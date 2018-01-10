استفادة متعاقدين من الترقي بـ"تلفزيون العرايشي"

هسبريس من الرباط

اعتبرت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة (SNRT) أن حصيلة 2017 المتعلقة بتدبير الترقية بالاختيار وفق الاستحقاق لفائدة العاملين المتعاقدين بالأجور المماثلة للعاملين النظاميين، المنقولين من الإذاعة والتلفزة المغربية إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وتنظيم امتحانات الكفاءة المهنية، حققت مؤشرات إيجابية مقارنة بالسنوات الماضية.

وأوردت الـSNRT في بلاغ صحافي توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية أن سنة 2017 شهدت اتخاذ إجراءات مكنت الموارد البشرية المتعاقدة بالأجور المماثلة للعاملين النظاميين المنقولين من الإذاعة والتلفزة المغربية RTM إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة SNRT من الاستفادة من القواعد والأحكام نفسها الخاصة بالعاملين المنقولين في ما يتعلق بتدبير المسار المهني.

وأضاف البلاغ: "تمت أجرأة ذلك المسعى بإحداث لجنة من أجل دراسة وإرساء طرق الترقية للموارد البشرية المعنية، توجت مهامها بإخضاع عقود العمل للتغييرات المتعلقة بالأحكام الخاصة بطرق الترقية التي ستطبق على المتعاقدين الذين لديهم أجور مماثلة للعاملين النظاميين المنقولين، فوقّعها المعنيون بالأمر، باستثناء ثمان (8) حالات من أصل 660 من المتعاقدين ذوي الأجور المماثلة".

وبخصوص سنة 2017، قالت الشركة إنه جرى خلالها انعقاد لجان الترقية بالاختيار بناء على قاعدة الاستحقاق، حيث تمكنت من الاستفادة من هذه الترقية كل الموارد البشرية المستجيبة للشروط المطلوبة، موردة أن العدد الإجمالي بلغ 153 عاملا.

وفي ما يتعلق بامتحانات الكفاءة المهنية، فقد جرت اختباراتها الكتابية أيام 30 و31 دجنبر 2017، ووسمها، وفق البلاغ، تسجيل نسبة مشاركة عالية، حيث بلغ عدد العاملين الذين يستجيبون للشروط المطلوبة للمشاركة في الامتحانات 199 من فئة المنقولين، و416 من فئة المتعاقدين بالأجور المماثلة، تقدم بطلبات الترشح لاجتياز تلك الامتحانات، 403 من المتعاقدين بالأجور المماثلة و112 من الموظفين المنقولين، أي بنسبة مشاركة بلغت لدى الفئتين على التوالي 97 في المائة و56 في المائة.