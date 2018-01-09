عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء ..

*الأحداث المغربية:

- منع تعدد التعويضات يتهدد برلمانيي "البام" و"البيجيدي". عبرت الحكومة، في شخص وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، عن تفاعل إيجابي مع مقترح قانون الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، والقاضي بمنع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية المنتخبة والمؤسسات الدستورية. ومن المنتظر أن تشرع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب صبيحة اليوم الثلاثاء في مناقشة وتقديم المقترح المذكور. وبعض البرلمانيين تتجاوز تعويضاتهم أجور الوزراء.

- "مقبرة القوانين" تستنفر وزير العدل. مشروع قانون الطب الشرعي مجمد في الأمانة العامة للحكومة منذ ثلاث سنوات. ومحمد أوجار، وزير العدل، يضغط لاستصدار الموافقة عليه، بعدما نال نصيبه من التعديلات التي وقعت عليها مختلف القطاعات المعنية منذ بلورته سنة 2014. وأوجار يدافع عن ضرورة وإلحاحية إخراج هذا المشروع القانون من منطلق أن الطب الشرعي أحد المهن المساعدة للقضاء.

*الصباح:

- الخلافات الداخلية تقلق العثماني. أقر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بوجود خلافات باتت تشكل تحديا حقيقا أمام الحزب، وتهدد تماسكه ووحدة صفه. وأشهر سعد الدين العثماني، في أول اجتماع للجنة الوطنية للحزب، ورقة الانضباط وتفعيل القوانين لمواجهة ما أصبح يتهدد وحدة الحزب وتماسك صفوفه، حين أكد أن رهان إعادة الثقة بين أعضائه يعتبر أحد الأعمدة الأساسية خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب ركيزة المرجعية والمنهج وبرنامج الحزب في الإصلاح.

- الإضراب يشل المطارات لليوم الخامس على التوالي. فشلت جلسة الحوار الاجتماعي بين إدارة المكتب الوطني للمطارات وتقنيي سلامة الملاحة الجوية التابعين للاتحاد المغربي للشغل. وعاد التقنيون أمس الاثنين إلى تنظيم وقفات احتجاجية بأغلب المطارات، مؤكدين أن الإدارة قدمت وعودا فضفاضة خلال جلسة الحوار، مقابل وقف الإضراب الوطني، ما رفضته النقابة، التي قالت إن إبطال التنقيل التعسفي لكاتبها العام إلى وجدة وإعادته فورا إلى مطار النواصر مطلب لا يقبل النقاش.

*المساء:

- التحقيق في تلاعبات بصفقات كلفت وزارة التعليم 50 مليار سنتيم. دخل المجلس الجهوي للحسابات بالرباط على خط فضيحة الاختلالات التي شابت البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، بالشروع في التحقيق في صفقات تزويد مختلف الأكاديميات التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالمعدات والتجهيزات الديداكتيكية. وكشف مصدر موثوق أن قضاة جطو دشنوا تحرياتهم بالاستماع إلى مسؤول بارز في مجال التعليم، كان يشغل منصب مدير ديوان وزير سابق عن القطاع نفسه، في إطار التحقق من مصداقية الطعون التي شككت في شفافية تلك الصفقات، واتهمت من يقفون وراءها باقتناء معدات وتجهيزات قديمة ومستعملة باعتبارها تجهيزات جديدة، وإنجاز وثائق إدارية بشأنها لا تمت للواقع بصلة.

- صندوق الاحتياط الاجتماعي يضع شروطا دقيقة للتعويضات على الملفات الصحية. وهكذا تقرر الاستغناء عن نشرة الأدوية ضمن لائحة الوثائق المكونة لملفات طلب تعويض وفوترة الأدوية، وذلك ابتداء من 15 يناير الجاري. وأبرز الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، في مذكرة إخبارية موجهة إلى المؤمنين ومصالح الصندوق والتعاضديات ومنتجي العلاجات ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، أن ملف التعويض عن الأدوية ينبغي أن يتضمن ورقة العلاجات تحمل هوية المؤمن والمستفيد من ذوي حقوقه عند الاقتضاء، والمصاريف الطبية والتوقيع والتاريخ.

