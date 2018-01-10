عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الأربعاء ..

*المساء:

- يسارع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الزمن لتعديل مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين قبل إحالته على المجلس الوزاري، الذي سيصادق على النسخة النهائية. وكشفت مصادر مطلعة أن رئيس الحكومة يضغط في اتجاه الخروج عن الإطار الذي حددته الخطة الاستراتيجية الصادرة عن المجلس الأعلى، خاصة في ما يتعلق بمسألة مجانية التعليم. وأوضحت المصادر ذاتها أن العثماني يسعى إلى تعديل المادة التي تستثني الفقراء فقط من أداء رسوم التسجيل، خاصة وأن هذا المعطى سبق أن أشارت إليه الخطة الاستراتيجية بتنصيصها على إقرار رسوم التسجيل في التعليم العالي، وفي مرحلة لاحقة في التعليم الثانوي التأهيلي، مع تطبيق مبدأ الإعفاء الآلي على الأسر المعوزة، وهو الأمر الذي يطرح السؤال حول مصير الفئات المتوسطة.

- أكثر من 7 آلاف حالة إصابة بالليشمانيا بزاكورة. أكدت مصادر أن الإصابات بهذا المرض بإقليم زاكورة، وخاصة بجماعة تنزولين، ارتفعت إلى 7 آلاف حالة مصرح بها، وربما أكثر بكثير في ظل عدم إبلاغ مرضى عن إصابتهم. وذكرت المصادر ذاتها أن نسبة الإصابة بلغت 80 بالمئة في بعض الدواوير التابعة لجماعتي بوزروال وتنزولين، وأن المرض اتسعت رقعته بشكل مخيف وسط التلاميذ، حيث فاقت نسبة الإصابة 50 بالمئة ببعض المؤسسات.

*الصباح:

- إدريس جطو يكشف اختلالات ميزانية بنكيران. أزاح الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات ما تبقى من مساحيق تجميل عن تجربة حكومة عبد الإله بنكيران في تدبير المالية العمومية، إذ سلط الضوء على مجموعة من الاختلالات المرتبطة بتنفيذ ميزانية السنة ما قبل الماضية، خصوصا ما تعلق بتحديد عجز الميزانية وحجم المديونية والتكاليف، وكذا نجاعة التحصيل وغموض الضغط الجبائيين. ويتعلق الأمر بعدم احتساب الحكومة عند تحديدها مبلغ العجز في 40.6 مليار درهم خلال السنة المذكورة رسم الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات.

- البرلمان يفضح خروقات السكن الاجتماعي. لم يتردد نواب الأغلبية في توجيه اتهامات للمنعشين بالتلاعب في عروض السكن الاجتماعي، كاشفين النقاب عن خروقات خطيرة في ضوابط وإجراءات دفاتر التحملات، ومطالبين المجلس بفرض إحداث لجنة استطلاع للوقوف على الاختلالات. وسجلت فرق الأغلبية، في تعقيبها خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، أن هناك كثيرا من البيانات التي ظهرت فيها اختلالات وضعف جودة الشقق التي يوفرها السكن المذكور، مشيرة أيضا إلى عدم احترام آجال تسليم الشقق في الوقت المحدد من قبل المنعشين العقاريين.

*أخبار اليوم:

- أخيرا موقع إلكتروني لتلقي شكايات المواطنين. تم يوم أمس إعطاء الانطلاقة الرسمية للبوابة الوطنية للشكايات (chikaya.ma)، حيث سيكون بإمكان أي مواطن ملء استمارة شكايته تجاه إدارة معينة، وتلقي جواب في مدة لا تتجاوز 60 يوما. وأكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بهذه المناسبة، أن هذا الورش "الحيوي والمهم" سيمكن من معالجة جميع الاختلالات التي تعرفها الإدارة من رشوة ومحسوبية وتهرب من المسؤولية.

- صندوق التماسك الاجتماعي يجر لفتيت إلى المساءلة بمجلس النواب. يمثل وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الثلاثاء المقبل، أمام لجنة مراقبة المالية بالغرفة الأولى، لتقديم تفسيرات لملاحظات تقرير المجلس الأعلى للحسابات، حول الاختلالات التي عرفها صندوق التماسك الاجتماعي والبرامج التي يمولها. وحسب مصادر برلمانية، فإن لفتيت مطالب ببسط المعايير التي يعتمدها الولاة والعمال لإعداد المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي.

*الأحداث المغربية:

- احتجاجات جرادة .. كشف عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عن قرب قيام رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني بزيارة إلى الجهة الشرقية. وهاجم رباح المنتخبين الذين شاركوا في احتجاجات مدينة جرادة، معتبرا أن دورهم هو البحث عن حلول وجلب استثمارات، عوض المشاركة في الاحتجاجات مثل جمعيات المجتمع المدني. وكشف الوزير، الذي قاد مفاوضات الحكومة مع المحتجين بجرادة، أن الحوار مع ممثلي الساكنة والسلطات كان إيجابيا، مؤكدا أن المحتجين قدموا لنا درسا في الاحتجاج.

