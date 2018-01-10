إطلالة على أبرز الصحف الصادرة بأمريكا الجنوبيّة

هسبريس - و.م.ع

انصبت اهتمامات الصحف الصادرة ببلدان أمريكا الجنوبية،على مواضيع من أبرزها الجولة التي من المقرر أن يجريها الرئيس الأرجنتيني إلى الخارج وحكومة المصالحة المرتقب تشكيلها بالبيرو، وأداء الاقتصاد الشيلي برسم 2017 وقرار القضاء تعليق تولي وزيرة العمل البرازيلية الجديدة مهامها، ومحاكمة الرئيس البرازيلي الأسبق لويس إينياسيو لولا داس سيلفا، والمواجهات بين مقاتلي حركة "فارك" و"جيش التحرير الوطني" بكولومبيا ووضعية 58 كولومبيا معتقلين بفنزويلا.

ففي الأرجنتين، تركزت اهتمامات اليوميات المحلية على مواضيع تهم على الخصوص الزيارة المرتقبة للرئيس الأرجنتيني لكل من روسيا وفرنسا، و احتمال توجيه تهمة إنشاء جمعية غير قانونية للنقابي و مدير إحدى اليوميات الأرجنتينية، مارسيلو بالسيدو.

وهكذا، كتبت يومية "دياريو بوبولار" أن الرئيس الأرجنتيني، ماوريسيو ماكري، سيقوم آواخر الشهر الجاري بزيارة إلى كل من روسيا وفرنسا للقاء نظيريه الروسي، فلاديمير بوتين، والفرنسي إيمانويل ماكرون، مشيرة إلى أن ماكري سيشارك أيضا في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس.

وأضافت أن ماكري سيعرب عن امتنانه للرئيسي الروسي على مشاركة بلاده في عمليات البحث عن الغواصة "سان خوان" التي فقدت منذ منتصف نونبر الماضي و على متنها طاقمها المكون من 44 شخصا، مبرزة أنه سيتم خلال اللقاء أيضا تدارس مجموعة من المواضيع على الخصوص الحاجة إلى تحقيق توازن في الميزان التجاري بين البلدين، واستقطاب الاستثمارات الروسية إلى البلد الجنوب أمريكي في مجالات مثل السكك الحديدية والطاقة النووية و صناعة السفن.

ومن جهتها، كتبت يومية " إل ديا" أن القاضي الفيدرالي بمدينة لا بلاتا، إرنستو كريبلاك، سيوجه إلى الكاتب العام لنقابة عمال وموظفي التعليم ومدير صحيفة "أوي" مارسيلو بالسيدو وزوجته، باولا فيغي، المعتقلين بالأورغواي، بالإضافة إلى كاتبه الخاص، ماوريسيو يبرا، تهمة إنشاء جمعية غير قانونية قد تصل عقوبتها إلى عشر سنوات من السجن.

وأشارت الصحيفة إلى أن تسليم بالسيدو إلى الأرجنتين قد يتأخر، نظر للتحقيقات التي يجريها معه القضاء بالأورغواي حول مصدر الأموال والسيارات الفخمة التي عثر عليها في مزرعته لحظة اعتقاله.

وبالبيرو، انصب اهتمام اليوميات المحلية، بالخصوص، حول الاستعداد للإعلان عن "حكومة المصالحة" الوطنية، و رفض حزب "القوة الشعبية" دعم ملتمس عزل رئيس الجمهورية الذي تعتزم "الجبهة الموسعة" تقديمه.

وهكذا، كتبت يومية " لاريبوبليكا" أن الحكومة بصدد استكمال فريقها الوزاري بعد اثني عشر يوما من إعلان رئيس الجمهورية، بيدرو بابلو كوشينسكي، العمل على تشكيل "حكومة للمصالحة"، مشيرة إلى أن هارولد فورسيت ، السفير البيروفي باليابان، من بين الأسماء الجديدة المرجحة بقوة للدخول إلى الحكومة لتولي حقيبة الخارجية، وأليخاندرو نيرا، مدير المكتبة الوطنية، الذي من المحتمل أن تسند له وزارة الثقافة.

