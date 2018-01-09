قراءة في بعض صحف منطقة أمريكا الشمالية

هسبريس - و.م.ع

توزع اهتمام الصحف الصادرة بأمريكا الشمالية بين الجدل الذي أثاره كتاب صدر حديثا حول الرئيس دونالد ترامب، وخطة الادارة الأمريكية في مايتعلق بالبنية التحتية، واستعدادات الحكومة الكندية للتعامل مع موجة محتملة من المهاجرين السلفادوريين القادمين من الولايات المتحدة، ومكافحة الفساد في بنما.

ففي الولايات المتحدة، كتبت (شيكاغو تريبيون) أن العديد من المقربين من الرئيس ترامب أكدوا أهليته الكاملة لممارسة مهامه منتقدين ماورد في الكتاب الجديد المثير للجدل حول البيت الأبيض والذي يقدم صورة مناقضة.

وتحدث العديد من مسؤولي الحكومة الامريكية مثل مستشار البيت الابيض ستيفن ميلر وسفيرة الامم المتحدة نيكي هايلي ومدير وكالة المخابرات المركزية مايك بومبيو لوسائل الاعلام الامريكية، معبرين عن دعمهم للرئيس الذي يعتبر من وجهة نظرهم "مؤهلا تماما لتولي مقاليد الرئاسة ".

بدورها، ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) أن المستشار السابق للبيت الابيض في القضايا الاستراتيجية،ستيف بانون، اعتذر عن وصفه الاجتماع الذي انعقد سنة 2016 بين الإبن الاكبر للرئيس دونالد ترامب وعناصر روسية، بأنه "غير وطني" "وينم عن "خيانة"، وهو الوصف الذي ورد في الكتاب المثير للجدل الذي ألفه الصحفي مايكل وولف.

ونقلت الصحيفة عن بانون قوله في بيان، إن دونالد ترامب الابن " كان وطنيا ورجلا طيبا دافع بلا كلل عن والده وعن برنامجه الذي ساعد في التغيير بالبلد".

من جهة أخرى، كتبت صحيفة (واشنطن بوست) أن إدارة الرئيس ترامب ترسل إشارات متضاربة حول مشروع البنية التحتية المقبل، قائلة إنه في حين أعرب الرئيس ترامب عن شكوكه حول نجاعة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال، قال مستشاره الاقتصادي الرئيسي غاري كوهن إنه غير متأكد من مقاربة البيت الأبيض في تمويل إحدى أولوياته التشريعية لسنة 2018.

في كندا، كتبت (لا بريس) أن قرارا وشيكا من قبل إدارة دونالد ترامب حول مصير حوالي 200 ألف مهاجر من سلفادور يمكن أن يربك خطط حكومة جوستين ترودو التي استعدت لمواجهة موجة جديدة محتملة من الهجرة على حدودها الجنوبية هذا الشتاء.

وذكرت الصحيفة أن الدبلوماسيين الكنديين في الولايات المتحدة أبلغوا سلطات بلادهم باحتمال توجه السلفادوريين الذين يمثلون أكبر عدد من السكان المشمولين ببرنامج الوضع المؤقت إلى كندا في نهاية المطاف ، مشيرة إلى أنه خلال إعادة تقييم وضع الحماية المؤقتة للهايتيين من قبل إدارة ترامب، عبر العديد منهم الحدود بشكل غير قانوني لطلب اللجوء في كندا..

صحيفة (لوسولاي) ذكرت إنه فضلا عن الاستعدادات على الحدود، شنت الحكومة الكندية حملة في الولايات المتحدة لثني المهاجرين عن القدوم إلى كندا، مشيرة الى ان بعض طالبي اللجوء قرروا الذهاب الى كندا لأنهم تأثروا بشائعات مفادها أن اوتاوا لديها برامج خاصة للهجرة للأشخاص المشمولين ببرامج الوضع المؤقت في الولايات المتحدة.

وفي بنما، توقفت صحيفة "لابرينسا" عند دعوة منظمة "مواطنون من أجل بنما خالية من الفساد" إلى تنظيم مظاهرة اليوم الثلاثاء بالعاصمة بنما، للتنديد بمظاهر الفساد بالبلاد والتأكيد على ضرورة محاسبة ومعاقبة المتورطين في قضايا الفساد، لاسيما بحرمانهم مدى الحياة من تولي مناصب ترتبط بتدبير الشأن العام.

واشارت الصحيفة إلى أن دعاة المظاهرة أكدوا، في مؤتمر صحفي الأحد، أن "الأزمة المؤسساتية التي تمر بها البلاد أفضت إلى وضع +لا يطاق+ بالنسبة لجميع البنميين"، معتبرين أن "الفساد بات واضحا بشكل أكبر ومنتشر على نطاق واسع"، لاسيما من خلال "حالات مثل فضيحة (رشاوى) شركة أودبريشت البرازيلية العملاقة للبناء، والتي سبق تقديم وعود بالكشف عن قائمة أسماء المتورطين فيها في دجنبر المنصرم، ولم يتم ذلك بعد؛ والتبرعات الاحتيالية التي حصل عليها بعض النواب أو التواطؤ للتغطية (في قضايا الفساد) بين السلطتين التشريعية والقضائية".

من جهتها، ذكرت يومية "إل سيغلو" أن أزيد من ألف و300 منزل تضررت من الفيضانات الناجمة عن التساقطات المطرية القوية التي ضربت، ليلة السبت إلى الأحد، مقاطعة كولون، الأكثر تضررا من موجة البرد والتساقطات التي يشهدها الساحل الأطلسي البنمي خلال الأيام الأخيرة، مشيرة إلى أن فرق التدخل تمكنت من إنقاد 25 شخصا كانوا عالقين في مناطق مختلفة من المقاطعة بسبب الفيضانات.

وفي موضوع آخر، ذكرت صحيفة "لاإستريا" أن القاضية الأمريكية، مارسيا كوك، أجلت، من 16 إلى 23 يناير الجاري موعد عقد جلسة للبث في طعن قدمه دفاع الرئيس البنمي السابق، ريكاردو مارتينيلي (2009-2014)، المعتقل منذ يونيو الماضي بأحد السجون الفيدرالية بولاية فلوريدا، بالولايات المتحدة، ضد قرار قضائي سابق يقضي بتسليمه إلى سلطات بلاده، على خلفية متابعته باتهامات بالفساد خلال السنتين الأخيرتين من ولايته.

واشارت اليومية إلى أن الجلسة، التي سبق تأجيلها من 9 إلى 16 يناير الجاري، تأتي بعدما استأنف دفاع الرئيس البنمي السابق قرارا للقاضي الأمريكي إدوين توريس في غشت 2017 يقضي بتسليم مارتينيلي إلى بلاده على خلفية اتهامات بعمليات تنصت غير قانوني تمت في عهده واستهدفت نحو 150 شخصا، بينهم صحافيين ورجال أعمال وسياسيي.