جولة في صحف أوروبا الشرقية الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

اهتمت الصحف الصادرة اليوم الأربعاء بمنطقة شرق أوروبا بقضايا متنوعة، من بينها التشكيلة الحكومية الجديدة ببولونيا وتطلعاتها الداخلية والخارجية، وتأييد الأتراك لانضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي، وقضايا اقتصادية روسية ، واحتجاجات المزارعين اليونانيين لحمل الحكومة على الاستجابة لملفهم المطلبي، إضافة إلى مواضيع أخرى.

ففي بولونيا، كتبت صحيفة "فبروست" أن "التشكيلة الحكومية الجديدة غيرت عديد أسماء "وازنة " وجهت اليها الانتقادات في الآونة الاخيرة لعدم قدرتها على اقناع مكونات المجتمع بجدوى تصوراتها ،أو لعدم قدرتها على تنزيل برنامج حزب (القانون والعدالة) الحاكم على أرض الواقع ،وكذا لعدم تمكنها من اقناع شركاء خارجيين في قضايا سياسية وبيئية هامة".

واعتبرت ان تغيير الحكومة "يتماشى والمتطلبات السياسية الداخلية والخارجية الراهنة ،وجاء في وقته المناسب ،مع بدء التسخينات الخاصة بالانتخابات التشريعية المرتقبة خلال السنة القادمة ،التي ستحكمها حسابات معقدة ومنافسة شديدة ،مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة مراجعة حسابات بولونيا مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي ،لكسب الرهان القاري والدولي ،والتي لن تتأتى إلا بوضع تصورات تدبيرية جديدة توافق وجهة نظر المنتظم الأوروبي ومبادئه الاساسية ".

ورأت صحيفة "غازيتا بولسكا" أن التشكيلة الحكومية الجديدة ،التي تم خلالها إقصاء وزراء الخارجية والدفاع والبيئة والرقمنة والداخلية ،تلتزم بالتوافقات السياسية لحزب الحاكم داخليا أو في علاقته بمحيطه السياسي ،مع حرص رئيس الحكومة الجديد ماتيوس مورافيسكي على ضمان التوازن داخل الحزب الذي يمثله ،وكذا ضمان التفاهم مع مختلف مؤسسات البلاد وتيسير التعاون فيما بينها ".

وذهبت الصحيفة ،القريبة من الحكومة ،الى حد اعتبار الحكومة الجديدة بتشكيلتها "المتوازنة ،الحكومة المناسبة في الوقت المناسب ،والقادرة على رفع التحديات السياسية الداخلية والخارجية ،بعد أن تمكنت الحكومة السابقة من ضمان استقرار الاقتصاد وتحقيق النمو الذي ينشده المجتمع ".

ومن جهتها ،رأت صحيفة "فبوليتيسي" أن الحكومة البولونية الجديدة "مؤهلة لتغيير النظرة التي علقت بذهن مؤسسات الاتحاد الأوروبي بكون بولونيا دولة المواجهة وغير مستعدة لتكييف قراراتها السياسية والتشريعية مع مبادئ المنتظم الأوروبي ،كما أنها مؤهلة للتواصل مع المجتمع بخطاب واقعي ومقنع ".

واعتبرت الصحيفة أن "التشكيلة الحكومية الجديدة ،التي لا يمكن اعتبارها واقي جديد للصدمات ، على عاتقها مسؤوليات جمة داخلية وخارجية لا تتعلق فقط بالقضايا الاقتصادية وازدهار المجتمع والاستقرار والأمن وحماية البيئة ،وإنما تتعلق أيضا بسمعة بولونيا الخارجية ،خاصة بعد أن تحملت المسؤولية الجديدة بمجلس الأمن الدولي كعضو غير دائم ،و في أفق استضافتها لحدث عالمي يتمثل في تنظيم قمة المناخ (كوب 24 ) في بحر السنة الجارية ".

وفي اليونان، ذكرت صحيفة (تا نيا) ذكرت أن المزارعين اليونانيين قرروا القيام بسلسلة من الاحتجاجات اعتبارا من 12 يناير الجاري ،بما في ذلك اغلاق الطرق السيارة والمنافذ الحدودية بالآلات الفلاحية لحمل الحكومة على الاستجابة لملفهم المطلبي.

وأضافت الصحيفة أن المزارعين يحتجون على الزيادة في المساهمات في الصناديق الاجتماعية والتي يجري تنفيذها من 2018 الى غاية 2022 ،ويطالبون باعفاء من الضريبة على الدخل لما دون 12 الف أورو سنويا والرفع من الدعم الحكومي على عدد من القطاعات المتضررة ،وإلغاء الضريبة السنوية المفروضة على الاراضي الزراعية.

صحيفة (تو فيما) ذكرت أن أرباب السفن اليونانيين أنفقوا العام 2016 ما مجموعه 47ر4 مليار أورو في تعزيز أسطولهم البحري بما في ذلك اقتناء سفن ونقالات ضخمة وبناء أوراش للصيانة البحرية معززين بذلك مرتبتهم الأولى عالميا في القطاع البحري.

صحيفة (كاثيمنيري) ذكرت أن نصف الأطباء اليونانيين متمركزون في العاصمة أثينا التي يوجد بها 34 الف و759 طبيب من مختلف التخصصات من أصل 70 ألف و964 طبيب في البلاد.

وأضافت الصحيفة أن قطاع الصحة في البلاد يعاني من غياب التوازن بين المدن والجزر الكثيرة في البلاد ،التي تعاني من نقص حاد علاوة على ظاهرة هجرة الأطباء للعمل في الخارج بسبب الأزمة الاقتصادية في البلاد ،حيث غادر خلال السنوات الخمس الأخيرة ما لا يقل عن 4000 طبيب غالبيتهم لبلدان شمال أوربا.

