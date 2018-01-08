عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الاثنين ..

*الأخبار:

- أعطى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تعليماته الصارمة لكل العمال والولاة للإشراف شخصيا على المشاريع التي تقام داخل نفوذ مجالهم الترابي، وعدم تفويت القيام بذلك لرجال السلطة الذين يوجدون تحت إمرتهم من كتاب عامين وباشوات.

- يواجه عبد القادر اعمارة، بصفته وزيرا للصحة بالنيابة، موجة احتجاجات يشهدها القطاع. وفي هذا الصدد، أعلنت نقابة أطباء القطاع الخاص عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة بالرباط يوم 19 يناير بسبب ما أسموه "التماطل واللامبالاة تجاه الملف المطلبي لأطباء القطاع الحر، وكذا الوضع الكارثي لواقع الصحة في المغرب".

*الصباح:

- ولاة وعمال في كف عفريت. تقترب وزارة الداخلية من إجراء حركة تعيينات وتغييرات واسعة في صفوف رجال السلطة بمختلف درجاتهم، بداية من الكتاب العامين ورؤساء أقسام الداخلية والباشوات والقياد، على أن تتلوها حركة في صفوف الولاة والعمال. وكشفت مصادر مطلعة أن الداخلية تنتظر لجنة التأديب، التي يرأسها مولاي إدريس الجوهري، الوالي المدير العام لشؤون الداخلية، من طي صفحات رجال السلطة الذين ضربهم زلزال فساد قوي، لتعلن رسميا عن حركة تعيينات وتنقيلات وترقيات واسعة.

- يتيم يستعجل تنزيل قانون الإضراب. راسل محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، المركزيات النقابية بشأن مشروع قانون الإضراب رقم 97-15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، من أجل تقديم ملاحظاتها بشأن المشروع.

*المساء:

- العثماني يفتح باب التنافس لتولي منصب بلمختار أمام القطاع الخاص. فتح رئيس الحكومة باب التنافس لتولي رئاسة المرصد الوطني للتنمية البشرية في وجه القطاع الخاص من داخل وخارج المغرب، بعد أن تقرر في وقت سابق إعفاء رشيد بلمختار.

- المغرب يبدأ جهودا دبلوماسية مشتركة للاعتراف بدولة فلسطين. بدأت الدبلوماسية المغربية جهودا لدى الأمم المتحدة لإقناع الدول الأعضاء بالمنظمة الأمم بضرورة الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية. وانضم المغرب إلى جهود دبلوماسية مشتركة مع خمسة بلدان أخرى في اجتماع بالعاصمة الأردنية عمان لإقناع الأمم المتحدة بالاعتراف بدولة فلسطين على خطوط ال4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

*الأحداث المغربية:

- بنعبد الله عاجز عن تقديم "بروفايلات" وزارية. وجد الثلاثي المكون من نبيل بنعبد الله، الأمين العام للتقدم والاشتراكية، وعضوي المكتب السياسي للحزب، خالد الناصري وعبد الواحد سهيل، صعوبة بالغة في تعويض الوزراء الذين طالهم الزلزال السياسي، وذلك بعد تحفظ الديوان الملكي على اللائحة التي وضعها سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، كمقترح تعويضا للوزراء المقالين. وأوضحت مصادر أن التقدم والاشتراكية قدم لائحة وحيدة للعثماني، دون أن يقدم على تعويضها وفق الشروط الجديدة، والتي فرضت على كل من الأمين العام لحزب الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية اقتراح أسماء شابة لم يسبق لها أنه تولت مناصب وزارية، وهو ما فشل فيه إلى حد الساعة نبيل بنعبد الله.

- جدل التعويضات والأجور العليا في البرلمان. تشرع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يوم غد الثلاثاء، في مناقشة مقترحات قوانين تتعلق بتحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بالإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية، وآخر يقضي بمنع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية والمؤسسات الدستورية والإدارية.