- قال وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، إن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات غير المسبوقة في مجال التشغيل. وأبرز السيد يتيم، في معرض رده على سؤال شفوي حول محدودية السياسات الحكومية الخاصة بدعم الشباب للولوج إلى سوق الشغل، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أنه تم إحداث ما مجموعه 42 ألفا و718 منصب شغل سنة 2017 وميزانية 2018، بالإضافة إلى إحداث 55 ألف منصب شغل بالتعاقد سنة 2018-2019.

*العلم:

- قانون الإضراب: يتيم يتحرك من أجل قانون رهن المغرب لعقود من الزمن. بعث محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، بنسخ من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب إلى كافة المركزيات النقابية. ويوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يؤكد أن المنهجية المعتمدة من قبل الحكومة الحالية ما هي إلا استمرار لنفس النهج السابق لحكومة عبد الإله بنكيران، موضحا أن حكومة العثماني تلجأ إلى تهريب القضايا المرتبطة بالحوار الاجتماعي إلى فضاءات التشريع، التي تتوفر فيها الحكومة على أغلبية لتمرير كل قضاياها، والتي يكون فيها المواطن أو الموظف هو الحلقة الأضعف.

- أعلن مرصد السياحة أن النشاط السياحي بالمغرب حافظ على وتيرة نمو ثابتة ومستمرة منذ بداية السنة الماضية وإلى غاية متم شهر نونبر بزيادة بلغت 10 في المئة في أعداد السياح الوافدين على النقط الحدودية بالمملكة. وأوضح المرصد، في إحصائيات حول السياحة الوطنية برسم الأشهر ال11 الأولى من سنة 2017، أن الأسواق الرئيسية المصدرة للسياح واصلت تسجيل نسب نمو مهمة، ولاسيما، ألمانيا (15 في المائة) وهولندا (9 في المائة) وإسبانيا (8 في المائة) وإيطاليا (9 في المائة)، مضيفة أن الأسواق السياحية الصاعدة بالنسبة للمغرب، حافظت بدورها على توجهها التصاعدي بزيادة قدرها 173 بالمائة بالنسبة للصين واليابان (39 في المائة)، وكوريا الجنوبية (28 في المائة) والولايات المتحدة الأمريكية (30 في المائة)، والبرازيل (57 في المائة).

*رسالة الأمة:

- مؤشر .. جواز السفر المغربي يتيح الدخول إلى 61 دولة بدون تأشيرة. صنف تقرير مؤشرات جوازات السفر العالمي لسنة 2018 المغرب في المرتبة السابعة عربيا و74 عالميا في قائمة أقوى جوازات السفر من حيث حرية السفر من دون تأشيرة أو قيود، وذلك من أصل 188 دولة شملها التصنيف. وكشف التقرير، الذي أصدرته مؤسسة "هينلي" الدولية، عن تقدم المغرب بأربع درجات بالمقارنة مع سنة 2017، التي كان يحتل فيها المرتبة 78.

- المؤشر العالمي لسرعة الأنترنت .. احتل المغرب المرتبة 76 من حيث أقوى شبكات الجيل الثالث والرابع للأنترنت، و102 من حيث سرعة الأنترنت ذات العريض، وذلك حسب التقرير الذي نشره "أوبن سينيال" المتخصصة في تحليل أسواق الاتصالات العالمية، الخاص بشهر دجنبر. واحتل المغرب المرتبة 76 من حيث سرعة الأنترنت في الجيل الرابع من الهواتف المحمولة، من أصل 123 دولة شملها التقرير، بمتوسط سرعة تحميل بلغت 16.42 ميغابايت في الثانية، مسجلا بذلك تقدما بدرجة واحدة مقارنة مع التصنيف الخاص بشهر نونبر.

*الاتحاد الاشتراكي:

- أكدت الحكومة أنه لم يتم تحويل الغلاف المالي المرصود للاستثمار بجهة سوس ماسة إلى أي جهة أخرى تحت أي ذريعة كانت، موضحة "أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال القيام بذلك، اعتبارا للمساطر القانونية المعمول بها". جاء ذلك في بيان حقيقة للوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، ردا على خبر نشرته إحدى الجرائد وتناقلته عدة مواقع إلكترونية، بعنوان "تحويل 11 مليارا من ميزانية سوس إلى مشاريع الحسيمة". وأضاف المصدر أن الحكومة، التي أكدت أن الخبر المذكور لا أساس له من الصحة، "تتأسف لكون بعض الأقلام، وهي قليلة بالمناسبة، تلجأ إلى الافتراءات والأكاذيب لملء الفراغ، ضاربة عرض الحائط المبادئ والقيم النبيلة والشريفة لمهنة الصحافة".

- أكد الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الخامسة للجنة البرلمانية المشتركة بين مجلس النواب والجمعية الوطنية لكبيك، أن انتظام دورات اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والكيبيك يجسد الإرادة القوية للمؤسستين التشريعيتين من أجل تكريسها كإطار للتشاور والحوار الـممأسس، ومختبر لإنضاج الأفكار والاقتراحات الكفيلة بتعزيز التعاون بين كيبيك والمغرب، ومواكبة عمل المؤسسات الأخرى الهادف إلى الرقي بالتعاون الثنائي إلى مستوى الإمكانيات التي يتيحها، والتحديات التي تواجههما معا في عالم كثير التقلبات.

*بيان اليوم:

- أكد وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، أن إخراج المجلس الوطني للصحافة إلى حيز الوجود يوجد في صدارة أولويات تنزيل مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، وأولويات قطاع الاتصال خلال هذه الولاية الحكومية، باعتباره مرجعا أساسيا لتنظيم المهنة واحترام أخلاقياتها. وأوضح السيد الأعرج، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب تقدم به فريق العدالة والتنمية حول "إجراءات إخراج المجلس الوطني للصحافة إلى حيز الوجود"، أن مصالح قطاع الاتصال شرعت، من أجل استثمار الزمن التشريعي، في أجرأة وتسريع وتيرة تفعيل مقتضيات القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، وباقي مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، والتي يتم الاشتغال عليها بشكل متوازي ووفق مقاربة تشاركية تراعي انتظارات المهنيين.

- الأسيويون والأمريكان ينعشون وجهة المغرب السياحية. يستفاد من إحصائيات صدرت عن مرصد السياحة، برسم الأشهر ال11 الأولى من سنة 2017، أن الأسواق السياحية التي تعتبر صاعدة بالنسبة لوجهة المغرب، وخاصة الصين والبرازيل، حافظت على المنحى التصاعدي الذي سجل خلال السنوات السابقة، حيث تضاعف توافد السياح الصينيين بنسبة 173 بالمئة، فيما ارتفع عدد البرازيليين بنسبة 57 بالمئة.

*لوماتان:

- تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ستتولى القوات المسلحة الملكية إقامة مستشفيين ميدانيين طبيين جراحيين على التوالي بالجماعة القروية للا عزيزة بإقليم شيشاوة، وبالجماعة القروية أمسمرير بإقليم تنغير. وذكر بلاغ للقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية أن هذه العملية، التي تأتي موازاة مع مبادرات أخرى تتم بأمر من جلالة الملك، تهدف إلى تعزيز الدعم والمساعدة المقدمين إلى ساكنة هذه المناطق لمواجهة الانخفاض الكبير في درجات الحرارة التي تعرفها العديد من مناطق المملكة.

- يخلد الشعب المغربي يوم غد الخميس الذكرى ال74 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال (11 يناير 1944)، وهي مبادرة شجاعة تبرز التلاحم القوي القائم بين الحركة الوطنية والعرش العلوي المجيد، في الكفاح من أجل تحقيق الحرية والاستقلال. وقد دشن هذا الحدث، الذي تم ترسيخه بماء من ذهب في تاريخ المغرب، عهدا جديدا من خلال إبرام اتفاق تاريخي بين بطل التحرير، الملك الراحل المغفور له محمد الخامس، وقادة الحركة الوطنية، في تعبير عن الإرادة المشتركة للعرش والشعب لإنهاء الحماية والشروع في بناء مغرب حر ومستقل.

*أوجوردوي لوماروك:

- أسئلة كتابية: حان وقت تقديم الحصيلة. أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة توصلت خلال الدورة البرلمانية الحالية والسابقة، بما لا يقل عن 427 3 سؤالا كتابيا. وأجابت على ما مجموعه 652 1 سؤالا. وخلال الدورة البرلمانية السابقة، بلغ عدد الأسئلة 5357 سؤالا، 3426 منها شفهيا، و1931 كتابيا.

- قال وزير الثقافة والاتصال، السيد محمد الأعرج، إن الوزارة توصلت إلى حدود نهاية أكتوبر 2017، بأزيد من 536 تصريحا لإحداث صحف إلكترونية، موزعة بين تصاريح الإصدار وفق مفهوم قانون الصحافة والنشر السابق وشهادات إيداع الصحف الإلكترونية من النيابات العامة للمملكة وفق القانون الحالي. وأوضح السيد الأعرج أن الوزارة تواكب قطاع الصحافة الإلكترونية من خلال إطلاق برامج تمكن من تأهيل العاملين في هذا القطاع الذي له خصوصيات، من خلال التكوين والتكوين المستمر ضمن رؤية شمولية ومتكاملة تتضمن الجوانب المتعلقة بالإطار التنظيمي والقانوني والنموذج الاقتصادي لمقاولات الصحافة الالكترونية وأخلاقيات المهنة والملكية الفكرية والدعم العمومي، وذلك بهدف تمكين القطاع من الشروط التقنية والمهنية اللازمة للقيام بوظائفه على أكمل وجه.