*الأخبار:

- أتباع بنكيران يعلنون الحرب على العثماني ويهددون بإسقاط حكومته. وعبد العالي حامي الدين، المستشار البرلماني وعضو الأمانة العامة للحزب سابقا، يهدد، خلال الجلسة الافتتاحية للجمع الانتدابي لمؤتمر شبيبة العدالة والتنمية، بخروج الحزب من الحكومة في أي وقت للحفاظ على قوة الحزب. وخالد البوقرعي، الكاتب العام لشبيبة العدالة والتنمية، يقول إن عبد الإله بنكيران سيتم إرجاعه بالقوة اللازمة، والشبيبة ستلعب دورا كبيرا لكي يعود إلى الساحة السياسية.

- أعلن قطاع الصيد البحري عن منع جمع وتسويق الصدفيات بالمنطقة البحرية المصنفة كاب بدوزا، التابعة لمنطقة آسفي، وذلك إلى غاية التطهير الكامل لهذا الوسط. وأوضح بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن نتائج التحليلات التي قام بها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على مستوى المنطقة البحرية المصنفة كاب بدوزا، أثبتت وجود مواد بيولوجية بحرية سامة بكميات غير طبيعية في صدفيات هذه المنطقة. وفي ضوء هذه النتائج تقرر منع جمع وتسويق جميع الصدفيات التابعة لهذه المنطقة، مع دعوة مستهلكي هذا المنتوج إلى عدم التزود إلا بالصدفيات المعبأة، والحاملة للملصقات الصحية التي يجري تسويقها بنقط البيع المرخصة (الأسواق الرسمية).

*رسالة الأمة:

- العثماني يفتح النقاش حول مشروع قانون الإضراب. تستعد المركزيات النقابية لتقديم ملاحظاتها واقتراحاتها حول مشروع قانون الإضراب بعد ما توصلت بمراسلة من وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم. وترى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وفقا لما أكده القيادي عبد القادر الزاير، أن بعض فصول المشروع تنحاز لصالح رجال الأعمال على حساب العمال، مشيرا إلى أن المشروع يحمل بعض العقوبات للطبقة العاملة تحول دون وصولها إلى الإضراب.

- أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن إيداع ترشيحات الأحرار لاجتياز امتحان نيل شهادة التقني العالي (بي تي إس) برسم دورة 2018 سيتم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 10 يناير الجاري وإلي غاية يوم السبت 10 فبراير المقبل. وذكر بلاغ للوزارة، أن باب الترشيح لاجتياز هذا الامتحان يفتح بصفة مترشحين أحرار للذين سبق لهم أن تابعوا تكوينهم بأقسام تحضير شهادة التقني العالي إلى غاية السنة الثانية من التكوين.

*أخبار اليوم:

- شرطة النظافة تتعقب البيضاويين الذين يرمون الأزبال. نشر مجلس مدينة الدار البيضاء يوم أمس الاثنين نحو 300 من عناصر الشرطة الإدارية من أجل القيام بحملات تمشيط واسعة في أحياء العاصمة الاقتصادية من أجل تعقب رمي الأزبال في الشوارع والأزقة، وهي الحملة التي ستبتدئ في حيي أنفا ومولاي رشيد، كمرحلة أولى على أن تعمم في وقت لاحق في باقي أحياء المدينة. وحسب مصادر مجلس مدينة الدار البيضاء، فإن شرطة الأزبال ستسهر على تطبيق مقتضيات قانون يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وبغرامة مالية من 10 آلاف درهم إلى مليوني درهم، على كل من رمى الأزبال في الأماكن العمومية دون احترام القوانين المعمول بها.

- المجتجون في جرادة يريدون لجنة وزارية موسعة لمحاورتها. واصل نشطاء مدينة جرادة خروجهم إلى الشوارع للأسبوع الثالث على التوالي. والمحتجون يؤكدون أن الجلسة، التي عقدت مع وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز رباح، لم تكن حوارا بقدر ما كانت لقاء تواصليا، بالنظر إلى أنه لم تتم الاستجابة لمطالب الساكنة.