*العلم:

- قرر المغرب وضع حد للاجتياح الذي تشهده سوق الملابس الجاهزة بالمنتجات التركية، وذلك عبر الرفع من رسوم استيراد هذه المنتوجات إلى 90 في المئة، وإنهاء حالة الإعفاء الجمركي التي كانت تستفيد منه في إطار اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا.

- يشارك المغرب لأول مرة بصفة رسمية في المعرض الدولي للإلكترونيات لاس فيغاس 2018، حيث سيعرض تسعة مشاريع وابتكارت تكنولوجية لشركات ناشئة تم انتقاؤها من بين أكثر من 75 مشروعا. وجاء انتقاء الشركات الناشئة المشاركة بمبادرة من تجمع الصناعات المغربية للطيران والفضاء والتجمع المغربي للصناعة الإلكترونية والميكانيكية والميكاترونيك وبدعم من وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الرباط والفدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة.

*بيان اليوم:

- أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن شريط الفيديو الذي يتم تداوله حاليا على تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، والذي يظهر فيه مجموعة من الأشخاص يعرضون شخصا آخر للضرب والجرح المفضي إلى الموت، مع التمثيل بجثته، هو شريط يوثق لجريمة وقعت بإحدى الدول الأجنبية. وأبرزت المديرية، في بيان حقيقة، أن الخبرات التقنية المنجزة أوضحت أن الشريط، الذي مدته خمسون ثانية، قد تعرض لتوضيب فني، بعدما تم حذف الصوت الأصلي باستعمال تطبيق معلوماتي وتعويضه بصوت يتكلم بلكنة ودارجة مغربية، في محاولة لتقديم الشريط على أنه يتعلق بجريمة وقعت بالمغرب.

- جددت المملكة المغربية، بالعاصمة الأردنية عمان، التأكيد على تضامنها القوي والثابت مع الشعب الفلسطيني في الدفاع عن قضيته العادلة. وشكل الاجتماع الأول للوفد الوزاري العربي المصغر المنوط به متابعة تداعيات القرار الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها، مناسبة للمغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لتجديد التأكيد على تضامنه القوي والثابت مع الشعب الفلسطيني الشقيق في الدفاع عن قضيته العادلة واسترجاع حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها القدس الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

*أخبار اليوم:

- مجانية التعليم تحرج العثماني وتفجر أزمة داخل البيجيدي. يواجه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أزمة جديدة داخل حزبه بسبب توجه حكومته إلى فرض رسوم تسجيل في التعليم العالي والثانوي. وبرلمانيون من الحزب يتوعدون بعدم التصويت على المساس بها، ونقابة الحزب تستعد للمواجهة.

- تغييرات مرتقبة واسعة في صفوف رجال السلطة تنتظر عودة جلالة الملك إلى أرض الوطن. والحركة ترمي، فضلا عن تعويض رجال السلطة الذين أصابهم الزلزال، إلى ضخ دماء جديدة في أسلاك الإدارة الترابية، من خلال تعيين أسماء جديدة على رأس العمالات والأقاليم.

*الاتحاد الاشتراكي:

- المغرب يقرر التصدي لإغراق أسواقه الداخلة بالملابس التركية. رفع الرسوم المشتركة على المنسوجات التركية بعد فقدان الصناعة الوطنية ل100 ألف منصب.

- أعلن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أنه تقرر الاستغناء عن نشرة الأدوية ضمن لائحة الوثائق المكونة لملفات طلب تعويض وفوترة الأدوية، وذلك ابتداء من 15 يناير الجاري. وأبرز الصندوق، في مذكرة إخبارية موجهة إلى المؤمنين ومصالح الصندوق والتعاضديات ومنتجي العلاجات ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، أن ملف التعويض عن الأدوية ينبغي أن يتضمن ورقة العلاجات تحمل هوية المؤمن والمستفيد من ذوي حقوقه عند الاقتضاء، والمصاريف الطبية والتوقيع والتاريخ.

*رسالة الأمة:

- رسميا منع تثبيت "الصحون الهوائية" في واجهات العمارات .. لم يعد بإمكان الملاكين المشتركين نفض وتمشيط الزرابي في الشرفات والنوافذ أو صرف المياه الناتجة عن هذا التنظيف، وذلك حسب العدد الأخير من الجريدة الرسمية التي صدر بها المرسوم المتعلق ب"تحديد النظام النموذجي للملكية المشتركة"، الذي تضمن عددا من المقتضيات المنظمة للسكن المشترك.

- شارك المغرب في المؤتمر الدولي الأول للمنظمات غير الحكومية الإفريقية الأعضاء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، الذي نظمه البرلمان الإفريقي للمجتمع المدني بكوناكري. ويهدف المؤتمر إلى تعبئة المجتمع المدني الإفريقي للتفكير في أزمة الهجرة في القارة من أجل اقتراح حلول مجتمعية للأزمة.

*لوماتان:

- تستعد الوكالة المغربية للطاقة المستدامة وضع حل لقضية تمويل مشاريعها الطاقية. وهذا سيمكن من أتمتة تدبير جميع التدفقات المالية، بما في ذلك القروض الممنوحة من الجهات المانحة لمشاريع الطاقة المتجددة للوكالة المغربية للطاقة المستدامة. وقد تم للتو إطلاق طلب عروض.

- أكد عبد القادر بوخريص، رئيس لجنة الضرائب وتقنين الصرف بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن قانون المالية 2018 "لم يقدم إجابات" على محدودية النموذج التنموي". وقال في مقابلة مع الصحيفة إنه شكل "خيبة أمل كبيرة بالنسبة لنا". وأعرب عن الأسف لأن التدابير الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون "تظل خجولة للمساعدة على تحقيق انتعاش اقتصادي ودعم إحداث فرص الشغل.

*أوجوردوي لوماروك:

- الحكومة تعتمد قانونا جديدا لتنظيم الملكية المشتركة. وأولى التدابير تتعلق بالصحون الهوائية. فقد أصبحت هذه الأخيرة ممنوع تثبيتها في واجهات المباني والنوافذ. والمرسوم الوزاري ينص أيضا على منع نفض وتمشيط الزرابي في الشرفات والنوافذ أو صرف المياه الناتجة عن هذا التنظيف.

- الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يفوز بالانتخابات الجزئية التي نظمت الخميس الماضي. وظفر حزب الوردة بمقعدين برلمانيين: مقعد في الدائرة الانتخابية في الناظور وآخر في جرسيف. وكانت هذه الانتخابات مصيرية بالنسبة للاتحاد الاشتراكي، الذي كان يسعى إلى الحفاظ على فريقه البرلماني في مجلس النواب.

*ليكونوميست:

- أغلق المؤشر الرئيسي لبورصة الدار البيضاء سنته الثانية على التوالي في المنطقة الخضراء، محققا ارتفاعا بنسبة 6.7 سنة 2017. ويدعم تحسن نتائج الشركات المدرجة والآفاق الجيدة على المدى القصير، من بين أمور أخرى، المشتريات بالبورصة.

- تربية الأحياء المائية: الإنتاج يصل بالكاد إلى 400 طن مقابل 200 ألف المتوقعة بحلول سنة 2020. والأساسي يأتي من تربية المحار والطحالب.

*لوبينيون:

- أكد نزار بركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بالصخيرات، أن ممارسة الرياضة تعد اليوم رافعة قوية لتحقيق الإدماج والتماسك والنهوض بالحركية الاجتماعية. وقال السيد بركة، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الأول حول "الرياضة والمجتمع" الذي تنظمه الجمعية المغربية للصحافة الرياضية تحت شعار "الرياضة، التنمية سوسيو اقتصادية، والدبلوماسية الموازية" أن الرياضة في الواقع تعتبر مدرسة لترسيخ قيم العيش المشترك والتضامن واحترام الذات واحترام الآخر في إطار المنافسة الشريفة، وتحقيق الذات والاندماج في المجتمع وزرع بذور الأمل.

- تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تشرع مؤسسة محمد الخامس للتضامن في إنجاز برنامج التدخلات الانسانية في إطار عملية مواجهة البرد القارس شتاء 2018 . وذكر بلاغ لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، أن المؤسسة تتجند كعادتها للتدخل لفائدة العائلات المعوزة القاطنة بالعالم القروي للتخفيف من آثار موجة البرد وهبوط الثلوج المرتقبة في إطار برنامج التدخلات الانسانية ابتداء من يوم السبت بأقاليم الاطلس الكبير والصغير. وأضاف البلاغ أنه ككل سنة ، تنفذ المؤسسة هذه العملية في حالة تدهور ظروف الطقس لاسيما عند هبوط الثلوج بكميات كثيفة تعرض الساكنة بالمناطق الجبلية للعزلة وتحد من امكانيتهم اقتناء المواد الغذائية.

*ليبيراسيون:

- أكد الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، أن إصلاح الإدارة العمومية سيكون "إصلاحا تحويليا" يهدف إلى إحداث تغييرات جوهرية في طريقة اشتغال المرفق العمومي على مستوى التنظيم وتدبير الموارد البشرية وتخليق الإدارة. وقال السيد بنعبد القادر، في كلمة له خلال افتتاح أشغال ندوة وطنية تنظمها الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب-فرع الدار البيضاء حول "الوضعية النظامية لموظفي الجماعات الترابية ورهان الإصلاح"، إن هذه التغييرات ستمكن من تحقيق تحول حقيقي عبر أربع محاور تشمل المحور التنظيمي وتفعيل اللامركزية، وتدبير الموارد البشرية، والتحول الرقمي، والتحول التخليقي، مشيرا إلى أن الرهان الأساس يكمن في الوصول إلى إدارة فعالة وشفافة ونزيهة، تقدم خدمة عمومية ترقى إلى تطلعات المواطن.

- في الوقت الذي ينظم فيه أعضاء من المبادرة الصحراوية للتغيير حملة ترويجية بمخيمات تندوف، تحت أنظار الجزائر وقيادة البوليساريو، يهدد إبراهيم غالي بالعودة إلى الوضع ما قبل اعتماد قرار مجلس الأمن 2351، مؤكدا استعداده لإعادة نشر ميليشياته في المنطقة العازلة الكركرات. وتم التعبير عن تهديدات البوليساريو من خلال مذكرة موجهة إلى بعثة المينورسو، وذلك بعد 48 ساعة من وصول الرئيس الجديد للبعثة، الكندي كولن ستيوارت.

*البيان:

- على غرار بلدان عربية أخرى، يخلد المغرب، اليوم الاثنين، اليوم العربي لمحاربة الأمية، بعزم قوي على القضاء على هذه الآفة، التي تشكل إحدى العقبات الرئيسية للتنمية. وتدل الإصلاحات التعليمية وبرامج محو الأمية، التي نفذتها المملكة في السنوات الأخيرة، على الاهتمام الخاص الذي توليه لهذه القضية، باعتبارها رافعة قوية للتنمية البشرية.

- يشارك المغرب لأول مرة بصفة رسمية في المعرض الدولي للإلكترونيات لاس فيغاس 2018، حيث سيعرض تسعة مشاريع وابتكارت تكنولوجية لشركات ناشئة تم انتقاؤها من بين أكثر من 75 مشروعا. وجاء انتقاء الشركات الناشئة المشاركة بمبادرة من تجمع الصناعات المغربية للطيران والفضاء والتجمع المغربي للصناعة الإلكترونية والميكانيكية والميكاترونيك وبدعم من وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الرباط والفدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة.