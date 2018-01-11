عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الخميس ..

*الأحداث المغربية:

- مساعدات ومستشفيان لبث الدفء بالمناطق المعزولة. تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ستتولى القوات المسلحة الملكية إقامة مستشفيين ميدانيين طبيين جراحيين على التوالي بالجماعة القروية للا عزيزة بإقليم شيشاوة، وبالجماعة القروية أمسمرير بإقليم تنغير. وذكر بلاغ للقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية أن هذه العملية، التي تأتي موازاة مع مبادرات أخرى تتم بأمر من جلالة الملك، تهدف إلى تعزيز الدعم والمساعدة المقدمين إلى ساكنة هذه المناطق لمواجهة الانخفاض الكبير في درجات الحرارة التي تعرفها العديد من مناطق المملكة.

- الحبس لأستاذ أهان شرطية. حكمت ابتدائية أكادير، الاثنين الماضي، بالحبس شهرا نافذا في حق أستاذ جامعي. وتابعت النيابة العامة الأستاذ المهندس بتهمة إهانة شرطية من فرقة الدراجين أثناء أدائها لواجبها المهني. وبدأت تفاصيل الواقعة عندما رفض الأستاذ تسليم وثائق سيارته للشرطية بعد ارتكابه لمخالفة مرورية، قبل أن "يعرضها للإهانة ويصفها بنعوت قبيحة".

*الصباح:

- تحديد أجور المسؤولين .. المسرحية. لعبت الحكومة والبرلمانيون مسرحية ساخرة في لجنة المالية بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، بعرض مقترحي قانونين منفصلين، الأول باسم الأغلبية قدمته نائبة من العدالة والتنمية، حول تحديد سقف 120 مليونا سنويا حدا أقصى لأجر وتعويضات كل مسؤول عمومي، والثاني يرمي إلى منع تعدد التعويضات المالية الذي اقترحه فريق الاتحاد الاشتراكي. وأكدت مصادر حكومية وبرلمانية، فضلت عدم الكشف عن أسمائها، أن المقترحين معا لا يستندان إلى أي نص دستوري وقانوني، سوى دغدغة عواطف المواطنين، وذلك لأن شبكة أجور وتعويضات كبار المسؤولين محكومة بظهير ملكي وبمرسوم وزاري، وأي تعديل يجب أن يتم في هذا النطاق، وليس عبر مقترح قانون تضعه أحزاب الأغلبية الحكومية.

- العنصر منزعج من موقف الحلفاء. حمل امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، المسؤولية في ضياع عدد من المقاعد البرلمانية في الانتخابات التشريعية الجزئية الأخيرة، إلى التنظيمات الحزبية، وإلى الاستراتيجية الانتخابية، التي باتت عاجزة عن تحقيق التوسع التنظيمي للحزب.

*أخبار اليوم:

- الحكومة تعلن مشاريع بقيمة 32.3 مليار درهم نصفها في الصحراء. أعلن وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، عن مصادقة اللجنة الوطنية للاستثمارات، برئاسة سعد الدين العثماني، على 48 مشروع اتفاقية استثمار بقيمة 32.32 مليار درهم، من شأنها توفير 6190 منصب شغل مباشر و13 ألفا و952 منصب شغل غير مباشر. واستقطبت جهة العيون-الساقية الحمراء أكثر من نصف هذه المشاريع بما قيمته نحو 17,18 مليار درهم (2815 منصب شغل).

- دراسة: المقاولة المغربية تعاني التمييز على أساس الجنس والإعاقة واللون. كشفت دراسة أنجزتها جمعية عدالة، بشراكة مع المندوبية السامية لحقوق الإنسان، أن 70 بالمئة من النقابيين و34 بالمئة من مفتشي الشغل المستجوبين أكدوا وجود التمييز داخل المقاولة المغربية، فيما أشارت 73 بالمئة من الفئة المستجوبة نفسها إلى وجود تمييز بسبب الإعاقة. ويرى ثلثا النقابيين والمقاولين أن المنظومة القانونية المغربية غير كافية للقضاء على هذا التمييز.

*المساء:

- القضاء يستمع إلى المفتش العام لوزارة التربية الوطنية كشاهد، بعد ما أثير حول التلاعب بسعر عقار تم اقتناؤه لتشييد مدرسة تعليمية بقرية أنفكو قيادة تونفيت بميدلت. وأكد المفتش العام أن الوزارة سبق أن قامت ببحث في الموضوع ولم تقف على أي شبهة، مضيفا أن الأخيرة لا تقتني العقارات لنفسها، وأن العملية تتم عن طريق الأملاك المخزنية.

