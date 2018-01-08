جولة في صحف أوروبا الشرقية الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

تناولت الصحف الصادرة اليوم الإثنين بمنطقة شرق أوروبا قضايا ومواضيع متنوعة، من بينها التعليق على الصحافة الألمانية التي دعت معارضي مؤسسات الاتحاد الأوروبي الى مغادرة المنتظم، ومستقبل العلاقات التركية الأوروبية ، وارتفاع عدد الجرائم المتعلقة بالنصب والاحتيال بروسيا، وقضايا الإرهاب بالنمسا ، إضافة إلى مواضيع آخرى.

ففي بولونيا، كتبت صحيفة "غازيتا بولسكا" أن دعوة صحف ألمانية الدول المعارضة لمؤسسات الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع الماضي بمغادرة المنتظم "فيه كثير من العنف اللفظي وتبخيس لمفهوم الوحدة و مبادئ الحوار والتفاهم ،وفيها أنانية وتعالي كبيرين وقصر النظر".

وأضافت أن "لا أحد من أعضاء الاتحاد الأوروبي هو أحسن من الآخر ولا أفيد من الآخر ،وأن قوة الاتحاد في كل مكوناته وتكاملها ،ولا يهم حاليا من هو المؤسس ،بل ما يهم هو ما تقدمه كل دولة على حدة من إضافات ،حتى يحافظ المنتظم على توازنه وبريقه".

وكتبت صحيفة "فبروست" أن ما دعت إليه بعض الصحف البولونية " سيترك لا محالة وصمة عار على جبين دولة مثل ألمانيا ،المؤمنة بالمبادئ الديموقراطية والحريصة على تماسك الاتحاد الأوروبي ،والتي اعتبرت دائما الأخ الأكبر والراعي لكل الدول الأوروبية الناشئة والباحثة لها عن موقع قدم في مسار التقدم والتنمية".

وأضافت أن "زلة بعض الصحف البولونية ،التي دعت الدول المعارضة للمؤسسات الأوروبية ، وهي تشير بالسبابة الى بولونيا وهنغاريا والدول الأخرى المنضمة في السنوات الأخيرة الى المنتظم ،الى الانسحاب وتتهمها بتقويض وحدة الاتحاد الأوروبي ،في وقت لم تطالب هذه الدول إلا بتطبيق التشريعات والتعامل المتوازن ،والعدالة والانصاف في ظل الاحترام التام لكل المؤسسات ".

ورأت صحيفة "فبوليتيسي" أن "بعض الصحف الألمانية ارتكبت خطأ فضيعا بانتقادها المباشر وغير اللبق لدول من الاتحاد الأوروبي لخلافاتها مع المفوضية الأوروبية ،وهي خلافات حول التصورات ووجهات النظر لا تمس لا من قريب ولا من بعيد المبادئ المشتركة للمنتظم الأوروبي ".

وتساءلت الصحيفة البولونية عن "ما سيربحه الاتحاد الأوروبي من مغادرة بريطانيا للمنتظم القاري ،وعن ما عساه يربح بمغادرة دول شرق ووسط أوروبا لسفينة الاتحاد ،وكأنها عالة على هذا المنتظم ،وهذه الدول ،وعلى العكس مما ادعته صحف ألمانية ،قدمت الإضافة والصلابة للاتحاد ،الذي تتمثل قوته في وحدته ".

وفي تركيا، ذكرت صحيفة (ديلي صباح) أن أنقرة وبرلين متفقتان على ضرورة تجاوز "الصعوبات والخلافات" القائمة بين البلدين ،عبر الحوار من أجل تطوير العلاقات الثنائية في ظل "التفاهم المتبادل والتعاون الصادق".

ونقلت الصحيفة عن رئيس الدبلوماسية التركية، مولود جاووش أوغلو، قوله إنه يتعين على البلدين مستقبلا، وبفضل آليات التشاور القائمة بين وزارتي الشؤون الخارجية بالبلدين، اتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز الثقة وتحسين علاقاتهما الاقتصادية دون الحاجة إلى أن يكونا "على وفاق تام بخصوص جميع القضايا المطروحة"، داعيا إلى "فتح صفحة جديدة" في هذه العلاقات.

من جهتها، وبعد أن ذكرت بتباين وجهات نظر البلدين حول عدد من القضايا وتصاعد حدة التوتر بين أنقرة وبرلين خلال العام الماضي، شددت صحيفة (الحرية دايلي نيوز) على ضرورة "تقييم ما يمكن القيام به معا لتحسين العلاقات الثنائية ، ووضع الخلافات جانبا، والمضي قدما وإيجاد أرضية مشتركة في المستقبل ".

ومضت الصحيفة قائلة إن هناك خلافا بين البلدين بخصوص مسألة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، لكنه بالرغم من ذلك "من المفيد التركيز أكثر على القضايا التى تعود بالنفع على الجانبين، كما هو الشأن بالنسبة للاتحاد الجمركى".