ونقلت الصحيفة عن الناطق باسم الحزب الحاكم "بيروفيون من أجل التغيير، خوان شيبوت، تأكيده أن "الرئيس منكب حاليا بشكل مكثف إلى جانب رئيسة الحكومة لتشكيل الفريق الوزاري الجديد و ذلك من أجل الدفع بالاقتصاد و إقامة جسور جديدة للتواصل مع المجتمع".

ومن جانبها، أوردت "إل كوميرسيو" أن حزب القوة الشعبية الذي يتمتع بأغلبية المقاعد البرلمانية بالكونغرس، لن يدعم ملتمس عزل الرئيس كوشينسكي الذي يقترحه الفريق البرلماني "الجبهة الموسعة" و ذلك بعد العفو عن الرئيس الأسبق، ألبرتو فوجيموري.

وأضافت اليومية أن حزب القوة الشعبية، الذي تقوده كيكو فوجيموري، نجلة ألبرتو فوجيموري، يتفق مع العفو عن الرئيس الأسبق على الرغم من الاختلاف حول طريقة منح العفو، مؤكدة أن الحزب قد يدعم ملتمس عزل جديد إذا تعلق الأمر بقضايا فساد.

وفي البرازيل، تطرقت الصحف الى محاور تهم قرار العدالة تعليق تولي وزيرة العمل الجديدة مهامها، ومحاكمة الرئيس الأسبق لويس إينياسيو لولا دا سيلفا وارتفاع عدد جرائم قتل النساء بولاية ريو دو جانيرو.

وفي مقال بعنوان "العدالة تعلق تولي كريستيان برازيل مهامها كوزيرة للعمل"، ذكرت يومية "فولها دو ساو باولو" أن العدالة الفدرالية علقت حفل تولي برازيل مهامها، الذي كان مقررا على خلفية نزاع قضائي مع مستخدمين سابقين كانوا يعملون لصالحها.

وأوضحت أن هذا القرار أصدره القاضي ليوناردو داك وستا كوسيرو، عقب دعوى قدمها محامون يتهمون برازيل بانتهاك حقوق العمال، مبرزين أن النائبة برازيل أدينت بأداء غرامة ب 60 ألف ريال لفائدة أحد سائقيها ومنحت سائقا ثانيا 14 الف ريال لتفادي متابعات قضائية.

ونقلت اليومية تأكيد السائقين أنهما كانا يعملان لأكثر من 12 ساعة يوميا دون الاستفادة من حقوقهما كالأجر المخصص للساعات الإضافية والعطل، مشيرة الى أن الحكومة تعتزم استئناف هذا القرار القضائي.

وسلطت "أو غلوبو" الضوء على الاتهام بالانحياز الذي وجهه حزب العمال البرازيلي للمحكمة الفدرالية لبورتو أليغري حيث ستجري أطوار محاكمة الرئيس الأسبق لولا استئنافيا، مستندا في ذلك الى تعليق نشرته موظفة بالمحكمة بموقع فايسبوك.

وأوضحت اليومية أن الحزب آخذ على مديرة ديوان رئيس المحكمة، دانييلا لو، دعوتها الى سجن الرئيس الأسبق قبيل انطلاق محاكمته استئنافيا وقبل حكم المحكمة في التهمة الموجهة اليه والمرتبطة بإقامته في كواروخا.

وفي شأن آخر، أفادت يومية "جورنال دو برازيل" بأن محكمة العدل بولاية ريو دو جانيرو سجلت ارتفاعا في عدد جرائم قتل النساء سنة 2017 مقارنة مع 2016، موضحة أن عدد جرائم قتل النساء انتقل من 54 جريمة في 2016 الى 88 جريمة في العام الماضي.

وبخصوص حالات الاعتقال بسبب العنف الأسري، أبرزت الصحيفة، استنادا الى مرصد العنف ضد النساء، تسجيل ارتفاع على مستوى اللجوء الى العقوبات السالبة للحرية التي ارتفعت ب 173.45 في المائة بين 2011 و 2016 حيث انتقلت من 550 عقوبة سجنية الى 1504 حالة.

وفي الشيلي، أولت الصحف اهتماماتها لأداء الاقتصاد الوطني برسم 2017 واختيار مدرب جديد للمنتخب الوطني الشيلي لكرة القدم.

وأفادت "إل ميركيريو" أن الشيلي سجلت في 2017 معدل تضخم ب 2.3 في المائة، مشيرة إلى أن هذه النسبة هي الأكثر انخفاضا خلال السنوات الخمسة الأخيرة.

وأوضحت اليومية، استنادا الى المعهد الوطني للإحصائيات، أن ارتفاع مؤشر الأسعار عند الاستهلاك في دجنبر الماضي كان أقل من توقعات السوق والخبراء حيث بلغ 0.2 في المائة، مبرزة أن البلد الجنوب أمريكي كان قد سجل في 2016 معدل تضخم ب 2.7 في المائة.

وكتبت "لا ناثيون" أن الفائض التجاري للشيلي بلغ 6.9 مليار دولار برسم 2017، بفضل ارتفاع حجم الصادرات على الخصوص من النحاس، التي يتوفر البلد الجنوب أمريكي على احتياطات هامة منه.

وأبرزت اليومية، استنادا الى البنك المركزي، أن صادرات النحاس، التي تعتبر الشيلي أول منتج له على الصعيد العالمي، بلغت 34.043 مليار دولار في 2017، مسجلة بذلك أفضل أداء خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.

وأفادت "لاتيرسيرا" أن المدرب الكولومبي فلامينغو ريينا البالغ من العمر 60 عاما سيتولى تدريب المنتخب الشيلي الذي لم يتأهل لكأس العالم روسيا 2018.

وفي كولومبيا، اهتمت الصحف بالمواجهات بين المقاتلين السابقين في صفوف حركة "فارك" وعناصر حركة "جيش التحرير الوطني" ووضعية 58 كولومبيا معتقلين بفنزويلا وأعمال العنف بمدينة كارتاخين.

وأفادت "إل تييمبو" باندلاع مواجهات بين مقاتلي حركة "فارك" التي تحولت إلى حزب سياسي عقب توقيع اتفاق سلام مع الحكومة في نونبر 2016 وحركة "جيش التحرير الوطني" بجهة نارينو (جنوب غرب).

وعقب هذه المواجهات التي خلفت مصرع شخصين اثنين، عقدت السلطات المحلية اجتماعا طارئا للاستجابة الى دعوات فرض الأمن التي وجهتها ساكنة الجهة.

وأوضحت اليومية، التي لم تورد معطيات بشأن دوافع هذه المواجهات بين مقاتلي الحركتين، أن القتيلين هما مسلح ومدني.

وتطرقت "إل هيرالدو" لوضعية 58 كولومبيا موقوفين منذ 16 شهرا بفنزويلا بتهمة الإنتماء إلى مجموعة مسلحة.

وكشفت اليومية ان هؤلاء المعتقلين، الذين يستفيدون من وجبة طعام واحدة فقط خلال اليوم الواحد، قد شرعوا في إضراب عن الطعام احتجاجا على "الإهانات" التي يعتبرون أنفسهم ضحية لها.

وأشارت الصحيفة إلى أن قاضية بكراكاس قد أمرت في 21 نونبر الماضي الشرطة الفنزويلية بإطلاق سراحهم بسبب غياب الأدلة التي تدينهم.

وذكرت أن المتهمين يحملون الحكومتين الفنزويلية والكولومبية مسؤولية أي تدهور قد يطرأ على مستوى حالتهم الصحية، مذكرة بأن الرئيس الفنزويلي كان قد أعلن في شتنبر 2016 عن توقيف مجموعة مسلحة بالقرب من مقر الحكومة بكراكاس.

وخصصت يومية "إل اونيفيرسال" افتتاحيتها لتفاقم العنف بمدينة كارتاخينا، التي تعتبر أحد الوجهات السياحية الرئيسية بكولومبيا، والتي صنفتها اليونيسكو كتراث عالمي للإنسانية.

وأبرزت اليومية، استنادا الى مرصد مراقبة الجرائم، أن المدينة سجلت 252 جريمة قتل برسم 2017، مراكمة ارتفاعا على هذا المستوى ب 14 في المائة مقارنة مع 2016.