- نجحت حكومة سعد الدين العثماني في توسيع دائرة الاستثناءات المنصوص عليها في مشروع القانون المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات، بعدما صوتت أغلبية أعضاء مجلس المستشارين على تعديل يضرب جدارا إسمنتيا على اجتماعات اللجان البرلمانية، من خلال التنصيص على سرية مداولاتها. وتوسيع دائرة الاستثناءات يسائل استعداد الإدارة والمؤسسات المنتخبة للكشف عن معلوماتها.

*العلم:

- مجلس جطو يقف على عجز في تنفيذ ميزانية 2016، ويطالب الحكومة بمعطيات إضافية. وميزانية التسيير لا تتضمن مساهمات الدولة كمشغل في أنظمة التقاعد والاحتياط الاجتماعي. كشف المجلس الأعلى للحسابات أن تنفيذ ميزانية 2016 عرف عجزا قدره 40.6 مليار درهم، أي بمعدل 4.1 من الناتج الداخلي الخام مقابل 3.5 في المئة التي كانت متوقعة في قانون المالية.

- اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال تؤكد، في بلاغ لها، أنه لا يمكن القبول بإصلاح منظومة التعليم على حساب مبدأ المجانية، محذرة من أن يكون "لهذا المسعى عواقب وخيمة على البلاد، ويفتح المجال أمام تعليم نخبوي، ويعمق من حدة الفوارق الاجتماعية". كما استنكرت اللجنة "بشدة استمرار بعض مظاهر الفساد الانتخابي".

*رسالة الأمة:

- البنك الدولي .. الاقتصاد المغربي سيحقق معدل نمو بنسبة 3.1 في المئة السنة الجارية، و3.2 بالمئة السنتين المقبلتين. بدا البنك الدولي أقل تفاؤلا بخصوص معدل النمو خلال السنة الجارية، حيث خفض توقعاته لنسبة النمو بالمغرب، وهي تقديرات أقل مما كانت عليه في يونيو الماضي. وخفض البنك الدولي توقعاته للنمو بالمغرب إلى 3.1 مقابل 3.7 في المئة المتوقعة في تقريره الخاص بشهر يونيو الماضي، أي بانخفاض بنسبة 0.6 في المئة.

- مجلس النواب يؤجل مناقشة مقترحي "أجور كبار الموظفين" و"تعدد التعويضات". لم يمر اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أول أمس الثلاثاء، والذي خصص لتقديم مقترحي قانون، يتعلق الأول بتحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بمختلف أنواعها، والثاني بتعدد الأجور والتعويضات في الهيئات المنتخبة والمؤسسات الدستورية دون إثارة الجدل بين نواب اللجنة، ورئيسها عبد الله بوانو. هذا الأخير اختار الاقتصار على تقديم المقترحين دون مناقشتهما، الأمر الذي رفضه كل من نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي، وفوزي الشعبي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، اللذين طالبا بضرورة الشروع في مناقشة المقترحين خلال اليوم نفسه، ليتم الاحتكام في الأخير إلى المادة 182 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تنص على أنه "لا يجوز الجمع بين التقديم والمناقشة".

*الاتحاد الاشتراكي:

- أكد الوزير المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، أن الإنصات لانشغالات المواطن وشكاياته يعد مدخلا لتحسين علاقة الإدارة بالمرتفقين وركيزة أساسية لاستعادة ثقة المواطن في الإدارة. وأوضح السيد بنعبد القادر، بمناسبة الإطلاق الرسمي للبوابة الوطنية للشكايات (chikaya.ma)، أن هذه البوابة الإلكترونية تندرج في إطار المنظور الجديد لإصلاح الإدارة، الذي يسعى إلى تعزيز الثقة في تعاملها مع المواطنين والمقاولة، ويتماشى مع الإصلاحات الدستورية الرامية إلى إرساء أسس علاقة جيدة بين الإدارة والمواطن قوامها تعزيز الشفافية وتطوير جودة الخدمات العمومية.

- إضراب وطني بالتعليم العالي الشهر المقبل. قررت النقابة الوطنية للتعليم العالي خوض إضراب وطني يوم الثلاثاء 20 فبراير 2018 بسبب عرقلة الحكومة المفتعلة والتوقف الذي يعرفه مسار الملف المطلبي وأجرأة ما تم الاتفاق بشأنه مع الوزارة الوصية. ونددت اللجنة الإدارية للنقابة، في بيان لها، "بهرولة الحكومة إلى التراجع عن مسؤولياتها في تمويل ودعم قطاع استراتيجي كالتعليم والتكوين والبحث، من خلال التسرع في إصدار القانون الإطار في غياب أي حوار وطني، وفي وقت مازالت الوزارة الوصية تعيش حالة الانتظار".

*بيان اليوم:

- يخلد الشعب المغربي، ومعه أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير، اليوم الخميس، الذكرى ال74 لحدث تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 يناير 1944، والذي يجسد منعطفا حاسما، ونقلة نوعية في مسلسل الكفاح الوطني.