من جهتها، أفادت يومية (ستار) أن الوزير الأول البلغاري، بويكو بوريسوف، دعا بمناسبة زيارته لإسطنبول للمشاركة في حفل افتتاح الكنيسة البلغارية التاريخية إلى "بذل المزيد من الجهود لتطبيع وتقوية العلاقات" التي تجمع بين أنقرة وبروكسل.

ونقلت عن بوريسوف قوله إنه "يتعين علينا تطبيع وتقوية العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تطوير التبادل التجاري وتعزيز العلاقات الأمنية بين الجانبين".

وفي روسيا، أبرزت صحيفة (أرغومينتي إي فاكتي) تأكيد ليونيد كالاشنيكوف، نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الدوما الروسي (الغرفة السفلى للبرلمان)، أنه "اذا كانت أوكرانيا تعترف بأنها كانت دولة محتلة خلال حقبة الاتحاد السوفياتى، فإنه يتعين عليها الاستعداد للتخلي عن الأراضى التى نقلت إليها خلال تلك الفترة وصارت جزءا من أراضيها".

ونقلت الصحيفة عن كالاشنيكوف قوله أنه "إذا أخذنا الأمور على محمل الجد، فإنه يتعين على أوكرانيا أن تعيد نصف المساحة التي تتوفر عليها اليوم إلى روسيا، على اعتبار أن كلا من خاركوف ودنيبروبيتروفسك ودونباس لم تكن تشكل جزءا من الأراضي الأوكرانية أو تابعة لها قبل إنشاء الاتحاد السوفياتي".

وسجلت الصحيفة أنه بعد إنشاء الجمهورية الأوكرانية السوفيتية الاشتراكية، تم ضم مجموعة من الأراضي التي كانت تابعة للإمبراطورية الروسية إليها، من بينها، على الخصوص، دونيتسك ولوغانسك وخيرسون ونيكولايف وأوديسا ودنيبروبيتروفسك وكيروفوغراد.

من جهتها، أفادت صحيفة (إزفيستيا) أن عدد الجرائم المتعلقة بالنصب والاحتيال بروسيا ارتفع خلال سنة 2017 بنسبة 8ر6 في المائة على أساس سنوي ، ليصل إلى 205 آلاف جريمة، مشيرة إلى أنه تم ، خلال السنة المنصرمة، تسجيل جريمة واحدة من هذا النوع كل ثلاث دقائق.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مكتب النائب العام الروسي، يوري تشايكا، أن غالبية الجرائم المسجلة تتعلق بالاحتيال بجميع أنواعه، والسرقة والنصب من خلال الأنترنيت، مؤكدا أن سلطات البلاد تبذل قصارى جهودها للكشف عن الجرائم بمختلف أنواعها وإلقاء القبض على مرتكبيها وإحالتهم على العدالة لتقول فيهم كلمتها.

وفي النمسا، أفادت صحيفة (كرونن زيتونغ) أنه ستنطلق قريبا أطوار محاكمة شاب يبلغ من العمر 18 عاما ينحدر من ألبانيا كان يخطط لارتكاب هجوم يستهدف مترو فيينا، وذلك بعد مرور عام واحد على توقيفه، مشيرة إلى أن الضنين يواجه تهما تتعلق، بالخصوص، بمحاولة ارتكاب هجوم إرهابي بواسطة مواد متفجرة.

وذكرت الصحيفة أن السلطات النمساوية كانت قد أعلنت في 20 يناير الماضي أنها تمكنت من إحباط هجوم وشيك كان يستهدف ميترو فيينا من خلال القبض على المشتبه في تخطيطه لارتكاب الهجوم، مشيرة إلى أن المحققين توصلوا إلى معطيات تفيد بانتمائه لإحدى الجماعات الإرهابية.

من جهتها، ذكرت صحيفة (ذي بريس) أن المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أعربت أمس الأحد عن "تفاؤلها" إزاء المحادثات التي ستنطلق مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، من أجل تشكيل ائتلاف حكومي جديد في البلاد، مضيفة أن رئيس هذا الحزب مارتن شولز أكد، من جهته، أنه لن يضع أي خطوط حمراء للشروع في هذه المفاوضات.

وأشارت الصحيفة إلى أن المعسكر المحافظ الألماني ،الذي يضم الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي إضافة إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، اتفق على عقد جولة من المفاوضات تمتد لخمسة أيام لتقييم مدى إمكانية إيجاد أرضية مشتركة لتشكيل "ائتلاف كبير" جديد، على غرار الائتلاف الذي أدار شؤون البلاد خلال السنوات الأربع الماضية، وذلك قبل الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في شهر شتنبر الماضي.