*العلم:

- في اليوم العربي لمحاربة الأمية .. التكنولوجيات الحديثة رهان حقيقي للتصدي لآفة تعيق دواليب التنمية في أقطار المنطقة. فرغم التطور التكنولوجي الحثيث الذي تشهده العديد من أقطار الوطن العربي، غير أن نسب الأمية، المتفاوتة حسب البلدان، ما تزال تشكل عائقا أمام تحقيق التنمية، مما يحتم ضرورة تسريع وتيرة الجهود المبذولة لتقليص رقعتها، في أفق القضاء على الظاهرة. وتفيد معطيات أوردتها المنظمة العربية للتربية والثقافة، في بيان على موقعها الإلكتروني بمناسبة اليوم العربي لمحو الأمية (8 يناير)، بأن معدل الأمية في الدول العربية يبلغ 27,1 بالمئة مقارنة ب16 بالمئة في باقي أنحاء العالم.

- أعلن بنك المغرب أن صافي الاحتياطيات الدولية للمملكة بلغت برسم الأسبوع الجاري 240,9 مليار درهم بزيادة 0,7 بالمئة مقارنة مع الأسبوع الذي قبله. وأوضح بنك المغرب، في نشرته الخاصة بالمؤشرات الأسبوعية للفترة من 28 دجنبر 2017 إلى 3 يناير 2018، أن صافي الاحتياطيات الدولية سجل تراجعا سنويا بقيمة 3,3 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، مشيرا إلى انخفاض قيمة الدرهم بنسبة 0,13 في المئة مقارنة مع الأورو، وبنسبة 0,21 في المائة مقارنة مع الدولار.

*الاتحاد الاشتراكي:

- يحتضن مقر مجلس النواب من 8 إلى 12 يناير الجاري أشغال الدورة الخامسة للجنة البرلمانية المشتركة المغرب-كيبك. وأوضح بلاغ للمجلس أن اللجنة البرلمانية المشتركة، التي سيترأس أشغالها كل من رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، ورئيس الجمعية الوطنية للكيبك، جاك شانيون، ستنكب على دراسة موضوعين أساسين يتعلق الأول بالبرلمان الالكتروني والمشاركة المواطنة، فيما يهم الثاني التغيرات المناخية والطاقات المتجددة، مضيفا أن أعضاء اللجنة سيتبادلون وجهات النظر حول المستجدات السياسية والبرلمانية ذات الاهتمام المشترك.

- 40 ملم من التساقطات المتراكمة منذ 10 دجنبر الماضي تبعث الأمل لدى المزارعين. وزراعة مليون و353 ألف هكتار بجهة الدار البيضاء سطات. أفادت المديرية الجهوية للفلاحة بجهة الدار البيضاء-سطات، أن الموسم الفلاحي 2017-2018 يمر في ظروف عادية على مستوى الجهة، بالرغم من تأخر التساقطات المطرية في بداية الموسم، مما ساهم في بطء الأنشطة الزراعية. وسجلت المديرية، في تقرير صدر عنها في 28 دجنبر الماضي حول حالة تقدم الموسم الفلاحي 2017- 2018، أن أهم التدابير والإجراءات لإنجاح هذا الموسم الفلاحي تم اتخاذها خاصة في ما يتعلق بتوفير الأسمدة والبذور المختارة، فضلا عن اللقاءات التواصلية والتحسيسية، التي تم عقدها في هذا الموضوع مع فلاحي مختلف المناطق التابعة للنفوذ الترابي للمديرية.

*بيان اليوم:

- تقرير للبنك الدولي لسنة 2018: المغرب يقفز إلى الرتبة 25 عالميا في مؤشر دفع الضرائب. تمكن المغرب من تحقيق قفزة على مستوى مؤشر دفع الضرائب، حيث تقدم ب16 درجة خلال سنة، محتلا المرتبة 25 على المستوى العالمي، وذلك من أصل 189 بلدا شملها التقرير. وبهذا، وسع المغرب المسافة بينه وبين العديد من البلدان على هذا الصعيد، خاصة بلدان المغرب العربي، الجزائر وتونس وليبيا، التي احتلت على التوالي المراتب 157 و140 و128 في سلم هذا الترتيب العالمي.

