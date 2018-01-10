عرض لأبرز اهتمامات اليوم للصحف الأوروبيّة

هسبريس - و .م .ع

اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاربعاء في بلدان اوروبا الغربية ب"البريكست" والعلاقات بين الكوريتين والتعديل الوزاري في بولونيا والوضع السياسي في كتالونيا.

وتطرقت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية الى التصريحات الحادة للوزير البريطاني المكلف بالبريكست ديفيد ديفيس الذي آخذ على الاتحاد الأوروبي التحضيرات التي يجريها للتعامل مع احتمال عدم التوصل الى اتفاق مع المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي نهاية مارس 2019.

ونقلت الصحيفة عن الوزير المكلف بالبريكست قوله إن مقاربة الاتحاد الاوروبي "تضر بالمصالح البريطانية".

كما أشار الوزير البريطاني إلى "الانتهاكات المحتملة لحقوق المملكة المتحدة كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي"، لكن بروكسل رفضت الاتهامات التي وجهتها لندن.

ومن جهة أخرى،تناولت صحيفة "ديلي ميل" الزيارة التي قام بها الأمير هاري وخطيبته ميغان ماركل إلى محطة إذاعية يوجد مقرها في بريكستون، الحي الشهير في لندن والمعروف بتنوعه الإثني، حيث لقي الخطيبان ترحابا حارا.

وكتبت الصحيفة أن حشدا من الناس تحدى الطقس البارد لرؤية الخطيبين لدى وصولهما الى محطة الاذاعة المخصصة للشباب.

وتمحورت اهتمامات الصحف الالمانية حول المباحثات التمهيدية لتشكيل حكومة على خلفية الخطط المعلنة للتخلي عن أهداف حماية المناخ في افق 2020 والعلاقات بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية.

وأشارت صحيفة "بيرلينر تسايتونغ" الى ان التحالف السابق كان دائما يسعى إلى نهج سياسة مناخية مع تطبيق فرملة اليد، وان التحالف المقبل سيحذو حذوه"، مؤكدة ان فشل بلوغ اهداف المناخ لعام 2020 لا يعود إلى بداية عام 2018، ولكن الى الفترة التشريعية الماضية.

وأضافت اليومية انه بعد نجاح مؤتمر باريس حول المناخ في نهاية عام 2015، كان على التحالف أن يعترف بأن زمن الكلام قد انتهى وأنه يجب البدء في التخلص التدريجي من توليد الطاقة التي تعمل بالفحم.

وترى صحيفة "دي فيلت" أن الامر لا يتعلق في المقام الأول بفشل سياسة المناخ لتحالف الاتحاد المسيحي والاشتراكيين الديمقراطيين، كما يقول حزبا الخضر واليسار ولكنه في المقام الاول فشل في سياسة الطاقة الخضراء والمناخ.

وسجلت أنه على الرغم من تكاليف الانتقال الطاقي الكبيرة ، فإن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لم تنخفض لمدة عشر سنوات، لأن الأدوات والوسائل المعتمدة ليست مناسبة على حد قول اليومية.

وبخصوص العلاقات بين الكوريتين، قالت صحيفة "فرايه برس" إن المحادثات في كوريا ذات دلالة بالنسبة للجانبين مضيفة أنها تعزز دور كوريا الجنوبية في مواجهة الولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة اذا لم ينقطع الخط بين الكوريتين ، فان الرئيس مون جاي يستطيع ان يحقق فوائد إعادة لم شمل الاسر، ومن جانبه يأمل كيم جونغ في تخفيف نظام العقوبات.

من جانبها ، كتبت صحيفة "فرانكفورتر روندشاو" انه "في الصف المدرسي، يتلقى الطفل العدواني أكبر قدر من الاهتمام، كما هو الحال على نطاق عالمي مع كيم جونغ أون: فهو يستفز المجتمع الدولي واذا عرض اجراء محادثات، فسيكون هناك انفراج ويتوقع كيم رفع العقوبات، منبهة الى انه بعد الالعاب الاولمبية سيكون من المهم عدم تقديم تنازلات كثيرة.

وفي بلجيكا، اهتمت الصحف بالتعديل الوزاري في بولونيا نتيجة إقالة وزراء مثيرين للجدل، معتبرة أن هذه الخطوة هي محاولة من وارسو لتحسين صورتها مع الاتحاد الأوروبي.

