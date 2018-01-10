قراءة في بعض صحف منطقة أمريكا الشمالية

هسبريس ـ و.م.ع

تركز اهتمام الصحف الصادرة في أمريكا الشمالية، بشكل خاص، حول الجدل الذي أثاره كتاب جديد عن الرئاسة الأمريكية، والتدابير الاحترازية للحكومة الكندية تحسبا لتدفق المهاجرين السلفادوريين من الولايات المتحدة الأمريكية.

وكتبت صحيفة (واشنطن بوست) أن البيت الأبيض لا يزال يحاول احتواء النقاش الوطني حول أهلية الرئيس دونالد ترامب للاضطلاع بمسؤولياته، والذي حجب العمل الذي أنجزته الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي.

وسجلت الصحيفة أن الرئيس نفسه تدخل علنا في النقاش الذي أثاره الكتاب الجديد "النار والغضب" للصجفي مايكل وولف، معتبرا في تدوينة على موقع "تويتر" أنه "ذكي حقا" و "عبقري".

وكتبت الصحيفة أنه بدلا من التساؤل عما إذا كان الرئيس البالغ من العمر 71 عاما أهلا لشغل هذا المنصب، فإن مسؤولي البيت الأبيض انبروا فقط الى مهاجمة من تحلوا بالجرأة لطرح هذا التساؤل.

في موضوع آخر، ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) نقلا عن مسؤولين حكوميين أن ما يقرب من 200 الف شخص ينحدرون من السلفادور والذين سمح لهم بالعيش في الولايات المتحدة لأزيد من عقد من الزمان، أضحوا مطالبين بمغادرة البلاد.

وسجلت الصحيفة أن الامر يتعلق بأحدث تغيير في سياسات الهجرة تقدم عليه إدارة ترامب موضحة أن الإدارة الامريكية أعلنت عن إنهاء العمل ببرنامج إنساني يدعى "وضع الحماية المؤقتة" والذي يسمح للسلفادوريين بالعيش والعمل بشكل قانوني في الولايات المتحدة منذ الزلزال المدمر الذى ضرب بلادهم في عام 2001.

من جهتها، اهتمت صحيفة (واشنطن بوست) بموجة الحماس لترشيح مقدمة البرامج الشهيرة ، أوبرا وينفري، للانتحابات الرئاسية للولايات المتحدة في 2020، والتي كان لها، وفقا للصحيفة، وقع الصدمة في أوساط الحزب الديمقراطي.

وكتبت الصحيفة أن الارهاصات الأولى لهذه الموجة بدأت في وسائل التواصل الاجتماعي بعد التصريحات الاخيرة لأوبرا خلال حفل تقديم جوائز "جولدن جلوب"، ثم اتسع نطاقها على المستوى الوطني الأمر الذي دفع القادة الديمقراطيين والناشطين اليساريين إلى "النظر بجدية في هذه الإمكانية".

في كندا، نقلت صحيفة (لا بريس) عن وزير السلامة العامة رالف جوديل قوله إن الحكومة الاتحادية تتأهب لتدفق جماعي محتمل للمهاجرين السلفادوريين المقيمن حاليا بالولايات المتحدة والذين سيتم وقف العمل ب "وضع الخماية المؤقت" الممنوح لهم خلال أجل 18 شهرا. وأكد المسؤول الكندي، وفقا للصحيفة، ان بلاده "يجب أن تكون مستعدة لجميع الاحتمالات".

من جهتها، كتبت (لو جورنال دو مونريال) أن نقابة الجمارك والهجرة حذرت من أن حكومة أوتاوا غير مستعدة للتعامل مع تدفق جديد للمهاجرين بعدما أقدمت الولايات المتحدة على إلغاء "وضع الحماية المؤقت" الممنوح لنحو 200 الف من السلفادوريين.

وذكرت الصحيفة أن رئيس الاتحاد جان بيير فورتين أعرب عن قلقه من أن الوكالة الكندية لخدمات الحدود لم تعلن بعد عن إجراءات جديدة للصيف القادم لمعالجة هذه المشكلة.

وفي بنما، توقفت صحيفة "إل سيغلو" عند إعلان الحكومة البنمية، عن إيفاد خبير إلى عين مكان تصادم سفينتين، إحداهما مسجلة تحت العلم البنمي وأخرى مسجلة بهونغ كونغ، قبالة الساحل الشرقي للصين، من أجل جمع معلومات حول الحادث الذي أسفر عن فقدان 32 شخصا، بينهم 30 إيرانيا ومواطنين اثنين بنغلاديش.

واشارت الصحيفة إلى ان "سلطة الملاحة البحرية في بنما''، الهيئة المشرفة على قطاع الملاحة بالبلد الكاريبي، أعلنت، في بيان، أنها أوفدت أحد خبرائها إلى موقع الحادث منذ يوم السبت الماضي في إطار "التزامها بأحكام قانون التحقيق في الكوارث والحوادث البحرية، الذى ينص على مشاركة الدول المعنية بالتحقيق في أي حادث بحري".

من جهتها، ذكرت يومية "لابرينسا" ان المشاورات العمومية التي ينظمها البرلمان حول اسمي قاضيتين اقترحهما الرئيس خوان كارلوس فاريلا لشغل منصبين شاغرين بالمحكمة العليا بالبلاد، وسط تشكيك من المعارضة في استقلاليتهما عن الحكومة، ستتواصل حتى منتصف الشهر الجاري، ليصوت بعدها النواب بقبول أو رفض تولي الاسمين المقترحين منصب قاضيتين جديدتين بالهيئة القضائية العليا بالبلاد خلال العشر سنوات المقبلة.

وأضافت أن لجنة الاعتمادات بالبرلمان ستغلق لائحة الأشخاص العموميين والهيئات المعنية الذي يرغبون في التدخل خلال هذه المشاورات العمومية حول اقتراح تعيين زوليكا مور، المدعية الخاصة المكلفة بمكافحة الفساد، والمحامية توفار دي زاراك، زوجة النائب السابق لوزير الاقتصاد والمالية، لشغر المنصبين القضائيين الشاغرين.

واشارت الصحيفة إلى أن اللجنة توصلت أيضا بتقرير حول عدد من الملاحظات الكتابية الموجهة للمؤسسة التشريعية حول الاسمين المقترحين، مبرزة أن مسلسل مناقشة إقرار اسمي القاضيتين يتم وسط نقاشات محتدمة بين الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، في أفق الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في البلد الكاريبي السنة المقبلة.