما استعادت الحركة الشعبية مقعدها بدائرة خنيفرة. وفوز الاتحاد الاشتراكي بمقعد جرسيف جاء بدعم من حزب التجمع الوطني للأحرار.

*المساء:

- شبكة خطيرة تغرق المغرب بالأوراق المالية المزورة. ومصدر مطلع يؤكد أنه بتعليمات من الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء، اعتقلت الفرقة الولائية الجنائية بولاية أنفا شبكة وصفت ب"الخطيرة" متخصصة في تزوير الأوراق المالية بواسطة آليات متطورة مستوردة من الخارج. وكشف مصدر مطلع أن السلطات المالية المغربية التابعة لبنك المغرب كثفت من عملياتها لتتبع ترويج الأوراق المالية المزيفة وإخراجها من سلسلة المعاملات النقدية داخل القنوات التجارية والمعاملات المالية بالمغرب.

- أشعلت مذكرات صادرة عن مختلف القنصليات المغربية بشأن الزيادة في واجب التمبر الخاص بجواز السفر، غضب الجالية المغربية المقيمة بالخارج، التي أصبحت مجبرة على أداء مبلغ 800 درهم للحصول على الجواز. وتشمل هذه المصاريف 500 درهم واجب التمبر المفروض على جميع المواطنين بالمغرب، إلى جانب الرسم الإضافي وفقا لمقتضيات مرسوم صادر سنة 1994، والذي يخص فقط الجالية المغربية المقيمة بالخارج. وتحركات للطعن أمام المحكمة الدستورية لإسقاط القانون الذي ينص على الرسم الخاص بالجالية.

*بيان اليوم:

- أعلن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أنه تقرر الاستغناء عن نشرة الأدوية ضمن لائحة الوثائق المكونة لملفات طلب تعويض وفوترة الأدوية، وذلك ابتداء من 15 يناير الجاري. وأبرز الصندوق، في مذكرة إخبارية موجهة إلى المؤمنين ومصالح الصندوق والتعاضديات ومنتجي العلاجات ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، أن ملف التعويض عن الأدوية ينبغي أن يتضمن ورقة العلاجات تحمل هوية المؤمن والمستفيد من ذوي حقوقه عند الاقتضاء، والمصاريف الطبية والتوقيع والتاريخ.

- أكد كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، خالد الصمدي، أن إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، يتم في إطار مقاربة تشاركية واضحة المعالم. وقال السيد الصمدي، خلال لقاء تواصلي بمقر جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن أي إصلاح لا يمكن أن يتم دون الإنصات لمختلف الفاعلين والشركاء، لافتا إلى أن النقاش الدائر حاليا حول القانون الإطار للرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، يعد محطة مهمة في سياق البحث المتواصل عن المقاربات الأنجع لتطوير المنظومة التربوية وتجاوز عوائقها.

*العلم:

- إجراءات حكومية في مواجهة خصاص مائي غير مسبوق خلال العشر سنوات الماضية. أكدت شرفات أفيلال، كاتبة الدولة المكلفة بالماء، في تصريح صحفي، أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لمواجهة الخصاص المائي المحتمل الناجم عن ضعف التساقطات وتأخرها هذه السنة، حيث أشارت إلى إعداد برنامج متكامل يهم مختلف الأحواض المائية، كما تم اللجوء إلى المياه الجوفية التي تعتبر احتياطيا طبيعيا في مثل هذه الحالات، علاوة على تشديد التدابير على الترخيص بحفر الآبار، ومراقبة كميات الماء المستخرج عن طريق تدخل شرطة الماء.

- سجلت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك) حصيلة إيجابية خلال سنة 2017 على مستوى إدماج الكفاءات والأطر المغربية في سوق الشغل داخل المغرب وخارجه بفضل عقود الإدماج. وكشفت المعطيات الصادرة عن الوكالة أن عدد الأطر والكفاءات التي تم تشغيلها في إطار عقود الإدماج منذ بداية يناير الجاري، بلغ 65 ألفا و359 باحثا عن عمل، 5506 منهم تم إدماجهم في الخارج.

*الاتحاد الاشتراكي:

- يحتضن المغرب في غضون السنة الجارية الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للمنظمات غير الحكومية الأعضاء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة. وصدر هذا الإعلان في ختام أشغال الدورة الأولى لهذا المؤتمر التي انعقدت مؤخرا في كوناكري بجمهورية غينيا تحت شعار "المجتمع المدني الإفريقي في مواجهة أزمة الهجرة"، حسب بلاغ للمرصد المغربي لحقوق النساء. وشكل هذا المؤتمر فرصة لتعبئة المجتمع المدني الإفريقي من أجل القيام بعمليات تفكير حول أزمة الهجرة التي تعرفها القارة بهدف اقتراح حلول مجتمعية لهذه الأزمة.

- أعرب المغرب ومالاوي عن إرادتهما في إضفاء دينامية جديدة على علاقات التعاون التي تجمعهما، وذلك بمناسبة الزيارة التي يقوم بها للمملكة وزير شؤون خارجية مالاوي إيمانويل فابيانو. وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، خلال ندوة صحفية مشتركة، أن زيارة الوزير المالاوي ستمكن من إعطاء دفعة جديدة للتعاون القائم بين البلدين، لاسيما في أعقاب سحب مالاوي السنة الماضية لاعترافها بالجمهورية الوهمية، مشيرا إلى أنه تم تسليط الضوء على عدد من القطاعات، لاسيما الفلاحة، والسياحة، والاستثمار، والنقل والتكوين، إلى جانب التعاون التقني في مجالات مختلفة.