- الطقس يرغم (لارام) على إلغاء رحلاتها نحو نيويورك. أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية أنه بسبب سوء الأحوال الجوية المسجلة بنيويورك منذ 4 يناير، وإثر إنذار سلطات مطار هذه المدينة بالإغلاق المتكرر للمطار الوطني جي. اف.كينيدي، ستعرف رحلات كافة شركات الطيران اضطرابات مهمة. وأبرزت الشركة في بلاغ لها، أن "الخطوط الملكية المغربية، بدورها، كانت مجبرة على إلغاء أو إعادة برمجة بعض الرحلات الرابطة بين الدار البيضاء ونيويورك (في الاتجاهين)"، داعية في هذا الصدد، المسافرين إلى الاستعلام حول وضعية رحلاتهم.

*لوماتان:

- استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، أمس الاثنين، بالعين، كلا من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيد ناصر بوريطة، ووزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد، اللذين سلما لسموه رسالة خطية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن هذه الرسالة تتعلق ب"العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها".

- بعد البنك الدولي، تخطط الحكومة للدخول في شراكة مع البنك الإفريقي للتنمية لإطلاق برنامج "تعزيز سلاسل القيمة والمقاولات الفلاحية". وتهدف هذه المبادرة، التي سيمولها البنك الإفريقي للتنمية بنحو 700 مليون درهم، إلى لدعم مسلسل اندماج المقاولات المتوسطة والصغيرة جدا في سلاسل القيمة الفلاحية من الإنتاج إلى التسويق.

*أوجوردوي لوماروك:

- موجة البرد: شرعت مؤسسة محمد الخامس للتضامن في إنجاز برنامجها للتدخلات الإنسانية في إطار عملية مواجهة البرد القارس شتاء 2018. وانطلقت المرحلة الأولى يوم السبت 6 يناير وستتواصل إلى غاية الخميس 11 يناير. وتهدف هذه العملية، التي تنظم سنويا، إلى مساعدة الفئات المعوزة التي تعيش في المناطق الجبلية والقروية والمتضررة من موجة البرد القارس.

- أكد الاتحاد الإسباني لجمعيات منتجي ومصدري الفواكه والخضر والزهور والنباتات الحية أن المغرب عزز خلال سنة 2017 موقعه كأول مصدر للفواكه والخضر للسوق الإسبانية، بقيمة صادرات بلغت 3ر462 مليون أورو إلى غاية أكتوبر الأخير. وأوضح الاتحاد، في بلاغ له، أن هذه الواردات من المغرب سجلت ارتفاعا بنسبة 36 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2016، مشيرا إلى أن المملكة تواصل سنة بعد أخرى تعزيز موقعها كأول مزود أجنبي لإسبانيا من الفواكه والخضر.

*ليكونوميست:

- نقل مدخرات التقاعد إلى شركة تأمين أخرى دون أي تأثير ضريبي أصبح أمرا ممكنا. والشرط الوحيد يتمثل في أن تشمل العملية جميع الأقساط أو الاشتراكات المدفوعة بموجب العقد المبدئي. وأثار هذا الإجراء، المنصوص عليه في قانون المالية 2018، مخاوف شركات التأمين، لاسيما عندما يتعلق الأمر بنقل على عقود كبيرة.

- ارتفاع كلفة الدعم الذي يقدمه صندوق المقاصة خلال سنة 2017 بنحو 13.4 مليار درهم. ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط وارتفاع استهلاك غاز البوتان. ومع ذلك، تظل هذه الكلفة أقل مما هو مقرر في قانون المالية لسنة 2017: 14.6 مليار درهم. وتفاقم هذا الأمر يظل مطروحا برسم هذه السنة، بالنظر إلى الارتفاع المسجل منذ الصيف الماضي في أسعار النفط، المرتبطة بأسعار غاز البوتان.