وفي روسيا، كتبت صحيفة (ذو موسكو تايمز) أن السلطات الروسية أتلفت منذ سنة 2014 أزيد من 19 ألف طن من المود الغذائية، بسبب حظر استيراد بعض المنتجات الغذائية الذي فرضته عليها بعض الدول الغربية.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصادر بوزارة الفلاحة الروسية، أنه منذ غشت 2014 تم فرض عقوبات على موسكو من قبل بعض الدول الغربية بعد ضمها شبه جزيرة القرم إلى روسيا، ومنذ ذلك الحين دمرت سلطات البلاد مئات الأطنان من الفواكه والخضر والجبن والمنتجات الحيوانية.

من جهتها، أفادت صحيفة (إر بي سي) الاقتصادية أنه يتوقع أن تشهد مبيعات السيارات الجديدة والمركبات التجارية الخفيفة بروسيا ارتفاعا ملحوظا خلال سنة 2018، على الرغم من أنه سيكون هناك ارتفاع طفيف فى الأسعار.

وذكرت الصحيفة نقلا عن الخبير في قطاع السيارات، ألكسندر ريابوخين، أن المبيعات قد تقفز بنسبة 12 في المائة لتصل إلى نحو 8ر1 مليون سيارة، مشيرا إلى أن أبرز العوامل التي ساهمت في تحقيق هذه القفزة النوعية تجلت في الدعم الكبير الذي أولته الحكومة لهذا القطاع خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى الإقبال الكبير والمكثف من قبل المواطنين على اقتناء السيارات بمختلف أنواعها.

من جهتها، ذكرت صحيفة (كوميرسانت)، في نسختها الاقتصادية، أن حلم شركة (غازبروم) طويل الأمد بتصدير الغاز الطبيعي الروسي المسال الى الولايات المتحدة قد يصبح حقيقة، لكن ليس بالطريقة التي كان يتوقعها عملاق الطاقة الروسي.

وأشارت اليومية إلى وجود احتمال كبيرا بأن تصبح أمريكا مستوردا رئيسيا للغاز الطبيعي الروسي المسال، بالنظر إلى العجز في حجم التزود بالوقود ،الذي عانت منه السوق الأمريكية خلال السنوات الأخيرة.

وفي تركيا، ذكرت صحيفة (الحرية دايلي نيوز) أن الغالبية العظمى من الأتراك يواصلون تأييد انضمام بلادهم إلى الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن قلة منهم فقط يعتقدون أنه يمكن تحقيق هذا المبتغى في القريب العاجل.

ونقلت الصحيفة نتائج استطلاع أجري مؤخرا أفادت بأن نحو 9ر78 في المائة من المستطلعة آراؤهم يؤيدون انضمام بلادهم للاتحاد الاوروبي، أي بارتفاع ملحوظ مقارنة بسنة 2016 ( 5ر75 في المائة) وسنة 2015 (8ر61 في المائة)، وذلك بالرغم من "كل التطورات السلبية التي حصلت بين أنقرة وبروكسل خلال سنة 2017".

وأضافت الصحيفة أن هذا الدعم الكبير يمثل رسالة للحكومة مفادها أن هناك إرادة وطنية لمباشرة الإصلاحات الضرورية التي يقتضيها مسلسل الانضمام الاتحاد الأوروبي، وتحقيق تقارب جديد مع هذا المنتظم ".

وأشارت إلى أن هذا الدعم "يحمل أيضا في طياته تحذيرا للاتحاد الأوروبي، على اعتبار أن الاستطلاع يوضح أن السياسات التي تقصي تركيا تفتقد للرؤية والحس الجيد، مضيفة أنه سيكون "منافيا للأخلاق وخطأ استراتيجيا إقصاء بلد يبلغ تعداد سكانه 80 مليون نسمة، يؤيد غالبيتهم الانضمام إلى الاتحاد، من تحقيق هذا الحلم".

من جهتها، أبرزت صحيفة (دايلي صباح) انتقاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإدانة محكمة بنيويورك مصرفيا تركيا بخرق العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

ونقلت عن أردوغان قوله ،في كلمة أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم ،"من فشل في تنفيذ محاولة الانقلاب في بلادنا في يوليوز 2016 يبحث عن طريقة أخرى للانقلاب"، معتبرا أن "الدعوى القضائية في أمريكا بحق مدير بنك تركي عنوان لمحاولة انقلاب بمضمون سياسي".

وفي النمسا، توقفت صحيفة (فينر زايتونغ) عند الإضراب الذي بدأته، يوم الإثنين، النقابة الألمانية لعمال المعادن والصناعات الإلكترونية (آي جي ميتال) ، أكبر نقابة عمالية في ألمانيا، للمطالبة بالزيادة في أجور العاملين بنسبة 6 في المائة وإتاحة إمكانية خفض أوقات العمل إلى 28 ساعة أسبوعيا لكافة أعضاء النقابة البالغ عددهم 9ر3 مليون عامل.

واعتبرت الصحيفة أن الخطوة التي أقدمت عليها النقابة الألمانية من شأنها أن تفتح نقاشا يتجاوز نطاقه الحدود الوطنية، مشيرة إلى أنه "من وجهة نظر أرباب العمل فإنه من غير المقبول أن يقرر الموظفون من تلقاء أنفسهم خفض أوقات العمل دون أن تضرر، في المقابل، الأجور التي يتقاضونها".

ورأت الصحيفة أننا، من جهة أخرى، "إزاء جيل جديد من الشباب يسعون إلى إيجاد توازن جديد بين الحياة المهنية والخاصة، ويعتبرون أن التفكير في المستقبل يجب أن لا ينعكس سلبا على الحياة الخاصة ويؤثر عليها".