*رسالة الأمة:

- يستعد المجلس الأعلى للتعليم لتقديم تقرير عن التعليم العالي في الأسابيع القليلة القادمة، وسيعرض هذا التقرير على الجمعية العامة للمجلس قبل إحالته على وزارة التعليم العالي. ومن بين المقترحات التي سيتضمنها التقرير إضافة سنة في سلك الإجازة لينتقل من 3 إلى 4 سنوات، حيث ستخصص السنة الإضافية لدورات الثقافة العامة واللغات والإعلاميات.

- مازال المغرب يتصدر قائمة أكثر البلدان المصدرة للخضر والفواكه إلى إسبانيا، وذلك حسب الفيدرالية الإسبانية لجمعيات منتجي ومصدري الفواكه والخضروات. وكشفت الأرقام الأخيرة للفيدرالية أن واردات إسبانيا من المنتجات الفلاحية المغربية في ارتفاع مستمر، حيث بلغت نحو 462.3 ملايين أورو إلى غاية شهر أكتوبر الماضي، أي بزيادة قدرها 36 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.

*لوماتان:

- وجه أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رسالة سامية إلى كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ورئيس المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف، ضمنها جلالته توجيهاته الرشيدة بشأن مواصلة إصلاح الأوقاف العامة، من أجل الحفاظ عليها وتثمينها وحسن تدبيرها. وقال جلالة الملك .. "نهيب بالإدارة المكلفة بتدبير هذه المؤسسة، إلى إعداد مشروع استراتيجية على المدى الطويل، تهدف إلى تحديث أساليب تسييرها، ورفعه إلى نظرنا السديد، داخل أجل ستة أشهر".

- الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، محمد عبد النبوي، الذي تم تعيينه في أبريل الماضي، يريد الاضطلاع بمهامه كاملة وعلى أحسن وجه. وفي هذا السياق، تندرج المذكرة، التي وجهها إلى الوكلاء العامين للملك لدى مختلف المحاكم، والمتضمنة لعدد من التعليمات التي يجب احترامها.

*لوبينيون:

- اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال: دعم تام للمطالب المشروعة لسكان جرادة. واللجنة تدعو الحكومة إلى وضع برنامج تنموي مستعجل للإقليم. وأشارت إلى أن الاستعدادات جارية لتخليد الذكرى السنوية لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال.

- أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني أن "إلغاء رخص المعادن، لمن لم يحترم القوانين، ورش انطلق ولن يتوقف"، معبرا عن أسفه الشديد لحادث مقتل شابين في منجم قديم لاستخراج الفحم بمنطقة جرادة. وقال رئيس الحكومة، في كلمة خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، "إنه تأثر كثيرا لهذا الحدث المأساوي والمؤسف الذي منذ وقوعه، قامت الحكومة بالتواصل بشكل مستمر مع السلطات الإقليمية والإدارات الخارجية لمختلف الوزارات محليا وجهويا وبعقد اجتماعات متتالية، لأن منهجنا هو الإنصات والاستجابة للمطالب المشروعة، فمن واجبنا كحكومة أن نستجيب لها، بطبيعة الحال في إطار الممكن، وهذا منهجنا سواء في جرادة أو في غيرها".

*ليبيراسيون:

- الانتخابات الجزئية تعيد الأمور إلى نصابها. نصر مزدوج بدون أي احتجاج. الظفر بالمركز الأول في كل من الناظور وجرسيف وعدد الأصوات التي فاز بها على التوالي محمد أبركان (13.162) وسعيد بعازيز (9782) خير دليل على ذلك. وهكذا، فإن الطعون التي تقدم بها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كانت في محلها.

- وضع الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، النقاط على الحروف، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين، حيث صحح بعض التفسيرات الخاطئة بشأن مسألة اللجوء إلى التعاقد. وأوضح في هذا الصدد أن مرسوم 2016 لا علاقة له بعقود وزارة التربية الوطنية، مفسرا الإشكالات المتعلقة باللجوء إلى الخبراء عند الحاجة. ومن جهتها، ردت رقية الدرهم، كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، على سؤال تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بالغرفة الثانية، حول استيراد قطع الغيار من الخارج. وفي هذا الصدد، شددت على ضرورة تشديد مراقبة على واردات قطع الغيار.

*البيان:

- نفى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، نفيا قاطعا عزم الحكومة اتخاذ أي قرار يروم التخلي عن مجانية التعليم العالي. وأعرب رئيس الحكومة، في كلمة خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، عن أسفه "لكون البعض يروج بأن مشروع القانون المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي يتضمن تراجعا عن مجانية التعليم"، مشددا على أن "هذا الأمر غير صحيح بالمرة، لأن النص الذي نعرضه اليوم في المجلس الحكومي سنشدد فيه على أن الأمر لا يتعلق بالتراجع عن مجانية التعليم، بل برسوم التسجيل التي ستفرض على الأسر الميسورة، وسنبقي الإعفاء بالنسبة للطبقات الفقيرة أو الهشة أو المتوسطة".

- عودة الهدوء إلى جرادة بعد أسبوعين من الاحتجاجات تنديدا بمقتل شابين في منجم قديم لاستخراج الفحم. واحتج المتظاهرون على تهميش المدينة، التي أكدوا أنها تعاني، على حد قولهم، من نقص في التجهيزات الأساسية، والبرامج التنموية الكفيلة بتحسين حياتهم اليومية. وقال وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز رباح، في لقاء عقده يوم الأربعاء، إنه "استجابة لانتظارات الساكنة المحلية، سنشرع في وضع مخطط عمل محدد بالتزامات واضحة لتعزيز التنمية السوسيو اقتصادية بالإقليم".