*لوبينيون:

- على غرار بلدان عربية أخرى، خلد المغرب، أمس الاثنين، اليوم العربي لمحاربة الأمية، بعزم قوي على القضاء على هذه الآفة، التي تشكل إحدى العقبات الرئيسية للتنمية. وتدل الإصلاحات التعليمية وبرامج محو الأمية، التي نفذتها المملكة في السنوات الأخيرة، على الاهتمام الخاص الذي توليه لهذه القضية، باعتبارها رافعة قوية للتنمية البشرية.

- أعلن بنك المغرب أن صافي الاحتياطيات الدولية للمملكة بلغت برسم الأسبوع الجاري 240,9 مليار درهم بزيادة 0,7 بالمئة مقارنة مع الأسبوع الذي قبله. وأوضح بنك المغرب، في نشرته الخاصة بالمؤشرات الأسبوعية للفترة من 28 دجنبر 2017 إلى 3 يناير 2018، أن صافي الاحتياطيات الدولية سجل تراجعا سنويا بقيمة 3,3 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، مشيرا إلى انخفاض قيمة الدرهم بنسبة 0,13 في المائة مقارنة مع الأورو، وبنسبة 0,21 بفي المائة مقارنة مع الدولار.

*ليبيراسيون:

- أثار الإغلاق المتكرر لنقط العبور بين المغرب ومدينتي سبتة ومليلية المحتلتين غضب التجار ورجال الأعمال الإسبان. وقد أطلقوا حملة تعبوية من أجل تطوير حركة المرور والتنقل عبر نقط العبور هاته. وتهدف هذه الحملة إلى جمع 10 آلاف توقيع كدليل على التضامن مع التجار وساكنة المدينتين المحتلين.

- بلغ عدد أفراد الجالية المغربية المقيمة بكندا، خلال سنة 2016، ما يقرب 73 ألف شخص، خاصة بمونريال. ويمثل المغرب ثالث أكبر مصدر للمهاجرين إلى كيبيك. ويسافر سنويا نحو 2500 شاب مغربي إلى كندا للدراسة في الكليات والجامعات، لاسيما في كيبك، لكن في الآونة الأخيرة أصبحوا يتوجهون إلى أقاليم أخرى. وتعود العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين إلى سنة 1962، وقد صادفت سنة 2017 الذكرى الخامسة والخمسين لهذه العلاقات الثنائية.

*البيان:

- أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن شريط الفيديو الذي يتم تداوله حاليا على تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، والذي يظهر فيه مجموعة من الأشخاص يعرضون شخصا آخر للضرب والجرح المفضي إلى الموت، مع التمثيل بجثته، هو شريط يوثق لجريمة وقعت بإحدى الدول الأجنبية. وأبرزت المديرية، في بيان حقيقة، أن الخبرات التقنية المنجزة أوضحت أن الشريط، الذي مدته خمسون ثانية، قد تعرض لتوضيب فني، بعدما تم حذف الصوت الأصلي باستعمال تطبيق معلوماتي وتعويضه بصوت يتكلم بلكنة ودارجة مغربية، في محاولة لتقديم الشريط على أنه يتعلق بجريمة وقعت بالمغرب.

- يحتضن مقر مجلس النواب من 8 إلى 12 يناير الجاري أشغال الدورة الخامسة للجنة البرلمانية المشتركة المغرب-كيبيك. وأوضح بلاغ للمجلس، أمس الاثنين، أن اللجنة البرلمانية المشتركة، التي سيترأس أشغالها كل من رئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي، ورئيس الجمعية الوطنية للكيبك السيد جاك شانيون، ستنكب على دراسة موضوعين أساسين يتعلق الأول بالبرلمان الالكتروني والمشاركة المواطنة، فيما يهم الثاني التغيرات المناخية والطاقات المتجددة، مضيفا أن أعضاء اللجنة سيتبادلون وجهات النظر حول المستجدات السياسية والبرلمانية ذات الاهتمام المشترك. وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب المغربي والجمعية الوطنية للكيبيك وقعا بالكيبيك يوم 16 ماي 2012 اتفاقية تقضي بإحداث لجنة برلمانية مشتركة بين المجلسين.