- أفادت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن وضعية التحملات والموارد بالنسبة للجماعات الترابية تظهر فائضا قدره 6,5 مليار درهم متم شهر نونبر 2017. وأوضحت الخزينة، التي أصدرت نشرة لإحصائيات المالية المحلية لشهر نونبر 2017، أن المداخيل العادية حققت ارتفاعا بنسبة 6,9 بالمائة لتبلغ 33,4 مليار درهم، فيما ارتفعت النفقات العادية بنسبة 7 بالمائة لتصل إلى 20,4 مليار درهم.

*لوبينيون:

- المالية العامة تحت مجهر المجلس الأعلى للحسابات: أخبار سيئة عن عجز في الميزانية بقيمة 40.6 مليار درهم، أي 4.1 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي. ومديونية الخزينة تقدر ب657 مليار درهم.

- قال وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، إن الوزارة توصلت إلى حدود نهاية أكتوبر 2017، بأزيد من 536 تصريحا لإحداث صحف إلكترونية، موزعة بين تصاريح الإصدار وفق مفهوم قانون الصحافة والنشر السابق وشهادات إيداع الصحف الإلكترونية من النيابات العامة للمملكة وفق القانون الحالي. وأوضح الوزير، في رد على سؤال شفوي حول "تقنين قطاع الصحافة الالكترونية"، تقدم به فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، أن الوزارة تواكب قطاع الصحافة الإلكترونية من خلال إطلاق برامج تمكن من تأهيل العاملين في هذا القطاع الذي له خصوصيات، من خلال التكوين والتكوين المستمر ضمن رؤية شمولية ومتكاملة تتضمن الجوانب المتعلقة بالإطار التنظيمي والقانوني والنموذج الاقتصادي لمقاولات الصحافة الالكترونية وأخلاقيات المهنة والملكية الفكرية والدعم العمومي، وذلك بهدف تمكين القطاع من الشروط التقنية والمهنية اللازمة للقيام بوظائفه على أكمل وجه.

*ليبيراسيون:

- أكد الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عبد الكريم بنعتيق، أن المغرب مستعد لتقاسم تجربته في مجال الهجرة مع البلدان الإفريقية، ومساعدة القارة على امتلاك رؤية مشتركة في هذا المجال. وأبرز السيد بنعتيق، بمناسبة اختتام أشغال المؤتمر الوزاري من أجل أجندة إفريقية حول الهجرة، استعداد المملكة لوضع تجربتها من أجل تمكين القارة الافريقية من بلورة رؤية مشتركة في مجال الهجرة وتكون قادرة على الدفاع عنها على الصعيد الدولي.

- أكد الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، أن انتظام دورات اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والكيبيك يجسد الإرادة القوية للمؤسستين التشريعيتين من أجل تكريسها كإطار للتشاور والحوار الممأسس، ومختبر لإنضاج الأفكار والاقتراحات الكفيلة بتعزيز التعاون بين كيبيك والمغرب، ومواكبة عمل المؤسسات الأخرى الهادف إلى الرقي بالتعاون الثنائي إلى مستوى الإمكانيات التي يتيحها والتحديات التي تواجههما معا في عالم كثير التقلبات. وأوضح المالكي، في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الخامسة للجنة البرلمانية المشتركة بين مجلس النواب والجمعية الوطنية لكيبيك، والتي حضرها رئيس الجمعية جاك شانيون وأعضاء اللجنة ، أن ما "يجسد تشبثنا بترسيخ هذا الحوار المؤسساتي والتبادل المنتظم وتنويع مواضيعه، هو الإرادة السياسية الراسخة التي تحذونا في التوجه بعلاقاتنا الثنائية إلى مستقبل واعد".

*البيان:

- أعلنت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري أنها أطلقت، يوم فاتح يناير الجاري، موقعها الإلكتروني الجديد، الذي يشكل آلية مخصصة لإخبار المواطنين بطبيعة مهامها وتلقي مختلف شكاياتهم. وأوضحت الهيأة، في بلاغ لها، أنها عملت منذ أزيد من سنتين على إعادة تصميم وتطوير موقعها الإلكتروني، في أفق أن يتحول إلى منصة تتيح للمواطنين الراغبين في الاطلاع على أخبار المؤسسة أو تقديم شكاوى، فرصة الوصول إلى المعلومات وتبادلها إلكترونيا.

- جدد كريمي جمال، عضو المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، دعوته إلى الحكومة لاعتماد مقترح القانون، الذي تقدمت به المجموعة، من أجل منح الحاصلين على الشواهد العليا الباحثين عن عمل تعويضا من قصد تمكينهم من الوسائل التي تساعدهم في النجاح في عملهم.