وعلقت (لوسوار) على هذا التعديل حيث اعتبرت أن الوزير الأول البولوني الجديد ماتوز مورافيكي حل ببروكسل أمس الثلاثاء منتشيا بإقالة الوزراء المثيرين للجدل وخاصة الدفاع والبيئة والشؤون الخارجية.

من جانبها، أشارت (ليكو) تحت عنوان " وارسو تحاول تفادي الأسوأ مع أوروبا " إلى أنه وبعد سنتين من الصراع الحاد بين بولونيا وأوروبا بعد تصويت الحكومة التي كان يقودها بيتا سيدلو على قوانين مكنتها من بسط يدها على القضاء، تأتي زيارة الوزير الأول البولوني بعد تعديل شمل نصف تشكيلة الحكومة بهدف التخفيف من حدة التوتر في العلاقات مع أوروبا.

أما (لاليبر بلجيك) فأكدت أن الوزير الأول ماتوز مورافيكي عازم على تحسين العلاقات بين بولونيا والاتحاد الأوروبي على الرغم من أن ذلك تطلب إقالة عدد من أعضاء حكومته.

وفي إسبانيا، ركزت الصحف على استقالة آرتور ماس من رئاسة الحزب الديمقراطي الأوروبي الكاتالاني، إحدى أهم التشكيلات السياسية المؤيدة للاستقلال.

وكتبت (إل باييس) أنه وفي خضم الخلاف مع الرئيس الكاتالاني السابق كارلس بيغديمونت حول الطريق الذي يجب اتباعه بعد انتخابات 21 دجنبر، قرر ماس، الذي كان رئيسا لحكومة كاتالونيا، الانسحاب حتى لا يشكل عائقا أمام الحزب، وليتفرغ لإعداد دفاعه حيث يتابع بسبب تأييده للاستقلال والفساد.

أما (لوموند) فأشارت إلى أن ماس لا يتقاسم نفس الرؤية مع بيغديمونت، مرشح تحالف "جميعا من أجل كاتالونيا " والذي يتشكل أساسا من الحزب الديمقراطي الأوروبي الكاتالاني، ومواصلة المواجهة مع الدولة الإسبانية ويعتبر أن المسلسل الانفصالي لا يمكنه أن يستمر ب 47 في المائة من الأصوات الكاتالانية التي أيدت التشكيلات الانفصالية.

وتحت عنوان " ماس يستسلم، ومحاصر من طرف القضاء وبيغديمونت "، أكدت (أ بي سي) أن ماس مهندس مسلسل الانفصال، قرر الاستسلام أمام تمرد بيغديمونت والخوف من القضاء.

وفي فرنسا اهتمت الصحف باعلان وزير الفلاحة السابق ستيفان لوفول عن ترشحه لمنصب الكاتب الاول للحزب الاشتراكي، مشيرة الى ان هذا الاعلان يأتي بعد عدول وزيرة التربية السابقة نجاة فالو بلقاسم عن ترشحها.

وقالت صحيفة (لوموند ) في هذا الصدد ان الوزير السابق ستيفان لوفول خلق نوعا من التشويق وتولى رفع تحدي توحيد الاسرة السياسية للحزب .

وأضافت الصحيفة ان نجاة فالو بلقاسم التي يتوقع ان تقدم ترشيحها فضلت التراجع والتوجه نحو عالم النشر.

من جهتها ذكرت صحيفة (لوفيغارو) انه بعد انسحاب نجاة فالو بلقاسم انقسم اطر الحزب الاشتراكي في ما يتعلق بقيادة سفينة الحزب وذلك منذ الانتخابات الرئاسية.

وأشارت الصحيفة الى انه في سنة 2017 خسر الحزب الاشتراكي منصب الرئاسة والاغلبية في الجمعية الوطنية وريادته ليسار فقد البوصلة، مبرزة انه على بعد ثلاثة اسابيع من ايداع الوثائق التوجيهية انطلق الرجال (عدم ترشح أي امرأة ) في مناورات كبرى حيث كان ستيفان لوفول اول من تقدم بترشيحه بعد انسحاب نجاة فالو بلقاسم.