*ليكونوميست:

- 3 مليارات درهم لمحطة لنقل الطاقة إلى سوس ماسة. فبعد المشروع الضخم لمحطة التحلية، ستتوفر المنطقة قريبا على هذه البنية الجديدة على موقع سد عبد المؤمن، على بعد 70 كلم عن مدينة أكادير. وسيشرف على إنجاز هذه المحطة، التي تعود للمكتب الوطني للماء والكهرباء، فرع الكهرباء، مجموعة "فينشي كونستريكسيون" بما مجموعه 284 مليون أورو. وتتعهد المجموعة الفرنسية بتأمين دراسات التنفيذ، وإنجاز الهندسة المدنية، وتوفير التجهيزات ومعدات النقل، إضافة إلى إجراء الاختبارات وتشغيل المحطة.

- وزارة المالية مدعوة إلى "تحسين اتصالاتها المتعلقة بالمالية العامة". هذه إحدى توصيات المجلس الأعلى للحسابات، الذي قدم للتو تقريره بخصوص تنفيذ ميزانية سنة 2016. وأشار المجلس، في هذا التقرير، إلى سلسلة من الاختلالات التي شابت عملية تنفيذ ميزانية 2016. وفي مقدمتها غياب بعض المعلومات التي تساعد على فهم أفضل للوضعية الحقيقية للحسابات العمومية. وهذا يتعلق بعدة جوانب من قانون المالية.

*لوبينيون:

- أكد المحلل الاقتصادي، عزيز لحلو، في معرض تعليقه على انعكاسات سياسة تعويم الدرهم، في حديث للصحيفة، أننا أمام وضع اقتصادي "سيغرقنا في الفراغ"، مع خطر التضخم والمزيد من البطالة، وهروب رؤوس الأموال نحو سبتة ومليلية الحدتلتين وجبل طارق.

- عقدت الفيدرالية البيمهنية المغربية للفواكه الحمراء جمعها العام التأسيسي بالعرائش، بهدف إحداث إطار لتطوير وتشجيع قطاع الفواكه الحمراء بالمغرب والدفاع عن المصالح المشتركة للمهنيين. وتسعى الفيدرالية، حسب بلاغ لها، إلى القيام بكل الإجراءات الضرورية لتشجيع تسويق إنتاج قطاع الفواكه الحمراء بالمغرب وبالخارج، والبحث عن أسواق جديدة، ومواكبة المهنيين في جهودهم لتسويق منتوجاتهم، بالإضافة إلى المشاركة في تنظيم السوق الداخلي ونشر المعلومات المتعلقة بقطاع الفواكه الحمراء والأسواق المحتملة.

*ليبيراسيون:

- صادقت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين على توصية للحصول على إذن المجلس للتفاوض بشأن بروتوكول جديد للصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وذلك بالنظر إلى أن البروتوكول الحالي سينتهي في 14 يوليوز 2018. وذكرت المفوضية، في بيان لها، بأن المفوض الأوروبي للبيئة والشؤون البحرية والصيد، كارمينو فيلا، ووزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، أعربا سنة 2017 عن عزمهما تجديد هذه الآلية الهامة بالنسبة لكلا الطرفين.

- مجلس النواب يعقد العزم على محاربة التغيب. وفي هذا الصدد، أقدم المجلس على تفعيل أحكام نظامه الداخلي بالكشف عن أسماء النواب المتغيبين عن الجلسات الأخيرة، وقد يتم إجراء اقتطاعات من رواتبهم.

*البيان:

- أعاد مشروع القانون الإطار حول التعليم، الذي قدمته الحكومة، القطاع إلى واجهة المشهد السياسي والإعلامي. وغاب تكافؤ الفرص عن هذا المشروع، الذي جاء غارقا في العموميات، في تناقض صارخ مع المبادئ التي ينص عليها الدستور. أما الجودة، التي تعد شرطا أساسيا لتحقيق النتائج الحاسمة، فقد تمت الإشارة إليها فقط تحت ضغوطات ظرفية.

- قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، إن إطلاق مرحلة إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2018-2021 تم بتفاعل مع المجتمع المدني. وتهدف هذه الخطة إلى معالجة مختلف التدابير التي يتعين على الحكومة اتخاذها لتلبية احتياجات المواطن المغربي في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية.